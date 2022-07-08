Bu ünlüler durmadan çocuk sahibi oluyorlar! Amaçları ne kadar güçlü olduklarını dünyaya kanıtlamak

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51 YAŞINDA DOKUZ ÇOCUK BABASI

Bu konunun masaya yatırılma nedenine gelince... 51 yaşındaki iş insanı Elon Musk'ın, şirketinin üst düzey çalışanlarından birinden ikiz çocuk sahibi olduğu önceki gün ortaya çıktı. Bu şekilde de daha 51 yaşında tam 9 tane çocuk sahibi oldu Musk.

'BÜTÜN DÜNYAYA KANITLAMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Olaya bu şekilde yaklaşırsak ve Musk'ın yaşının da daha genç olduğunu ön plana koyarsak onun en yakın rakiplerini daha şimdiden geride bıraktığını söylemek mümkün. "Rakipleri" demişken bir de onlara göz atalım. Ve ünlülerin bu kadar çok çocuk sahibi olmasının temelinde yatan nedeni bir uzmandan dinleyelim.

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'TEK EŞLİLİĞE KARŞIYIM' DEMİŞTİ

Birden fazla kadından çok sayıda çocuk sahibi olan ünlü deyince akla ilk gelen isimlerden biri Nick Cannon. Onun farklı kadınlardan tam 8 tane çocuğu var. Ama ne yazık ki bunlardan birini henüz bebekken kıza bir süre önce kaybetti Cannon. Bunların anneleri de farklı farklı zamanlarda hayatına giren kadınlar. Bu arada ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin eski eşi olan ve ondan da biri kız diğeri erkek ikiz çocukları bulunan Cannon'ın "çok eşliliği" benimsediğini kendi ağzından açıkladığını da hatırlatalım.

5, 6 DEĞİL 8, 10 ÇOCUK

Rolling Stones grubunun solisti 78 yaşındaki Mick Jagger'ın sekiz tane çocuğu var. Ondan sadece bir yaş genç olan Rod Stewart da tam sekiz çocuk babası. Eddie Murphy'ye gelince onun da 10 tane çocuğu var.

Peki bu ünlüler neden bu kadar çok çocuk sahibi oluyorlar dersiniz? Uzmanlara bakılırsa bunun önemli bir nedeni var: Sadece yakın çevrelerine değil tüm dünyaya "hâlâ" bu konuda güçlü olduklarını kanıtlamak.

HEM ÜNLÜLER HEM SIRADAN ERKEKLER

İlişki uzmanı Tina Wilson, sadece bu ünlü erkeklerin değil sıradan erkekler de yaşları ilerlemesine rağmen doğurganlık çağındaki genç kadınların ilgisini çekmeyi başardıklarını ve bu konudaki güçlerini geçip giden yıllara rağmen koruduklarını önce kendilerine sonra da tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

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YAŞAM TARZLARI DA OLANAK SAĞLIYOR

Wilson'a göre özellikle ünlülerin bunu yapabilmelerini sağlayan önemli bir etken var. Yaşam tarzları birden fazla kadınla evlilik ya da ilişki yaşamalarına olanak sağlıyor. Ayrıca ünlülerin sahip olduğu maddi kaynaklar da onların hem evlilik sırasında hem de evlilik dışı çocuk sahibi olmalarını ve onlara bakabilmelerini kolaylaştırıyor.

Tina Wilson'ın savına göre bu ünlü erkeklerin kendilerinden daha genç kadınlarla birlikte olmaları da onların kişiliklerinin ortaya çıkmasına hatta yaşları ilerlese de dinamik ve genç kalmalarına yol açıyor.

'YAVAŞLAMAK ZAYIFLIK GÖSTERGESİ'

Tina Wilson bu konuda şunları da söyledi: "Bazı erkekler orta yaşa geldiklerinde 20'li yaşlarında yaptıkları her şeyi sürdürebildiklerini bütün dünyaya kanıtlama ihtiyacı hissederler. Sanıldığı gibi "yavaşlamadıklarını" kanıtlamak isterler. Çünkü "yavaşlamak" kendi akranları arasında bir zayıflık göstergesi olarak kabul edilir."

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'ERKEKLİĞİ SÜRDÜRME İSTEĞİ'

Wilson'a göre bu erkeklerin çok sayıda çocuk sahibi olmalarının bir nedeni de bir temel içgüdü olarak erkekliklerini sürdürme isteği. Hayatının başındaki birçok genç kadın da çocuk sahibi olmak ve aile kurmak istiyor. Bu durum da kendi yaşıtları buna yanaşmazken daha yaşlı erkekler tarafından kabul görüyor. Böylece genç kadınlar ile yaşlı erkekler birbirlerine yöneliyorlar.

'HAYATLARINA ANLAM KATMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Tina Wilson'ın değindiği bir başka ayrıntı daha var. Ona göre çok çocuk sahibi olan ünlü erkekler paranın insana mutluluk getirmediğini fark edip fazla sayıda çocuk sahibi olarak hayatlarına anlam katmayı da istiyor olabilirler.

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Şimdi bu girişin ardından çok sayıda çocuk sahibi olan ünlü erkekleri bir hatırlayalım. Önce konunun gündeme gelmesine neden olan Elon Musk ile başlayalım. Musk tam 9 tane çocuk sahibi. Yaşının daha genç olduğunu düşünürsek bu sayı ileride artabilir de.

İLK BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Musk, ilk evliliğini yaptığı Kanadalı yazar Justine Wilson'dan sahip olduğu ilk çocuğunu daha bebekken kaybetti. Ardından çiftin, şu anda 18 yaşında olan ikizleri dünyaya geldi. Sonra da şu an 15 yaşında olan üçüzler. Özetle Elon Musk, eski eşinden altı çocuk sahibi oldu ama biri hayata tutunamadı.

YİNE İKİZİ OLDU

Bir süre birlikte olduğu Kanadalı sanatçı Grimes'dan biri taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen iki tane çocuğu var Musk'ın. Son olarak şirketinin üst düzey çalışanlarından Shivon Zilis'ten de ikiz çocukları dünyaya geldi. Böylece Musk 51 yaşında dokuz tane çocuk babası oldu.

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MICK JAGGER SEKİZ ÇOCUK BABASI

Gelelim çok çocuklu ünlülerden Mick Jagger'a. Müzisyen bir dönemin ünlü modeli Bianca Jagger'dan Jade Jagger adında bir kız çocuk sahibi oldu. Sonra ondan ayrılıp bir başka model, Jerry Hall ile bilikte oldu. Ondan da Georgia May, Elizabeth, James ve Gabriel adında dört çocuk dünyaya geldi. Mick Jagger'ın Marsha Hunt ile birlikteliğinden Karis adında bir çocuğu oldu. Jagger, Melanie Hamrick ile ilişkisinden bir erkek çocuğu, Luciana Gimenez ile ilişkisinden de bir tane daha erkek çocuğu sahibi oldu. Yani toplamda tam 8 tane çocuğu var ünlü müzisyenin.

ONUN DA SEKİZ ÇOCUĞU VAR

Meslektaşı Rod Stewart da sekiz çocuk babası. Üstelik ilk kez baba olduğunda da sadece 17 yaşındaydı. O dönemdeki sevgilisi Susannah Boffey ile ilişkisinden Sarah Streeter adında bir kız çocuğu oldu Stewart'ın. Stewart, Alana Hamilton ile evliliğinden iki çocuk babası oldu: Kimberley ve Sean. Daha sonra ilişki yaşadığı model Kelly Emberg'dende bir kızı oldu Stewart'ın. Oyuncu Rachel Hunter ile evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. Şu anda evli olduğu Pelly Lancaster'dan da iki çocuğu bulunuyor.

YAPILAN HESAPLAMALARA GÖRE...

Şimdi de sırada kaç tane çocuk sahibi olduğunu asla net olarak açıklamayan Clint Eastwood var. Yapılan hesaplamalara göre 92 yaşındaki Eastwood'un da 8 tane çocuğu var. 1953 ile 1984 arasında Maggie Johnson ile evliliği sırasında başka ilişkiler de yaşadı Eastwood. 1954 yılında Laurie adında bir kızı dünyaya geldi. Fakat Laurie başka bir çift tarafından evlat edinildi. Eastwood kızını tam 30 yıl sonra buldu. Eastwood'un ilk eşi Johnson açık evlilik anlayışını benimsedi ve o arada kendisi de ünlü yıldızdan iki çocuk dünyaya getirdi.

AÇIK EVLİLİK YAŞADILAR

1975 yılında Eastwood oyuncu Sandra Locke ile ilişki yaşamaya başladı. O sırada Locke de başkasıyla evliydi. Bu ilişkiden de iki çocuk sahibi oldu. Eastwood Locke ile birlikteyken bir ara da uçuş görevlisi Jacelyn Reeves'ten bir kız babası oldu. Ondan ayrıldıktan sonra Eastwood bu kez Frances Fisher ile birlikte olmaya başladı. O sırada da bir kız çocuğu dünyaya geldi. Clint Eastwood Dina Ruiz'den de bir kız çocuk sahibi oldu.

YAKINDA SEKİZ ÇOCUK OLACAK

Sekiz çocuklu ünlüler arasında Alec Baldwin de yer alıyor. Kim Basinger evliliğinden Ireland adında bir kızı olan Baldwin'in şu anda evli olduğu Hilaria Baldwin'den de 6 tane çocuğu var. Çiftin yedinci bebeği de yakında aralarına katılacak.

YEDİ ÇOCUKLU KEVIN

Kevin Costner'a bakarsak.. O da yedi çoçuk babası. Yaşları 12 ie 38 arasında değişen bu çocukların anneleri de farklı farklı. 18 yıllık eşi Christine Baumgarnther'dan 3, Cindy Silve ile evliliğinden üç; eski sevgilisi Bridget Rooney de de bir çocuğu var aktörün.

TOPLAM 10 ÇOCUK

Bu sekiz çocuklu ünlülerden daha fazla sayıda çocuğu olan ve Elon Musk'ı geçen kişi Eddie Murphy'ye bakalım şimdi de. Onun tam 10 tane çocuğu var. 61 yaşındaki Murphy, nişanlısı Paige Butcher6dan iki tane çocuk sahibi oldu. Paulette McNeeley'den bir, Nicole Mitchell'dan da beş çocuk babası Eddie Murphy. Tamara Hood'dan bir, eski "Baharat Kız" Mel B'den de bir çocuğu bulunuyor.