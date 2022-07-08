Önce kızı şimdi de kendisi: Ünlü oyuncu da erotik siteye üye oldu

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'KIZIMIN KARARINA SAYGI DUYMAM GEREK' DEMİŞTİ

Bu söz konusu ünlü, bir zamanlar James Bond kızı olarak tanınan ve meslektaşı Charlie Sheen ile olaylı evliliği, ardından boşanmasıyla gündeme gelen Denise Richards. 51 yaşındaki Richards ile Sheen'in en büyük kızları Sami Sheen, geçen ay erotik pozların paylaşıldığı bir siteye üye olması nedeniyle gündeme gelmişti. Sheen, kızının bu davranışını onaylamazken Richards, Sami'nin 18 yaşına geldiğini ve onun kararlarına saygı duymak gerektiğini söylemişti.

KENDİSİ DE ÜYE OLDU

Şimdi de Denise Richards şaşırtan bir adım attı ve kendisi de kızı gibi aynı siteye üye oldu. Richards, KTLA'ya verdiği demeçte kızının kararına da değinerek "Kızımın o sitede hesap açması olumsuz tepkiler almıştı. Bu siteyi ben de duymuştum ama hakkında bilgi sahibi değildim. Sonra öğrenmeye başladım. Bu sitenin yaratıcıları, bütün sosyal medya platformlarının en iyi özelliklerini alıp bir araya getirmişler. Kendi hesabınızın kontrolü sizin elinizde" dedi. Richards, başka bazı internet siteleri gibi kullanıcı paylaşımlarının onlardan izinsiz olarak başka sosyal medya platformlarına satılmadığını da sözlerine ekledi.

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"Hepimiz Instagram'da ya da başka yerlerde bikini ya da mayolarla çekilmiş fotoğraflar paylaşıyoruz. Arada bir fark yok" diyerek bu konudaki sözlerini sürdürdü. Denise Richards'ın, kızı Sami'nin kararını desteklediğini açıkladıktan sonra kendisinin de aynı platformda hesap açması dikkat çekti.

'KIZIMIN ÖZGÜVENİ BENDE OLSAYDI'

Bu kararı yüzünden geçen hafta boyunca birçok eleştiri aldığını da hatırlatan Denise Richards, "Şunu söylemem gerekir ki keşke 18 yaşındaki kızımın kendine güveni bende de olsaydı. Ayrıca onun kararları hakkında yargılayıcı da olamam.

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ÜNLÜLER İÇİN YENİ BİR KAZANÇ KAYNAĞI OLDU: Bu arada zaman içinde herkese açık olan sosyal paylaşım sitelerinin yanı sıra bazı insanlar için maddi kazanç kaynağına dönüşen siteler de "mantar gibi" çoğaldı. İşte bunlardan biri de ünlü ya da ünsüz isteyen herkesin erotik görüntülerini paylaştığı bir site. Bu tür sitelerdeki içerikleri görebilmek için üye olmak yani belli bir miktarda para ödemek gerekiyor. Aylık olarak ödenen bu ücret karşılığında kullanıcılar, diledikleri paylaşımları görebiliyor. Bu durum da o sitelerde paylaşım yapanlar için bir tür gelir kapısı haline geldi. İşte bu sitelerden biri son dönemde ünlüler arasında da epey taraftar buluyor. Bazıları içerik üretici olarak bazıları da üyelikleri sayesinde bu siteleri ziyaret edebiliyor. Bu arada yeri gelmişken bu tür sitelerde genellikle kullanıcıların erotik görüntülerinin yer aldığını hatırlatalım.

İKİ ÜNLÜ OYUNCUNUN KIZI DA KATILDI

Son yıllarda aralarında Kate Moss'un kendisi gibi model olan üvey kardeşi Lottie Moss'un da bulunduğu bazı ünlülerin erotik pozlarını paylaştığı bu sitelerden birine ünlü bir çiftin kızının da "içerik üreticisi" olarak katıldığı ortaya çıktı.

HENÜZ 18 YAŞINDA

Mutlu başlayan evliliklerini olaylı bir şekilde bitiren Charlie Sheen ve Denise Richards'ın 18 yaşındaki kızı Sami Sheen, erotik fotoğraflarını paylaşabileceği bir siteye katıldı. Genç kız bu gelişmenin duyurusunu da kendisi yaptı. Kısa bir süre önce annesi Denise Richards ile yaşadığı evdeki hayatı hakkında yaptığı çarpıcı paylaşımla gündem olan Sami Sheen'in bu adımından sonra bütün gözler de annesi ile babasına çevrildi.

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'BU OLAY BENİM ÇATIMIN ALTINDA YAŞARKEN OLMADI'

Geçmişte kendisi de inişli çıkışlı bir hayat sürdüren hatta adı zaman zaman skandallarla gündeme gelen 56 yaşındaki Charlie Sheen, bu konuda sözcüsü aracılığıyla Fox News'a bir açıklama yaptı. "Bu olay benim çatımın altında meydana gelmedi" diyen Sheen kızının yaptığını tasvip etmediğini belirtti. Fakat kızının davranışını engelleyemediğini de ekleyen Charlie Sheen, yine de kızına "yaratıcılığını kullanması ve zarafetini bozmaması çağrısı yaptığını" belirtti. Charlie Sheen, kızı Sam Sheen'in bu girişimini engelleyemediğine de açıklamasında yer verdi.

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'KENDİ TERCİHLERİNİ KENDİSİ YAPACAK'

Bu arada Sami'nin annesi 51 yaşındaki Denise Richards da eski eşi Charlie Sheen'in "bu olay, kızım benim çatımın altında yaşarken meydana gelmedi" sözlerine gönderme yaparak "Sami 18 yaşında. Bu yaptığı da kimin çatısı altında yaşadığıyla ilgili değil. Bir ebeveyn olarak bütün yapabileceğim ona rehberlik etmek ve yargısına güvenmek. Ama kendi tercihlerini kendisi yapacak" dedi.

Sami Sheen'in katıldığı bu site üzerinden paylaşım yaparak gelir elde eden başka ünlüler de var. Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss'un yanı sıra Carmen Electra, Bella Thorne, Shanna Moakler, Cardi B gibi ünlüler de bu sitenin kullanıcıları arasında. Aslında söz konusu sitenin yıldızının parlaması 2020 yılında oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelir kaybına uğrayan çok sayıda seks işçisi, bu site sayesinde virüs bulaşma tehlikesi olmadan hayatlarını sürdürmek için gereken parayı kazanmayı sürdürdü.

'KAPANA KISILMIŞTIM'

Sami Sheen, geçen yıl eylül ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti. Genç kız, o paylaşımı yapmadan bir yıl önce "cehennem" diye tanımladığı annesinin evinden çıkıp babasının yanına taşındığını açıklamıştı. Sami Sheen, paylaştığı videoda "Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım. Kendimden nefret ediyordum, günlerce yemeden içmeden yaşadığım oldu. Çılgıncasına depresyondaydım ve okuldan nefret ediyordum. Şimdi ise sonunda o cehennem gibi evden ayrıldım ve ruhsal bir uyanış gerçekleştirdim" diye konuşmuştu.

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SONRA PAYLAŞIMI 'GİZLİ' KONUMANA GETİRDİ

2020 yılında annesi Denise Richards ve üvey babası Aaron Phypers ile birlikte yaşadığı ve 'cehenmem' diye tanımladığı evden ayrılıp babası Charlie Sheen ile yaşamaya başlayan Sami, bu şoke eden iddiaları bir Tiktok videosunda paylaştı. Daha sonra da videoyu herkesin izleyemeyeceği "gizli' konuma getirdi.

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RUHSAL BİR UYANIŞ YAŞAMIŞ

Sami Sheen, herkesi şoke eden videosunda "bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmış" olduğunu belirterek "günlerce bir şey yiyip içmeden yaşadığını anlattı. Genç kız, derin bir depresyonda olduğunu ve kendinden de nefret ettiğini" dile getirdi. Daha sonra da mutlu göründüğü bir videoyu paylaşarak "Şimdi: Sonunda o cehennem evinden taşındım. Ruhsal bir uyanış yaşadım. İki tane kedisi olan mutlu bir bekarım. Kendime karşı sevgi doluyum ve liseyi bıraktım" diye yazdı.

ANNESİNİN, KENDİSİNİ EVDEN ATMAK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sam Sheen, geçen yıl paylaştığı başka bir videoda da annesi Denise Richards'ın kendisini evden atmaya çalıştığını ileri sürmüştü. Fakat 50 yaşındaki Denise Richards'a yakın bir kaynak Page Six'e konuştu ve Sam Sheen'in bu iddialarının tamamen "bir ergen öfkesi" olduğunu savundu. Bu kaynak Denise Richards'ın da her anne ve baba gibi çocuklarına kurallar koyduğunu belirterek Sami'nin bu kurallara uymak istemediğini söyledi. Aynı kaynak "Denise kızını çok seviyor ve bu durumdan dolayı da çok üzgün" diye konuştu.

SÖZLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR İDDİASI: Hem Richards'a hem de Sheen'e yakın bu kaynak "Charlie, Denise'in kurallarını uygulama biçimini desteklemiyor. Onun ebeveyn olarak farklı bir tarzı var. Sami de onunla birlikte yaşamaya karar verdi" diyerek Sami Sheen'in sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Charlie Sheen de sözcüsü aracılığıyla Page Six'e verdiği demeçte "Sam harika biri. Onu ve bütün çocuklarımı koşulsuz bir şekilde seviyorum" dedi. Bütün bu olanlardan sonra Sami Sheen'in tekrar annesinin yanına taşındığı belirtiliyor.

EVLİLİK DÖRT YILDA BİTTİ, ÇEKİŞMELER BİTMEDİ

Denise Richards ve Charlie Sheen, 2002 yılında evlendi. Bu evlilik 2006'ya kadar sürdü. Çiftin ayrılık süreci de oldukça sıkıntılı geçti. Sheen ve Richards, birkaç yıl önce bir dava nedeniyle gündeme gelmişti. Richards, Sheen aleyhine 1.2 milyon dolarlık bir dava açmıştı. Ayrıldıktan sonra kızlarıyla birlikte Sheen'e ait bir evde yaşayan Richards, aktörün kendilerini sokağa attığını ileri sürmüştü. Richards "Charlie bizi o evden çıkarttı. Başka bir ev kiralayıp ayda 15 bin dolar kira ödemek zorunda kaldım. Bu da kızlarımın geleceğini finansal açıdan kötü etkiledi" iddiasında bulunmuştu.

'KAFANI KESİP BABANA GÖNDERİRİM'

İki kızlarının velayeti de eski çift arasında ciddi bir sorun oldu. Yine birkaç yıl önce Richards, Sheen'in kendisini ölümle tehdit ettiğini ile sürdü. Bu velayet savaşları sırasında Denise Richards, 2013 yılında eski eşinin kendisine gönderdiği bir telefon mesajında "Eğer çocuklarımla arama girersen kafanı kesip babana göndereceğim. Kızlarım da yanlarında anneleri olmadan bir malikanede yaşayacaklar ve en sonunda babalarını tanıyacaklar" tehdidinde bulunduğunu ileri sürüp bu mesajı da delil olarak mahkemeye sundu.

HOLLYWOOD'UN EN OLAYLI ÇİFTİ

Charlie Sheen ile Denise Richards uzun süre "Hollywood'un en olaylı çifti" olarak tanındı. 2010 yılında Sheen, bir hayat kadınını otel odasında darp edip dolaba kilitlediği iddiasıyla manşetlere çıktı. Üstelik o dönemde ileri sürülenlere göre Richards da iki kızıyla birlikte aynı otelin bir başka odasında kalıyordu.

HAYAT KADININI DOLABA KİLİTLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İleri sürülenlere göre Charlie Sheen, New York'ta Plaza Hotel'deki suitinde gece yarısı saat 02.00'de ortalığı birbirine kattı. Odadaki masa ve sandalyeleri duvara fırlattı. Otel görevlileri polisi çağırınca inanılmaz bir skandal ortaya çıktı. Gardıroba zorla kilitlenmiş bir hayat kadını bağırarak yardım istiyordu. Dolabın kapısı açıldığında kadının çıplak bir şekilde kilitlendiği görüldü. Ünlü oyuncu da çıplak ve sarhoştu. Otel yetkilileri, Charlie Sheen'in otelde 5 bin dolarlık maddi zarara yol açtığını belirtti.

BÜYÜK SKANDALDA DA ADI GEÇTİ

Charlie Sheen'in adı daha önce de hayat kadınlarıyla skandala karışmıştı. 1995 yılında Charlie Sheen'in Hollywood'un ünlü isimlerine kadın pazarlayan Heidi Fleiss adlı bir kadının başlıca müşterisi olduğu ortaya çıktı. Fleiss'in işlettiği evi 27 kez ziyaret ettiği ve ona 53 bin dolar ödediği açığa çıkan Sheen, "Seksi seviyorum. Param da var. Kimse bana karışamaz" dedi.

HIV POZİTİF OLDUĞUNU AÇIKLADI: Sheen, 2017 yılında da HIV pozitif olduğunu açıklayıp yine herkesi şaşırtmıştı. Sheen o dönemde yaptığı açıklamada HIV'e gönderme yaparak "Bu özümsemesi çok zor olan üç harf" diye konuştu. Sheen "Acımasız eleştirilerin önüne geçmek için bu açıklamayı yapmak zorundayım" dedi. Hastalığını dört yıldan bu yana bildiğini söyleyen Charlie Sheen "Kendimi kötü hissetmeye başladığım ilk dönemde beynimde tümör olduğunu sanıyordum" dedi.

Charlie Sheen bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla da gündeme geldi. Rol aldığı Two And A Half Man adlı dizi ile hatırı sayılır bir servet yapan Sheen, adının karıştığı skandallar yüzünden yapımcılar tarafından kara listeye alındı. Two And A Half Man dizisinde bölüm başına 1.7 milyon dolar alan Sheen, başta Lindsay Lohan olmak üzere maddi güçlük çeken dostlarına da yardım elini uzatıyordu. Fakat sonra kendisi zor durumda kaldı. Geçen yıl basına yansıyan iddialar da aktörün, bir internet sitesi üzedirden tanesi yaklaşık 400 dolara doğum günü ya da diğer özel günler için kişiselleştirilmiş kutlama videoları sattığı yolundaydı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN OĞLU

Charlie Sheen, Hollywood'un emektarlarından Martin Sheen'in oğlu. Babasının da desteğiyle genç yaşında Sinema dünyasına adım attı Charlie Sheen. O zamana kadar birçok yapımda oynamış olsa da 1986 tarihli Platoon (Müfreze) filmindeki performansı, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Charlie Sheen, 2003 iles 2011 arasında Two and a Half Men dizisinde rol aldı. 2011 yılında ise çalkantılı hayatı ve dizinin yapımcısı Chuck Lorre'a hakaret ettiği için diziden kovuldu. Sonra da 2012 ile 2014 arasında Anger Management için kamera karşısına geçti. Bu arada Charlie Sheen'in kardeşi Emilio Estevez'in de ünlü bir oyuncu olduğunu hatırlatalım.

MODELLİKTEN OYUNCULUĞA

Sam Sheen'in "istismarcı" diyerek suçladığı annesi Denise Richards ise kariyerine model olarak başladıktan sonra oyunculuğa adım attı. Sheen ile Good Advice filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık oldular. Ama beraberlikleri birkaç yıl dışında yolunda gitmedi. Richards iki yıldır Aaron Phypers ile evli. Eski eşi Charlie Sheen ise 1995 ile 96 arasında Donna Peele ile evli kaldı. Denise Richards ile yaptığı ikinci evliliğinin ardından 2008'de Brooke Mueller ile evlendi ve 3 yıl sonra boşandı.