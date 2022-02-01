FarklÄ± annelerden en Ã§ok Ã§ocuk sahibi olan Ã¼nlÃ¼: Sekizinci bebeÄŸin cinsiyetini havadan duyurdu

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BEBEÄžÄ°NÄ°N CÄ°NSÄ°YETÄ°NÄ° GÃ–KYÃœZÃœNE YAZDI

KÄ±sa sÃ¼re sonra dÃ¼nyaya gelecek olan bebeÄŸinin cinsiyeti, bu gÃ¶steriÅŸli parti sÄ±rasÄ±nda, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde sÃ¼zÃ¼len bir helikopter tarafÄ±ndan ilan edildi.

SEKÄ°ZÄ°NCÄ° BEBEK YOLDA

Bu Ã¼nlÃ¼, Mariah Carey'in eski eÅŸi Nick Cannon'dan baÅŸkasÄ± deÄŸil... MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ isminden Moroccan ve Monroe adÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikizleri olan Cannon, model sevgilisi Bre Tiesi'den sekizinci kez baba olmaya hazÄ±rlanÄ±yor. 41 yaÅŸÄ±ndaki Nick Cannon ile sevgilisi Tiesi, doÄŸacak bebeklerinin cinsiyetini de dÃ¼zenledikleri bir partiyle aÃ§Ä±kladÄ±.

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NE KADAR ZAMANDIR Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAÅžADIKLARI BÄ°LÄ°NMÄ°YOR

Nick Cannon ile Bre Tiesi'nin ne kadar zamandÄ±r romantik bir iliÅŸki iÃ§inde olduklarÄ± bilinmiyor. Fakat ikili, altÄ± yÄ±ldÄ±r birbirlerini tanÄ±yorlar. Tam adÄ± Breana Tiesi olan Bre Tiesi, 2018 ile 2021 arasÄ±nda Amerikan futbolu oyuncusu Johnny Manziel ile evliydi.

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SÃœRPRÄ°ZÄ° SONUNDA AÃ‡IKLADILAR

Nick Cannon ile Bre Tiesi, parti iÃ§in tepeden tÄ±rnaÄŸa beyazlara bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Ä°lk bebeÄŸini bekleyen Treisi, giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir elbise tercih etti. SÃ¼sleme iÃ§in de pembe, mavi, beyaz ve turuncu renkli balonlar kullanÄ±ldÄ±. SÃ¼rpriz ise parti sÄ±rasÄ±nda gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde sÃ¼zÃ¼len bir helikopter aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyuruldu.Â

Cannon ile Tiesi'nin bebeÄŸinin erkek olacaÄŸÄ±, bir helikopterden serpiÅŸtirilen mavi konfetiler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aÃ§Ä±klandÄ±.Â





BÄ°R OÄžLUNU BEÅž AYLIKKEN KAYBETTÄ°

Nick Cannon, geÃ§en yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Cannon'un model Alyssa Scott ile olan birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Zen, henÃ¼z beÅŸ aylÄ±kken hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Cannon, bu acÄ± haberi de kendi sunduÄŸu TV programÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde duyurmuÅŸtu.Â Sadece beÅŸ ay yaÅŸayabilen Zen, Nick Cannon'un yedinci Ã§ocuÄŸuydu.

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Â YENÄ° Ä°KÄ°ZLER DÃœNYAYA GELDÄ°

Cannon, geÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda, birbirine yakÄ±n zamanlarda farklÄ± kadÄ±nlardan dÃ¼nyaya gelen bebekleriyle konuÅŸulmuÅŸtu. Cannon'Ä±n bir sÃ¼re birlikte olduÄŸu DJ Abby De La Rosa, bu yÄ±l haziran ayÄ±nda Zion ve Zillion adÄ±nÄ± verdiÄŸi ikiz bebeklerini dÃ¼nyaya getirmiÅŸti.

MARIAH CAREY'DEN DE Ä°KÄ°ZLERÄ° VAR

Zion ve Zillion, Nick Cannon'Ä±n sahip olduÄŸu tek ikizler deÄŸil. Cannon, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Mariah Carey ile 2008'de baÅŸlayÄ±p 2016'da biten evliliÄŸinden biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuk babasÄ± olmuÅŸtu. Cannon ile Mariah Carey'nin evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Moroccan Scott ve Monroe, ÅŸu anda 10 yaÅŸÄ±nda. Ã‡iftin boÅŸanmasÄ±ndan sonra Ikizler anneleri Mariah Carey ile yaÅŸÄ±yor.

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Ä°KÄ° Ã‡OCUK DA BU Ä°LÄ°ÅžKÄ°DEN

Nick Cannon'Ä±n Britanny Bell ile birlikteliÄŸinden de 3 yaÅŸÄ±nda Golden adÄ±nda bir oÄŸlu ve 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Powerful Queen adÄ±nda bir de kÄ±zÄ± bulunuyor.Â

Nick Cannon, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n yaz aylarÄ±nda bir yÄ±l içinde dört kez baba olmasÄ±yla gündeme oturmuÅŸtu. Cannon, bu konu hakkÄ±nda da kendi radyo programÄ±nda konuÅŸmuÅŸtu. O dönemde yedi çocuk babasÄ± olan Cannon, bu konuda bütün çocuklarÄ±na bilerek ve isteyerek sahip olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ANNELERÄ° DE EN AZ BENÄ°M KADAR Ä°STEDÄ° BU Ã‡OCUKLARI

Power 106 Los Angeles adlÄ± radyo programÄ±nda, Ã§ok Ã§ocuklu bir baba olmayÄ± anlattÄ± Nick Cannon. 40 yaÅŸÄ±ndaki Nick Cannon, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n annelerinin de en az kendisi kadar bu Ã§ocuklara sahip olmayÄ± istediklerini sÃ¶yledi. Cannon, Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuÄŸu olmasÄ±ndan mutluluk duyduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Cannon "BÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±ma isteyerek sahip oldum. HiÃ§biri kazara olmadÄ±" diye konuÅŸtu.

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Ä°STESEM DAHA Ã‡OK Ã‡OCUÄžUM OLURDU

Cannon, sosyal medyada, farklÄ± kiÅŸilerden ardÄ± ardÄ±na bebek sahibi olmasÄ±yla ilgili yapÄ±lan sert eleÅŸtiriler hakkÄ±nda da konuÅŸtu. Cannon, bÃ¼yÃ¼yen ailesine yÃ¶nelik bu nefretin farkÄ±nda olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Nick Cannon, program sÄ±rasÄ±nda "EÄŸer isteseydim bir yÄ±l iÃ§inde daha Ã§ok Ã§ocuÄŸum da olurdu, ama bunu istemedim" ÅŸeklinde ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± sÃ¶zler de sarf etti.

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TEK EÅžLÄ°LÄ°ÄžE Ä°NANMIYOR

Nick Cannon, bu ilginÃ§ geliÅŸmeler Ã¼zerine magazin basÄ±nÄ±nÄ±n mansetlerinden de inmiyor. GeÃ§miÅŸte bir rÃ¶portajÄ±nda tek eÅŸliliÄŸe inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Cannon'Ä±n, son dÃ¶nemde Ã¼Ã§ tane sevgilisi olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Nick Cannon, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet yayÄ±nÄ±nda "Bir daha sadece tek bir kadÄ±nla olmak isteyeceÄŸimi sanmÄ±yorum" diyerek bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ifade etmiÅŸti.

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'KÄ°MSEYÄ° YARGILAMIYORUM'

Nick Cannon'Ä±n sekizinci bebeÄŸinin dÃ¼nyaya geleceÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra gÃ¶zler beÅŸ aylÄ±kken hayata veda eden Zen'in annesi Alyssa Scott'a Ã§evrildi. Cannon ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen ve Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re kucaÄŸÄ±na alabildiÄŸi oÄŸlunu topraÄŸa veren Scott, yeni bebek haberinden sonra bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±. BebeÄŸinin acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸayan genÃ§ kadÄ±n, kimseyi yargÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±, herkese sevgi dolu gÃ¶zlerle baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

EVLAT ACISI

Evlat acÄ±sÄ± yaÅŸayan genÃ§ kadÄ±n, TanrÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere, annesi, babasÄ±, kÄ±z ve erkek kardeÅŸleri tarafÄ±ndan sevgiyle kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. 28 yaÅŸÄ±ndaki Alyssa Scott, kaybettiÄŸi oÄŸluna ithafen de "Seni seviyoruz Zen" diye seslendi.