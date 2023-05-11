Gizemli kadınla derin sohbete daldı: Balkonda çıplak ayak

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BALKONA BİR ÇIKTI HERKESİN KAFASINI KARIŞTIRDI

Olup bitenler de bu zengin ünlüyü adım adım takip edenlerin kafasını karıştırdı. Söz konusu ünlü, dünyanın önde gelen spor etkinliklerinden birine damgasını vurdu. Hem de bu konuda herhangi bir çaba harcamadan. Yani kazandığı bir sportif başarı değil söz konusu olan. Her şey tamamen onun özel hayatıyla ilgili. Bu ünlünün durumunu: Bir balkona çıktı, herkesin kafasını karıştırdı diye özetleyebiliriz.

Şimdi hemen geçelim konuya.. Bu zengin ve ünlü kişi Elon Musk. Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Musk; geçen hafta sonu ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Grand Prix'nin konuklarından biriydi.

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GEÇEN HAFTA FRANSA'DA BAŞKA BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ: Dünya kamuoyunun ilgisini çeken hiçbir etkinlikten eksik kalmayan Musk, elbette Miami Grand Prix'ini de kaçırmadı. İşte o sırada da bugüne kadar yanında görülmeyen gizemli bir kadınla yan yana objektiflere takıldı. Hem de daha geçen hafta Fransa'nın gözde tatil bölgesi St. Tropez'de sevgilisi olduğu ileri sürülen Avustralyalı oyuncu Natasha Bassett ile yan yana görüntülendikten sonra.

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ÇIPLAK AYAKLI, GİZEMLİ KADIN

Elon Musk ile kim olduğu belirlenemeyen o gizemli kadın, aslında bir otelin balkonunda derin bir sohbete dalmışlardı. Her ne kadar böyle bir ihtimalin varlığından haberdar olsalar da görüntülendiklerini de fark etmediler.

Musk'ın yanındaki çıplak ayaklı genç kadın ünlü iş insanıyla konuşurken ayağa kalktı ve kollarını, uzaktan bile dikkat çekecek kadar yoğun bir şekilde kullanarak sözlerini sürdürdü. Genç kadın, sohbet sırasında bir ara bluzunun askılarını bir başka anda da pantolonunu düzeltti. Genç kadın sohbete böylesine heyecanlı bir şekilde katılırken, Elon Musk hiç yerinden kalkmadan bütün dikkatini vererek konuşmasını sürdürdü.

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Bu derin sohbetin ardından genç kadın ve Elon Musk, odaya döndüler. Bir süre sonra Musk, balkona bu kez yalnız başına çıkıp cep telefonuyla çevrenin fotoğrafını çekti.

Aslında bu kadar göz önünde olmasına rağmen özel hayatını yine de bir gizem perdesinin ardında yaşıyor Elon Musk. Özellikle aşk ilişkileri hakkında çok fazla ser verip sır vermiyor. Diğer yandan da ünlüler dünyasının en çok bebek sahibi olan ünlülerinden biri. Üstelik bütün çocuklarının annesi de aynı kişi değil.

AYRILDILAR AMA BİR BEBEKLERİ DAHA OLDU: Musk, bir dönem Kanadalı sanatçı Grimes ile bir bebek sahibi olduğunu duyurmuştu. Her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da eski çiftin bir ikinci bebeği olduğu da beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Grimes'ın evine giden bir muhabir evde yeni bir bebek daha olduğunu öğrendi. Tabii ki onun ilk şaşkınlığı geçtikten sonra da bu haberi dünya da duydu.

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İleri sürülenlere göre Elon Musk, geçen yıldan bu yana oyuncu Natasha Bassett ile birlikte. Üstelik bu konudaki iddialara göre ona sevgilisini annesi Maye Musk ikiliyi tanıştırdı. Yani bir başka deyişle Sports Illustrated'a verdiği pozlarla gündemin ilk sıralarına yerleşen Maye Musk, oğlu için de çöpçatanlık yaptı.

Elon Musk ile Bassett'ı Maye Musk'ın tanıştırdığı iddialarının kaynağına gelirsek... Maye ile Natasha, 2015 yılından bu yana birbirlerini tanıyorlar. Bunun ilk adımını atan kişi ise Natasha Bassett. Genç oyuncu, Maye Musk'ın bir Instagram paylaşımına onunla tanışmaktan ne kadar mutlu olacağını belirten bir yorum yazdı. Görünüşe göre ikili fazla zaman kaybetmeden de tanıştılar.

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SÖZCÜKLERLE TANIMLANAMAYAN İLİŞKİ

Elon Musk, son olarak Grimes ile sürdürdüğü sıra dışı ilişkiyle gündeme gelmişti. Her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da Musk ile Grimes, geçen mart ayında bir bebekleri olduğunu duyurmuştu. Tesla ve Space X'in CEO'su ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk ile tam olarak hayatından çıkarmadığı Grimes, 2020 yılında X Æ A-Xii adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olmuşlardı.

Musk ile Grimes'ın bu kez de taşıyıcı anne yöntemiyle bir kızları dünyaya geldi. Ona da ağabeyine uygun bir şekilde Exa Dark Sideræl adı verildi. Bu aynı zamanda toplam yedi çocuk babası olan Musk'ın ilk kızı. Bu yeni kız bebek, 2021'in aralık ayında dünyaya geldi.

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Grimes, Elon Musk ile yeni bir bebek sahibi olduklarını Vanity Fair dergisine açıkladı. Her ne kadar bir bebekleri daha olsa da Musk ve Grimes, tekrar bir araya gelmiş değiller. Çünkü Musk, son zamanlarda Avustralyalı oyuncu Natasha Bassett ile birlikte görüntüleniyor. Zaten Grimes da Musk ile ilişkilerini tanımlayacak bir sözcük olmadığını söyledi Vanity Fair dergisine.

Kanadalı sanatçı bu konuda "Onu muhtemelen erkek arkadaşım diye tanımlardım. Ama bizim ilişkimiz çok değişken" diye konuştu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Farklı evlerde yaşıyoruz. Çok iyi arkadaşız. Her zaman birbirimizi görüyoruz." Grimes, hem kendisinin hem de Musk'ın kendilerine ait yapacak işleri ve farklı hayatları olduğunu belirterek "Ama başka insanların bunu anlamasını beklemiyorum" diyerek sürdürdü sözlerini. Musk ile ilişkilerinin şu anda hiçbir zaman olmadığı kadar iyi olduğunu söyleyen Grimes "Her ikimiz de özgür olmaya ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

İKİ KADININ ARKADAŞ OLDUĞU İLİŞKİ

Elon Musk ilk evliliğini gençlik aşkı Justine Wilson ile yaptı. Genç çift, evlendikten sonra Los Angeles'a taşındı. İlk bebekleri Nevada dünyaya geldi. Fakat çiftin mutluluğu yarım kaldı, ikisi de genç yaşta evlat acısı yaşadı.

Nevada, henüz 10 haftalıkken ani bebek ölüm sendromundan hayatını kaybetti. Sonra ikiz ve üçüz olmak üzere beş tane çocukları oldu. Musk, 2010 yılında oğullarını "hayatının aşkı" olarak tanımlamıştı. Elon Musk ile Justine Wilson'ın evliliği 2008 yılında sona erdi.

Musk, boşanmanın ardından oyuncu Talulah Riley ile romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Elon Musk ile boşanan Justine Wilson, Marie Claire dergisine yazdığı bir makalede eski eşinin yeni sevgilisiyle gayet iyi geçindiğini kaleme aldı. Hatta anlattığına göre Musk'ın yeni sevgilisi Riley'e "İki kadının arkadaş olduğu ve çeşitli felsefi konularda kafa yorduğu Fransız filmlerindeki gibi yaşamak istediğini" anlatan bir elektronik posta yolladığını da anlattı.

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Bu arada Elon Musk ile Talulah Riley, 2010 yılında evlendi. Fakat flört etmeye başlamalarından dört, evliliklerinden iki yıl sonra Musk, attığı bir Tweet ile herkesi şaşırttı. Mesajı gayet açık ve netti: "Harika bir dört yıldı. Seni sonsuza kadar seveceğim. Bir gün birini çok mutlu edeceksin." Bu Musk'ın ikinci evliliğinin de sona erdiğinin belgesiydi.

2013 yılında çift tekrar evlendi. Fakat, 2016 yılında Riley boşanma davası açtı. Aynı yılın sonlarında çift ikinci kez boşandı. Talulah Riley, People dergisine verdiği röportajda boşandıktan sonra da görüşmeye devam ettiklerini ve birbirlerini önemsediklerini anlattı.

'AYRILINCA CANIM YANDI' DEMİŞTİ

Aynı yıl Elon Musk belki de en çok konuşulan gönül ilişkilerinden birini yaşadı. Johnny Depp iyle olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard'e gönlünü kaptırdı. Hatta o sırada Depp'in iddialarıyla ortaya çıkan bir skandala da adı karıştı. Depp, Heard'ün daha kendisiyle evliyken Film çekimi için şehir dışında bulunduğu sırada Elon Musk'ı evlerine aldığını iddia etti. Hatta o anlarda çekildiği ileri sürülen ve Heard ile Musk'ı birlikte gösteren asansör görüntüleri de ortaya çıktı.

Amber Heard ve Elon Musk, yoğun çalışma programları nedeniyle 2017'de ayrıldıklarını açıkladı. Fakat görünüşe göre Elon Musk, bu ilişkinin sona ermesiyle büyük bir aşk acısı yaşadı. Heard'ün bir Instagram paylaşımının altına "nala arkadaş olduklarını ve birbirlerini sevdiklerini" belirten bir yorum yaptı. Bu konuda Rolling Stone'a verdiği demeçte de "Gerçekten çok aşıktım ve bu çok kötü canımı yaktı" diye konuştu.