BÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±n ÅŸiddetini araya giren yÄ±llar bile sÃ¶ndÃ¼rememiÅŸ: Ona baktÄ±kÃ§a gÃ¶zlerim yaÅŸarÄ±yor

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BÄ°RBÄ°RLEÄ°RNE Ã–VGÃœLER YAÄžDIRIYORLAR

Kimi zaman aÅŸk yaÅŸayÄ±p ayrÄ±lan sonra yeniden bir araya gelen Ã§iftler, sonuÃ§ta yine hÃ¼srana uÄŸrar. Ama bazen de kelimenin tam anlamÄ±yla hedefi 12'den vururlar. Yani gerÃ§ekten mutlu sona ulaÅŸÄ±rlar.

Ä°ki yÄ±ldÄ±r gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã¼nlÃ¼ bir Ã§ift bunun bir Ã¶rneÄŸini sergiliyor. Hollywood gibi bir ortamda zemin her zaman saÄŸlam olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in temkinli davranÄ±p "en azÄ±ndan ÅŸimdilik" diye bir parantez aÃ§alÄ±m. Ãœstelik bu Ã§ift, son iki haftadÄ±r da basÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda birbirlerine Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rÄ±yorlar.

BU KEZ Ã–VGÃœ DOLU SÃ–ZLER JLO'DAN: Bir sÃ¼re Ã¶nce Ben Affleck'in, geÃ§en yÄ±l iki ayrÄ± tÃ¶renle evlendiÄŸi eÅŸi Jennifer Lopez'e "Benim karÄ±m olaÄŸanÃ¼stÃ¼" diyerek Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlayanlar vardÄ±r kuÅŸkusuz. Bu kez de benzer Ã¶vgÃ¼ler Jennifer Lopez'den geldi.

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'ONA BAKARKEN GÃ–ZLERÄ°M YAÅžARIYOR'

BÃ¼tÃ¼n bunlara bakarak da ilk kez 20 yÄ±l Ã¶nce niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±lan ama aradan geÃ§en zamanÄ±n ardÄ±ndan tekrar bir araya gelen ve muradÄ±na eren Ã§ifte "ikinci ÅŸans"Ä±n yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu koca 20 yÄ±l bile onlarÄ±n birbirlerine duyduÄŸu aÅŸkÄ±n ÅŸiddetini etkilememiÅŸ.Â

Ä°ki hafta Ã¶nce eÅŸi Affleck'ten Ã¶vgÃ¼ler alan 53 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Lopez bu kez onun hakkÄ±nda sevgi dolu sÃ¶zler sarf etti. EÅŸinin kiÅŸiliÄŸinden nasÄ±l bir baba olduÄŸuna kadar onu Ã¶vmeye doyamadÄ±.

The View adlÄ± programa konuk olan Jennifer Lopez, 50 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Ben Affleck hakkÄ±nda "O harika bir adam ve mÃ¼kemmel bir baba" diye konuÅŸtu. O sÃ¶yleÅŸide Lopez, Ã¶zellikle eÅŸinin babalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda dikkat Ã§eken sÃ¶zler sarf etti.

Lopez konuk olduÄŸu programda, Affleck'i "sevgi dolu bir baba" diyerek tanÄ±mladÄ±. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "O harika bir baba. Bu durum benim gÃ¶zlerimi yaÅŸartÄ±yor. DÃ¼rÃ¼st olmam gerekirse bugÃ¼ne kadar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en iyi baba. Ã‡ocuklarla Ã¶yle gÃ¼zel ilgileniyor ki bu bana da onlarla nasÄ±l iletiÅŸim kurmam gerektiÄŸini Ã¶ÄŸretiyor."

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BEÅž Ã‡OCUKLU AÄ°LE

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma... Lopez, Marc Anthony ile evliliÄŸinden 15 yaÅŸÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erkek Max ve Emme adÄ±nda ikiz Ã§ocuk annesi.

Ben Affleck'in ise eski eÅŸi Jennifer Garner'dan 17 yaÅŸÄ±nda Violet, 13 yaÅŸÄ±nda Seraphina ve 11 yaÅŸÄ±nda Samuel adÄ±nda iki kÄ±z bir erkek Ã§ocuÄŸu var. Bu Ã§ocuklardan Max ile Emme anneleriyle ve Ã¼vey babalarÄ± Affleck ile birlikte yaÅŸÄ±yorlar.

Affleck, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda Lopez'in eski eÅŸi Marc anthony'den dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Emme ile keyifli bir alÄ±ÅŸveriÅŸ turunda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

Affleck'in Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu ise anneleri Garner ile yaÅŸasa da sÄ±k sÄ±k babalarÄ±nÄ±n evinde de kalÄ±yorlar. Yani Ã¶zetle JLo ve Affleck sÄ±k sÄ±k beÅŸ Ã§ocuklu bir aile oluyor.

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HER KADIN KOCASINDAN BUNLARI DUYMAK Ä°STER

GeÃ§en nisan ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±nda Ben Affleck de Drew Barrymore'un sohbet programÄ±na konuk olduÄŸunda Jennifer Lopez hakkÄ±nda, her kadÄ±nÄ±n kocasÄ±ndan duymayÄ± hayal edeceÄŸi sÃ¶zler sarf etmiÅŸti. Hatta 53 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen hala yÄ±llara meydan okumasÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ± da anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Affleck, Lopez'in formda kalma sÄ±rrÄ± sorusuna ÅŸÃ¶yle yanÄ±t verdi o programda: "Sizi Ã¼zecek bir ÅŸey sÃ¶yleyeyim. Jennifer, canÄ± ne isterse onu yiyor. Pizza yer, kurabiye yer, dondurma yer... Yani her ÅŸeyi."





"DÃœNYANIN EN MUHTEÅžEM KADINI"

Buna Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±ran Barrymore da, Lopez'in sÄ±rrÄ±nÄ±n dÃ¼zenli egzersiz olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Affleck'in buna yanÄ±tÄ± da ÅŸÃ¶yle oldu: " Evet egzersiz yapÄ±yor, ben de yapÄ±yorum. Ama ben bÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir ÅŸekilde 20 yaÅŸÄ±nda gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yorum. Ne demek istediÄŸimi anlÄ±yor musunuz?"

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Affleck, sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda karÄ±sÄ±nÄ±n genÃ§ kÄ±z gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatta teninin de Ã¶yle olduÄŸunu ifade etti. Ben Affleck, karÄ±sÄ± Jennifer Lopez'in mÃ¼kemmel bir Ã§alÄ±ÅŸma ahlaÄŸÄ±na ve disipline sahip olduÄŸunu da eklemeden geÃ§medi. Bunun ardÄ±ndan da iÅŸte o Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zleri sarf etti: "O dÃ¼nyadaki en muhteÅŸem kadÄ±n. Ve inanÄ±lmaz gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor."

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Lopez ile Affleck, yeniden iliÅŸkilerine baÅŸladÄ±klarÄ± dÃ¶nemde de niÅŸanlandÄ±klarÄ± aylarda da sokaklarda liseli aÅŸÄ±klar gibi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyordu. Bu durum da bir takÄ±m eleÅŸtirilere neden olmuÅŸtu. Ã‡iftin bu "liseli aÅŸÄ±k" tavÄ±rlarÄ±nÄ±n tamamen reklama yÃ¶nelik olduÄŸunu ileri sÃ¼renler bile Ã§Ä±ktÄ±. Bu konu sosyal medyada da gÃ¼ndeme olmuÅŸtu.

JLo ile Affleck'in kamuya aÃ§Ä±k alanlarda Ã§ok dikkat Ã§ekecek ÅŸekilde aÅŸk gÃ¶sterisi sergilemesine o dÃ¶nemde bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± "HiÃ§ Ã§ocuklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorlar. Hepsi sadece gÃ¶steri!" diye yazarak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Bir baÅŸkasÄ± da "Bu Ã§ift kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? YetiÅŸme Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n hatÄ±rÄ±na biraz saygÄ±. Bu ikisi dikkat Ã§ekmekten baÅŸka bir ÅŸey amaÃ§lamÄ±yor" yazarak Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

ÃœnlÃ¼ Ã§ift, bÃ¼tÃ¼n bunlara aldÄ±rmadan aÅŸklarÄ±nÄ± doya doya yaÅŸamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. EleÅŸtirilerin ardÄ± arkasÄ± kesilmedi ama sonunda hepsinin yanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Lopez ile Affleck, Ã¶nce Las Vegas'ta bir sÃ¼rpriz nikah yaptÄ±. ArdÄ±ndan da Affleck'in Georgia'da bulunan malikanesinde Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¼Ã§ gece sÃ¼ren bir tÃ¶renle evlendiler. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan "cicim aylarÄ±nÄ±n bittiÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde iddialar ortaya atÄ±lsa da Ã§iftin evliliÄŸi gayet huzurlu bir ÅŸekilde devam ediyor.

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