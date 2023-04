Teni bile kusursuz: Benim karım dünyanın en muhteşem kadını

Haberin Devamı

SONUNDA MURATLARINA ERDİLER

Peki kaç çift bu konuda şanslı olabilir sizce? Birbirlerinin, kavuşamadıkları büyük aşkı olarak kalmadan, araya giren başka hayatlara rağmen bir araya gelen ve öykülerini evlilikle taçlandıran... Elbet herkesin unutamadığı ama aynı zamanda kavuşamadığı bir büyük aşkı olabilir. Ama bunların pek azı sonunda "muradına erer" büyük olasılıkla.

Gösteri dünyasında bu kadar şanslı bir çift var. Elbette herkesin hemen aklına geleceği gibi Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten söz ediyoruz. Yani magazin basınının onlara taktığı isimle Bennifer'dan...

21 YIL SONRA YENİDEN AŞK

İlk nişanlarının ve ayrılığın üzerinden geçen 21 yılın ardından tekrar bir araya gelen ve aşklarına kaldıkları yerden devam eden Lopez ile Affleck, geçen yıl, bir dizi törenle resmen hayatlarını birleştirdi. Sonuç olarak da her ikisinin eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla yedi kişilik kocaman bir aile oldular.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck ya da gösteri dünyasındaki isimleriyle Bennifer, dışarıdan bakıldığında çok mutlu ve aşık görünüyorlar. Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri, Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden sahip olduğu üç çocuğu, kısacası herkes bir uyum içinde yaşıyor.

HAKLARINDAKİ SÖYLENTİLER BİTMİYOR

Öte yandan evlendiklerinden bu yana haklarındaki söylentiler de bitmek bilmiyor. Elbette olumsuz yönleri ağırlıkta bunların. "Cicim aylarının" bittiği, anlaşamadıkları iddiaları ortalıkta dolaşıyor. Peki bütün bunlar doğru mu?

Ben Affleck'e bakarsanız kesinlikle yalan! Yani işin aslı, ünlüoyuncu düpedüz 'yalan' demiyor. Ama kurduğu cümleler, haklarındaki bütün olumsuz iddiaları yalanlayacak nitelikte. Affleck, bunun son örneklerinden birini de katıldığı bir sohbet programında gözler önüne serdi.

KARISINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Ünlü oyuncu Drew Barrymore, bir süredir bir online platformda sürdürdüğü sohbet programına bu kez Ben Affleck'i konuk etti. Kanepesinde ağırladığı konuklarına, hayatlarıyla ilgili en özel ayrıntıları itiraf ettirmesiyle bilinen Barrymore, Affleck'e karısı Jennifer Lopez hakkındaki fikirlerini de sordu ve çarpıcı yanıtlar aldı.

Ben Affleck, Jenifer Lopez'e kelimenin tam anlamıyla övgüler yağdırdı o programda. Üstelik onun en çok merak edilen sırrını da açıkladı. Gelin bir bakalım.

'SİZİ ÜZECEK BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM'

Drew Barrymore, Ben Affleck'e, 53 yaşındaki iki çocuk annesi karısı JLo'nun aradan geçen yıllara nasıl direndiğini, yani fiziğini nasıl koruduğunu sordu. Affleck de Barrymore'u çok şaşırtan o yanıtı verdi: "Sizi üzecek bir şey söymeyeyim. Jennifer, canı ne iserse onu yiyor. Pizza yer, kurabiye yer, dondurma yer... Yani her şeyi" dedi.

Buna çok şaşıran Barrymore da, Lopez'in sırrının düzenli egzersiz olup olmadığını sordu. Affleck'in buna yanıtı da şöyle oldu: " Evet egzersiz yapıyor, ben de yapıyorum. Ama ben büyülü bir şekilde 20 yaşında gibi görünmüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?"

'O DÜNYADAKİ EN MUHTEŞEM KADIN'

Affleck, sözün burasında karısının genç kız gibi göründüğünü hatta teninin de öyle olduğunu ifade etti.

Ben Affleck, karısı Jennifer Lopez'in mükemmel bir çalışma ahlağına ve disipline sahip olduğunu da eklemeden geçmedi. Bunun ardından da işte o çarpıcı sözleri sarf etti: "O dünyadaki en muhteşem kadın. Ve inanılmaz görünüyor."

Bunun üzerine Drew Barrymore, programın o ünlü beyaz kanepesine uzandı ve "Kadınlara saygı duyan bir adamın karşısında bayıldığı" konusunda şaka yaptı.

'BENCE KONUŞMA TARZIMI DEĞİŞTİRMEK İSTERDİ'

Bu arada Ben Affleck, programda Jennifer Lopez hakkında başka bir itirafta da bulundu: "Bana hiç söylemedi ama sanırım benim konuşma tarzımı değiştirmek isterdi. Farkında mısınız bilmiyorum ama ben sözü çok uzatıyorum, daireler halinde konuşuyorum. Benim tahminim, konuşma tarzımı değiştirmek isteyeceği yönünde."

Jennifer Lopez de fırsatını bulduğunda Ben Affleck hakkında övgü dolu sözler sarf edip onu ne kadar sevdiğini anlatıyor. Bu konudaki en çarpıcı sözleri de geçen yıl kasım ayında verdiği bir röportajda sarf etmişti.

Lopez, o röportajı verdiği dönemde çıkardığı This Is Me... Now adlı albümünde, Affleck ile aşklarının izi olduğunu itiraf etmişti. Ünlü yıldız bazen insanın umutlarını kaybedip neredeyse vazgeçme noktasına gelse de "gerçek aşkın var olduğunu, bazı şeylerin sonsuza kadar sürdüğünü ve bunun gerçek olduğunu" ekledi. Bu konudaki sözlerini de şöyle tamamladı: "Bu mesajı bütün dünyaya yaymak istiyorum."

AYRILDIKLARI YERDE EVLENDİLER

Jennifer Lopez "ruh eşim" dediği Ben Affleck'le birbirlerine nasıl aşık olduklarını da anlattı röportajda. Hemen sözün burasında, gişede ve eleştiriler konusunda tam anlamıyla bir fiyasko olan 2001 tarihli Gigli filminin setinde tanışıp romantik ilişkiye başlayan çiftin geçmişini bir hatırlayalım.

O dönemde de Bennifer olarak anılan çift, 2002 yılında Georgia'da nişanlandı. Fakat iki yıl sonra yollarını ayırdılar. Lopez ve Affleck'in ilişkilerinin ilk döneminde nişan yüzüklerini, aktörün Georgia'daki malikanesinde taktıklarını hatırlatalım. İlk dönem hüsranla sonuçlansa da çift yıllar sonra yine o yüzüklerin takıldığı mülkte birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte olma sözü verdi.

'BİRBİRİMİZ İÇİN DELİ OLDUĞUMUZUN FARKINA VARDIK'

Lopez, set arkadaşlığının nasıl büyük bir aşka dönüştüğü konusunda şunları söyledi: " Sanırım olan şu: Birlikte çalışırken iyi arkadaş olduk. Sonra da birbirimiz için deli olduğumuzun farkına vardık." Bundan sonra anlattıkları ise gerçekten aşık olan birçok kişinin yaşadıklarıyla benzerlikler taşıyor: "Film bitti ama ben kendimi, sürekli onu düşünürken buldum. Bu arada da kendi işime bakıyordum. Çünkü o süreçte bitmiş bir ilişkiden yeni çıkıyordum."

Yeri gelmişken hatırlatalım Jennifer Lopez o dönemde ikinci eşi Cris Judd ile ayrılmak üzereydi. Tam o sırada Ben Affleck ile Gigli filminin setinde tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.

Jennifer Lopez her ne kadar bir ilişkisi henüz biterken başka bir ilişkiye başlamak istemiyor gibi görünse de başka bir nokta vardı anlattığına göre. Bunu da "Bu insan benim birlikte olmak istediğim insandı" diyerek anlattı. Lopez, Affleck'e olan aşkının aniden ortaya çıkmadığını belli bir süreçte geliştiğini sözlerine ekledi.

AŞK ACISINI UNUTMAK İÇİN KENDİNİ İŞİNE VERDİ

Lopez, ilişkilerinin ilk döneminde hüsranla sonuçlanmasından medyayı sorumlu tutmaya devam etti. Bunca yoğun ilginin Affleck ile ilişkilerini etkilediğini ve hatta yerle bir ettiğini söyledi. Dışarıdan gelen bu enerjinin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade edip "yine de birbirlerini sevdiklerini" söyledi. O dönemde yaşadıklarını da "Zordu" diye tanımladı.

Bu konuda yaşadıkları bir tuhaflığı da söylemeden geçmedi Lopez. Her ikisinin de bütün zaman ve enerjilerini işlerine verdiklerini hatırlattı. Çünkü söylediğine göre bu yaşadıkları olumsuzluklar bir yandan da iş anlamında onları motive ediyordu. Ben Affleck yönetmenlik işine yoğunlaştı, kendisi de albümlerine yöneldi.

Ama kariyerleriyle ilgili bütün bu adımları ayrı ayrı atmak zorunda olduklarını hatırlattı. Lopez, o dönemde kendisi hakkında ortaya atılan dedikodulardan da söz etti röportajda"İnsanlar benim müzik kariyerimin bittiğini söylüyordu. Şöyle ya da böyle olduğumu söylüyorlardı. Biliyor musunuz o dönemde ne yaptım? Çalışmak zorundaydım... Çalıştım, çalıştım, çalıştım."

ESKİSİNDEN DAHA EMİN

Bu arada Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in nişanları bittikten sonra ikisi de farklı hayatlar kurdular. Affleck, Jennifer Garner ile evlendi. Lopez ise Marc Anthony ile bir evlilik yaptı. İkisi de bu evliliklerden çocuk sahibi oldu. Ama anlattığına göre Lopez ne yaparsa yapsın, kiminle birlikte olursa olsun Ben Affleck'i unutamadı.

Röportajda Ben Affleck ile nasıl yeniden bir araya geldiklerini anlatırken de ilginç tanımlamalar yaptı. Yollarını, yeniden bir araya gelmek için ayırdıklarını söyledi. Şu anda yani ilişkilerini, nihayet evlilikle taçlandırdıkları bu ikinci diliminde daha fazla yaş almış, daha olgun, aşklarından eskisinden daha emin olduklarını ekledi.

'MERAK ETME... HİÇBİR YERE GİTMİYORUM'

Bu noktada Affleck ile ilişkileri hakkında çok bilinmeyen bir ayrıntıyı da açıkladı Lopez. Affleck'in kendisine evlilik teklif ederken verdiği yeşil iri taşlı yüzüğün içinde 'Hiçbir yere gitmiyorum anlamına gelen "Not. Going. Anywhere" sözcüklerinin yazılı olduğunu söyledi. Bunu da şöyle anlattı röportajda Lopez: "Biz yeniden görüşmeye başladıktan sonra Ben, elektronik postalarını söyle imzalardı. "Merak etme, hiçbir yere gitmiyorum."