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Ünlü oyuncu pislikten kırılıyormuş: Çöp dağlarının ortasında oturmuş oyun oynuyordu

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#Ben Affleck#Matt Damon#Casey Affleck
Ünlü oyuncu pislikten kırılıyormuş: Çöp dağlarının ortasında oturmuş oyun oynuyordu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 09:43

Tam da gençliğin kavak yelleri başında eserken, insanın aklına gelen en son şey yaşadığı evi ya da odayı temizlemektir büyük olasılıkla. Elbette istisnaları bir kenara koyarak söylüyoruz bunu. 

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TEMİZLİKLE ARASI İYİ DEĞİLMİŞ
Peki Hollywood'un o anlı şanlı ünlülerinden birinin, yıllar önce birlikte yaşadığı insanları canından bezdirecek kadar pis olduğunu söylesek... Hatta yakın arkadaşının ima ettiğine bakarsak bu alışkanlığını tam olarak geride bırakmadığını...

Yediği yemeklerin artıkları da dahil türlü çeşitli çöp dağlarının ortasında sanki onlar yokmuş gibi davrandığını ve oturup video oyunları oynadığını söylesek... 

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ARKADAŞININ GENÇLİK SIRLARINI ANLATTI
Bütün bunları anlatan, bu söz konusu ünlünün, çocukluk yıllarından bu yana yakın arkadaşı olan başka bir ünlü. Haydi söyleyelim... Daha Hollywood'a adım atmadan yıllar önce tanışan sonra da kariyerlerinin en büyük çıkışını ortak bir çalışmayla gerçekleştiren Ben Affleck ve Matt Damon'dan söz ediyoruz.

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Son olarak Jennifer Lopez ile evliliğiyle çok konuşulan 50 yaşındaki Ben Affleck, The Late Late Show'da James Corden'ın konuğu oldu. Gençlik yıllarında ev arkadaşlığı yaptığı meslektaşı ve yakın dostu Matt Damon'ın, belki de çok yakınlarından başka kimsenin bilmediği "sırlarını" anlattı. 

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ÇÖPLERİN BİRİKMESİNE ALDIRMADI
Anlattığına göre Ben Affleck ile Matt Damon daha ünlü olmadan önce birlikte yaşıyorlardı. Hatta onlara, Affleck'in kardeşi Casey de eşlik ediyordu. Fakat Affleck'e bakarsanız ortak hayatları hiç kolay değildi. Üç arkadaş kelimenin tam anlamıyla pis bir ortamda yaşıyorlardı. Bunun nedeni de Matt Damon'ın temizlik yapmaya yanaşmaması hatta bunu hiç umursamamasıydı.

Affleck'in anlattığına göre bir keresinde kendisi ve kardeşi Casey, iki haftalık bir "greve" gitti. Yani evi hiç temizlemediler. Fakat bu sürenin sonunda gördüler ki Matt Damon yaşadıkları apartman dairesine dokunmadı bile. Temizlemek bir yana çöplerin birikmesine bile aldırmadı. 

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'ÇÖP DAĞLARININ İÇİNDE OYUN OYNUYORDU, KURTÇULAR BİLE GÖRDÜM'
Ben Affleck bu iki haftalık sürenin sonunda kardeşiyle eve gittiklerinde Damon'ı, etrafını bir çember gibi saran bir çöp yığının içinde bulduklarını söyledi. Pizza kutuları, suşi artıkları bu çöp dağlarını oluşturan parçalardan bazılarıydı. Ben Affleck, o çöplerin arasında kurtçuklar bile olduğunu söyledi. Üstelik bütün bunlar Damon'ın umurunda değildi. Dikkatini oynadığı video oyununa vermişti.Affleck, bunun üzerine evi yine kardeşi Casey ile birlikte kendisinin temizlediğini söyledi.

Affleck arkadaşını sevdiğini, onun akıllı biri olduğunu ama kimseye onunla birlikte yaşamayı önermediğini sözlerine ekledi. Sonra da Damon'ın karısı Luciano Borroso'yu işaret ederek şunları söyledi: "Tanrı Lucy'yi kutsasın. Cennette senin için bir yer var."  

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KARİYERLERİNDE DE BİRLİKTE PARLADILAR
Ben Affleck ile Matt Damon daha birer çocukken tanıştılar. O sırada Affleck 8, Damon da 10 yaşındaydı. Her ikisinin de oyunculuğa ilgisi vardı. Kariyer yolculuğuna da birlikte çıktılar. 

Gençlik yıllarında Affleck ile Damon Los Angeles'ta, oyuncu olma hayallerinin peşinden koşarken birlikte aynı apartman dairesinde kaldılar.

İki yakın arkadaşın parlaması da aynı yapımla oldu. Birlikte yazdıkları Good Will Hunting filmiyle Oscar kazandıklarında Damon 27, Affleck de 25 yaşındaydı. 

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Affleck ve Damon'ın çocukluk yıllarında başlayan dostlukları sürüyor. 

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Ünlü oyuncu pislikten kırılıyormuş: Çöp dağlarının ortasında oturmuş oyun oynuyordu
Matt Damon'ın Luciana Barroso ile mutlu bir evliliği var.

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#Ben Affleck#Matt Damon#Casey Affleck

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