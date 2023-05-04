İkisi de aynı kadınla aşk yaşamıştı: Eski sevgili 'utana sıkıla' en özel sırlarını anlattı!

Haberin Devamı

İKİ ESKİ SEVGİLİSİNİN ÖZEL SIRLARINI ANLATTI

Bu ünlülerden birçoğu her ne kadar dışarıya bazı yansımaları olsa da kendileriyle ilgili bu tür ayrıntıları çok da göz önüne sermek istemez. Bazen de aradan yıllar geçtikten sonra yaşadığı her şeyi hatta en özel anları bile çekinmeden anlatan ünlüler de var kuşkusuz.

İşte bunlardan biri, katıldığı bir sohbet programında, bir değil iki eski sevgilisinin "yatak odası" sırlarını anlattı.

Gözden Kaçmasın İki evlilik arası bir kısa ilişki yaşadı: 7 çocuklu oyuncunun renkli aşk hayatı Haberi görüntüle

ZOR SORULARA YANIT VERDİ

Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Brad Pitt ile Ben Affleck, bu konu hakkında ne düşünecekler bilinmez ama geçmiş yıllarda romantik ilişki yaşadıkları Gwyneth Paltrow, her ikisi hakkında bugüne kadar bilinmeyen sırları ortaya döktü. Konuyu kısaca toparlayalım...

Haberin Devamı

50 yaşındaki Paltrow, sunuculuğunu Alice Cooper'ın üstlendiği Call Her Daddy adlı podcast yayınına konuk oldu. Cooper'ın, geçmişte ilişki yaşadığı Brad Pitt ve Ben Affleck ile ilgili sorularına zaman zaman biraz zorlanarak ve eski evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki kızı Apple'dan utanarak da olsa yanıt verdi ünlü oyuncu.

'BUNLARI KIZIMIN DUYDUĞUNA İNANAMIYORUM'

Her ikisinin de öpüşme konusunda iyi olduğunu söyleyen Paltrow'a hemen ardından Alice Cooper'dan daha zor bir soru geldi. Sunucu Cooper, Pitt ve Affleck'in yatak odasındaki durumunu sordu.

Paltrow bu konudaki sözlerine "Bu gerçekten zor" diyerek başladı. Ardından da Brad Pitt ile kimyalarının daha uygun olduğunu ekledi: "Hayatınızın aşkı gibi" diye konuştu. Diğer eski sevgilisi Ben Affleck hakkında da "Teknik olarak harikaydı" dedi.

İlk eşi müzisyen Chris Martin'den biri kız diğeri erkek iki çocuk annesi olan Gwyneth Paltrow bu itiraflarının ardından "Kızım Apple'ın bunu dinlediğine inanamıyorum" diye sürdürdü sözlerini.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Elbise dökülmeye başladı: Felaketi kızı önledi Haberi görüntüle

Ama Paltrow'un sözleri bu kadarla sınırlı kalmadı. Geçmişindeki her iki erkeği de göz önüne getiren Gwyneth Paltrow "Brad Pitt ile yeniden aşk yaşayabileceğini" sözlerine ekledi.

Gwyneth Paltrow, konuşmasında eski sevgilileri Brad Pitt ve Ben Affleck hakkında genel bir değerlendirme de yaptı. Bu konuda şu sözleri sarf etti oyuncu: "Ben, beni daha çok güldürüyordu. Brad ise daha romantikti."

Gözden Kaçmasın Neden el ele tutuşmadıkları merak konusuydu: Damat herkesi şaşırttı Haberi görüntüle

NİŞANLANIP AYRILDILAR: Gwyneth Paltrow, şöhrete ulaştıktan sonra en çok konuşulan aşkını Brad Pitt ile yaşadı. İlişki, 1994 yılında başladı. Çift, 1996 yılında nişanlandı. Fakat bir yıl sonra yollarını ayırdılar.

Haberin Devamı





ÜÇ YILLIK İLİŞKİ: Bu ayrılığın ardından Paltrow, Ben Affleck ile romantik bir ilişki yaşadı. Bu ilişki, 1997 ile 2000 yılları arasında devam etti.





İLK EVLİLİĞİNİ CHRIS MARTIN İLE YAPTI: Paltrow, ilk evliliğini2003 ile 2016 yılları arasında Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Apple adında bir kızı ve Moses adında bir oğlu dünyaya geldi.





İKİNCİ EŞİ BRAD FALCHUK: Paltrow, 2018 yılından bu yana Brad Falchuk ile evli.





Haberin Devamı

GEÇEN YIL KENDİ İNTERNET SİTESİNE KONUK ETMİŞTİ

Eski aşıklar, uzun yıllar sonra bir araya gelip karşı karşıya oturdular ve ortak geçmişlerini andılar. Bu söyleşinin sonunda da birbirlerini hala sevdiklerini söylediler.

Son dönemde eski eşi Angelina Jolie ile olaylı boşanma, velayet ve hatta ortak iş ortaklıklarından kaynaklanan nedenlerle giriştiği mücadeleyle konuşulan 59 yaşındaki Brad Pitt ile 50 yaşındaki Gwyneth Paltrow, geçen yılın haziran ayında Babalar Günü öncesi bir araya geldiler. Paltrow'un Goop adlı internet sitesi için bir söyleşi yapan Pitt ile Paltrow, geçmiş günlerini de andılar.

Gözden Kaçmasın İki kardeşin arası buz gibi: Beni bu hale William getirdi Haberi görüntüle

Haberin Devamı

'BABAM NİŞANLANDIĞIMIZ GÜN ÇOK MUTLUYDU'

Söyleşi sırasında Gwyneth Paltrow, 2002 yılında hayata veda eden Film yapımcısı babası Bruce Paltrow'u da andı. Hatta onun Brad Pitt'in damadı olacağını öğrendiğinde söylediklerini hatırladı. Paltrow o günleri şöyle anlattı: "Hiç unutmayacağım, biz nişanlandığımızda bir gün babam geldi ve o sırada gözleri yaşlarla doluydu. Ve bana dedi ki: "Biliyor musun, bana 'bir oğul kazanıyorsun' dediklerinde bunun ne anlama geldiğini asla tahmin edememiştim. Ama artık anlıyorum, bir oğul kazanıyorum."

Gözden Kaçmasın Oynadığını bile hatırlamadığı filmden tam 25 yıldır para kazanıyor Haberi görüntüle

'ARADIĞIM BRAD'İ BULDUM, BU BENİM 20 YILIMI ALDI'

Eski nişanlısı Gwyneth Paltrow'un bu sözlerine karşılık Pitt gülerek "Her şey yolunda değil mi?" diye sordu. Bunun üzerine Paltrow da "Evet" yanıtını verdi ve sonra da sözlerini şöyle tamamladı: "Sonunda evlenmem gereken Brad'i buldum. Bu benim 20 yılımı aldı." Paltrow, bu sözlerle şu anda evli olduğu Brad Falchuk'a gönderme yaptı.

Sonra eski nişanlılar birbirlerini hala ne kadar sevdiklerini ifade etti. Brad Pitt "Şimdi benim arkadaşım olman çok güzel. Seni seviyorum" dedi. Paltrow da ona "Seni çok seviyorum" diye yanıt verdi.