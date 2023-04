Senaryoyu sattık, ölene kadar zengin olduğumuzu sandık: Paralar altı ayda suyunu çekti

Haberin Devamı

PARA KAZANDILAR, ARTIK ZENGİN OLDUKLARINI SANDILAR

Bütün bunlar bir yere kadar doğru elbette. Ama onların belli bir servete kavuştuktan sonra hiç çalışmadan yaşadığını düşünüyorsanız işte bu büyük bir yanılgı. Zaten kazandığı parayı doğru yerlerde değerlendiremediği için parlak günleri bittikten sonra ekonomik olarak zor durumda kalan ünlülerin öykülerini de hatırlıyorsunuz. İşte bu yüzden birçok ünlü, geleceği düşünerek farklı alanlara da yatırım yapıyor. Özetle Hollywood ünlüsü de olsanız çalışmayana ekmek yok!

Hayatın bu gerçeğini iki ünlü oyuncu çok genç yaşlarda acı bir şekilde öğrenmiş. Ortak yazdıkları senaryoyu Hollywood'a satıp, sonra da o sayede ödüller kazanıp elleri biraz para görünce, "Artık hayat boyu zenginiz" diye düşünmüşler. Kelimenin tam anlamıyla paralarını har vurup harman savurmuşlar. Ama altı ay sonra paraları bitince hayatın gerçeklerini de öğrenmişler. Bakalım kimmiş bu tür bir gençlik hatasına düşen o iki ünlü.

KARİYERLERİNE HIZLI BİR BAŞLANGIÇ YAPTILAR

Onlar, genç yaşlarında senaryosunu ortak yazdıkları Good Will Hunting ile Hollywood'a hızlı bir giriş yapan Ben Affleck ile Matt Damon.

Çocukluk yıllarından bu yana yakın arkadaş olan ikili, oyunculuk hayaliyle Los Angeles'a gittiklerinde de aynı evde yaşadı bir süre. Sonra da ortak senaryoları sayesinde hem Oscar ödülü kazandılar hem de meslekteki ilk paralarını. Gerisini Ben Affleck anlatsın.

GENÇLİĞİNE DAİR FARKLI AYRINTILAR DA ANLATTI

Jennifer Lopez ile evliliğiyle gündemde olan Ben Affleck, geçtiğimiz hafta meslektaşı Drew Barrymore'un bir online platformda yayınlanan programına konuk oldu. O sohbet programında, karısı Jennifer Lopez ile ilgili sevgi ve övgü dolu sözleriyle çok konuşuldu 50 yaşındaki Affleck.

Ama Barrymore'a gençlik yıllarıyla ilgili başka ilginç ayrıntılar da anlattı. İşte bunlardan biri de Matt Damon ile ortak çalışması olar Good Will Hunting filmiyle ilgiliydi.

1997 tarihli bu filmin senaryosunu Hollywood'a sattıktan sonra Damon ile birlikte Affleck'in eline 600 bin dolar geçti. İki dost, bunu aralarında paylaştırdı. Yani her birinin cebine 300 bin dolar girdi.

Bu paradan ajansa 30'ar bin dolar ödediler, geride 270 biner dolarları kaldı. Yaklaşık bin 600 doları da vergi olarak ödediler. Buraya kadar tamam.

ALTI AYDA BİTTİ!

İlk kez bu kadar büyük bir para kazanan Affleck ile Damon, artık zengin oldukları yanılgısına düştüler bir anda. Lüks ciplere, parti düzenlemek için kiraladıkları evlere paralarını akıttılar. Sonra ne mi oldu? Altı ayda kazandıkları paranın sonu geldi.

Ben Affleck, Good Will Hunting ile ilk kez büyük para kazandıktan sonra nasıl hissettiğini Barrymore'a şöyle anattı: "Bütün ihtiyaçlarım karşılanmıştı. Artık bir daha çalışmam gerekmeyecekti. Hayatımın sonuna kadar zengin olmuştum." Ama tabii gerçekte öyle olmadı.





ORTAK BANKA HESABI KULLANMIŞLAR

Ben Affleck, aynı programda, yıllarca yakın dostu Matt Damon ile ortak banka hesabı kullandıklarını da sözlerine ekledi. Bu konuda şunları söyledi: "Her zaman bunun normal olduğunu düşünmüştüm."

Affleck'in anlattığına göre biraz da koşulları öyle gerektiriyordu. Çünkü iki genç Boston'dan New York'a gittiler. İki şehir arasındaki tren yolculuğu bile onlar için pahalıydı. Sonra seçmelere gidebilmek için de büyük kentte yaşamak için de paraya ihtiyaçları vardı.

İşte tüm bunlar yüzünden geçici, küçük işlerde çalıştılar. Kazandıkları parayı da ortak hesaplarında biriktirdiler.





'İNSAN KENDİNİ YALNIZ HİSSEDİYOR'

Affleck, Damon ile yakın arkadaş olduklarını ve birbirlerine güvendiklerini ifade etti: " Biz arkadaştık. Birbirimizin başarılı olmasını istiyorduk ve birbirimizi seviyorduk. Bize bunu beraber yapmamız gerekiyor gibi göründü."

Ben Affleck'in anlattığına göre Matt Damon ile aynı evde yaşamanın yanı sıra aynı banka hesabını kullanmanın, birlikte mücadele etmenin başka bir nedeni daha vardı: Kendini yalnız hissetmemek. Bunu da şu sözlerle anlattı oyuncu: " Aslında bu gerçekten değerli. Çünkü böyle bir alanda yeni bir başlangıç yaparken insanın kendini yalnız hissettiğini düşünüyorum."

SONRADAN KARİYERLERİNİ KİŞİSELLEŞTİRDİLER

İlk ortak çalışmalarıyla büyük bir başarı kazandıktan sonra Affleck ile Damon çok fazla projede birlikte çalışmadılar. Bunun nedenini de Affleck, Hollywood Reporter'a verdiği bir demeçte şöyle anlatmıştı. " Eğer kariyerlerinizi kişiselleştirmezseniz insanlar sizi hep birlikte hatırlar. Bu da yapabileceklerinizi sınırlar. "

KADRODA ÜNLÜ OYUNCULAR VARDI: TÜRKÇE ADI 'CAN DOSTUM'

İki oyuncuya Hollywood'un kapılarını açan Good Will Hunting filmine biraz yakından bakacak olursak... Senaryoyu birlikte yazan Damon ve Affleck aynı zamanda birlikte kamera karşısına geçti. Bu filmle genç yaşta Oscar ödülü de kazandılar. İki ortak senaryo ödülünü evlerine götürdü. Matt Damon da en iyi erkek oyuncu ödülüne değer görüldü.

Gus Van Sant'in yönettiği filmde Damon ve Affleck'in yanı sıra Robin Williams, Minnie Driver'ın da aralarında bulunduğu bir kadro rol alıyordu.

Filmin öyküsüne gelecek olursak: Will, bir üniversitede hademelik yapan süper zeki bir gençtir. Will, bir türlü sokak kavgalarından kendini alıkoyamaz ve başı derde girer. Hapise düşmek üzere olan Will'i bu durumdan kurtarabilecek tek kişi onun yeteneklerini farkeden, okulun profesörlerinden Sean McGuire'dır. Aralarında bir anlaşma yaparlar ve bu zamanla çok özel bir dostluğa doğru yol alırlar... Yeri gelmişken filmin ülkemizde Can Dostum adıyla gösterildiğini de hatırlatalım.