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Kral Charles'ın şatosuna özel konuk: Bir gece bizde kalabilirsin Katy!

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#Katy Perry#Kral Charles#İngiliz Kraliyet Ailesi
Kral Charlesın şatosuna özel konuk: Bir gece bizde kalabilirsin Katy
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 09:36

Bütün dünya 6 Mayıs'ta gerçekleşecek olan bir olaya kilitlendi... Evet, doğru tahmin ettiniz. Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni... Kimin gidip kimin gitmeyeceği bir yana o gün bir değil birkaç tane büyük buluşma gerçekleşecek.

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MÜZİK DÜNYASI DA ORADA BULUŞACAK
Ayrıntıları artık iyice ortaya çıkan programa göre, dünyanın, tahta çıkmayı en uzun süre bekleyen veliaht prenslerinden biri olarak tarihe geçen Charles'ı bu büyük gününde, bazılarıyla kan bağı da olan dünyanın dört yanındaki kraliyet ailesi üyeleri yalnız bırakmayacak.

Bütün o resmiyetin yanı sıra bir de müzik dünyasının ünlülerinin buluşmasına sahne olacak o taç giyme töreni. Take That grubu, ünlü şarkıcı Lionel Richie, tenor Andrea Bocelli, Galli bas bariton Sir Bryrn Terfel, soul şarkıcısı Alexis Ffrench, yeni kral ve kraliçenin şerefine düzenlenen özel konserde sahneye çıkacak. Ama bütün bu ünlülerin dışında görünüşe göre o konserlerin yıldızı bir başkası.

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İŞTE KONSERİN YILDIZI
Kim mi? Katy Perry! İngiliz oyuncu Orlando Bloom ile nişanlı olan bir çocuk annesi Perry, anlaşıldığı üzere Kral 3. Charles'ın ayrıcalıklı sanatçısı olarak sahneye çıkacak. Bu şekilde söylememizin bir nedeni var elbette. Ondan önce o konserle ilgili başka bazı ayrıntılara bakalımç 

O gün konser verecek olan sanatçılar elbette emeklerinin karşılığını maddi olarak da alacak. Bu konuda hiçbiri net bir rakam açıklamış değil ama müzik dünyasında işleyiş böyle.

Gösterinin yapımcılığını, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılının kutlandığı Platnin Jübile'nin bu tür etkinliklerine de imzasını atan BBC Stüdyoları üstleniyor. Pop müzikten klasik müziğe oradan caz ve soul'e uzanan geniş bir yelpazede sanatçıların sahne alacağı konser sırasında ışık gösterileri de gerçekleştirilecek.

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PERRY'YE AYRICALIK
Biraz önce de söylediğimiz gibi bütün bu gösterilerin yıldızı ise Katy Perry olacak. Elbette onun kadar ünlü ve albümleri çok satan bir şarkıcının böyle bir konumda olması normal. Ama Kral 3. Charles tarafından Katy Perry'ye bir de ayrıcalık yapıldı.

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Buna göre Perry ile anlaşma yapılırken, konserden sonra Windsor Şatosu'nun suitlerinden birinde Kral'ın konuğu olarak bir gecelik konaklama önerildi. 

Küçük bir hatırlatma yapalım. KatyPerry ile Charles, 2019 yılında Hindistan'ınMumbai kentinde karşılaştılar ilk olarak. Bu. her ikisi için de eşsiz bir karşılaşmaydı. Çünkü Charles, hayatında ilk ve büyük olasılıkla son kez bir ünlüye selfie ricasında bulundu. Ama kendisi için değil!

Bu konudaki detayları da o dönemde henüz prens olan Charles'ın eski çalışanı Scott Furssedonn Wood anlattı. Çünkü olayın asıl kahramanı oydu.

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ÇALIŞANI İÇİN SELFIE RİCASINDA BULUNDU
Anlattığına göre Charles'ın ekibiyle birlikte Mumbai'de bulunan özel sekreter Furssedonn Wood, ona çocuklarının Katy Perry'nin müziğini çok sevdiğini söyledi. Bunun üzerine Charles da Katy Perry'ye, çalışanı ile bir selfie çektirme ricasında bulundu.

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Şu sıralarda Barbados ve Doğu Karayipler'de Birleşik Krallık Yüksek Komiseri olarak görev yapan Scott Furssedonn Wood, yaptığı sosyal medya paylaşımında bu olayı hatırlayıp "Katy Perry'nin taç giyme törenindeki konsere katılacak olmasından dolayı heyecan duyduğunu" belirtti.

O paylaşımda 2019 yılında olup bitenleri şöyle anlattı: " 2019 yılında Katy Perry ile tanıştığımızda Charles ile birlikte Mumbai'deydim. Ona çocuklarımın Katy Perry'yi ne kadar sevdiklerini söyledim. Ekipteki hiç kimse, hiçbirimiz asla selfie isteğinde bulunmadık. Ama Charles benim adıma Perry'ye kibarca ricada bulundu. Benim ve ailemin onun hayranı olduğumuzu söyledi.

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WILLIAM İLE HARRY'NİN KAMPANYASINDA DA GÖREV ALDI
KatyPerry'nin İngiliz kraliyet ailesiyle bağlantısı bununla da sınırlı değil. Daha önce Charles'ın oğulları William ve Harry ile birlikte ruh sağlığı konusuna odaklanan Heads Together adlı kampanyada birlikte yer aldı. Hazırlanan farkındalık videosunda kamera karşısına geçti.

Katy Perry ile Charles'ın küçük oğlu Harry her ne kadar arkadaş olmasalar da aynı coğrafyada birbirlerine komşu olarak yaşıyorlar. Harry ve Meghan, Katy Perry ile nişanlısı Orlando Bloom'un yaşadığı Montecito'da bir malikaneye sahip. Vakitlerinin bir bölümünü de turneler ve film çekimleri dışında orada geçiriyorlar.

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MEGHAN'IN GELİNLİĞİNİ BEĞENMEMİŞTİ
Bu arada Katy Perry, 2018 yılında Harry ile evlendiği gün, Meghan Markle'ın gelinlik tercihinieleştirmesiyle de biliniyor. Markle'ın gelinliğinin üzerine uygun olmadığını söyleyen Katy Perry "Ben olsam bir prova daha yapandım" demişti. Ardından da gelinlik konusunda Kate'in Meghan'dan önde olduğunu eklemişti. 

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#Katy Perry#Kral Charles#İngiliz Kraliyet Ailesi

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