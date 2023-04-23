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Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm

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#Sofia Richie#Elliot Grainge#Lionel Richie
Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 14:30

2023 yılının ilk üç ay geride kaldı... Hatta dördüncü ayı da bitmek üzere. Şu ana kadar gösteri dünyasının ünlülerinden sadece bir tane gösterişli düğün haberi gelmişti. Yaz aylarında evlilikler hızlanabilir ama yine de geçen yıllara oranda biraz daha sönük bir 'ünlü düğün sezonu' geçiyordu.

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OCAK AYINDAKİ DÜĞÜNDEN SONRA BİR İLK
Ta ki bu hafta sonu gerçekleşen törene kadar! Özetlemek gerekirse, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony ile Nadia Ferreira'nın ocak ayındaki düğününden 2023'ün çok konuşulan ikinci düğünü gerçekleşti.

Meraklılarının dört gözde beklediği türden bir tören dün yapıldı ve iki genç muradına erdi.Fransa'nın Antibes kentinde, göz alıcı bir otelde, kendisi için özel olarak dikilen gelinliği içinde bir ünlü, hayatının aşkıyla evlendi.

Bu düğünün dikkat çekmesi için gereken her tür özellik de vardı üstelik. Evlenen genç kadın magazin basınını peşinden koşturan bir ünlüydü. Sadece kendisi değil, babası zaten efsane bir şarkıcıydı. Bir zamanların TV yıldızı olan ablası ve kocası da şöhret konusunda ondan geri kalır düzeyde değildi. Üstelik ablasının ünlü eltisi ve onun kadar adını duyurmuş olan kocası da eklenince törenin ilgi çekmemesi için hiçbir neden kalmadı. Bu arada evlilik töreninin yapıldığı, Akdeniz kıyısındaki mekan da gösterişliydi elbette.

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Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm

GELİN DE ÜNLÜ BABASI DA
Uzun uzun anlattığımız bu ayrıntıların ardından olayı hemen kısaca toparlayalım. Bir süredir yaşadığı aşklarla konuşulan genç kuşak modellerden Sofia Richie, müzik yapımcısı Elliot Grainge ile Fransa'da hayatını birleştirdi.

Elbette bu mutlu gününde hemen yanı başında, seslendirdiği şarkılarla birkaç kuşağın hafızasında yer eden babası Lionel Richie de vardı. Kızını, damat Grainge'e Richie teslim etti. O sıradaki heyecanı ise uzaktan bile görülebilecek düzeydeydi.

Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm

YAŞINA UYGUN GELİNLİK
Sofia Richie ile Elliot Grainge'in düğün töreninde en çok dikkat çeken kişi, bu tür olaylarda her zaman olduğu gibi gelindi elbette.Bir gün önce yani kutlamaların ilk gününde henüz 24 yaşında olmasına rağmen daha olgun çizgiler taşıyan fildişi renginde bir kıyafet seçen Sofia Richia, final gecesinde tam kendine uygun bir gelinlik giydi.

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Boğaz kısmı kapalı, kolsuz gelinliği, bu özel gün için Chanel tarafından hazırlandı. Gelin Sofia, Vogue dergisine bu konuda verdiği röportajda iddialı sözler sarf etti. Genç model, gelinliğini "Ne büyük bir büyü" diye tanımladı ve sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Sanırım Elliot da beğenecek. Giydiğim kıyafetler konusunda o benim en büyük destekçim."

Geleneklere göre damat, evleneceği genç kızın gelinliğini ilk kez babasının kolunda tören mekanına girip kendisine teslim edildiği anda görüyor.Bu ayrıntıyla ilgili de bir beklentisi olduğunu söyledi o röportajda Sofia Richie. Bunu da şaka yollu şöyle ifade etti: "Elliot, üzerimde bu gelinliği gördüğünde ağlamazsa çok üzüleceğim."

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Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm


AŞKIN SEMBOLÜ GELİNLİĞİN ÜZERİNDE
Düğünle ilgili "içeriden" haberler henüz gelmediği için damat Elliot'ın gelini görünce ağlayıp ağlamadığını bilmiyoruz. Ama Sofia Richie, gelinlik tercihiyle acımasız moda eleştirmenlerinden tam not aldı. Genç kızın boyundan bağlamalı gelinliği, üzerindeki ışıltıl işlemelerle, bu yıl evlenecek genç kızlara ilham verecek türdendi.

Richie, düğünden aylar önce gelinlik provaları için sık sık yaşadığı ABD'den Fransa'ya gitti. O sırada yanında damadın üvey annesi Lady Caroline Graginge ile kendisinin en yakın arkadaşı Ali Meller da vardı.

Gelinliğin üzerindeki süslemelerin yanı sıra Sofia Richie ve Elliot Grainge'in aşkını sembolize eden iki tane kalp de yer alıyordu.

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Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm


'PRENSES ELBİSESİ'NDEN SADE KESİMLERE
Richie anlattığına göre gelinliğin hazırlanması sırasında ünlü moda evinin yaratıcı yönetmeni Virginie Viard ile uzun süren fikir alışverişleri yaptı.

Önceleri yani daha genç yaşlarında düğününde "prenses elbisesi gibi" yani kabarık etekli ve daha gösterişli bir gelinlik giymeyi hayal ettiğini anlattı Richie. Ama yaşı ilerledikçe daha sade modelleri beğenmeye başladığını söyledi. Düğününde giydiği, bedenine oturan bu gelinlik de onun yıllar içinde değişen bu anlayışının bir örneği.

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Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm

HAYALLERİNDEKİ ERKEK
 Törenden önce Sofia Richie, demeç verdiği dergiye ne kadar heyecanlı olduğunu anlattı: " Çok heyecanlıyım. Çünkü Elliot ile evleniyorum. Biliyorum böyle söyleyince kulağa çok sevimli gelmiyor ama o benim hayallerimdeki erkek."

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Ünlüler dünyasında adettendir. Gelin düğünden önce beyaz bir elbise giyer, düğünde klasik bir gelinlik, sonrasında da daha rahat ama yine beyaz bir elbise. Sofia Richie de bu kuralı bozmadı. Nikah sonrası için yine aynı modaevi tarafından hazırlanan beyaz ama bu kez mini bir elbise giydi. Bu tercihinin nedenini de "Dans etmek istiyorum, rahat olmak istiyorum" diye anlattı.

Gerçekten de kıyılan nikahın ve resepsiyonun ardından bir de gece eğlencesi düzenlendi. O eğlence ise sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

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Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm

Damat Elliot Grainge, nikahın kıyılacağı yere babası Lucian ve üvey annesi Caroline'in eşliğinde gitti.

Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm
Ünlü oyuncu Cameron Diaz, kocası Benji Madden ile birlikte törendeydi. Kameralardan uzak tuttuğu kızları Raddix de onlara eşlik etti.

Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm
Gelin Sofia'nın ablası, Lionel Richie'nin evlatlık kızı Nicole de kocası Joel Madden ile birlikte törene katıldı.(Yukarıda) Düğünün ünlü konukları arasında Richie'nin ve ablasının arkadaşı Paris Hilton da vardı. Kısa süre önce anne olan Hilton'a kocası Carter Reum eşlik etti. 

Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm

PARTİ ERKEN BAŞLADI
Sofia Richie ve Elliot Grainge'in düğün kutlamaları cuma gecesi başladı. O gün mutlu çift, bir fotoraf çekimi için kamera karşısına geçti. Sofia Richie, düğününün ilk günü için klasik kesimli beyaz bir elbise giydi. Saçlarını basitçe bir topuz yaptı ve görünümünü inci küpelerle tamamladı.

Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm

2021 YILINDAN BU YANA BİRLİKTELER
Bu arada biz de Sofia Richie ile Elliot Grainge'nin ilişkisinin geçmişine kısaca bir bakalım. Çift, 2021 yılından bu yana birlikte. Aşklarını ilk olarak 2021'in mart ayında bir sosyal medya pozuyla onayladılar.

Ardından geçen yılın nisan ayında nişanlandıklarını duyurdular. Richie, bu mutlu haberi nişan sırasında çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştığı bir pozla duyurdu. Grainge "Sonsuza kadar yeterince uzun değil" diyerek mutluluğunu ilan etti. Çifte yakın bir kaynak People dergisine Richie ile Grainge'in "çok uyumlu bir ikili" olduğunu belirtti.

 

 

 

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#Sofia Richie#Elliot Grainge#Lionel Richie

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