Annesi gece yarılarına kadar uyku yüzü görmedi: Afacan Louis 5 yaşında

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HER BİRİ SANKİ BAŞROL OYUNCUSU

Bazı kişilerin "dizi izler gibi izliyoruz" dediği İngiliz kraliyet ailesinin her üyesi "başrol oyuncusu" gibi başka bir deyişle. Tabii arkadan genç kuşaklar da geliyor. Onlar da aile büyükleri kadar ilgi çekiyorlar zaman içinde. İşte bugün onlardan biri, diğer tüm akrabalarını geride bıraktı ve basının manşetlerine çıktı. Üstelik bu, ailenin en küçüklerinden biri: Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine'in en küçük oğlu Prens Louis.

Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünün kutlandığı 2022'deki törenler sırasında -elbette yaşı gereği- protokol kurallarını hiçe sayan Prens Louis, o dönemde en çok konuşulan kişi olmuştu. Küçük prens yine ailenin öne çıkan üyesi. Ama bu kez nedeni yaptığı afacanlıklar değil.

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23 NİSAN'DA BEŞ YAŞINA GİRDİ

Tam adıyla Louis Arthur Charles, 23 Nisan 2018'de dünyaya gözlerini açtı. Bugün de tam beş yaşına giriyor. Gelenek olduğu üzere de anne ve babasının resmi hesaplarından Prens Louis'nin fotoğrafları yayınlandı. Galler çifti, bu kez bir geleneği de bozdu.

Bugüne kadar üç çocuğunun doğum günü fotoğrafları hep, amatör bir fotoğrafçı olan Kate Middleton tarafından çekilirdi. Fakat bu kez en küçük oğluyla birlikte aynı karede Kate Middleton da görünüyor. Doğum günü pozunda küçük Louis, içi toprak ve çimenlerle dolu bir el arabasının içinde gülerken görülüyor. Arabayı kullanan kişi de annesi Kate. Onun yüzündeki gülümseme de mutluluk dolu.

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GÜLÜŞÜ, KALPLERİ ÇALACAK TÜRDEN

Taht sıralamasında babası William ile büyük kardeşleri, 9 yaşındaki George ve 7 yaşındaki Charlotte'un ardından dördüncü olan Louis'nin doğum günü pozunu fotoğrafçı Millie Pilkington çekti. Söz konusu fotoğrafın, bu ayın başlarında Windsor'da bulunan Adelaide Cottage'ın arazisinde çekildiğini hatırlatalım.

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Prens Louis, yeni yaşı şerefine yayınlanan bu karede, üzerinde kot bir şort, kareli gömlek ve boğaz kısmı renkli motiflerlesüslü mavi bir kazak giyerken görülüyor. Yüzündeki gülümseme ile takipçilerinin kalplerini çalacak türden.

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Bu arada yeri gelmişken Louis'nin annesi Kate Middleton'ın en küçük oğlunun doğum günü öncesinde, gece yarılarına kadar ayakta kaldığını da hatırlatalım. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Kate, her üç çocuğunun doğum gününde de aynı geleneği izliyor. Bu yüzden de geç saatlere kadar uyumuyor, vaktini mutfakta geçiriyor. Nedenine gelirsek...

Galler Prensesi Catherine bunun nedenini konuk olduğu bir etkinlikte açıklamıştı. Yemek konusunda bir TV yıldızı olan Mary Berry'nin 2019 yılında yayınlanan A Berry Royal Christmas adlı programına katılan Kate, ailelerinde çocukların doğum günleri öncesi pasta yapma geleneği olduğunu anlatmıştı.

Söylediğine göre her üç çocuğunun da doğum günlerinden bir gece önce geç saatlere kadar çok sayıda pasta hazırlıyorlar.Buna göre küçük Louis'nin doğum günü öncesi de aynı hazırlıklar sürdüğü için 22 Nisan gecesi Kate yatağına geç saatte gitti.

LOUIS NASIL DA BÜYÜDÜ

Daha dünyaya gözlerini açmasının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra annesinin kucağında basının karşısına çıkan Prens Louis, belli bir yaşa ulaşıncaya kadar çok fazla göz önünde olmadı. Fakat sonra usul usul gelecekteki rolüne hazırlanmak için ailesiyle birlikte bazı etkinliklere katılmaya başladı.

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Gelin Prens Louis'nin bebekliğinden bu yana gelişimini, kamera karşısındaki deneyimini ve yıllar içinde nasıl da hızla büyüdüğünü bir hatırlayalım.

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DOĞAR DOĞMAZ KAMERALAR KARŞISINA ÇIKTI

Prens Louis, 23 Nisan 2018'de Londra'da dünyaya gözlerini açtı. O da babası William ve büyük kardeşleri George ile Charlotte gibi St.Mary's Hastanesi'nin Lindo Kanadı'nda doğdu. Daha yeni doğduğu sırada annesi Kate Middleton ve babası Prens William ile birlikte basının karşısına çıktı. O sırada hastanenin kapısında sadece basın mensupları değil aynı zamanda onun doğumunu bekleyen meraklılar da bulunuyordu.

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AFACAN GÜLÜŞ, BEBEKLİKTEN GELİYOR

Küçük Louis, yine aile geleneğine uygun olarak doğduktan üç ay sonra 9 Temmuz 2018'de vaftiz edildi. Tören, Londra'daki St James's Sarayı'ndaki şapelde gerçekleşti. Bütün kraliyet bebeklerinin giydiği vaftiz elbisesi içinde, annesinin kucağında poz veren Louis'nin o günkü gülüşünde bile bugünkü afacanlıklarının ipuçları vardı.

DEDESİNİN 70'İNCİ YAŞI ŞEREFİNE

Louis, 2018 yılında henüz bir bebekken dedesi Charles'ın 70'inci doğum günü şerefine çekilen bu aile pozunda yer aldı.

İLK KEZ GENİŞ AİLESİYLE BİRLİKTE RESMİ BİR ETKİNLİKTE

Prens Louis, 13 aylık olduğunda yani 2019 yılında Trooping the Colour etkinliğinde ilk kez tüm ailesiyle birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıktı. Yine ailesindeki çocukların o yaşlarda giymesi gelenek olan kıyafetlere bürünen Louis, sürekli anne ya da babasının kucağındaydı. O törende de ilginç yüz ifadesiyle herkesi gölgede bıraktı.

BAHÇEDE KOŞUP OYNADI

Louis, 2019 yılında ailesiyle birlikte bir bahçe düzenleme etkinliğinde de halkın karşısına çıktı. Annesinin hazırladığı Doğaya Dönüş temalı bahçede büyük kardeşleriyle birlikte koşup oynadı.

ÇAREYİ, KUCAĞINA ALMAKTA BULDU

2019 yılında Wokingham'da düzenlenen bir polo maçında da küçük Louis sahneye çıktı. Sürekli parmağını emen Louis, o gün annesini peşinden epey koşturdu. Kate, sonunda çareyi onu kucağına almakta buldu.

ANNESİNİN ELİNİ TUTMAYI REDDETTİ

2020 yılında ailesiyle birlikte Londra'da bir pandomim gösterisinde kamera karşısına çıktı Louis. Kırmızı halıda yürürken, annesinin elini tutmayı reddetmek dahil çeşitli yaramazlıklar yaptı. Ama o gösteriyi de kazasız belasız atlattı.

KRALİÇE BİLE ONUNLA İLGİLENMEK ZORUNDA KALDI

Ve aradan yıllar geçti, Louis biraz daha büyüdü... Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen Platin Jübile etkinliklerine afacanlıklarıyla damgasını vurdu. Buckingham Sarayı'nın balkonundan geçit törenini izlerken yerinde duramadı. Uçakların gösterisi sırasında çığlıklar attı, türlü çeşitli mimikler sergiledi. Bir ara Kraliçe 2. Elizabeth bile onunla ilgilenmek zorunda kaldı.

MUZİP GÜLÜMSEME YİNE YÜZÜNDEYDİ

Son olarak birkaç hafta önce düzenlenen Paskalya ayinine, annesi Kate Middleton'ın elini tutarak katıldı Prens Louis. Platin Jübile'deki haşarılıklarıyla kıyaslandığında ise gayet ağırbaşlı tavırlar sergiledi. Ama yüzündeki muzip gülümseme kimsenin dikkatinden kaçmadı.





