DuvaksÄ±z gelin oldu: ÃœÃ§ gÃ¼n, Ã¼Ã§ gece dÃ¼ÄŸÃ¼n

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KISACIK HAYATINA Ã‡OK KONUÅžULAN AÅžKLAR SIÄžDIRDI

Ondan Ã¶nce de genÃ§liÄŸin idollerinden biriyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa aÅŸkla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Zaten kÄ±sacÄ±k yaÅŸamÄ±na sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± aÅŸklarÄ±, hep magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde yer aldÄ±. Ama sonunda bu hayattan sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ olacak ki radikal bir karar verdi: Evlenmek!

Ä°ÅŸte o olaylÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n bÃ¼tÃ¼n ailesi ve sevenleri, bu hafta sonu boyunca devam edecek olan dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in bir araya geldi. O da bu kutlamalarÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak, hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirmeye karar verdiÄŸi sevgilisiyle objektiflere mutluluk pozlarÄ± verdi. SergilediÄŸi aÄŸÄ±r baÅŸlÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n de geÃ§miÅŸteki Ã§Ä±lgÄ±n hayatÄ±yla uzaktan yakÄ±ndan ilgisi yoktu.

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ÃœNLÃœ ÅžARKICININ KIZI

Kim mi bu genÃ§ kuÅŸak Ã¼nlÃ¼? 2000'li yÄ±llarÄ±n en gÃ¶zde modellerinden biri olan Sofia Richie. Yani 'Hello', 'Say You Say Me', 'Endless Love' gibi hafÄ±zalara kazÄ±nan ÅŸarkÄ±larÄ±yla tanÄ±nan Lionel Richie'nin model kÄ±zÄ± Sofia. ÃœnlÃ¼ soyadÄ± sayesinde gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kÄ±sa sÃ¼rede dikkat Ã§eken ve moda dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapan 24 yaÅŸÄ±ndaki Sofia Richie, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ± Elliot Grainge ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiriyor.

2021 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±ndan bu yana birlikte olan Sofia Richie ile Elliot Grainge, hayatlarÄ±nÄ± resmi olarak birleÅŸtirmek iÃ§in de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinin Ã§ok sevdiÄŸi bir yeri tercih etti: Fransa. Mutlu Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼n kutlamalarÄ± dÃ¼n baÅŸladÄ±.

MUTLULUK POZLARI

Richie ile Grainge, Ã¶zellikle Cannes Film Festivali'ne katÄ±lan Ã¼nlÃ¼lerin konakladÄ±ÄŸÄ±, boÅŸ vakitlerinde de kayalÄ±klarÄ±ndan kendilerini serin sulara bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ Hotel du Cap-Eden-Roc Oteli'ni seÃ§ti. DÃ¼n gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde Richie, kutlamalar iÃ§in tercih ettiÄŸi gelinliklerinden birini, Elliot Grainge de damatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± giyip o Ã¼nlÃ¼ kayalÄ±klarda dÃ¼ÄŸÃ¼n pozlarÄ± Ã§ektirdi.

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Paparazzilerin de uzaktan dikkatle takip ettiÄŸi mutlu Ã§ift, aÅŸklarÄ±nÄ± bir kez de en mutlu gÃ¼nlerinin belgesi olan o fotoÄŸraflar iÃ§in sergiledi.

Sofia Richie'nin dÃ¼ÄŸÃ¼n etkinliklerinden biri iÃ§in seÃ§tiÄŸi fildiÅŸi rengindeki elbisenin boÄŸazÄ±na kadar kapalÄ± olmasÄ±, sadeliÄŸi ama aynÄ± zamanda ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§ekti.

DUVAÄžINI SON GECEYE SAKLIYOR

Richie'hin kÄ±yafeti iki parÃ§adan oluÅŸuyor. Ãœst parÃ§asÄ±nÄ±n gÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ±, kollarÄ± ve etek kÄ±smÄ± pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± pÃ¼skÃ¼llerle sÃ¼slÃ¼. AynÄ± sÃ¼slemeler, Sofia Richie'nin uzun eteÄŸinin uÃ§larÄ±nda da yer alÄ±yor. KÄ±yafetini arkasÄ± aÃ§Ä±k beyaz ayakkabÄ±larla tamamlayan Sofia Richie, saÃ§Ä±nÄ± ise topuz ÅŸeklinde topladÄ±. TakÄ± olarak da beyaz elmas kÃ¼peler kullandÄ±.

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Nicole Richie'nin, dÃ¼ÄŸÃ¼n kutlamalarÄ± iÃ§in seÃ§tiÄŸi bu beyaz elbisede duvak kullanmamasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±. HayranlarÄ±, onun duvaÄŸÄ±nÄ±, kutlamalarÄ±n son gecesine sakladÄ±ÄŸÄ±na olan inanÃ§larÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan ifade etti.

AÄ°LE ÃœYELERÄ° YANINDA

Sofia Richie ile Elliot Grainge'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde genÃ§ modeli, babasÄ± Lionel Richie ile annesi Diane Alexander yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinin konuk olacaÄŸÄ± tÃ¶rende Sofia'nÄ±n, kendisi de bir zamanlar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§Ä±lgÄ±n hayatla bilinen TV yÄ±ldÄ±zÄ± ablasÄ± Nicole Richie ve kocasÄ± Joel Madden da ev sahipleri arasÄ±nda. Joel'in kardeÅŸi Benji Madden ile evli olduÄŸu Ã¼nlÃ¼ oyuncu Cameron Diaz da bu mutlu buluÅŸma iÃ§in Ã§oktan Fransa'ya geÃ§ti bile.

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2021 YILINDAN BU YANA BÄ°RLÄ°KTELER

Bu arada biz de Sofia Richie ile Elliot Grainge'nin iliÅŸkisinin geÃ§miÅŸine kÄ±saca bir bakalÄ±m. Ã‡ift, 2021 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte. AÅŸklarÄ±nÄ± ilk olarak 2021'in mart ayÄ±nda bir sosyal medya pozuyla onayladÄ±lar.

ArdÄ±ndan geÃ§en yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± duyurdular. Richie, bu mutlu haberi niÅŸan sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir pozla duyurdu. Grainge "Sonsuza kadar yeterince uzun deÄŸil" diyerek mutluluÄŸunu ilan etti. Ã‡ifte yakÄ±n bir kaynak People dergisine Richie ile Grainge'in "Ã§ok uyumlu bir ikili" olduÄŸunu belirtti.

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BABASI BU Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE HÄ°Ã‡ SICAK BAKMAMIÅžTI

Sofia Richie, bugÃ¼ne kadar en Ã§ok konuÅŸulan ve en tartÄ±ÅŸmalÄ± iliÅŸkisini Kardashian Jenner ailesinden Kourtney'in eski sevgilisi ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun babasÄ± Scott Disick ile yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Kendisinden 15 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Disick ile iliÅŸkisi Ã¶zellikle de babasÄ± Lionel Richie'ye endiÅŸelendirmiÅŸti. KÄ±zÄ±nÄ±n Disick ile iliÅŸkisinden zarar gÃ¶rmesinden korkan baba Richie, sÄ±k sÄ±k kÄ±zÄ±na Disick'ten ayrÄ±lmasÄ± konusunda uyarÄ±larda bulunmuÅŸtu. ÃœÃ§ yÄ±l sÃ¼ren bu iliÅŸti 2020 yÄ±lÄ±nda sona erdi.

Bu iliÅŸkinin onay almamasÄ±nÄ±n nedeni sadece Richie ile Disick arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± deÄŸildi. Disick, bir seks baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu ve aynÄ± zamanda baÅŸka kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan kurtulmak iÃ§in tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de kendisi aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

JUSTIN BIEBER Ä°LE KISA BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAÅžADI

Richie, bir baÅŸka konuÅŸulan iliÅŸkisini de Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Justin Bieber ile yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Ama bu iliÅŸki kÄ±sa bir kaÃ§amak olmaktan ileri gitmemiÅŸti.

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Sofia Richie, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Diane Alexander ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya geldi.

Sofia Richie'yi, ablasÄ± Nicole de bu mutlu gÃ¼nÃ¼nde yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Joel Madden ile evlenen Nicole, Lionel Richie'nin evlatlÄ±k kÄ±zÄ±. Ama Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± onu gerÃ§ek Ã§ocuklarÄ±ndan hiÃ§ ayÄ±rmadÄ±. Nicole aynÄ± zamanda Ã¼nlÃ¼ oyuncu Cameron Diaz'Ä±n da eltisi. Ä°ki yÄ±ldÄ±zÄ±n eÅŸleri ikiz kardeÅŸ.Â