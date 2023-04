DuvaksÄ±z gelin oldu: ÃœÃ§ gÃ¼n, Ã¼Ã§ gece dÃ¼ÄŸÃ¼n

Haberin Devamı

KISACIK HAYATINA ÇOK KONUŞULAN AŞKLAR SIĞDIRDI

Ondan önce de gençliğin idollerinden biriyle yaşadığı kısa aşkla gündemin ilk sıralarına çıkmıştı. Zaten kısacık yaşamına sığdırdığı aşkları, hep magazin basınının manşetlerinde yer aldı. Ama sonunda bu hayattan sıkılmış olacak ki radikal bir karar verdi: Evlenmek!

İşte o olaylı yıldızın bütün ailesi ve sevenleri, bu hafta sonu boyunca devam edecek olan düğün için bir araya geldi. O da bu kutlamaların bir parçası olarak, hayatını birleştirmeye karar verdiği sevgilisiyle objektiflere mutluluk pozları verdi. Sergilediği ağır başlı görüntünün de geçmişteki çılgın hayatıyla uzaktan yakından ilgisi yoktu.

Haberin Devamı

ÜNLÜ ŞARKICININ KIZI

Kim mi bu genç kuşak ünlü? 2000'li yılların en gözde modellerinden biri olan Sofia Richie. Yani 'Hello', 'Say You Say Me', 'Endless Love' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla tanınan Lionel Richie'nin model kızı Sofia. Ünlü soyadı sayesinde gösteri dünyasında kısa sürede dikkat çeken ve moda dünyasında kariyer yapan 24 yaşındaki Sofia Richie, bir süredir birlikte olduğu müzik yapımcısı Elliot Grainge ile hayatını birleştiriyor.

2021 yılının mart ayından bu yana birlikte olan Sofia Richie ile Elliot Grainge, hayatlarını resmi olarak birleştirmek için de gösteri dünyasının ünlülerinin çok sevdiği bir yeri tercih etti: Fransa. Mutlu çiftin düğün kutlamaları dün başladı.

MUTLULUK POZLARI

Richie ile Grainge, özellikle Cannes Film Festivali'ne katılan ünlülerin konakladığı, boş vakitlerinde de kayalıklarından kendilerini serin sulara bıraktığı ünlü Hotel du Cap-Eden-Roc Oteli'ni seçti. Dün gündüz saatlerinde Richie, kutlamalar için tercih ettiği gelinliklerinden birini, Elliot Grainge de damatlığını giyip o ünlü kayalıklarda düğün pozları çektirdi.

Haberin Devamı

Paparazzilerin de uzaktan dikkatle takip ettiği mutlu çift, aşklarını bir kez de en mutlu günlerinin belgesi olan o fotoğraflar için sergiledi.

Sofia Richie'nin düğün etkinliklerinden biri için seçtiği fildişi rengindeki elbisenin boğazına kadar kapalı olması, sadeliği ama aynı zamanda şıklığı dikkat çekti.

DUVAĞINI SON GECEYE SAKLIYOR

Richie'hin kıyafeti iki parçadan oluşuyor. Üst parçasının göğüs kısmı, kolları ve etek kısmı pırıltılı püsküllerle süslü. Aynı süslemeler, Sofia Richie'nin uzun eteğinin uçlarında da yer alıyor. Kıyafetini arkası açık beyaz ayakkabılarla tamamlayan Sofia Richie, saçını ise topuz şeklinde topladı. Takı olarak da beyaz elmas küpeler kullandı.

Haberin Devamı

Nicole Richie'nin, düğün kutlamaları için seçtiği bu beyaz elbisede duvak kullanmaması dikkatlerden kaçmadı. Hayranları, onun duvağını, kutlamaların son gecesine sakladığına olan inançlarını sosyal medya hesaplarından ifade etti.

AİLE ÜYELERİ YANINDA

Sofia Richie ile Elliot Grainge'in düğününde genç modeli, babası Lionel Richie ile annesi Diane Alexander yalnız bırakmadı. Gösteri dünyasının ünlülerinin konuk olacağı törende Sofia'nın, kendisi de bir zamanlar sürdürdüğü çılgın hayatla bilinen TV yıldızı ablası Nicole Richie ve kocası Joel Madden da ev sahipleri arasında. Joel'in kardeşi Benji Madden ile evli olduğu ünlü oyuncu Cameron Diaz da bu mutlu buluşma için çoktan Fransa'ya geçti bile.

Haberin Devamı

2021 YILINDAN BU YANA BİRLİKTELER

Bu arada biz de Sofia Richie ile Elliot Grainge'nin ilişkisinin geçmişine kısaca bir bakalım. Çift, 2021 yılından bu yana birlikte. Aşklarını ilk olarak 2021'in mart ayında bir sosyal medya pozuyla onayladılar.

Ardından geçen yılın nisan ayında nişanlandıklarını duyurdular. Richie, bu mutlu haberi nişan sırasında çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştığı bir pozla duyurdu. Grainge "Sonsuza kadar yeterince uzun değil" diyerek mutluluğunu ilan etti. Çifte yakın bir kaynak People dergisine Richie ile Grainge'in "çok uyumlu bir ikili" olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

BABASI BU İLİŞKİYE HİÇ SICAK BAKMAMIŞTI

Sofia Richie, bugüne kadar en çok konuşulan ve en tartışmalı ilişkisini Kardashian Jenner ailesinden Kourtney'in eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası Scott Disick ile yaşamıştı.

Kendisinden 15 yaş büyük olan Disick ile ilişkisi özellikle de babası Lionel Richie'ye endişelendirmişti. Kızının Disick ile ilişkisinden zarar görmesinden korkan baba Richie, sık sık kızına Disick'ten ayrılması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Üç yıl süren bu ilişti 2020 yılında sona erdi.

Bu ilişkinin onay almamasının nedeni sadece Richie ile Disick arasındaki yaş farkı değildi. Disick, bir seks bağımlısı olduğunu ve aynı zamanda başka kötü alışkanlıklarından kurtulmak için tedavi gördüğünü de kendisi açıklamıştı.

Gözden Kaçmasın At sırtında romantizm! Genç aşıklar baş başa görüntülendi Haberi görüntüle

JUSTIN BIEBER İLE KISA BİR İLİŞKİ YAŞADI

Richie, bir başka konuşulan ilişkisini de ünlü şarkıcı Justin Bieber ile yaşamıştı. Ama bu ilişki kısa bir kaçamak olmaktan ileri gitmemişti.



Sofia Richie, ünlü şarkıcının Diane Alexander ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi.

Sofia Richie'yi, ablası Nicole de bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Joel Madden ile evlenen Nicole, Lionel Richie'nin evlatlık kızı. Ama ünlü şarkıcı onu gerçek çocuklarından hiç ayırmadı. Nicole aynı zamanda ünlü oyuncu Cameron Diaz'ın da eltisi. İki yıldızın eşleri ikiz kardeş.