Hollywood'da ortalık karışmak üzere: Eski ve yeni eşlerinin saç saça baş başa gelmesi an meselesi!  

ESKİ VE YENİ EŞLERİNİN ARASINDA KALDI

Bazen bu durum gerçekten de olur. Ama bazen de her ne kadar eski eşler yollarını ayırmış olsa da gerilim bir türlü bitmek bilmez. Hele ki bu gerilime, kişinin eski ve yeni eşleri de dahil olursa, işte o zaman insanın hayatı kelimenin tam anlamıyla kabusa döner.

Bunun bir örneğini de şimdilerde ünlü bir oyuncu yaşıyor. Tesadüf bu ya, her ikisi de aynı adı taşıyan eski ve yeni eşleri arasında kaldı iddialara göre. Haydi gelin anlatalım neler olduğunu.

BİRBİRLERİNE GİRMELERİ AN MESELESİ: İddialara göre iki Jennifer arasındaki gerilim had safhada.

İkisi de aynı adı taşıyan eski ve yeni eşleri arasında kalan bu ünlü Ben Affleck. Tabii ki bir yanda eski eşi ve üç çocuğunun annesi Jennifer Garner var. Diğer yanda da nişanlanıp ayrıldığı, ama yıllar sonra tekrar bir araya gelip 2022'de evlendiği Jennifer Lopez. Üstelik daha da kötüsü, iddialara göre bu iki Jennifer'ın da birbirleriyle saç saça baş başa girmesi an meselesi.

İYİ GEÇİNİYOR GİBİ GÖRÜNÜYORLARDI

Aslında başlangıçta Affleck'in eski eşi Jennifer Garner da şimdiki eşi Jennifer Lopez de uzaktan uzağa birbirleriyle iyi geçiniyor gibi görünüyordu. En azından politik davranıyorlar ve birbirleriyle çok fazla polemiğe girmiyorlardı. Ta ki Garner'ın bir demecine kadar.

'O HABERLERİ GÖRMEMEK İÇİN ÇOK ÇABA HARCIYORUM'

Ben Affleck ile 2005'te evlenen, aldatıldığı iddialarının ardından 2015'te yollarını ayıran Jennifer Garner, bu ayın başlarında ilginç bir açıklama yapmıştı. Affleck ile evliliğinden üç çocuk annesi olan Jennifer Garner, eski eşiyle ilgili basında çıkan haberleri görmemek için çok büyük çaba harcadığını söyledi.

Stellar adlı dergiye konuşan Jennifer Garner, eski eşi Affleck ve şimdi evli olduğu Jennifer Lopez ile ilgili haberleri okumadığını söyledi. Sonra da şunları ekledi: "Bunları görmek bana kendimi iyi hissettirmiyor. Yazılanlar iyi şeyler olsa bile."Bazı ABD magazin sitelerinin iddiasına göre Garner, özellikle de eski eşi Ben Affleck'in görüntüsüyle ilgili şakaların kendisini rahatsız ettiğini sözlerine ekledi.Garner, aslında eski eşi Affleck'in gerçekten de "şaka gibi" olduğunu belirtti.

SALDIRMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTUYOR

İşte Affleck'in eski eşinin bu açıklamasından sonra şimdiki eşi Jenifer Lopez de iddialara göre onunla ilgili gerçek duygularını saklamamaya karar verdi. JLo'ya yakın bir kaynağın belirttiğine göre, Garner'ın bu açıklaması, onun eski eşi hakkında "Sefil görünüyor" demesinin bir yolu. Bu durumda Lopez'in bunu 'kişisel almaması' mümkün değil.

Yine Jennifer Lopez'e yakın bir kaynak aslında yıldızın bir yanının, Affleck'in eski eşine karşı sert konuşmayı istediğini belirtti. Ama Lopez'in aynı zamanda bütün bu olayları çok fazla kamuoyunun gözleri önünde yaşamak istemediğini bu yüzden de kendine hakim olduğunu belirtti.

ARADA KALAN KİŞİ BEN AFFLECK OLDU

Ben Affleck ve Jennifer Lopez'e yakın kaynaklara göre bu durumda ortada kalan kişi Affleck oldu: Oyuncunun, eski ve yeni eşleri arasında bir tür hakemlik yapması gerekiyor. Bu da sanıldığı kadar kolay bir durum değil.

JLo ile Affleck'e yakın kaynak "Bu Ben'in en büyük kabusu. Çünkü eski ve yeni eşlerinin saç saça baş başa gelmesi an meselesi" diyerek durumu değerlendirdi.

HAKLARINDAKİ İDDİALAR BİTMEK BİLMİYOR

Her ne kadar kendileri bu konuda dışarıya ser verip sır vemiyorsa da Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde işlerin öyle güllük gülistanlık olmadığı iddiaları bir süredir konuşuluyor. İleri sürülenlere göre Bennifer çifti evlendiklerinden bu yana birbirleriyle mücadele halinde.

Lopez'in, yıllar sonra tekrar bir araya gelip evlendiği Affleck'in dış görüntüsünün bakımsızlığından; sürekli tütün ürünü kullanmasından ve dağınıklığından bezdiği ileri sürülüyor.

Ortaya atılan iddialardan biri de Lopez'in, kocası Affleck'e neyi giyip neyi giymeyeceği konusunda ısrar etmesi. Ama sık sık sokaklarda görüntülenen Affleck, her zamanki gibi günlük rahat kıyafetler tercih ediyor. Genellikle de saçı sakalı birbirine karışmış halde dolaşıyor.

Bütün bu iddialar konusunda Bennifer çifti sessiz. Ama kırmızı halıya çıktıklarında gayet mutlu bir görüntü sergiliyorlar.

Bu arada geçen şubat ayında geçekleşen Grammy töreninde de çiftin bazı ilginç tavırları kameralara takılmış ve şaka konusu olmuştu.

Geçen yıl önce sürpriz bir nikah ardından da gösterişli bir düğünle evlenen JLo ve Ben Affleck, 65'inci Grammy Ödülleri'nin konukları arasındaydı. Hatta Lopez, törende sunuculuk da yaptı. Üzeri pırıltılarla süslü, derin yırtmaçlı gece mavisi kıyafetiyle bakışları üzerinde toplayan Lopez, gösterişli takılarıyla da dikkat çekti.

Elbette o gecede ona tam 20 yıl sonra evlendiği kocası da eşlik etti. Jennifer Lopez hem sahnede sunuculuk yaparken hem de töreni izlerken neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Bazen de yerinde duramadı ve dans etmekten kendini alamadı Lopez. Ama Ben Affleck onun tam tersiydi. Sanki törene zorla getirilmiş gibi bir görüntü sergiliyordu. Hatta yüzünde "bitse de gitsek" tarzı bir ifade olduğunu söylemek yanlış olmaz. İşte bu durum da Ben Affleck'in sosyal medyada şaka konusu olmasına yol açtı. Birçok kullanıcı Affleck'in o canından bezmiş görüntüsüne farklı yorumlar yaptı.

DİŞ DOKTORUNDA SIRA BEKLESE DAHA ÇOK EĞLENİRDİ

Bir sosyal medya kullanıcısı Ben Affleck, orada olmaktansa bir fast food dükkanında oturup bir şeyler yemek istiyor yorumunu yaptı. Bir başkası ise Affleck'in sanki diş doktorunda sırasını bekler gibi göründüğünü yazdı. Hatta belki de orada bile törende olduğundan daha fazla eğleneceğini ileri sürenler bile çıktı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri "Neden Ben Affleck, neden sanki birazdan ağlayacakmış gibi görünüyor?" diye yazarak görüşünü belirtti. Birçok kişi Affleck'in o an Grammy töreninde değil de başka herhangi bir yerde olmayı ister gibi göründüğünü ileri sürdü. Bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncu ve yönetmenin ifadesiz yüzüne gönderme yaparak "Ben Affleck eğer iyiysen göz kırp" diye seslendi.

SANKİ PATRONU CUMA GECESİ İŞ TOPLANTISINA ÇAĞIRDI

Bu arada Ben Affleck'in çok yorgun ya da hasta olabileceğini ileri süren sosyal medya kullanıcıları da çıktı. Twitter'a bu konudaki görüşünü belirtenlerden biri "Grammy töreninin çok uzun sürdüğünü mü düşünüyorsunuz? Ben Affleck'in nasıl hissettiğini bir düşününü" diye yazdı. Affleck'in tören boyunca değişmeyen yüz ifadesi gelen gülümseten yorumlardan biri de şöyleydi: "Sanki patronu cuma gecesi iş toplantısına çağırmış gibi." Aktörün, bir süre sonra "imdat" diye bağırmaya başlayacağını yazanlar da oldu.

Bu arada bazı hayranları Ben Affleck'in aslında her zaman aynı yüz ifadesini taşıdığını belirtti. Bazılarına göre de Affleck aslında iyi bir eş görüntüsü sergiliyordu. Belli ki aslında o gece Grammy töreninde olmak istemiyordu. Ama karısı Jennifer Lopez'in hatırına onca sıkıntıya katlanmayı bile göze almıştı.