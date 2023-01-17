MeÄŸer yeniden bir araya gelmek iÃ§in ayrÄ±lmÄ±ÅŸÄ±z... Benim kocam canÄ±mÄ±n iÃ§i, benim kocam rÃ¼ya gibi

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HÄ°Ã‡ AYRILMAMIÅž GÄ°BÄ° YENÄ°DEN BÄ°R ARAYA GELDÄ°LER

Sonra hayatlarÄ±na baÅŸka aÅŸklar, baÅŸka evlilikler girdi... Her ikisi de bu evliliklerden Ã§ocuk sahibi oldu. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re aradan geÃ§en zamana raÄŸmen birbirlerini "kalplerinin bir kÃ¶ÅŸesinde" sakladÄ±lar hep. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda birÃ§ok iliÅŸkinin Ã¶mrÃ¼nÃ¼ tÃ¼kettiÄŸi 20 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan sanki hiÃ§ ayrÄ±lmamÄ±ÅŸ gibi yeniden bir araya geldiler. Ãœstelik bu kez muratlarÄ±na erdiler. Ã–nce sÃ¼rpriz bir nikah ardÄ±ndan Ã§ok konuÅŸulan bir dÃ¼ÄŸÃ¼n! Her ne kadar haklarÄ±nda "evlendiler ama artÄ±k cennette yaÅŸamÄ±yorlar" tarzÄ± iddialar ortaya atÄ±lsa da 'yeni gelinin' itiraflarÄ±na gÃ¶re "balayÄ± dÃ¶nemi" hÃ¢lÃ¢ sÃ¼rÃ¼yor. Bunu da onun ÅŸu sÃ¶zleri Ã¶zetledi zaten: Benim kocam hayal gibi ve canÄ±mÄ±n iÃ§i!

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HAKLARINDA OLUMSUZ Ä°DDÄ°ALAR ORTAYA ATILIYORDU: ÃœnlÃ¼ Ã§ift hakkÄ±nda, dÃ¼ÄŸÃ¼nden hemen sonra aralarÄ±nda gerili yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortaya atÄ±lÄ±yordu.

Magazin gÃ¼ndemini yakÄ±ndan takip edenlerin hatta belki etmeyenlerin bile tahmin edeceÄŸi gibi bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift Jennifer Lopez ile Ben Affleck, yani basÄ±nÄ±n onlara taktÄ±ÄŸÄ± isimle Bennifer. GeÃ§en yÄ±l, Ã¶nce Las Vegas'ta bir sÃ¼rpriz nikÃ¢h yapan ardÄ±ndan da gÃ¶steriÅŸli bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle mutluluklarÄ±nÄ± taÃ§landÄ±ran Ã§ift, zaman zaman olumsuz dedikodularÄ±n merkezine yerleÅŸiyor. Hatta evlenmelerinden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra aralarÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileriyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸlerdi. En Ã§ok konuÅŸulan ise Lopez'in, kocasÄ±nÄ±n bazÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan bÄ±kÄ±p onlarÄ± deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Affleck'in de bunlara dayanamadÄ±ÄŸÄ±ydÄ±.

Fakat Jennifer Lopez'in ardÄ± ardÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yalanlar nitelikte. Yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼n tanÄ±tÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, kocasÄ± Ben Affleck hakkÄ±nda konuÅŸan ve onun kendisine ilham verdiÄŸini sÃ¶yleyen Lopez yine konuk olduÄŸu bir programda benzer aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. 53 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, kocasÄ± Ben Affleck'i "rÃ¼ya gibi" ve "canÄ±mÄ±n iÃ§i" sÃ¶zleriyle nitelendirdi.

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RÃœYA GÄ°BÄ°: Jennifer Lopez, konuk olduÄŸu rÃ¶portajda kocasÄ± hakkÄ±nda sevgi dolu sÃ¶zler sarf etti.Â

Jennifer Lopez, baÅŸrollerini Josh Duhamel ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Shotgun Wedding adlÄ± romantik komedi filminin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Today adlÄ± programa bir konuk olan Lopez, o sohbet sÄ±rasÄ±nda evliliÄŸinden de sÃ¶z etti. Josh Duhamel, rol arkadaÅŸÄ± Jennifer Lopez'in kocasÄ± Ben Affleck hakkÄ±nda 'Ã§ok Ã§ekici' diye konuÅŸtu. Bunun Ã¼zerine gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda JLo adÄ±yla anÄ±lan Lopez de "O rÃ¼ya gibi... Benim canÄ±mÄ±n iÃ§i, Ã§ok tatlÄ±" diyerek onun sÃ¶zlerini tamamladÄ±.

Jennifer Lopez bunlarÄ±n ardÄ±ndan da Ben Affleck ile aynÄ± eve nasÄ±l taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Kendisinin Marc Anthony ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya gelen ikizleri ve Affleck'in Jennifer Garner evliliÄŸinden doÄŸan Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla birlikte "karma" bir aile oluÅŸturmalarÄ±nÄ±n ilk sÃ¼recine deÄŸindi.Bu arada Lopez'in 14 yaÅŸÄ±nda Max ve Emme adÄ±nda bir erkek diÄŸeri kÄ±z ikizleri olduÄŸunu, Affleck'in ise 17 yaÅŸÄ±nda Violet, 14 yaÅŸÄ±nda Seraphina ve 10 yaÅŸÄ±nda Samuel adlÄ± Ã¼Ã§ Ã§ocuk babasÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

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Ã‡OK BÃœYÃœK BÄ°R DUYGUSAL GEÃ‡Ä°Åž

Lopez, Jason Kennedy ile yaptÄ±klarÄ± bu rÃ¶portajda kendisi, Affleck ve toplamda beÅŸ Ã§ocuÄŸun aynÄ± eve taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. "Bu gerÃ§ekten, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir duygusal geÃ§iÅŸ oldu. Ama aynÄ± zamanda tÃ¼m hayallerimizin gerÃ§ekleÅŸmesiydi" diyerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini. Sonra da bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±yla evlendiÄŸi 2022 yÄ±lÄ±nÄ± "Ã‡ocuklarÄ±mÄ± doÄŸurduÄŸumdan bu yana geÃ§irdiÄŸim en olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yÄ±ldÄ±" diye tanÄ±mladÄ±.

YENÄ° ALBÃœMÃœNÃœN Ä°LHAM KAYNAÄžI: Lopez, yeni albÃ¼mÃ¼ This Is Me... Now'Ä±n esin kaynaÄŸÄ±nÄ±n kocasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Â

Lopez sÃ¶yleÅŸide aynÄ± zamanda yeni albÃ¼mÃ¼ This Is Me... Now hakkÄ±nda da konuÅŸtu. Bu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n Ben Affleck ile yaÅŸadÄ±klarÄ± aÅŸkla baÄŸlantÄ±sÄ±na deÄŸindi. Lopez, sÃ¶z konusunu albÃ¼mÃ¼nÃ¼n 2002 yÄ±lÄ±nda, yani Ben Affleck ile ilk niÅŸanlandÄ±klarÄ± dÃ¶nemde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± This Is Me'nin devamÄ± niteliÄŸinde olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Bu albÃ¼mÃ¼ hazÄ±rlarken Affleck ile bir arada olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen yÄ±ldÄ±z "Ne yolculuktu" diye konuÅŸtu.

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Lopez sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda aÅŸka dair fikirlerini de ifade etti. BÃ¼tÃ¼n hayatÄ± boyunca gerÃ§ek aÅŸk hakkÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Lopez "GerÃ§ek aÅŸk var mÄ±? Ä°ki insan bir araya geliyor ve birbirlerine 'ne olursa olsun ben burada, senin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±m. Bunu birlikte atlatacaÄŸÄ±z' diyor" diyerek anlattÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini.

Ä°NSAN 50 YAÅžINDAN SONRA EVLENÄ°R MÄ°?: Lopez, dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinden bir gece Ã¶nce Ben Affleck ile bu konuyu konuÅŸup Ã§ok gÃ¼ldÃ¼klerini gizlemedi.Â

Â JLo zaman zaman insanÄ±n 50 yaÅŸÄ±ndan sonra yeniden evlenmesi hakkÄ±nda kafa yorduÄŸunu da gizlemedi. Bu konuyu sosyal medyada takipÃ§ileriyle konuÅŸan Lopez, rÃ¶portajda da dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini anlattÄ±. Zaten birkaÃ§ ay Ã¶nce dÃ¼ÄŸÃ¼ne bir gÃ¼n kalmÄ±ÅŸken Ben Affleck ile oturup bu konu hakkÄ±nda konuÅŸtuklarÄ±nÄ± ve Ã§ok gÃ¼ldÃ¼klerini sÃ¶ylemiÅŸti. "Ä°kimiz de daha Ã¶nce evlendik. Kesinlikle ikimiz de Ã§ocuk deÄŸildik" diye o geceyi anlatmÄ±ÅŸtÄ±. O gece Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine vardÄ±klarÄ± konu "o yaÅŸta tekrar evlenmenin komik" olduÄŸunu da hem sosyal medyada hem de Ã§eÅŸitli rÃ¶portajlarda dile getirmiÅŸti gÃ¼zel yÄ±ldÄ±z.

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'ONDAN AYRILDIÄžIMDA ÖLECEK GÄ°BÄ° HÄ°SSETMÄ°ÅžTÄ°M': Jennifer Lopez geçer al Apple Music 1 için Zane Lowe'un konuÄŸu olduÄŸu röportajda da Affleck ile aÅŸklarÄ±nÄ±n geçmiÅŸine ve bugününe deÄŸinmiÅŸti. Zaten yÄ±llardÄ±r söylediÄŸi "2004 yÄ±lÄ±nda Ben'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mda kendimi ölecek gibi hissetmiÅŸtim" sözlerini o röportajda da tekrarladÄ± Lopez. "20 yÄ±l önce düÄŸünümüzü iptal ettiÄŸimizde bu benim hayatÄ±mÄ±n en büyük kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. Dürüstçe söylemeliyim ki kendimi ölecek gibi hissettim" dedi.





HOLLYWOOD'DA FÄ°LMLER DIÅžINDA Ã‡OK GÃ–RÃœLMEYEN MUTLU SON: Lopez, Affleck ile evliliklerini 'Holllwood'da gÃ¶rÃ¼lmeyecek mutlu bir son' diyerek tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Bunca yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan Lopez ve Affleck, mutlu sona ulaÅŸtÄ±lar. JLo bunu da "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son" diye tanÄ±mladÄ± rÃ¶portajÄ±nda. AyrÄ±lÄ±klarÄ±ndan 20 yÄ±l sonra tekrar bir araya gelmelerini ve ardÄ±ndan evlenmelerini de "Sonsuza kadar birlikte olmaya karar verdik" sÃ¶zleriyle anlattÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re sonra piyasaya Ã§Ä±kacak olan This Is Me... Now adlÄ± albÃ¼mÃ¼nde, bu geÃ§miÅŸ tecrÃ¼belerinden yola Ã§Ä±karak bir aÅŸk mesajÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z: " AÅŸk var... Bu gerÃ§ek aÅŸktÄ±r..."

Ä°ÅŸte bu noktada Lopez, yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼n mesajÄ±na da bir kez daha deÄŸindi. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z bazen insanÄ±n umutlarÄ±nÄ± kaybedip neredeyse vazgeÃ§me noktasÄ±na gelse de "gerÃ§ek aÅŸkÄ±n var olduÄŸunu, bazÄ± ÅŸeylerin sonsuza kadar sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bunun gerÃ§ek olduÄŸunu" ekledi. Bu konudaki sÃ¶zlerini de ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±: "Bu mesajÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya yaymak istiyorum."

AYRILDIKLARI YERDE EVLENDÄ°LER: YÄ±llar Ã¶nce niÅŸanlandÄ±klarÄ± mÃ¼lkte bu kez gerÃ§ekten muratlarÄ±na erdiler.



Jennifer Lopez "ruh eÅŸim" dediÄŸi Ben Affleck'le birbirlerine nasÄ±l aÅŸÄ±k olduklarÄ±nÄ± da anlattÄ± rÃ¶portajda. Hemen sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda, giÅŸede ve eleÅŸtiriler konusunda tam anlamÄ±yla bir fiyasko olan 2001 tarihli Gigli filminin setinde tanÄ±ÅŸÄ±p romantik iliÅŸkiye baÅŸlayan Ã§iftin geÃ§miÅŸini bir hatÄ±rlayalÄ±m. O dÃ¶nemde de Bennifer olarak anÄ±lan Ã§ift, 2002 yÄ±lÄ±nda Georgia'da niÅŸanlandÄ±. Fakat iki yÄ±l sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Lopez ve Affleck'in iliÅŸkilerinin ilk dÃ¶neminde niÅŸan yÃ¼zÃ¼klerini, aktÃ¶rÃ¼n Georgia'daki malikanesinde taktÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Ä°lk dÃ¶nem hÃ¼sranla sonuÃ§lansa da Ã§ift yÄ±llar sonra yine o yÃ¼zÃ¼klerin takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼lkte birbirlerine "Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar" birlikte olma sÃ¶zÃ¼ verdi.

'BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°Z Ä°Ã‡Ä°N DELÄ° OLDUÄžUMUZUN FARKINA VARDIK'

Lopez, set arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: " SanÄ±rÄ±m olan ÅŸu: Birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken iyi arkadaÅŸ olduk. Sonra da birbirimiz iÃ§in deli olduÄŸumuzun farkÄ±na vardÄ±k." Bundan sonra anlattÄ±klarÄ± ise gerÃ§ekten aÅŸÄ±k olan birÃ§ok kiÅŸinin yaÅŸadÄ±klarÄ±yla benzerlikler taÅŸÄ±yor: "Film bitti ama ben kendimi, sÃ¼rekli onu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken buldum. Bu arada da kendi iÅŸime bakÄ±yordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o sÃ¼reÃ§te bitmiÅŸ bir iliÅŸkiden yeni Ã§Ä±kÄ±yordum."

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'YENÄ°DEN BÄ°R ARAYA GELMEK Ä°Ã‡Ä°N AYRILMIÅžIZ': Bu benim gerÃ§ekten birlikte olmak istediÄŸim insandÄ±.



Yeri gelmiÅŸken hatÄ±rlatalÄ±m Jennifer Lopez o dÃ¶nemde ikinci eÅŸi Cris Judd ile ayrÄ±lmak Ã¼zereydi. Tam o sÄ±rada Ben Affleck ile Gigli filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ± ve aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu. Jennifer Lopez her ne kadar bir iliÅŸkisi henÃ¼z biterken baÅŸka bir iliÅŸkiye baÅŸlamak istemiyor gibi gÃ¶rÃ¼nse de baÅŸka bir nokta vardÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. Bunu da "Bu insan benim birlikte olmak istediÄŸim insandÄ±" diyerek anlattÄ±. Lopez, Affleck'e olan aÅŸkÄ±nÄ±n aniden ortaya Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belli bir sÃ¼reÃ§te geliÅŸtiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

RÃ¶portajda Ben Affleck ile nasÄ±l yeniden bir araya geldiklerini anlatÄ±rken de ilginÃ§ tanÄ±mlamalar yaptÄ±. YollarÄ±nÄ±, yeniden bir araya gelmek iÃ§in ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Åžu anda yani iliÅŸkilerini, nihayet evlilikle taÃ§landÄ±rdÄ±klarÄ± bu ikinci diliminde daha fazla yaÅŸ almÄ±ÅŸ, daha olgun, aÅŸklarÄ±ndan eskisinden daha emin olduklarÄ±nÄ± ekledi. " SanÄ±rÄ±m ÅŸimdi daha fazla yaÅŸ aldÄ±k, ÅŸimdi daha aÃ§Ä±k ve net olduÄŸumuzun farkÄ±ndayÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k kafamÄ±zda iliÅŸkinin bundan sonrasÄ±nda neler olacaÄŸÄ± konusunda sorular yok. 'BakalÄ±m nasÄ±l olacak gÃ¶receÄŸiz' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Åžimdi 'Sen ve ben' durumundayÄ±z. BÃ¼tÃ¼n yol boyunca, sonuna kadar."

Ben Affleck, Jennifer Lopez ile 10 yÄ±l evli kaldÄ±. Bu evlilikten Ã§iftin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu oldu.

Jennifer Lopez ise bugÃ¼ne kadar dÃ¶rt kez evlendi.Â Ojani Noa ile yaptÄ±. Sonra Cris Judd ile evlenip ayrÄ±ldÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ eÅŸi Marc Anthony ile evliliÄŸinden, biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikizleri dÃ¼nyaya geldi. Ben Affleck, JLo'nun dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kocasÄ±.Â

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