MeÄŸer yeniden bir araya gelmek iÃ§in ayrÄ±lmÄ±ÅŸÄ±z... Benim kocam canÄ±mÄ±n iÃ§i, benim kocam rÃ¼ya gibi

Haberin Devamı

HİÇ AYRILMAMIŞ GİBİ YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Sonra hayatlarına başka aşklar, başka evlilikler girdi... Her ikisi de bu evliliklerden çocuk sahibi oldu. Ama görünüşe göre aradan geçen zamana rağmen birbirlerini "kalplerinin bir köşesinde" sakladılar hep. Çünkü gösteri dünyasında birçok ilişkinin ömrünü tükettiği 20 yılın ardından sanki hiç ayrılmamış gibi yeniden bir araya geldiler. Üstelik bu kez muratlarına erdiler. Önce sürpriz bir nikah ardından çok konuşulan bir düğün! Her ne kadar haklarında "evlendiler ama artık cennette yaşamıyorlar" tarzı iddialar ortaya atılsa da 'yeni gelinin' itiraflarına göre "balayı dönemi" hâlâ sürüyor. Bunu da onun şu sözleri özetledi zaten: Benim kocam hayal gibi ve canımın içi!

Haberin Devamı

HAKLARINDA OLUMSUZ İDDİALAR ORTAYA ATILIYORDU: Ünlü çift hakkında, düğünden hemen sonra aralarında gerili yaşandığı iddiaları ortaya atılıyordu.

Magazin gündemini yakından takip edenlerin hatta belki etmeyenlerin bile tahmin edeceği gibi bu ünlü çift Jennifer Lopez ile Ben Affleck, yani basının onlara taktığı isimle Bennifer. Geçen yıl, önce Las Vegas'ta bir sürpriz nikâh yapan ardından da gösterişli bir düğünle mutluluklarını taçlandıran çift, zaman zaman olumsuz dedikoduların merkezine yerleşiyor. Hatta evlenmelerinden kısa bir süre sonra aralarının iyi olmadığı söylentileriyle gündeme gelmişlerdi. En çok konuşulan ise Lopez'in, kocasının bazı alışkanlıklarından bıkıp onları değiştirmeye çalıştığı, Affleck'in de bunlara dayanamadığıydı.

Fakat Jennifer Lopez'in ardı ardına yaptığı açıklamalar, bütün bunları yalanlar nitelikte. Yeni albümünün tanıtımı sırasında verdiği bir röportajda, kocası Ben Affleck hakkında konuşan ve onun kendisine ilham verdiğini söyleyen Lopez yine konuk olduğu bir programda benzer açıklamalar yaptı. 53 yaşındaki Lopez, kocası Ben Affleck'i "rüya gibi" ve "canımın içi" sözleriyle nitelendirdi.

Haberin Devamı

RÜYA GİBİ: Jennifer Lopez, konuk olduğu röportajda kocası hakkında sevgi dolu sözler sarf etti.

Jennifer Lopez, başrollerini Josh Duhamel ile paylaştığı Shotgun Wedding adlı romantik komedi filminin tanıtımı için kamera karşısına geçti. Today adlı programa bir konuk olan Lopez, o sohbet sırasında evliliğinden de söz etti. Josh Duhamel, rol arkadaşı Jennifer Lopez'in kocası Ben Affleck hakkında 'çok çekici' diye konuştu. Bunun üzerine gösteri dünyasında JLo adıyla anılan Lopez de "O rüya gibi... Benim canımın içi, çok tatlı" diyerek onun sözlerini tamamladı.

Jennifer Lopez bunların ardından da Ben Affleck ile aynı eve nasıl taşındıklarını anlattı. Kendisinin Marc Anthony ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen ikizleri ve Affleck'in Jennifer Garner evliliğinden doğan üç çocuğuyla birlikte "karma" bir aile oluşturmalarının ilk sürecine değindi.Bu arada Lopez'in 14 yaşında Max ve Emme adında bir erkek diğeri kız ikizleri olduğunu, Affleck'in ise 17 yaşında Violet, 14 yaşında Seraphina ve 10 yaşında Samuel adlı üç çocuk babası olduğunu hatırlatalım.

Haberin Devamı

ÇOK BÜYÜK BİR DUYGUSAL GEÇİŞ

Lopez, Jason Kennedy ile yaptıkları bu röportajda kendisi, Affleck ve toplamda beş çocuğun aynı eve taşındıklarını söyledi. "Bu gerçekten, çok büyük bir duygusal geçiş oldu. Ama aynı zamanda tüm hayallerimizin gerçekleşmesiydi" diyerek sürdürdü sözlerini. Sonra da büyük aşkıyla evlendiği 2022 yılını "Çocuklarımı doğurduğumdan bu yana geçirdiğim en olağanüstü yıldı" diye tanımladı.

YENİ ALBÜMÜNÜN İLHAM KAYNAĞI: Lopez, yeni albümü This Is Me... Now'ın esin kaynağının kocası olduğunu söyledi.

Lopez söyleşide aynı zamanda yeni albümü This Is Me... Now hakkında da konuştu. Bu çalışmasının Ben Affleck ile yaşadıkları aşkla bağlantısına değindi. Lopez, söz konusunu albümünün 2002 yılında, yani Ben Affleck ile ilk nişanlandıkları dönemde hazırladığı This Is Me'nin devamı niteliğinde olduğunu hatırlattı. Bu albümü hazırlarken Affleck ile bir arada olduklarını söyleyen yıldız "Ne yolculuktu" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakmayın şimdi para içinde yüzdüğüne: Hayatımın özeti kaşındıran eski bir battaniye Haberi görüntüle

Lopez sözün burasında aşka dair fikirlerini de ifade etti. Bütün hayatı boyunca gerçek aşk hakkında düşürdüğünü söyleyen Lopez "Gerçek aşk var mı? İki insan bir araya geliyor ve birbirlerine 'ne olursa olsun ben burada, senin yanında olacağım. Bunu birlikte atlatacağız' diyor" diyerek anlattı düşüncelerini.

İNSAN 50 YAŞINDAN SONRA EVLENİR Mİ?: Lopez, düğünlerinden bir gece önce Ben Affleck ile bu konuyu konuşup çok güldüklerini gizlemedi.

JLo zaman zaman insanın 50 yaşından sonra yeniden evlenmesi hakkında kafa yorduğunu da gizlemedi. Bu konuyu sosyal medyada takipçileriyle konuşan Lopez, röportajda da düşüncelerini anlattı. Zaten birkaç ay önce düğüne bir gün kalmışken Ben Affleck ile oturup bu konu hakkında konuştuklarını ve çok güldüklerini söylemişti. "İkimiz de daha önce evlendik. Kesinlikle ikimiz de çocuk değildik" diye o geceyi anlatmıştı. O gece üzerinde görüş birliğine vardıkları konu "o yaşta tekrar evlenmenin komik" olduğunu da hem sosyal medyada hem de çeşitli röportajlarda dile getirmişti güzel yıldız.

Haberin Devamı

'ONDAN AYRILDIĞIMDA ÖLECEK GİBİ HİSSETMİŞTİM': Jennifer Lopez geçer al Apple Music 1 için Zane Lowe'un konuğu olduğu röportajda da Affleck ile aşklarının geçmişine ve bugününe değinmişti. Zaten yıllardır söylediği "2004 yılında Ben'den ayrıldığımda kendimi ölecek gibi hissetmiştim" sözlerini o röportajda da tekrarladı Lopez. "20 yıl önce düğünümüzü iptal ettiğimizde bu benim hayatımın en büyük kalp kırıklığıydı. Dürüstçe söylemeliyim ki kendimi ölecek gibi hissettim" dedi.





HOLLYWOOD'DA FİLMLER DIŞINDA ÇOK GÖRÜLMEYEN MUTLU SON: Lopez, Affleck ile evliliklerini 'Holllwood'da görülmeyecek mutlu bir son' diyerek tanımlamıştı.

Bunca yılın ardından Lopez ve Affleck, mutlu sona ulaştılar. JLo bunu da "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son" diye tanımladı röportajında. Ayrılıklarından 20 yıl sonra tekrar bir araya gelmelerini ve ardından evlenmelerini de "Sonsuza kadar birlikte olmaya karar verdik" sözleriyle anlattı. Kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak olan This Is Me... Now adlı albümünde, bu geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak bir aşk mesajı verdiğini söyledi ünlü yıldız: " Aşk var... Bu gerçek aşktır..."

İşte bu noktada Lopez, yeni albümünün mesajına da bir kez daha değindi. Ünlü yıldız bazen insanın umutlarını kaybedip neredeyse vazgeçme noktasına gelse de "gerçek aşkın var olduğunu, bazı şeylerin sonsuza kadar sürdüğünü ve bunun gerçek olduğunu" ekledi. Bu konudaki sözlerini de şöyle tamamladı: "Bu mesajı bütün dünyaya yaymak istiyorum."

AYRILDIKLARI YERDE EVLENDİLER: Yıllar önce nişanlandıkları mülkte bu kez gerçekten muratlarına erdiler.



Jennifer Lopez "ruh eşim" dediği Ben Affleck'le birbirlerine nasıl aşık olduklarını da anlattı röportajda. Hemen sözün burasında, gişede ve eleştiriler konusunda tam anlamıyla bir fiyasko olan 2001 tarihli Gigli filminin setinde tanışıp romantik ilişkiye başlayan çiftin geçmişini bir hatırlayalım. O dönemde de Bennifer olarak anılan çift, 2002 yılında Georgia'da nişanlandı. Fakat iki yıl sonra yollarını ayırdılar. Lopez ve Affleck'in ilişkilerinin ilk döneminde nişan yüzüklerini, aktörün Georgia'daki malikanesinde taktıklarını hatırlatalım. İlk dönem hüsranla sonuçlansa da çift yıllar sonra yine o yüzüklerin takıldığı mülkte birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte olma sözü verdi.

'BİRBİRİMİZ İÇİN DELİ OLDUĞUMUZUN FARKINA VARDIK'

Lopez, set arkadaşlığının nasıl büyük bir aşka dönüştüğü konusunda şunları söyledi: " Sanırım olan şu: Birlikte çalışırken iyi arkadaş olduk. Sonra da birbirimiz için deli olduğumuzun farkına vardık." Bundan sonra anlattıkları ise gerçekten aşık olan birçok kişinin yaşadıklarıyla benzerlikler taşıyor: "Film bitti ama ben kendimi, sürekli onu düşünürken buldum. Bu arada da kendi işime bakıyordum. Çünkü o süreçte bitmiş bir ilişkiden yeni çıkıyordum."

'YENİDEN BİR ARAYA GELMEK İÇİN AYRILMIŞIZ': Bu benim gerçekten birlikte olmak istediğim insandı.



Yeri gelmişken hatırlatalım Jennifer Lopez o dönemde ikinci eşi Cris Judd ile ayrılmak üzereydi. Tam o sırada Ben Affleck ile Gigli filminin setinde tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu. Jennifer Lopez her ne kadar bir ilişkisi henüz biterken başka bir ilişkiye başlamak istemiyor gibi görünse de başka bir nokta vardı anlattığına göre. Bunu da "Bu insan benim birlikte olmak istediğim insandı" diyerek anlattı. Lopez, Affleck'e olan aşkının aniden ortaya çıkmadığını belli bir süreçte geliştiğini sözlerine ekledi.

Röportajda Ben Affleck ile nasıl yeniden bir araya geldiklerini anlatırken de ilginç tanımlamalar yaptı. Yollarını, yeniden bir araya gelmek için ayırdıklarını söyledi. Şu anda yani ilişkilerini, nihayet evlilikle taçlandırdıkları bu ikinci diliminde daha fazla yaş almış, daha olgun, aşklarından eskisinden daha emin olduklarını ekledi. " Sanırım şimdi daha fazla yaş aldık, şimdi daha açık ve net olduğumuzun farkındayız. Çünkü artık kafamızda ilişkinin bundan sonrasında neler olacağı konusunda sorular yok. 'Bakalım nasıl olacak göreceğiz' diye düşünmüyoruz. Şimdi 'Sen ve ben' durumundayız. Bütün yol boyunca, sonuna kadar."

Ben Affleck, Jennifer Lopez ile 10 yıl evli kaldı. Bu evlilikten çiftin üç çocuğu oldu.

Jennifer Lopez ise bugüne kadar dört kez evlendi. Ojani Noa ile yaptı. Sonra Cris Judd ile evlenip ayrıldı. Üçüncü eşi Marc Anthony ile evliliğinden, biri kız diğeri erkek ikizleri dünyaya geldi. Ben Affleck, JLo'nun dördüncü kocası.