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En tuhaf soru yanıtını buldu: Bir güldü, bütün dünya rahat nefes aldı

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#Prenses Leonor#Prenses Sofia#Kraliçe Letizia
En tuhaf soru yanıtını buldu: Bir güldü, bütün dünya rahat nefes aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 16:28

Artık İngiliz kraliyet ailesinde kimin kim olduğunu, hangi üyenin hangi akrabasını sevdiğini ya da nefret ettiğini bütün dünya ayrıntısıyla öğrendi. Zaten tarih boyunca dünyanın en çok ilgi uyandıran kraliyet ailesi olmak gibi bir özellikleri hep vardı. Bunlara bir da aile içinde yaşanan kavgalar, çekişmeler eklenince hiç ilginiz olmasa bile bu aileyle ilgili bazı haberler bir yerlerde gözünüze takılıyordur muhtemelen.

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İNGİLİZLER'İN ELİNE SU DÖKEMEZLER AMA'...
Taçlı dünyada'her ne kadar İngiliz kraliyet ailesinin eline su dökemeseler de onlar gibi başka bir aile daha var... Onların da geçmişi karmaşık. Skandallar, düğünde ağlayan sonra da uzun süre ortadan kaybolan gelinler, evlilik dışı çocuklar, trajediler derken onlar da gündemde ilk sıraya çıkma konusunda İngiliz kraliyet ailesiyle yarışır durumda.

En tuhaf soru yanıtını buldu: Bir güldü, bütün dünya rahat nefes aldı

HER ZAMAN ŞIK HER ZAMAN ÖLÇÜLÜ
Peki onların ardından en çok ilgi çeken kraliyet ailesi hangi ülkede dersiniz? Abartılı ve renkli kıyafetleri, gerektiği zaman sokaklarda yaptığı danslarla bilinen Hollanda Kraliçesi Maxima var. Bir de her zaman ölçülü, her zaman şık İspanya Kraliçesi Letizia. Tabii, Letizia'nın kayınpederi eski kralın adının karıştığı yolsuzlukları ve yasak aşk skandallarını da unutmayalım.

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Yine de İspanyol kraliyet ailesinin imajı diğer bazılarından daha düzgün. Bunda ailenin genç kuşak iki üyesinin katkısı var kuşkusuz. Kim mi onlar? İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın kızları. 

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En tuhaf soru yanıtını buldu: Bir güldü, bütün dünya rahat nefes aldı

GENÇ KUŞAK HIZLI GELİYOR
Zamanı geldiğinde tahtı babasından devralacak olan 17 yaşındaki Leonor, ile 15 yaşındaki kardeşiSofia, epeydir anne ve babalarıyla birlikte çeşitli ziyaretlere giderek dünya sahnesinde ön planda çıkmış durumda. Kimi zaman, iddialı anneleri Letizia'yı bile gölgede bırakıyorlar üstelik.

Bunun son örneği de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Kral Felipe ile Kraliçe Letizia, iki kızlarını da alıp Madrid yakınlarında küçük bir kasaba olan Chinchon'u ziyaret ettiler. Paskalya nedeniyle yaptıkları bu ziyaret sırasında yine her zamanki gibi kameralar karşısına geçtiler ve halkı selamladılar.

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ASIL İLGİ ODAĞI LEONOR OLDU
Dünyanın, en güzel giyinen kadınlarından biri olan anneleri Letizia, kızları Leonor ve Sofia hatta Kral Felipe de o gün ziyaret için günlük, rahat kıyafetler seçtiler. 15 yaşındaki küçük prenses Sofia, babası Felipe'nin 1.97 santimlik boyuyla yarışır haliyle dikkat çekti. Ama o gece asıl ilgi odağı olan kişi ablası, Veliaht Prenses Leonor oldu.

Bunun nedeni, sadece günün birinde babasının tahtını devralacak olması değildi üstelik. Kısaca özetlemek gerekirse Prenses Leonor bir güldü, onu daha bebekliğinden beri takip eden hayranları derin bir nefes aldı. Hemen o geceden başlayarak hem magazin basınında hem de sosyal medyada en çok konuşulan kişiler arasına girdi.

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GENÇ KIZ BİR GÜLDÜ, HAYRANLARI DERİN BİR NEFES ALDI
Leonor'un gülmesinin neden bu kadar olay olduğuna gelirsek... Herkesin bildiği gibi gösteri dünyasının ünlüleri gibi kraliyet ailelerinin mensupları da konumları gereği sık sık kameralar karşısına geçiyorlar. Durum böyle olunca da tepeden tırnağa mercek altına alınıyorlar. Kıyafetleri, ayakkabıları, aksesuarları, saç modelleri, makyajları... Ve elbette gülüşleri ve dişleri. Evet dişleri!

Hatırlayın lütfen, geçen eylül ayında hayata veda eden Kralice 2. Elizabeth'in 90'lı yaşlarında olmasına rağmen hala bakımlı ve çoğunlukla doğal dişlere sahip olması zaman zaman konuşuluyordu. Ailenin gelini Kate Middleton'ın en önemli özelliklerinden biri gülümsemesi hatta bazen abartılı şekilde gülmesi ve o sırada ön plana çıkan dişleri. Aslında zaten düzgün dişlere sahip olan Kate'in, aileye gelin gitmeden önce ufak tefek kusurlarını düzelttirmek ve daha parlak dişlere sahip olmak için tedavi gördüğü yıllardır biliniyor.

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ÇOK AĞIR ELEŞTİRİLER ALIYORDU
Sözü uzatmayalım... Kraliyet ailesi üyeleri de göz önünde oldukları için kendilerine her anlamda dikkat etmek zorundalar. Çünkü günün sonunda en ufak bir kusur bile ağır eleştirilere neden oluyor.

İspanya sarayının genç prensesi Leonor da işte bu eleştirilerden nasibini alıyordu bir süredir. Üstelik de bu eleştirileri sıralayanlar onun henüz ilk gençlik yıllarını yaşadığını, tam olarak gelişimini tamamlamadığını göz ardı ediyordu.

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KAMUOYUNA DERT OLMUŞTU
Mavi gözleri, ışıltılı cildi ve en önemlisi gençliğiyle aslında güzel bir kız olan Leonor'un en çok eleştiri alan yanı ise dişleriydi. Üst çenesinin iki yanındaki bazı dişlerinin yeterince gelişmemiş olması belki de kendisini ve ailesini meşgul etmediği kadar kamuoyuna dert olmuştu. Durum bir ara öyle bir hale geldi ki "Kral'ın kızının dişlerine bakım yaptıracak parası yok mu?" gibi tuhaf sorular bile sorulur oldu sosyal medyada.

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Hatta bir ara, yıllara meydan okumak ve kusursuz görünmek için elinden geleni yapan annesi Letizia'nın neden veliaht kızıyla ilgilenmediği bile konuşulur oldu.

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En tuhaf soru yanıtını buldu: Bir güldü, bütün dünya rahat nefes aldı

O TUHAF SORUNUN YANITI ORTAYA ÇIKTI
İşte ailenin Madrid yakınlarındaki Chinchon'a yaptığı o ziyaret sırasında bu tuhaf soru da yanıtını buldu. Tabii ki Felipe ve Letizia kızlarının dişlerini ihmal etmemişti!

Görünüşe göre zamanı gelmiş ve Leonor'un dişlerine tel takılmıştı. Hayranları onu böyle görünce "Sonunda güzelliğine dair bir kusur kalmayacak" diyerek rahat bir nefes aldı.

Şimdi neden Leonor gibi gencecik bir kızın dişlerindeki kusurun bu kadar sorun olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Ama biraz önce de söyledik ya.. Kraliyet ailesi üyeleri de tıpkı gösteri dünyasının ünlüleri gibi kendilerine dikkat etmek zorunda. Aksi halde bu tür ayrıntılarla gündem oluyorlar.

En tuhaf soru yanıtını buldu: Bir güldü, bütün dünya rahat nefes aldı

MASKELER ATILINCA GÜLÜŞÜNÜ HERKES GÖRDÜ
Prenses Leonor bu nedenle, Covid 19 pandemisi nedeniyle takılan maskelerin artık kullanılmadığı ilk dönemde de bu nedenle gündem olmuştu. Hatta magazin basınında ortodonti uzmanlarından bu konuyla ilgili görüş bile alınmıştı.

İspanyol Semana dergisinin görüşünü aldığı ortodonti uzmanı, Leonor'un kalıtsal agenezi adı verilen bir durumdan muzdarip olduğunu söylemişti. Yani doku eksikliğinden dolayı üst çenesinin iki yanındaki iki dişin gelişmediğini. Hatta genç kızın görüntülerine bakarak tedavi uygulandığını ve bunun sonucunun alınmaya başladığını da anlatmıştı.

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KALITSAL BİR SORUN
Leonor'un, çözüldüğü belli olan ve hayranlarına derin bir nefes aldıran sorununa kısaca bakarsak.. Kalıtsal bir durum olan agenezi, bir ya da birkaç dişin eksikliğiyle kendini belli eder.Aynı ailenin birkaç üyesinde ortaya çıkar. Genellikle kesici dişlerin ve küçük azı dişlerinin eksikliği ile kendini gösterir. Erken teşhisi tedavinin de erken yapılmasını ve başarısını etkiler. Tabii bu arada.... Şimdi kafalardaki en önemli soru Leonor'un bu genetik mirası ailesinin hangi kanadından devraldığı. Annesi Letizia'nın mı yoksababası Felipe'nin mi? 

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#Prenses Leonor#Prenses Sofia#Kraliçe Letizia

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