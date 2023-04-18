Moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n gamzeli gÃ¼zeli bildiÄŸiniz gibi: EÅŸi, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§ocuk iÃ§in ikna edememiÅŸ

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SÃ–ZLERÄ° OLAY OLMUÅžTU

Eski eÅŸinden bir oÄŸlu olan, ikinci eÅŸiyle de iki bebek sahibi olan model, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re eskisi kadar podyumlarda salÄ±nmÄ±yor. Ama bir yandan kendi kurduÄŸu firmanÄ±n iÅŸleriyle ilgilenirken diÄŸer yandan da ailesine daha fazla vakit ayÄ±rÄ±yor. GeÃ§en yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda "Kocam beni dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebek iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" sÃ¶zleriyle hatÄ±rlanan model Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ki bu konuda henÃ¼z ikna olmamÄ±ÅŸ.

EÅžÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE KAMERA KARÅžISINA Ã‡IKTI

Bu ilginÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yorsanÄ±z eÄŸer moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n 'gamzeli gÃ¼zeli' Miranda Kerr'den sÃ¶z ettiÄŸimizi de anladÄ±nÄ±z zaten. Snapchat'in kurucularÄ±ndan Evan Spigel ile mutlu bir evlilik yÃ¼rÃ¼ten Kerr geÃ§en hafta sonu bir etkinlikte kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

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O gecede Kerr'e kocasÄ± eÅŸlik etti. Ã‡ift, Los Angeles'ta dÃ¼zenlenen bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine konuk oldu. Klasik kesimli siyan bir elbise giyen ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de boynuna taktÄ±ÄŸÄ± kolyeyle tamamlayan Kerr'Ä±n gÃ¼zelliÄŸinin doruÄŸunda olduÄŸu dikkat Ã§ekti.

KOCASI AÄ°LEYÄ° GENÄ°ÅžLETMEK Ä°STÄ°YORDU

ÃœÃ§Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmesine raÄŸmen hala Victoria's Secret meleÄŸi olduÄŸu dÃ¶nemdeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ koruyan Kerr eÅŸi Spiegel ile birlikte uzun uzun objektiflere poz verdi.

Miranda Kerr, geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda kocasÄ±nÄ±n bir Ã§ocuk daha yapmalarÄ± iÃ§in kendisini ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu konuda henÃ¼z ikna olmamÄ±ÅŸ ki Miranda Kerr, hala eski formunu koruyor. Kendisinden onlarca yaÅŸ genÃ§ modellere taÅŸ Ã§Ä±kartacak bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyordu.

ÃœÃ‡ Ã‡OCUKLU HAYAT

Ä°lk evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Orlando Bloom'dan Flynn Christopher adÄ±nda 11 yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu olan Kerr; Evan Spiegel ile evliliÄŸinden da 4 yaÅŸÄ±nda Hart ve Myles adÄ±nda 3 yaÅŸÄ±nda iki erkek Ã§ocuk daha dÃ¼nyaya getirdi. GeÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda Hollywood'daki etkinliÄŸe 32 yaÅŸÄ±ndaki Spiegel ile birlikte katÄ±lan Miranda Kerr, Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi olarak hayatÄ±nÄ± anlattÄ±.

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'ONLARDAN BÄ°R ÅžEYLER Ã–ÄžRENMEYÄ° SEVÄ°YORUM'

Kendine ait bir kozmetik Ã¼rÃ¼nleri markasÄ±nÄ±n da kurucusu olan Kerr, dÃ¼nyayÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼nden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek " AnlÄ±yorum ki her biri dÃ¼nyayÄ± birbirinden farklÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼yor. Her ne kadar aynÄ± Ã§evrede bÃ¼yÃ¼seler de Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸumun, perspektifleri Ã§ok farklÄ±. Bunu anlamayÄ± ve onlardan bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmeyi seviyorum" diye konuÅŸtu.

Â 'AÄ°LEM HER ZAMAN Ã–NCELÄ°ÄžÄ°M'

Miranda Kerr; Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun yanÄ± sÄ±ra kendine ait kozmetik ÅŸirketinin iÅŸleriyle de ilgilenmek zorunda. Ama anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã¶nceliÄŸi her zaman ailesi. Kerr " Her zaman ailemi her ÅŸeyin Ã¶nÃ¼ne koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. AyrÄ±ca kocamla vakit geÃ§irmek de Ã§ok Ã¶nemli. BÃ¼yÃ¼kannem bana kocamÄ± her zaman ilk sÄ±raya koymam gerektiÄŸini Ã¶ÄŸretti" dedi. Kerr, bÃ¼yÃ¼kannesinin beÅŸ tane Ã§ocuÄŸu ve Ã§ok sayÄ±da torunu olduÄŸunu da hatÄ±rlattÄ±.

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'KOCAM YENÄ° BÄ°R BEBEK Ä°Ã‡Ä°N BENÄ° Ä°KNA ETMEYE Ã‡ALIÅžIYOR'

Kerr, son dÃ¶nemde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n etkinliklerde yeniden anne olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi sorusuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor. ÃœnlÃ¼ model, Evan Spiegel'Ä±n da kendisini yeni bir Ã§ocuk iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kerr, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸe sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gizlemedi.

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Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° ORLANDO BLOOM Ä°LE YAPTI

AvustralyalÄ± model Miranda Kerr, ilk evliliÄŸini 2010 yÄ±lÄ±nda Ã¼nlÃ¼ oyuncu Orlando Bloom ile yaptÄ±. Kerr ile Bloom'un bu evlilikten Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom adlÄ± ÅŸu anda 11 yaÅŸÄ±nda olan bir erkek Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi. Bir dÃ¶nemin gÃ¶zde Ã§iftinin evliliÄŸi 2013 yÄ±lÄ±nda sona erdi. Miranda Kerr, 2017 yÄ±lÄ±nda Snapchat'Ä±n kurucularÄ±ndan Evan Spiegel ile evlendi.

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ESKÄ° EÅžÄ° HAKKINDA Ä°LGÄ°NÃ‡ AÃ‡IKLAMALAR YAPMIÅžTI

Kerr, geÃ§en yÄ±l eski eÅŸi Orlando Bloom hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ilginÃ§ aÃ§Ä±klamayla da dikkat Ã§ekmiÅŸti. Kerr, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda Moments with Candace Parker adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na katÄ±ldÄ±. Orada eski eÅŸi Bloom hakkÄ±ndaki bir soruya "O benim sinir bozucu erkek kardeÅŸim" diye yanÄ±t verdi. Kerr, o programda eski eÅŸinin niÅŸanlÄ± olduÄŸu Katy Perry hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini de ifade etti.

Â 'ONU OÄžLUMUN BABASINDAN DAHA Ã‡OK SEVÄ°YORUM'

Miranda Kerr hem eski eÅŸi Orlando Bloom'u, hem de onun yeni niÅŸanlÄ±sÄ± Katy Perry'yi sevdiÄŸini sÃ¶yledi. 2017 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Evan Spiegel ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren Kerr eski eÅŸi ve onun yeni niÅŸanlÄ±sÄ± hakkÄ±nda "Birlikte tatile gidiyoruz. Ã–nemli kutlamalarÄ± birlikte yapÄ±yoruz" dedi. Bloom ve Katy Perry ile arkadaÅŸÃ§a bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini anlatan Kerr, Bloom'un niÅŸanlÄ±sÄ± Katy Parry hakkÄ±nda da ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: " Onu seviyorum. Åžunu sÃ¶yleyebilirim ki onu Flynn'in babasÄ±ndan daha fazla seviyorum.

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'SÄ°NÄ°R BOZUCU ERKEK KARDEÅž': Miranda Kerr, bir zamanlar evli olduÄŸu 45 yaÅŸÄ±ndaki Orlando Bloom'u eski eÅŸten çok bir erkek kardeÅŸ olarak gördüÄŸünü vurguladÄ±. Kerr "O ÅŸimdi benim için bir erkek kardeÅŸ. ÇoÄŸu zaman sinir bozucu bir erkek kardeÅŸ" ÅŸeklinde esprili bir ifade tercih etti.



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"OÄžLUMA ARKADAÅžÃ‡A DAVRANIYOR, ANNESÄ° OLMAYA Ã‡ALIÅžMIYOR"

ÃœnlÃ¼ model ve giriÅŸimci Kerr sohbetin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, eski eÅŸinin niÅŸanlÄ±sÄ± Katy Perry hakkÄ±ndaki ilk izlenimini de anlattÄ±. Kerr "Orlando, Katy ile flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda beni evine davet ettiÄŸini hatÄ±rlÄ±yorum. Onun (Katy Perry) oÄŸlum Flynn ile nasÄ±l ilgilendiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m. Onun annesi olmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yordu ama arkadaÅŸÃ§a ve eÄŸlenceli bir tavÄ±r sergiliyordu. Ä°ÅŸte bu isteyebileceÄŸiniz her ÅŸey" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

KOZMETÄ°K MARKASI KURDU

Miranda Kerr, adÄ±nÄ± podyumlarda "Victoria's Secret meleÄŸi" olarak duyurdu. Daha sonra kendi yolunu Ã§izen Kerr, podyumda yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n en parlak olduÄŸu dÃ¶nemde kurduÄŸu organik Ã¼rÃ¼nler sunan kozmetik markasÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verdi.

GENÃ‡LÄ°K SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ°N ADINI VERDÄ°

Bu arada yeri gelmiÅŸken hatÄ±rlatalÄ±m... Miranda Kerr'Ä±n, Orlando Bloom ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Flynn'in ikinci ismi Christopher'Ä±n dokunaklÄ± bir anlamÄ± var. BirkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Kerr'in ilk oÄŸluna bir Trafik kazasÄ±nda kaybettiÄŸi genÃ§lik sevgilisi Christopher Midlebrook'un adÄ±nÄ± verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Avustralya`da yayÄ±nlanan Daily Telegraph gazetesine konuÅŸan Kerr "Christopher Ã¶ldÃ¼kten sonra ona ileride bir oÄŸlum olursa senin adÄ±nÄ± vereceÄŸim diye mektup yazdÄ±m ve bu sÃ¶zÃ¼mÃ¼ tuttum dedi." O dÃ¶nemde evli olduÄŸu Orlando Bloom`a bu olayÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Kerr bu durumun kendisini rahatsÄ±z etmeyeceÄŸini tam tersine mutluluk duyacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.