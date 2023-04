Gelin alayı sokaktan geçti: Ünlü yazarın büyük mutluluğu

Haberin Devamı

MUTLULUĞA ORTAK OLMAK İÇİN ÜLKESİNE GİTTİ

2010 yılında, alanında dünyanın en saygın ödülü olarak bilinen Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Perulu yazar Mario Vargas Llosa'nın torunu Josefina Vargas Llosa, geçtiğimiz ay ülkesinin başkenti Lima'da Meksikalı mühendis Emiliano Camarena ile hayatını birleştirdi. Ülkesinden uzakta yaşayan 87 yaşındaki yazar da en büyük oğlundan dünyaya gelen torununun mutluluğunu paylaşmak için ülkesine gitti.

TARİHİ KATEDRALDE NİKAH KIYILDI

Josefina Vargas Llosa ile Emiliano Camarena'nın nikah töreni Lima'da bulunan San Pedro del Cercado Bazilikası'nda gerçekleşti. Bu tören bir buçuk saat sürdü. Ardından da gelin ve damadın aileleri ile yakınlarının da katıldığı düğüne geçildi.

BİR SÜRE SOKAKLARDA YÜRÜDÜLER

Mario Vargas Llosa'nın torunu Josefina ile nikaha giderken bir süre babasıyla birlikte sokaklarda yürüdü. Kendilerini taşıyan araçtan inip adım adım nikaha doğru ilerleyen gelin ile babası büyük ilgi çekti. O anlarda da sadece konukları değil, sokaktan gelip geçenler de geline ve onu elinden tutup hayatını paylaşacağı genç adama götüren babasına sevgi gösterisinde bulundu.

GELİN, YILDIZ GİBİ PARLADI

Törenin en çok dikkat çeken kişisi elbette gelin Josefina oldu. Beyaz renkli ve klasik çizgiler taşıyan bir gelinlik giyen Josefina, görüntüsünü sade ama gösterişli duvağıyla tamamladı. Gelinin kuyruğunun uzunluğu ise dikkatlerden kaçmadı.

ELVIS'İN ŞARKISIYLA İLK DANSLARINI YAPTILAR

Gelin Josefina ve damat Emiliano, ilk danslarını Elvis Presley'in I Can't Help Falling In Love With You adlı şarkısı eşliğinde yaptı. Işık gösterilerinin de yapıldığı düğün, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

DÜĞÜNE 300 KONUK KATILDI

İki gencin hayatlarını birleştirdiği resmi törenin ardından düğüne geçildi. Gecenin o kısmı ise Lima'daki Sanat Müzesi'nde gerçekleşti. Düğüne 300 konuk katıldı.

TÖRENDEN BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÜLKESİNE GİTTİ

Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa torununun düğünü için birkaç gün önceden Lima'ya gitti. Düğün öncesi yapılan eğlencede Vargas Llosa'nın yaptığı dans ise ülke çapında sosyal medyada gündem oldu.

ESKİ EŞİYLE DE YAN YANA GELDİ

Mario Vargas Llosa, torununun düğününde yıllar önce boşandığı eşi Patricia ile de yan yana geldi. Eski eşler, 56 yaşındaki oğulları Gonzalo Vargas Llosa'nın kızı Josefina'nın mutluluğuna ortak oldu.

VARGAS LLOSA, ASKERİ OKULDA EĞİTİM GÖRDÜ

Gelin Josefina'nın dedesi Mario Vargas Llosa, 1936 yılında Lima'da dünyaya geldi. Dedesinin konsolos olarak görev yaptığı Cochabamba'da yetişen Vargas Llosa, daha sonra Lima'da bir askeri okuldan mezun oldu. Fakat edebiyata olan ilgisi nedeniyle Lima'daki San Marcos Ünversitesi'nde edebiyat eğitimi gördü. Ardından İspanya'da Madrid Üniversitesi'nde doktora yaptı.

Vargas Llosa'nınİnkanın Kaçışı adlı ilk oyun kitabı 1952'de yayınlandı. O arada farklı dergilerde öyküleri yayınlandı. Bir süre gazetecilik yapan yazar, bazı dergilerin yayın kadrosunda yer aldı.

BAŞKANLIK SEÇİMİNE GİRDİ AMA KAYBETTİ

1959 ile 66 yılları arasında yaşamını Paris'te sürdürdü. İlk romanı Kent ve Köpekler 1963'te yayınlandı. Çok büyük ilgi gören bu çalışması farklı dillere çevrildi.

Yazar üç yıl Londra'da yaşadıktan sonra bir süre ABD'de Washington Üniversitesi'nde ders verdi.

1990 yılında Peru başkanlık seçimlerine katıldı ama kazanamadı. Ünlü yazar yaşamını Paris ve Madrid'de sürdürüyor.

Gelin ile damadın mutlulukları gözlerinden okunuyordu.