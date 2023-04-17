Küllenen aşk alev aldı: Eski sevgililer dudak dudağa

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YOKSA YENİDEN AŞK MI?

Belki de yakında müzik dünyasının iki ünlüsünü bu yüzden daha çok konuşuyor olacağız. Çünkü bir klipte senaryo gereği yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıyan iki genç kuşak ünlü, bir yıl önce hayranlarını üzen ayrılık kararını açıklamışlardı.

Ama önceki gün tekrar bir araya geldiler ve kafalarda kocaman soru işaretleri yarattılar: Yoksa aşk yeniden mi?

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SIRILSIKLAM AŞIKOLMUŞLARDU

Bu iki genç ünlü Camila Cabello ile Shawn Mendes. Senorita adlı şarkının klip çekimlerinde aşka düşen iki genç.yaklaşık iki yıllık bir birliktelik yaşamıştı. Özellikle de Covid 19 pandemisinin ilk döneminde, dört duvar arasında aşkın doruklarına çıktılar.



Ama 2021 yılının sonlarında ayrıldıklarını açıkladılar. O zamandan sonra da gerçekten de ikisi de kendi yollarına gitti. Ta ki birkaç gün öncesine kadar.

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SARILMAKLA BAŞLADI ÖPÜCÜĞE UZANDI

Camila Cabello ile Shawn Mendes, Coachella Festivali'nde neredeyse bir yıl aradan sonra tekraryan yana geldiler. Ama o karşılaşmada herkesi şaşırtan başka ayrıntılar vardı. Çünkü artık hayatlarına birbirleri olmadan devam eden iki eski sevgili gibi görünmüyorlardı. Tam tersine iki ünlü şarkıcı, herkesin kafasını karıştıran bir samimiyet içindeydi

Bu samimiyet birbirlerine sarılmakla başladı sonra da ateşli bir öpücüğe kadar uzandı. Çevrelerindeki kalabalığa ve görüntülenme ihtimaline aldırmayan Cabello ile Mendes, durmadan birbirlerine sarıldı, şakalaştı en sonunda da dudak dudağa ve uzun uzun öpüştü. İki genç şarkıcının bu samimiyeti kelimenin tam anlamıyla kafaları karıştırdı.

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BİR ANLIK MI YOKSA BARIŞTILAR MI?

Coachella Festivali'ndeki o samimiyetin ardından şimdi hayranları, Camila Cabello ile Shawn Mendes'in "yeniden aşk" deyip demediğini merak ediyor. O birbirlerine

sarılmalar ve öpücüklere boğmalar anlık mıydı yoksa iki gencin aşkı yeniden alevlenmişti bunu da zaman gösterecek.

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ORTAK AYRILIK DUYURUSU

İki genç şarkıcı iki yıllık aşklarının sona erdiğini 2021 yılının kasım ayında bir sosyal medya mesajıyla duyurdu. Gittikleri her yerde el ele göz göze görüntüler sergileyen Cabello ile Mendes, Instagram hesaplarının "hikayeler" bölümünde duyurdu ayrılık haberini. Ortak açıklamada "Romantik ilişkimizi bitirmeye karar verdik. Ama insan olarak birbirimize olan sevgimiz her zamankinden daha güçlü" diye yazdılar.

İlişkilerine, birbirlerinin en iyi arkadaşı olarak başladıklarını belirten Camila Cabello ve Shawn Mendes bundan böyle de iyi arkadaş olmaya devam edeceklerini belirtti. Cabello ve Mendes, ilişkileri sırasında kendilerine gösterilen destek nedeniyle de herkese teşekkür etti.

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AŞKINI SÖYLEMEK İÇİN BEŞ YIL BEKLEMİŞTİ

Çiftin aşklarının başlangıcına dönersek... Mendes, geçen yıl Access Hollywood'a verdiği röportajda, onu ne kadar sevdiğini açıklamak için tam beş yıl beklediğini söylemişti. Mendes o röportajda "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor" diye konuştu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım."

'ŞARKILARIM ONUN İÇİN' DEMİŞTİ

Shawn Mendes, bu kadar uzun süre kendisini durduran şeyin Camila Cabello tarafından reddedilmek olduğunu da bu röportajda itiraf etti. Mendes, bir TV kanalı için hazırlanan belgeselde de, yazdığı bütün şarkıların Camila Cabello için olduğunu söyledi.

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AŞK SÖYLENTİLERİ

Camilla Cabello, Shawn Mendes'ten ayrıldıktan sonra bir süre Austin Kevitch ile birlikte olduğu iddiasıyla gündeme geldi. Sonra özel hayatıyla ilgili çok fazla bir açık vermedi.

Shawn Mendes ise son olarak kayropraktrik(bir tür masaj) Dr. Jocelyne Miranda ile aşk yaşadığı söylentisiyle gündeme gelmişti. Bu iddiaların bu kadar çok konuşulmasının nedeni Mendes ile Miranda arasında yaş farkıydı. Yeri gelmişken söyleyelim Mende 24 yaşında, adının aşk söylentilerine karıştığı Miranda ise 51 yaşında.