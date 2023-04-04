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Genç şarkıcı bu iddiayla gündemde: Yeni sevgilisi, annesinden sadece iki yaş küçük

Güncelleme Tarihi:

#Shawn Mendes#Camila Cabello#Jocelyne Miranda
Genç şarkıcı bu iddiayla gündemde: Yeni sevgilisi, annesinden sadece iki yaş küçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 11:19

İkisi de müzik dünyasının en parlak genç kuşak yıldızları arasındaydı. Bir klipte birlikte oynadılar, işte o sırada aralarında büyük bir aşk doğdu. Başka bir deyişle klip için yazılan senaryo, gerçeğe dönüştü. İki genç yıldız o dönemde büyük bir aşk yaşamaya başladılar.

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ONU, AYAĞINI ÖPECEK KADAR ÇOK SEVİYORDU
Birbirlerini gerçekten de çok seviyorlardı. Öyle ki içlerinden biri, diğerinin ayağını öpüp bunu sosyal medya sayfasından bile paylaştı. Aralarındaki sevgi derindi kısacası. Bütün bunların üzerine ikisinin de hayranları onlardan genç yaşta evlilik olmasa da en azından bir nişan haberi duymayı bekledi. Ama öyle olmadı.

O klibin ardından başlayan aşkları sadece iki yılda bitti. Bunu da ortak bir açıklamayla duyurdular. Romantik ilişki bitse de dost kalacaklardı. Bu açıklama, ikisinin de hayranlarını üzdü. İşte o taraflardan biri ayrılığın ardından sık sık aşk söylentileriyle gündeme geldi. Bu durum hala devam ediyor.

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Genç şarkıcı bu iddiayla gündemde: Yeni sevgilisi, annesinden sadece iki yaş küçük

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YENİ AŞK İDDİASI: KENDİSİ 24, SEVGİLİSİ 51 YAŞINDA: Genç şarkıcı, yine bir aşk iddiasıyla gündemin ilk sıralarında.
Müzik dünyasının genç ve yakışıklı ünlüsünün özel hayatının bu kadar merak edilmesi normal aslında. Ama bu kez manşetlere çıkmasının başka bir nedeni var. Söz konusu ünlü yine bir aşk söylentisiyle anılıyor. Ama iddialara göre sevgilisi annesinden sadece iki yaş küçük!

Genç şarkıcı bu iddiayla gündemde: Yeni sevgilisi, annesinden sadece iki yaş küçük

BÜYÜK AŞK YAŞADILAR
Şimdi olayı biraz daha detaylandıralım. Böyle "uzun bir özet" geçtiğimiz bu ünlü şarkıcı, Shawn Mendes. 24 yaşındaki Mendes, bir dönem, meslektaşı Camila Cabello ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. Aslında o zaman da sevgilisi, kendisinden iki yaş büyüktü. Ama bu, öyle üzerinde konuşulacak bir durum değildi.

Mendes ve Cabello, iki yıl boyunca gerçekten de parmakla gösterilen bir aşk yaşadılar. Öyle ki günün birinde Mendes, Cabello'nun ayağını öperken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından paylaştı.

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Genç şarkıcı bu iddiayla gündemde: Yeni sevgilisi, annesinden sadece iki yaş küçük

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AYRILIKTAN SONRA AŞK SÖYLENTİLERİ BİTMEDİ
Hayranları Shawn Mendes ile Camila Cabello'dan bir nişan haberi bekliyordu o dönemde. Çünkü, dünyanın Covid 19'un pençesinde dört duvar arasına hapsolduğu bir dönemde onlar yine mutluluk tablosu sergiliyordu. Ama birçok çiftin o sürecin ardından yaşadıkları onların da başına geldi.

2021 yılında ayrılık açıklamasını yaptılar. Sonra ikisi de kendi yoluna gitti. Cabello, biraz daha sakin bir hayat sürdürürken, Shawn Mendes ise sık sık farklı kadınlarla görüntülendi ve aşk söylentilerinin kahramanı oldu.

Genç şarkıcı bu iddiayla gündemde: Yeni sevgilisi, annesinden sadece iki yaş küçük

YİNE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER
Yakışıklı şarkıcı bir kez daha aynı durumda. İleri sürülenlere göre Mendes, bir süredir kayropraktrik(bir tür masaj) Dr. Jocelyne Miranda ile aşk yaşıyor. Bu söylentinin kaynağı ise ikilinin sık sık Los Angeles'ın kalabalık ortamlarında birlikte görüntülenmesi.

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Mendes ile Miranda önceki gün de gece karanlığında sokakta yürürken objektiflere takıldı. Görüntülendiklerini anlamalarına rağmen ikisi de bu durumdan çok da rahatsız olmadı. Hatta Doktor Miranda, bir ara kendilerini uzaktan görüntüleyen paparazzilere gülümsedi.

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Genç şarkıcı bu iddiayla gündemde: Yeni sevgilisi, annesinden sadece iki yaş küçük

YAŞ FARKI NEDENİYLE DAHA ÇOK İLGİ ODAĞI OLDU
Shawn Mendes ile Jocelyne Miranda birkaç aydır sık sık birlikte görülüyor. Bu durum da ikili arasında bir aşk söylentisine çoktan yol açtı bile. Mendes'in özel hayatındaki samimiyetin bunca mercek altına alınmasının tek nedeni yeni bir romantik ilişki iddiası değil. Sevgilisi olduğu ileri sürülen Doktor Miranda'nın 51 yaşında olması.

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Yani Miranda ile 24 yaşındaki Mendes arasında 27 yaş fark var. Bir başka ayrıntı ise Mendes'in annesi Karen'in, Doktor Miranda'dan sadece iki yaş büyük olması. Her ne kadar gösteri dünyasında, aralarında böylesine yaş farkı olan eş ya da sevgililerin sayısı fazla olsa da Mendes hakkındaki iddialar hayranlarının merakını çekiyor.

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Genç şarkıcı bu iddiayla gündemde: Yeni sevgilisi, annesinden sadece iki yaş küçük

MENDES'İN EVİNE GİRİP ÇIKARKEN DE GÖRÜNTÜLENİYOR: Doktor Miranda, sık sık Mendes'in evine girip çıkarken görüntüleniyor.
İkili hakkındaki bu aşk iddiaları geçen yılın temmuz ayından beri gündemde. Mendes ile Miranda ilk olarak birlikte çıktıkları bir öğle yemeği sırasında görüntülendiler. Ondan sonra da bir daha ayrılmadılar. Ayrıca Jocelyne Miranda, sık sık Shawn Mendes'in Batı Hollşwood'daki evine girip çıkarken görüntüleniyor.

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Buna ek olarak geçen şubat ayında düzenlenen Grammy töreninden sonra düzenlenen partide de Doktor Miranda, genç müzisyene eşlik etti.

ÜNLÜLERLE ÇALIŞIYOR: Başka bir ayrıntıyı daha atlamalayım. Doktor Miranda; 2018 yılından bu yana Shawn Mendes'in kişisel kayropratkik uzmanı olarak yanında yer alıyor. Hatta onunla turnelere bile gidiyor. Doktor Miranda'nın birlikte çalıştığı ünlüler arasında Justin ve Hailey Bieber ile model Kendall Jenner da var.

Genç şarkıcı bu iddiayla gündemde: Yeni sevgilisi, annesinden sadece iki yaş küçük

İDDİALAR, ROMANTIK İLİŞKİYE DÖNÜŞTÜĞÜ YOLUNDA
Aslına bakılırsa Shawn Mendes ile Jocelyn Miranda arasındaki bu yakınlık iş bağlantısından da kaynaklanıyor olabilir. Ama iddialar, bu iş bağlantısının, romantik bir yakınlaşmaya dönüştüğü yolunda. 

Mendes'in sevgilisi olduğu ileri sürülen Jocelyne Miranda'nın uzmanı olduğu kayropraktik konusuna da biraz yakından bakalım isterseniz... Yunanca kökenli bir kelime olan kayropraktik "elle yapılan uygulamalar" anlamına geliyor. Bu tür, elle yapılan tedavilerin en bilimsel olanı. Kayropraktik, sinir sistemini düzenlemek amacıyla omurga, kemik ve kaslara müdahale etme yöntemi. Asıl hedefi, omurgada var olduğu düşünülen oynamaları ortadan kaldırmak.Bu tedavi yöntemi, boyun, sırt ve bel bölgesi kökenli, kollara ve bacaklara yansıyabilecek mekanik kaynaklı sorunlarda, omurganın tanımlanmış yapı ve mekanik sorunlarında. hareket bozukluklarında, eklem, kas problemlerinde, ameliyatlık boyuta henüz ulaşmamış boyun fıtıklarında uygulanır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Shawn Mendes#Camila Cabello#Jocelyne Miranda

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