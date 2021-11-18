Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti

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İKİ YILLIK AŞK BİTTİ

İki yıldır birlikte olan Camila Cabello ile Shawn Mendes, Instagram üzerinden yaptıkları ortak açıklamada ilişkilerinin bittiğini duyurdu.

İKİ YIL SÜRDÜ

Gittikleri her yerde el ele göz göze görüntüler sergileyen Cabello ile Mendes, Instagram hesaplarının "hikayeler" bölümünde duyurdu ayrılık haberini. Ortak açıklamada "Romantik ilişkimizi bitirmeye karar verdik. Ama insan olarak birbirimize olan sevgimiz her zamankinden daha güçlü" diye yazdılar.

'BİRBİRİMİZİN EN İYİ ARKADAŞI OLACAĞIZ'

İlişkilerine, birbirlerinin en iyi arkadaşı olarak başladıklarını belirten Camila Cabello ve Shawn Mendes bundan böyle de iyi arkadaş olmaya devam edeceklerini belirtti. Cabello ve Mendes, ilişkileri sırasında kendilerine gösterilen destek nedeniyle de herkese teşekkür etti.

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BU GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATMIŞTI

24 yaşındaki Cabello ile 23 yaşındaki Mendes, geçen hafta sonu Miami'de bir kumsalda öpüşürken görüntülenmişti. Fakat o görüntülerdeki bazı ayrıntılar sosyal medya platformlarında tartışma konusu olmuştu. Öpüşürken Mendes'in Cabello'ya hiç dokunmaması bazı kişiler tarafından "birbirlerini eskisi gibi sevmiyorlar" yorumlarına neden olmuştu.

HERKES NİŞAN HABERİ BEKLİYORDU

Camilla Cabello ile Shawn Mendes'in iki yılda biten aşklarının başlangıcının film gibi bir öyküsü var. Düet yaptıkları bir şarkının klibinden sonra yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan çift, sosyal medyada da sürekli olarak birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini gözler önüne seriyordu. Koronavirüs pandemisi sırasında birbirlerinden hiç ayrılmayan genç çiftin hayranları onlardan nişan haberi beklerken bu ayrılık duyurusuyla büyük şaşkınlığa düştü.

AŞKINI SÖYLEMEK İÇİN BEŞ YIL BEKLEMİŞTİ

Çiftin aşklarının başlangıcına dönersek... Mendes, geçen yıl Access Hollywood'a verdiği röportajda, onu ne kadar sevdiğini açıklamak için tam beş yıl beklediğini söylemişti. Mendes o röportajda "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor" diye konuştu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım."

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'ŞARKILARIM ONUN İÇİN' DEMİŞTİ

Shawn Mendes, bu kadar uzun süre kendisini durduran şeyin Camila Cabello tarafından reddedilmek olduğunu da bu röportajda itiraf etti. Mendes, bir TV kanalı için hazırlanan belgeselde de, yazdığı bütün şarkıların sevgilisi Camila Cabello için olduğunu söyledi.