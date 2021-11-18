Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo#Asgari Ücret
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
Nini Rumları çıldırttı Nefret mesajları yağdırdılarNini Rumları çıldırttı! Nefret mesajları yağdırdılar#Nihayet Elibol
ABDden korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandıABD'den korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandı#ABD
Pfizer açıkladı... Aşı karşıtlarının son iddiası da çöktüPfizer açıkladı... Aşı karşıtlarının son iddiası da çöktü#Koronavirüs
Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamıSezai Karakoç’un benim için 7 anlamı#Sezai Karakoç
F-35 paniği... Zamana karşı yarışF-35 paniği... Zamana karşı yarış!#F35
Aşı araştırması yapan tesiste bulundu, içindekiler şoke etti 15 gizemli şişe...Aşı araştırması yapan tesiste bulundu, içindekiler şoke etti! 15 gizemli şişe...#ABD
Milyonluk arabalar, tomar tomar paralar... Dünyanın en çok aranan suçluları böyle yaşıyorMilyonluk arabalar, tomar tomar paralar... Dünyanın en çok aranan suçluları böyle yaşıyor!#RUSYA
Şanlıurfa’da, çocuklarda enfeksiyon hastalıklarında yüzde 100 artışŞanlıurfa’da, çocuklarda enfeksiyon hastalıklarında yüzde 100 artış#Şanlıurfa
Fenerbahçe öncesi yıkım, bomba iddia Muslera...Fenerbahçe öncesi yıkım, bomba iddia! Muslera...#Muslera
Photoshop tepkisi: 35 kişiye birden benzemişim, ben böyle miyimPhotoshop tepkisi: 35 kişiye birden benzemişim, ben böyle miyim?#Ünlülerin Photohop'lu Fotoğrafları
Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bittiAyağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti#Camila Cabello
İkinci bebek için gün sayıyorlar... Cinsiyet belli oldu muİkinci bebek için gün sayıyorlar... Cinsiyet belli oldu mu?#Kenan İmirzalıoğlu
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti

#Camila Cabello#Shawn Mendes#Camila Cabello İle Shawn Mendes Ayrıldı

Müzik dünyasının "sırılsıklam aşıkları" dün gece sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruyla hayranlarını şaşırttı

Haberin Devamı

İKİ YILLIK AŞK BİTTİ
İki yıldır birlikte olan Camila Cabello ile Shawn Mendes, Instagram üzerinden yaptıkları ortak açıklamada ilişkilerinin bittiğini duyurdu.

Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti

İKİ YIL SÜRDÜ
Gittikleri her yerde el ele göz göze görüntüler sergileyen Cabello ile Mendes, Instagram hesaplarının "hikayeler" bölümünde duyurdu ayrılık haberini. Ortak açıklamada "Romantik ilişkimizi bitirmeye karar verdik. Ama insan olarak birbirimize olan sevgimiz her zamankinden daha güçlü" diye yazdılar.

Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti

'BİRBİRİMİZİN EN İYİ ARKADAŞI OLACAĞIZ'
İlişkilerine, birbirlerinin en iyi arkadaşı olarak başladıklarını belirten Camila Cabello ve Shawn Mendes bundan böyle de iyi arkadaş olmaya devam edeceklerini belirtti. Cabello ve Mendes, ilişkileri sırasında kendilerine gösterilen destek nedeniyle de herkese teşekkür etti.

Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti

Haberin Devamı

BU GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATMIŞTI
24 yaşındaki Cabello ile 23 yaşındaki Mendes, geçen hafta sonu Miami'de bir kumsalda öpüşürken görüntülenmişti. Fakat o görüntülerdeki bazı ayrıntılar sosyal medya platformlarında tartışma konusu olmuştu. Öpüşürken Mendes'in Cabello'ya hiç dokunmaması bazı kişiler tarafından "birbirlerini eskisi gibi sevmiyorlar" yorumlarına neden olmuştu.

Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti

HERKES NİŞAN HABERİ BEKLİYORDU
Camilla Cabello ile Shawn Mendes'in iki yılda biten aşklarının başlangıcının film gibi bir öyküsü var. Düet yaptıkları bir şarkının klibinden sonra yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan çift, sosyal medyada da sürekli olarak birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini gözler önüne seriyordu. Koronavirüs pandemisi sırasında birbirlerinden hiç ayrılmayan genç çiftin hayranları onlardan nişan haberi beklerken bu ayrılık duyurusuyla büyük şaşkınlığa düştü.

Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti

AŞKINI SÖYLEMEK İÇİN BEŞ YIL BEKLEMİŞTİ
Çiftin aşklarının başlangıcına dönersek... Mendes, geçen yıl Access Hollywood'a verdiği röportajda, onu ne kadar sevdiğini açıklamak için tam beş yıl beklediğini söylemişti. Mendes o röportajda "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor" diye konuştu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım."

Ayağını bile öpüyordu: Büyük aşk iki yılda bitti

Haberin Devamı

'ŞARKILARIM ONUN İÇİN' DEMİŞTİ
Shawn Mendes, bu kadar uzun süre kendisini durduran şeyin Camila Cabello tarafından reddedilmek olduğunu da bu röportajda itiraf etti. Mendes, bir TV kanalı için hazırlanan belgeselde de, yazdığı bütün şarkıların sevgilisi Camila Cabello için olduğunu söyledi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Camila Cabello#Shawn Mendes#Camila Cabello İle Shawn Mendes Ayrıldı

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret