92 yaşındaki 'romantik aşık' beşinci kez evleniyor: Feda olsun gönlümün sultanına!

NE YÜZÜK AMA!

Bu ünlü, artık yaşı iyiden iyiye kemale ermiş olmasına rağmen hala aşkın peşinden koşuyor. Yani pek çok yaşıtı gibi "artık unumu eledim, eleğimi duvara astım" tarzı bir düşünce sistemine sahip değil. Özetle ilerleyen yaşına rağmen beşinci kez aşk evliliği yapmaya hazırlanıyor.

Geçen ay evlilik teklifini yaptı ve o anda da sevdiği kadına bütün aşık erkeklerin yaptığı gibi bir yüzük hediye etti. İşte son günlerde magazin basınının manşetlerine çıkan da o teklif sırasında sevgilisine hediye ettiği o nişan yüzüğü. Çünkü o iri taşlı yüzük, öyle böyle değil!

Görenlerin gözlerini kamaştıracak kadar iri bir elmas taş içermesinin yanı sıra birçok insan için küçük çaplı bir servet değerinde. Gelin bakalım bu milyarderin ve o nefes kesen yüzüğün hikayesine.

GEÇEN AY NİŞANLANDILAR

Şimdi... Bu olgun yaşında beşinci kez evlenmeye hazırlanan milyarder, Rupert Murdoch. Yani herkesin "basın devi" diye tanıdığı ünlü iş insanı. Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen Murdoch, bugüne bugün tam 92 yaşında. Ama hayattan elini eteğini çekmiş değil. Her ne kadar yürümekte zorlansa da beşinci kez evlenmeye hazırlanıyor.

Üstelik yine "gönlünün sultanı" kendisinden epey genç bir kadın. "Genç" dediysek, bu ünlü iş insanının servetine güvenip kızı ya da torunu yaşında bir eş seçtiğini düşünmeyin. Çünkü nişanlısı Ann Lesley Smith 67 yaşında.

HERKESİN GÖZÜ ONUN YÜZÜK PARMAĞINDA

Rupert Murdoch ile Ann Lesley Smith, nişanlarını geçen ay ilan ettiler bile. Şimdi sırada düğün var. Ama ondan önce söyleyelim, bu konulara meraklı herkesin bakışları Smith'in sol elinin yüzük parmağında.

Çünkü orada Murdoch'ın kendisine evlilik teklif ederken verdiği o iri taşlı elmas yüzük var. ABD basınında yer alan haberlere göre gerçekten eşine az rastlanır irilikte elmas bir taşı olan yüzüğün değeri 2 milyon sterlin!

YÜZÜK, SAHİBİNİ BİLE GÖLGEDE BIRAKTI

Aslında kendisi de hem eski eşinden hem de kendi iş yaşamındaki faaliyetlerinden dolayı hatırı sayılır bir servete sahip olan Anne Lesley Smith, parmağındaki o yüzükle geçtiğimiz günlerde Los Angeles Havalimanı'nda görüntülendi.

Tabii ki yanında nişanlısı Rupert Murdoch da v ardı. Gerçekten de yüzük o kadar dikkat çekiciydi ki onu takan kişiyi de parasını harcayıp satın alan milyarder iş insanını da gölgede bıraktı.

MÜZAYEDEDE YER ALAN PARÇADAN BİLE DAHA PAHALI

Mücevherler konusunda bir uzman olan ve aynı zamanda Vogue dergisinde bu konudaki çalışmalarıyla tanınan Carol Woolton'a göre, Murdoch'ın, Ann Lesley Smith'e hediye ettiği bu iri taşlı yüzük "en iyilerin en iyisi."

Woolton'ın söylediğine göre Smith'in nişan yüzüğünün bir benzeri yakın zamanda ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından düzenlenecek bir açık artırmada 1 milyon sterlinden satışa sunulacak. Ama Smith'in parmağındaki yüzüğün değeri ondan bir 1 milyon sterlin daha fazla.

ESKİ MODA BİR ROMANTİK

Carol Woolton bu konudaki fikirlerini şöyle ifade etti: "Yüzüğün bu kadar geleneksel olması en ilginç özelliğ. O iri elmasın bir taş olarak zamana karşı yenilmezliği ise aşkın sonsuzluğunun bir simgesi. Bütün bunlar, bu yüzüğün 'eski moda' bir romantik tarafından verildiğini gözler önüne seriyor."

Mücevher uzman Woolton'a göre Smith'in parmağındaki nişan yüzüğü, her gün takabileceklerinizin en büyüğü. Ve eğer bir kadın böyle bir nişan yüzüğü almışsa, onu kilit altında tutmak yerine parmağında tutmak isteyecektir.

MÜCEVHERLERİ SEVEN BİR KADININ TARZI

Ann Lesley Smith'in hemen hemen objektiflere takıldığı her seferinde kullandığı lüks bir markaya ait saatle birlikte bu yüzük göz alıcı bir ikili oluşturmuş durumda Woolton'a göre. Bu konudaki değerlendirmesi ise şöyle: " Bu, mücevherleri seven bir kadının tarzı. Bu saat ve yüzük onun için çok anlam ifade eden parçalar. "

ESKİ EŞİNE DE 20 KARATLIK BİR ELMAS YÜZÜK VERMİŞTİ

Aslında Rupert Mourdoch'ın şimdi Ann Lesley'e evlilik teklifi sırasında verdiği bu yüzük çok konuşuluyor. Ama bundan yıllar önce Murdoch'ın dördüncü eşi, bir dönemin ünlü modeli Jerry Hall'un parmağına taktığı bir başka nişan yüzüğü de bu kadar büyük gürültü koparmıştı.Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Rupert Murdoch'ın, Jerry Hall'a verdiği 20 karatlık nişan yüzüğü de o dönemde dünyanın gündeminde ilk sıralarda kalmıştı.

ÜNLÜ BİR MÜZİSYENİN KALBİ KIRIK EŞİYDİ

Şimdi gelelim bu pırıltılı yüzüğün sahibine yani Anne Lesley Smith'e. Öncelikle, Smith'in, Rupert Murdoch'ın hayatına giren en zengin kadın olduğunu söyleyelim. Çünkü Smith'in biraz önce de belirttiğimiz gibi Murdoch ile yarışacak düzeyde olmasa da hatırı sayılır bir serveti var.

Bu arada Smith'in de ABD'nin tanınmış country şarkıcılarından biri olan Chester Smith'in dul eşi olduğunu hatırlatalım. Çok eskiden cezaevlerinde din görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Ann Lesley Smith, sonradan yayıncılık yapmaya başladı.

Rupert Murdoch ile Ann Lesley Smith'in geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıştığı ve aralarında hızla bir aşk doğduğu belirtiliyor.

ZENGİN BİR ERKEK TARAFINDAN AVLANAN KADIN: Elbette söz konusu olan 14 milyon sterlinden fazla serveti bulunan Murdoch olunca, herkes Ann Lesley Smith'in bu servetten yararlanma peşinde olduğunu düşünebilir. Ama onun buna ihtiyacı yok. Çünkü ona hayata veda eden kocası Chester Smith'ten hatırı sayılır bir servet miras kaldı. Bu arada yakın dostlarının anlattığına göre Rupert Murdoch herkesin sandığı gibi "bir kadın tarafından avlanan" bir zengin değil. Bu durumda asıl "zengin bir erkek tarafından avlanan" kişi Ann Lesley Smith. Dostlarına göre Smith, hem güzel hem kendi işini yapan akıllı bir kadın.

EVLENDİKTEN ÜÇ YIL SONRA DUL KALMIŞTI: Ann Lesley Smith'in müzisyen olan eşi, evlenmelerinden üç yıl sonra hayata veda etmişti.

Smith'in yakın arkadaşlarından biri olan Jennifer Ogden'e göre Ann Lesley Smith, bir süredir yalnızdı, yani hayatına kimseyi almıyordu. Özellikle de kocası Chester'ın, evlendikten sadece üç yıl sonra ölmesi nedeniyle de kalbi kırıktı.

Bu yüzden Murdoch ile ilişkisine başlarken hakkında söyleneceklerin farkındaydı. Fakat yine de aşka teslim oldu. Ann Lesley Smith'in arkadaşı Ogden'a göre "Rupert Murdoch, hayatında Ann Lesley olduğu için çok şanslı.

JERRY HALL İLE EVLİLİĞİ GEÇEN YIL BİTTİ

Rupert Murdoch, dördüncü ve şu ana kadarki son evliliğini bir dönemin ünlü modeli ve Rolling Stones grubundan Mick Jagger'ın eski karısı Jerry Hall ile yapmıştı. Fakat 2016 yılında başlayan bu evlilik 2022'de sona geldi. Murdoch ile 65 yaşındaki Jerry Hall'un boşanması uzun süre basını ve kamuoyunu meşgul etti. Çünkü ortada çok büyük bir servet vardı. Murdoch'a ait 14 milyar sterlini aşkın dev bir servet yani. İşte o dönemde herkes, Murdoch'ın servetinden ne kadarını Hall'e boşanma tazminatı olarak vereceği merak konusu oldu.

Bu arada konuşulanlar arasında sadece Murdoch'ın kendi serveti yoktu, Hall ile evliyken yapılan yatırımlar ve alınan lüks mülkler de söz konusuydu. Çünkü Rupert Murdoch ile Jerry Hall evliyken, Oxfordshire'da değeri 12 milyon sterlin olan bir villa satın aldı. Ardından da ünlü ve varlıklı kişilerin yaşadığı Cotswold'da bir mülk daha edindiler. Çift geçen yıl ise ABD'de bir sığır çiftliğini taşınmazları arasına kattı.

Rupert Murdoch ile Jerry Hall'un ayrılacağı haberi 2022 yılının haziran ayında duyuldu. İki ay sonra da boşanma tamamlandı.Anlaşmanın bir parçası olarak, Murdoch'un Reading ve Henley-on-Thames arasında genişleyen bir Georgian kır malikanesi olan Hall Holmwood House'u vereceği bildirildi.

Yeri gelmişken, her ne kadar Rupert Murdoch ile kıyaslanacak kadar olmasa da Jerry Hall'un da hatırı sayılır bir birikimi olduğunu hatırlatalım. Bir döneme damga vuran Hall de yıldızının parlak olduğu günlerde hatırı sayılır bir kazanç elde etti.

MICK JAGGER'IN SEVGİLİSİYDİ: Hall, her ne kadar hayatının tek evliliğini Murdoch ile yapsa da Mick Jagger ile dillere destan bir birliktelik yaşadı.

Jerry Hall, ilk evliliğini Rupert Murdoch ile yaptı. Fakat 20 yılı aşkın süre Rolling Stones grubundan Mick Jagger ile birlikte yaşadı. Hiç evlenmeyen çift, birliktelikleri sırasında dört tane çocuk sahibi oldu. Jagger, onu bırakıp bir çocuk sahibi daha olduğu Brezilyalı model Luciana Gimenez ile birlikte olmaya başlayınca bu birliktelik sona erdi. Mick Jagger, ayrılırken dört çocuğunun annesi ve eski sevgilisi Jerry Hall'a 18 milyon sterlin tazminat verdi.

ESKİ EŞLERİNE ÖDEDİĞİ TAZMİNATLARLA BİLİNİYOR: Murdoch, boşandığı eşlerine ödediği yüklü tazminatlarla da hep gündemde kaldı.

Rupert Murdoch ise Jerry Hall'dan önceki üç eşine de hatırı sayılır tazminatlar ödedi. Murdoch ilk evliliğini Avustralyalı model Patricia Booker (yukarıda) ile 1957 ile 67 yılları arasında yaptı. Ona herhangi bir tazminat verip vermediği bilinmiyor. Murdoch 30 yıl evli kaldığı Anna Mann'dan boşanırken ona 1 buçuk milyon sterlin tazminat ödedi.