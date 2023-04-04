İnanmayın her hafta sevgili değiştirdiğine!

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İDDİALARA BAKILIRSA DURMADAN SEVGİLİ DEĞİŞTİRİYOR

Brad Pitt ile olaylı bir şekilde ayrılan 47 yaşındaki Jolie, o zamandan bu yana özel hayatını çok da göz önünde yaşamıyor. Ona sorarsanız kimseyle herhangi bir birliktelik yaşamıyor. Ama magazin basınına ve iddialara kulak verirseniz de Jolie, özel hayatında hiç yalnız kalmıyor. Üstelik de sık sık sevgili değiştiriyor!

HEMEN YAKIŞTIRDILAR

Biz geçen hafta yaşananlara dönelim. Angelina Jolie, geçen hafta ünlü bir ailenin mensubu olan David Mayer de Rothschild ile birlikte görüntülendi. Hemen dedikodu çarkları dönmeye başladı. Jolie, Brad Pitt'i unutmuş ve kendine yeni bir sevgili bulmuştu. Yani David Mayer de Rothschild ile romantik bir yemeğe çıkmıştı.

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Jolie ile 44 yaşındaki, uzun boylu ve yakışıklı David Mayer de Rothschild , restorandan çıkarken objektiflere takıldılar. De Rothschild aslına bakılırsa hayranlarının ve elbette magazin basınının Jolie'ye yakıştırdığı ideal bir sevgili adayıydı. Zengindi, yakışıklıydı, çevre aktivistiydi, yazar ve film yapımcısıydı.

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UKRAYNALI OYUNCUYLA EVLİ

Ama kısa sürede gündeme gelen bir gerçek vardı. David Mayer de Rothschild Ukraynalı oyuncu Karina Deyko ile evliydi. Üstelik boşandıklarına dair hiçbir bilgi de yoktu. David Mayer de Rothschild'in eşi Deyko, paparazzilere yakalandığı bir anda bu konuda soru yağmuruna tutuldu. Ancak suskun kalmayı tercih etti.

Öte yandan, Jolie'ye yakın kaynaklar, Page Six'e yaptıkları açıklamada yıldızın de Rothschild ile birlikte bir iş yemeği yediğini aynı zamanda onlara küçük bir grubun da eşlik ettiğini belirttiler.

HEP AYNISI OLUYOR: Bu işin aslı da yakın zamanda ortaya çıkacak elbette. Ama Jolie, hiçbir zaman bu tür dedikoduların merkezinde yer almaktan kurtulamayacak. Çünkü bunun örnekleri geçmişte de yaşandı.





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İŞ YEMEĞİ OLDUĞUNA KİMSE İNANMADI

2021 yılında Jolie, genç şarkıcı The Weeknd ile birlikte gittiği bir yemekten çıkarken etrafları kameralarla çevrildi. Gerçek adı Abel Tesfaye olan şarkıcının, Jolie ile iş görüşmesi yaptığı ve bu yüzden yemekte buluştukları ileri sürüldü. Ama bazı hayranlarına göre bu doğru değildi.

Angelina Jolie ve The Weeknd birkaç hafta sonra bir konserde yine birlikte görülünce dedikodu çarkları yine dönmeye başladı. Üstelik o konserde Jolie'nin kızları Shiloh ile Zahara da vardı. Yani ikili flört ediyordu. İki ünlünün birlikteliğiyle ilgili söylentiler başladığı gibi söndü.

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JOLIE, "ARZU TRAMVAYI"NDA

Kısa bir süre önce Jolie bu kez bir başkasıyla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi: Üstelik bu kez fotoğraflar da vardı. Jolie, kızı Shiloh ile birlikte Arzu Tramvayı adlı oyunu izlemek için Londra'ya gitti. Sonrasında da başrol oyuncusu Paul Mescal ile birlikte, tiyatronun kafesinde kahve için sohbet ederken görüntülendiler. Bu kez yanlarında Jolie'nin kızı Shiloh vardı.

O görüntülerin ardından Jolie ile 27 yaşındaki Mescal'in yakınlaştığı ileri sürüldü. Tabii bundan da net bir durum çıkmadı. En sonunda geçen hafta, bu görüşmeyi Shiloh'nun istediği, genç kızın amacının Mescal ile tanışıp sohbet etmek olduğu basına yansıdı.

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Tabii ki Angelina Jolie'nin adının karıştığı söylentiler bu yakın zamanda olup bitenlerle sınırlı değil. Daha önce de buna benzer söylentiler magazin basınının manşetlerini süsledi. Bunlardan biri çok ilginçti.

Koronavirüs pandemisinin yeni yeni hız kestiği 2021 yılında Jolie sık sık ilk eşi Jonny Lee Miller'ın New York'taki evine girip çıkarken görüntülendi. Bu durum da eski çiftin yeniden bir araya gelme kararı aldığı söylentilerinin çıkmasına neden oldu. Hatta Jolie'nin bazı hayranları bundan mutluluk duyacaklarını bile savundu. Fakat bu söylenti de sonuçsuz kaldı.

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İYİLEŞMEYE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Angelina Jolie, Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra sık sık bu tür söylentilerle anıldı. Dışarıdan bakıldığında sanki her hafta ya da her ay yeni bir gönül ilişkisine başlamış gibi görünüyor. Ama Jolie bir süre önce Vogue dergisine verdiği demeçte durumun bambaşka olduğunu savunmuştu,

Brad Pitt ile olaylı bir şekilde ayrılan hatta onunla olan sorunları tam olarak çözememiş olan Jolie söylediğine göre bütün enerjisini kendisinin ve ailesinin iyileşmesine harcıyor. Yani iddiasına göre şu anda gönül ilişkilerine ayıracak zamanı yok.

HAYRANLARI İŞTE BU YÜZDEN İNANMIYOR

Ama bütün bunlar, Mr and Mrs Smith (Bay ve Bayan Smith) filminin setinde Brad Pitt ile Jolie aşkının başlangıcını unutmayanlara çok inandırıcı gelmiyor. Çünkü o dönemde Jennifer Aniston ile evli olan Pitt, Jolie ile ilişkisini yalanlamıştı. Aradan çok zaman geçmeden de bütün bu söylentilerin gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.

BRAD AŞKINI AÇIKÇA YAŞIYOR

Aslında aynı durum, ayrılığın ardından Brad Pitt cephesinde de yaşandı. Aktörün adı sürekli birileriyle aşk söylentilerine karıştı. Hatta bunlardan biri yakın arkadaşı çıktı. Sonunda Pitt'in Ines de Ramon ile bir gönül ilişkisine başladığı gözler önüne serildi. Kısacası Pitt artık bu ilişkisini bir gizem perdesinin ardında saklamıyor.

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FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK

Angelina Jolie'nin üçüncü eşi en çok bilinenin. Peki ya daha önce yaptığı diğer iki evliliğini biliyor musunuz? Angelina Jolie'nin özel hayatı, kariyerinin ilk döneminden bu yana ilgi çekiyor. Ünlü oyuncu Jon Voight ile kendisi de oyuncu olan ancak çocuk sahibi olmasıyla birlikte mesleğinden uzaklaşan Marcheline Bertrand'ın, iki çocuğundan büyüğü olan Angelina Jolie, ilk evliliğini 1996 ile 1999 arasında Johnny Lee Miller ile yaptı.

İKİNCİ EVLİLİK DE ÜNLÜ AKTÖRLE

Ardından 2000 ile 2003 arasında Billy Bob Thorton ile evli kaldı. Brad Pitt ile evliliği resmi olarak 2014'te başladı, ancak iki yıl sonra çift ayrılık kararı aldı.