Shakira kırık kalbini de yanına aldı, ağlaya ağlaya gitti

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ESKİ HAYATA SON VEDA

Bu dokunaklı sözler, ünlü bir şarkıcının, bir zamanlar sevdiği adamla birlikte yaşadığı kente ve oradaki hayatına son vedası...

Uzun süren ilişkisi, belki de hiç beklemediği bir şekilde sona eren o ünlü şarkıcı, sosyal medya sayfasından bu ve benzeri dokunaklı satırları yazarak o kentten ayrıldı. Gözyaşlarını güneş gözlüğünün ardına gizledi, yanına kırık kalbini de aldı ve el sallayıp uzaklaştı. Elbette içinde daha mutlu olabileceği yeni bir hayatın hayaliyle...





ÇOCUKLARINI DA YANINA ALDI: Eski sevgilisinden dünyaya gelen iki oğlunu da yanına aldı.

Kim mi bu uzun süre yaşadığı kente ağlayarak veda eden ünlü? Yeşil sahaların yıldızı Gerard Pique ile ilişkisi, aldatmayla sona eren Shakira elbette. 47 yaşındaki Shakira, Pique ile 12 yıl süren birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları 10 yaşındaki Milan ve 7 yaşındaki Sasha'yla birlikte ABD'ye, Florida'ya taşındı. Şarkıcının anne- babası orada ve o da yeni hayatına ailesine yakın bir yerde başlamaya karar verdi.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADIĞI ZAMANLAR OLDU

Shakira'nın yıllar önce nice umutlarla ve yanında sevdiği adam olan Pique ile yeni bir hayata başladığı İspanya'nın Barcelona kentine vedası işte böyle oldu. Oradaki hayatı boyunca kendisinin yanında olan dostları da Shakira'yı bu zor vedasında yalnız bırakmadı.

Güzel şarkıcı, kendisine veda etmeye giden yakınlarına teker teker sarılıp onları öpücüklere boğdu. Bu arada gözyaşlarını tutamadığı zamanlar da oldu. Fotoğrafçıların peşinde olduğunu bilen Shakira o şekilde görüntülenmek istemediği için de bazen güneş gözlüklerinin ardına gizlendi.

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BÜYÜK BİR SARSINTI GEÇİRDİ

Gerard Pique, kendisini Clara Chia Marti adlı genç sevgilisiyle aldattığını öğrendiğinde Shakira da büyük bir sarsıntı geçirdi. Bütün enerjisini iki oğluna veren şarkıcı, bir yandan da bu hayal kırıklığını biraz olsun gidermek için farklı arayışlara girdi. Sonunda da yaşadığı yeri değiştirme kararı aldı.

Zaten sık sık gittiği ABD'nin Florida kentine taşınmakta buldu çözümü. Bu arada Shakira'nın Miami'de gizemli bir sevgilisi olduğu iddiaları da ortaya atıldı. Ama ünlü yıldız bunlar hakkında hiçbir açıklama yapmadı.



12 yıllık sevgilisi ve iki çocuğunun babası Gerard Pique'den ayrıldıktan sonra onunla birlikte yaşadığı Barcelona'ya da veda etme kararı alan Shakira için görünüşe göre bu hamlesi çok da kolay olmadı.

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'DOSTLUĞUN, AŞKTAN DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM'

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Barselona'ya veda sözleri yazdı. Shakira paylaşımında bu kente, çocuklarına düzenli bir hayat sağlamak için yerleştiğini belirtti.



Shakira, paylaşımında aslında bu vedanın kendisi için hiç de kolay olmadığını gözler önüne serdi. Yine de gelecekten umutlu olduğunu gizlemedi: "Bugün, onların mutluluğu için arayışımızda yeni bir döneme başlıyoruz. Barcelona'da bir sürü dalgada benimle birlikte sörf yapanlara teşekkür ederim."

Shakira, bu kentte yaşadığı süre içinde arkadaşlığın ve dostluğun; aşktan daha uzun ömürlü olduğunu öğrendiğini satırlarına ekledi.'Latin müziğin kraliçesi' olarak nitelendirilen Shakira, paylaşımını "Beni cesaretlendiren gözyaşlarımı silen, bana esin veren ve büyümemi sağlayan herkese teşekkür ederim" diye bitirdi.

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'BAZEN KOŞARIZ, AMA ULAŞAMAYIZ': Snakira,Barselona'ya bir de uçaktan çektiği görüntülerle veda etti.

Shakira, sosyal medya sayfasında uçakta çektiği fotoğrafları da paylaştı. Barcelona'nın, uçaktan çektiği bir görüntüsünü paylaşan Shakira " Ama bazen her şey bizim hayal ettiğimiz gibi olmaz. Bazen koşarız ama ulaşamayız. Orada olacağımdan asla kuşkum yok" diye yazdı.

Bu arada, Barcelona'dan ayrılmadan önce, Shakira'nın yine eski sevgilisi Pique ile gerilim yaşadığı haberleri de geldi. İddialara göre Shakira, iki oğlunun ABD'de 11 Nisan'da okula başlamaları için acele etti. Bu durum da Pique'de bir gerilime neden oldu.

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PIQUE'NIN BABASI TAHLİYE İSTEDİ İDDİASI

Bu arada İspanyol medyasının, Shakira'nın Barcelona'dan beklenenden daha çabuk biçimde ayrılmasıyla ilgili bir iddiası var. Buna göre Shakira bir süre önce Jimmy Fallon'ın programına konuk oldu ve orada eski sevgilisi Pique ile onun yeni aşkı Clara Chia Marti ile ilgili bazı sözler sarf etti.Ardından da iki sevgiliyi hedef alan şarkısını seslendirdi.

İşte bütün bunlar da Pique'nin babasını kızdırdı. Bunun üzerine Shakira'ya, eskiden oğluyla birlikte oturduğu evi boşaltması için bir tahliye bildirimi gönderdi. Bunun üzerine de Shakira, Barselona'dan ayrılma kararı aldı.