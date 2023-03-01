Sevgilisini elinden alan genç kadına seslendi: Cehennemde sizin için özel bir yer var

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SHAKIRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tahmin ettiğiniz gibi Shakira ile eski sevgilisi Gerard Pique'nin ayrılığını kısaca özetledik. Bu ayrılığın ardından en çok konuşan kişi aldatılan taraf yani Shakira oldu. 47 yaşındaki ünlü şarkıcı, mesleğini de kullanarak sadakatsiz sevgilisine "iğneli" mesajlar gönderdi. Online platformlarda yayınlanan bazı kliplerinde şarkı sözleriyle Pique'ye demediğini bırakmadı. Başlarda bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen Shakira, bu kez sessizliğini tam olarak bozdu. Sadece eski sevgilisi Gerard Pique değil, onun, uğruna kendisini terk ettiği Clara Chia hakkında da ağır sözler sarf etti.

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'DİĞER KADINLARI DESTEKLEMEYEN KADINLAR İÇİN CEHENNEMDE ÖZEL BİR YER VAR'

Pique ile ilişkisinden iki tane erkek çocuk sahibi olan Shakira, Meksika'da yayın yapan Canal Estrellas'tan Enrique Acevedo'ya bir röportaj verdi. Shakira o röportajda Pique'nin sevgilisi Clara Chia'ya da "Diğer kadınları desteklemeyen kadınlar için cehennemde ayrılmış özel bir yer var" sözleriyle sert bir mesaj gönderdi.

ÇARPICI SÖZLER SARF ETTİ

Shakira o röportajda başka çarpıcı sözler de söyledi. Geçmişte bir kadının yanında bir erkek olmadan kendini "tamamlanmış" hissetmeyeceğine inandığını söyleyen ünlü şarkıcı şimdi ise bu konudaki fikrinin değiştiğini saklamadı. İki çocuk annesi Shakira "artık kendi kendine yetebileceğini düşündüğünü" sözlerine ekledi. Shakira, artık kendine daha çok güvendiğini ve çocukları, 10 yaşındaki Milan ile 7 yaşındaki Sasha için "aslan gibi bir anneye" dönüştüğünü vurguladı.

37 yaşındaki Gerard Pique ile ilişkisi, genç bir kadın yüzünden aldatılarak sona eren Shakira " Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" dedi. Shakira, sahip olduğu iki oğlunun da hayatın, yolunda gitmeyen bazı şeyler için kendisine sunduğu bir telafi olduğunu sözlerine ekledi.

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'ESKİDEN ERKEKLERE BAĞIMLIYDIM'

Ünlü şarkıcı geçmişte erkeklere bağımlı olduğunu ve aşka aşık olduğunu söyledi. Bugün ise artık olayları farklı açılardan değerlendirebildiğini belirtti. Shakira'ya göre yaşadığı bu aldatılma ve ayrılık, hayata karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini sağladı. Bu konudaki görüşünü şöyle özetledi Shakira "Bir kadın hayatta bu tür bir savaşla yüzleşmek zorunda kaldığında daha güçlü çıkıyor."

Yıllarını verdiği sevgilisi Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira sonra da şunları söyledi: "Şimdi paradoksal bir biçimde kendimi tamamlanmış hissediyorum. Çünkü kendime güveniyorum ve bana bağlı iki çocuğum var. Bu da bir dişi aslandan daha güçlü olmam gerektiği anlamına geliyor."

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AYLAR ÖNCE KONUŞMAYA HAZIR DEĞİLDİ

Shakira ayrılığın hemen ardından Elle dergisine de bir röportaj verdi. Ama o dönemde henüz ayrılık konusunda konuşmaya hazır olmadığını öne sürerek çok derin açıklamalar yapmadı. Skahira dergiye verdiği röportajda 11 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile ayrılığı hakkında çok detay vermese de "Bu konuda konuşmak zor. Özellikle de şu anda hala bu olup bitenlerle başa çıkmaya çalışırken" demişti. Shakira, toplumun gözü önünde bir insan olduğunu hatırlatıp "Bizim ayrılığımız öyle normal bir ayrılık değil" diye sürdürmüştü sözlerini. İşte onun demecinin bu kısmı çok büyük olasılıkla, kendisi yokken Pique'nin evine genç sevgilisini getirdiğini aslında bildiğini ama belki de açıklamak istemediği yorumlarına neden oldu.

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'ÇOCUKLARIMI KORUMAYA ÇALIŞIYORUM'

Shakira, özel hayatının üzerine sürekli "spot ışıklarının tutulmasının zaten zor olduğunu ama böyle durumlarda hem kendisi hem de ailesi için işlerin daha da zorlaştığını ekledi sözlerine o röportajda. Yaşadığı süreçte kendisi için en öneli şeyin çocukları olduğunu vurgulayan Shakira, bu durumu çocuklarından saklamaya çalıştığını belirtti. "Onları korumaya çalışıyorum çünkü benim hayattaki bir numaralı görevim bu" dedi. Shakira her ne kadar kendisi çocuklarını olumsuz söylemlerden korumaya çalışsa da bazen arkadaşlarından bazen de internette olup bitenlerle ilgili hoş olmayan şeyler duyabileceğini de anlattı. Çocuklarının bütün bunlardan etkileneceğinin de altını çizdi.

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'YARALARIMIZ AÇIK OLSA DA ZAMAN, TIPKI BİR CERRAHIN ELİ GİBİ'

Üzerinden belli bir süre geçmiş olsa da Shakira için bu ayrılığı daha da ötesinde bu ihaneti kabullenmek kolay olmasa gerek. Ünlü şarkıcı 2023 yılını kutlamak için sosyal medyada paylaştığı mesajında da henüz bu durumun üstesinden gelemediğini saklamadı zaten: "Bu yeni yılda her ne kadar yaralarımız hala açıksa da zaman sanki bir cerrahın eli gibi. Her ne kadar birileri bize ihanet etse de diğerlerine güvenmeye devam etmek zorundayız.

2010 DÜNYA KUPASI SIRASINDA TANIŞTILAR: Shakira ile Gerard Peque'nin aşklarına kısaca bakmak gerekirse... Çift, 2010 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Güney Afrika'da tanıştı. 45 yaşındaki Kolombiyalı Shakira Mebarak ile tam adı Gerard Piqué Bernabéu olan 35 yaşındaki futbolcu, aralarındaki yaş farkına rağmen 12 yıl mutlu bir birliktelik sürdürdü.