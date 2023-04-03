Güzellik, para, şöhret.. Her şeyi var ama sağlığı yok: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum

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HAYATINI KARARTAN SAĞLIK SORUNLARI

Erken yaşta mesleğini eline aldı ve aile servetinin dışında, "kendi adımlarıyla"para kazanmaya başladı. Her ne kadar gözlerden uzak tutsa da özel hayatında işler yolunda. Bu şekilde değerlendirildiğinde hiç derdi yokmuş gibi görünüyor.

Ama öyle değil. Kamera karşısındaki gülümsemesinin ardında, aslında kelimenin tam anlamıyla 'hayatını karartan' sağlık sorunları var.

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KENEDEN KAYNAKLANAN HASTALIK YÜZÜNDEN ACI ÇEKİYOR

Aslına bakılırsa onunla ilgili her şeyi yakından takip eden hayranları, Bella Hadid'in sağlığının üzerinde çok ciddi bir gölge dolaştığını biliyor. Bunun nedeni de yıllar önce kaptığı ve keneden kaynaklanan Lyme hastalığı.



İşte şimdi de buna bağlı komplikasyonlar yüzünden bazı sorunlarla boğuşuyor 26 yaşındaki Hadid. Bunlardan birini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaşadıklarını onlara anlattı ve dertleşti. Aynı zamanda bazı tavsiyelerde de bulundu.

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KANAL TEDAVİSİNDEN SONRA KABUS BAŞLADI

Bella Hadid'in anlattığına göre, geçen yıl kanal tedavisi yaptırdığı ön alt dişlerinden birininaltında bir enfeksiyon oluştu. Üstelik orayla sınırlı kalmadı yanındaki dişi ve genel olarak çenesini de etkilemeye başladı. Hadid'in söylediğine göre o enfeksiyon hafif çaplı da olsa yayıldı. Hadid paylaşımında "Kalbimin derinliklerinden sanki bu dişimin çekilmesi gerektiğini hissediyorum. Böylece geri kalanları kurtarabiliriz" dedi.

Bella Hadid, iki ay önce de yaptığı bir başka paylaşımda çenesindeki ağrıdan şikayet etmiş ve "Orada, içerilerde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorum" dedi. Hadid, yaşadığı bu sağlık sorununu da 2012 yılından bu yana mücadele ettiği Lyme hastalığına bağladı.





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FIRSATÇI BİR HASTALIK

Top model takipçilerine şöyle seslendi: " Vücudunuzu dinleyin arkadaşlar. Benim yaşadıklarım, Lyme hastalığının alevlendiğini gösteriyor. Bu hastalık, acı çeken yerlere, yani dişime, çeneme, kemiklerime ve sinir sistemime saldırıyor" dedi.

Bella Hadid, herhangi bir ruhsal ya da fiziksel travmanın Lyme hastalığını harekete geçirdiğini sözlerine ekledi o paylaşımda. Bazen fazla çalışmanın, ya da stres yaşamanın genel sağlık durumunu etkilediğini sözlerine ekledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı günler sorun olmuyor. Ama baz günler zor."

Bella Hadid, ön alt dişinin çekileceğini ve böylece bu sorundan kurtulacağını belirtti. Hatta diş doktoruna gitmek için hiç bu kadar heyecan duymadığını sözlerine ekledi.

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LYME HASTALIĞIYLA YAŞAMAK ZORUNDA

Bella Hadid,Lyme hastalığının kendisini nasıl etkilediğini 2020 yılında başka bir paylaşımda anlatmıştı. Hastalığı nedeniyle sık sık baş ağrıları, beyin sisi, uykusuzluk, kafa karışıklığı, oryantasyon bozukluğu, baş dönmesi ve anksiyete hissettiğini anlattı.

Üstelik Lyme hastalığının bazı belirtilerini hayatının her gününde hissettiğini sözlerine ekledi. Söylediğine göre bunlar arasında kas spazmları; eklem ağrısı, karıncalanma, uyuşma ve yürüme güçlüğü. Yani bir başka deyişle uzaktan bakıldığında son derece sağlıklı görünen Bella Hadid, hemen hemen her gün bu acıları yaşıyor.

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HER GÜN TEDAVİSİ OLMAYAN ACILAR ÇEKİYORUZ

Bella Hadid, söylediğine göre bu belirtilerin en az 10 tanesini her gün yaşıyor. Üstelik 14 yaşından bu yana. Ama 18 yaşını geçtikten sonra hastalığın belirtileri daha baskın bir şekilde kendini göstermeye başladı, daha saldırgan bir hale geldi.

Hadid, Lyme hastalığının kendisine yaşattıklarını "Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyoruz. Doğrusu, görünmez hastalık" sözleriyle özetledi. Bu hastalığa yakalananların nasıl zorluklar yaşadığını gözler önüne serdi.

GEÇEN YIL DA HASTANELİK OLMUŞTU

Bella Hadid'in bu sağlık sorunu geçen yıl da uzun süre gündemde kalmıştı. Katar'da doğum gününü kutladıktan sonra bir moda çekimi için Los Angeles'a geçen Hadid, o koşuşturma ve yorgunluk nedeniyle alevlenen Lyme hastalığı yüzünden hastanelik olmuştu. O anlarda yaşadıklarını da yine sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Aslında Bella Hadid, Lyme hastalığı yüzünden kendine şu an sürdürdüğünden daha farklı bir hayat kurmak zorunda. Daha düzenli ve dinlenmesine daha fazla olanak veren bir yaşam bu. Aynı zamanda yediğine içtiğine de daha fazla dikkat etmek zorunda. Ama mesleği gereği sürekli oradan oraya seyahat eden, beslenme düzeni bozulan Hadid'in hastalığı da buna bağlı olarak sık sık alevleniyor.

ANNESİ VE KARDEŞİNİN DE SORUNU

Bella Hadid'in mücadele ettiği Lyme hastalığı annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid'de de var. Bağışıklık sistemini etkileyen ve insanı zayıf zamanında "vuran" bu hastalıkla 2012 yılından bu yana mücadele ediyor Bella Hadid. Bu, kene ısarması sonucu insana geçen ve "Borrelia burgdorferi" adlı bakterinin yol açtığı bir hastalık. Hastalığı hedef organları cilt, merkezi sinir sistemi, göz ya da kalp gibi organlar. Hastalık alevlendiğinde eklemlerde şişlik ve sıvı birikimi oluyor ve hasta hareket etmekte zorlanıyor.

Bir kısım hastalarda, belirtiler tedaviden aylar ya da yıllar sonra devam edebiliyor. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlandı.

Bella Hadid 'in annesi Yolanda da uzun süredir bu hastalıkla mücadele ediyor. Hatta yaşadıklarını ‘Believe Me: My Battle with the Invisible Disability of Lyme Disease’ (Bana İnanın: Lyme Hastalığının Görünmez Engeliyle Savaşım) adlı kitabında da satırlara döktü.2016 yılında piyasaya çıkan bu kitabına Yolanda Hadid 'in kızı Bella da o dönemde şunları söylemişti. Annemle çok gurur duyuyorum. Bu kitap senin için inanılmaz bir günü işaretledi. Seni yatağında görür ve geçtiğimiz 5 sene boyunca şunu düşünürdüm: Neden böyle bir şey bu meleğin başına geldi? Yapabileceğim hiçbir şey olmadığını düşünür ve kendi kendime ağlardım.’

JUSTIN BIEBER DE DE AYNI HASTALIK VAR

Lyme hastalığıyla mücadele eden ünlülerden biri de Justin Bieber. Hailey Baldwin ile evli olan Bieber, birkaç yıl önce kendisine kötü yorum yapan kişilere seslenip "Onlar bana lyma hastalığı teşhisi konulduğundan haberdar değil" demişti.

Justin Bieber bunun "cildini, beyin fonksiyonunu, enerjisini ve tüm sağlığını etkileyen" kronik bir rahatsızlık olduğunu belirtti gerçeği açıkladığı sosyal medya paylaşımında.



Bieber, "Savaştığım ve üstesinden geldiğim her şeyi öğrenebilirsiniz." ifadesini kullandı. Justin Bieber'ın eşi model Hailey Bieber, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eşine destek verdi ve "Lyme hastalığının ciddiyetini önemsiz gibi lanse etmeye çalışanlara" tepki göstererek, "Lütfen araştırmanızı yapın ve yıllarca bu hastalıktan musdarip olanların hikayelerini dinleyin." ifadesini kullandı.