Bir zamanlar ünlü bir oyuncuydu: Bir trafik kazası hayatını değiştirdi

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BU KONUDA ÇARPICI ÖRNEKLER VAR

Gençlik yıllarındaki ışıltısını hiç yitirmeyen 89 yaşındaki Joan Collins örneğin. Ya da yakalandığı hastalığa rağmen yüksek moralini de güzelliğini de koruyan 85 yaşındaki Jane Fonda. Gwyneth Paltrow'un annesi, 80 yaşındaki Blythe Denner'ı da buna örnek gösterebiliriz.

Bir de bunun tam tersini seçenler var gösteri dünyasında. Mesleğini bir noktada bırakıp spot ışıklarının altından uzaklaşanlar... Hayatını, ailesine adayanlar. Bu gruptakiler, daha birçok şey yapabilecekleri bir dönemde hayattaki başka öncelikleri seçip pırıltılı dünyadan ellerini eteklerini çekiyorlar.

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KENDİ İSTEĞİYLE HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

İşte bunun örneklerinden biri de yukarıda adını andığımız Jane Fonda'nın yeğeni Bridget Fonda. 13 yıl önce mesleğini, biraz koşullar gereği biraz da kendi isteğiyle bir kenara iten Bridget Fonda, Los Angeles sokaklarında eski halinden kilometrelerce uzakta bir halde görüntüleniyor.

Gösteri dünyasından uzaklaştıktan sonra fiziksel görüntüsü konusunda da rahat davranan 59 yaşındaki Bridget Fonda, önceki gün yine Los Angeles sokaklarında objektiflere takıldı. En son geçen yılın eylül ayında yine aynı bölgede görüntülenen Bridget Fonda bu kez siyah bol bir pantolon, beyaz uzun, bol bir tunik ve spor ayakkabılar giymişti.

Saçlarını gelişi güzel toplayan Fonda, görüntülendiğini fark etti ve bundan çok da hoşlanmadı. Bridget Fonda'nın elindeki bir evrak da dikkat çekti. Bir zamanların ünlü yıldızı Bridget Fonda daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

PIRILTILI HAYATINI ÇOKTAN GERİDE BIRAKTI: Özetle ünlü oyuncu ve aktivist Jane Fonda'nın yeğeni, yine oyuncu ve yönetmen olan Peter Fonda'nın kızı ve Henry Fonda'nın torunu olan 58 yaşındaki Bridget Fonda, o ışıltılı hayata dahil olduğu günleri çoktan geride bıraktı.





ÜNLÜ SOYADINA RAĞMEN

Kendisini kariyerinde belki de hiç beklemediği bir yere taşıyabilecek olan Fonda soyadına rağmen bir dönemin güzel oyuncusunun neden köşesine çekildiğine gelecek olursak...Başlangıçta, yani bundan 13 yıl önce kendini ailesine özellikle de oğlunu büyütmeye adayacağını söylemişti Bridget Fonda.

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BİR TRAFİK KAZASINDAN KURTULDU

Bridget Fonda, 2003 yılında takla atan bir aracın içinden mucize eseri sağ kurtulmuştu. Uzmanlar onun hayatta kalmasını emniyet kemeri kullanmasına bağlamıştı. Daha sonra bu kazada sırtından aldığı yaranın sanılandan daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Bir yandan bu kazanın sonuçları diğer yandan 2004 yılında oğlunun dünyaya gelmesiyle Bridget Fonda, spot ışıklarından da setlerden de giderek uzaklaştı.

'SOYADIM SAYESİNDE KAPILARIN ÖNÜMDE AÇILDIĞINI BİLMEK...

Fonda'nın sinema dünyasına yaklaşımı ve mensubu olduğu ailenin bu konudaki etkisi üzerine farklı görüşleri vardı. Bunu da 1993 yılında Movieline'a verdiği bir röportajda ifade etmişti: "Böylesine olağanüstü işler yapmış bir ailenin bir parçası olmasaydım; şu an bulunduğum yerde ne tür bir tatmin elde etmiş olacaktım, bunu merak ediyorum. Bazen soyadım sayesinde bazı kapıların önümde açıldığını bilmek yerine bunu kendi başıma yaptığımı bilseydim daha huzurlu olur muydum merak ediyorum."

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ÇOK KONUŞULAN İLİŞKİLER YAŞADI

Müzisyen Danny Elfman ile evlenmeden önce Bridget Fonda, Eric Stoltz ile romantik bir ilişki yaşadı. Ardından da müzisyen Dwight Yoakam ile birlikte oldu. Sonra da Danny Elfman ile evlendi. Çift, oğulları Oliver ile birlikte San Fernando Vadisi'nde komşu mülklerde yaşamlarını sürdürüyor.

BABASININ FİLMİNDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Bridget Forda, henüz küçük bir çocukken, 1969 yılında babası Peter Fonda'nın yönettiği Easy Rider filmiyle kamera karşısına geçti. 1987 yılına kadar kameralardan uzak kaldıktan sonra aralarında Aria, Scandal, Frankenstein unbound, Godfather 3, Doc Hollywood , Karanlığın Ordusu, Küçük Buda'nın da bulunduğu filmlerde rol aldı. Son olarak 2002 yılında bir filmde rol aldı ve o günden sonra da kendini spot ışıklarından uzak tutmaya başladı.

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Fonda'nın kariyerindeki en önemli filmlerden biri 1992 tarihli Single White Female (Genç Bekar Bayan Aranıyor). Barbet Schroeder'ın yönettiği bu filmde Jennifer Jason Leigh ile birlikte başrol paylaştı Bridget Fonda.

Bridget Fonda, The Godfather 3 (Baba 3) Jackie Brown gibi filmlerle de hatırlanıyor. Son filmi ise 2002'de oynadığı Snow Queen oldu. Ondan sonra da ne kamera karşısında ne de kırmızı halıda onu gören oldu.

'NE OLUR BUNU YAZMAYIN' DİYE YALVARMIŞTI

Fonda, özellikle gençlik yıllarında farklı kişiliğiyle de sık sık gündeme geliyordu. Kendine güven sorunu yaşadığı söylenen Fonda, 1993 yılında röportaj yaptığı gazeteciye sigara içtiğini yazmaması için yalvarmıştı. Gazeteci bunun nedenini sorduğunda da "büyükannesi ve büyükbabasının sigara içtiğini okumalarından endişe ettiğini" anlatmıştı.

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Jane Fonda'NIN YEĞENİ

Bridget Fonda'nın halası Jane Fonda da sinemanın ünlü yıldızlarından biri. 84 yaşındaki Fonda hala aktif olarak mesleğini sürdürüyor, kırmızı halı geçitlerinden eksik kalmıyor. Jane Fonda aynı zamanda bir aktivist.