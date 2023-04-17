Çok erken öldü, ama boşuna yaşamadı: Milyonlar ardından ağlamıştı

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HENÜZ 40 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Adını önce sunucu ve köşe yazarı sonra da bağırsak kanserine karşı verdiği mücadelesiyle duyuran o güler yüzlü genç kadın, henüz 40 yaşında öleli neredeyse bir yıl olmak üzere. Önümüzdeki haziran ayında hayata veda edişinin ilk yıl dönümünde ailesi ve yakınları onu özel bir şekilde anacak. Ama ondan önce çalıştığı TV kanalı onun için bir belgesel hazırladı bile.

EN YAKINLARI ONU ANLATTI

Büyük olasılıkla hemen hatırladığınız o kişi, yakalandığı bağırsak kanseriyle canla başla mücadele eden ama sonunda hastalığa teslim olan Deborah James. Geçen yıl 28 Haziran'da hayata veda eden iki çocuk annesi James için, yıllarca çalıştığı BBC kanalı özel bir belgesel hazırladı. Belgesel, onun ilham verici hayatını anlatırken bir yandan da Deborah James'in yakınlarının onunla ilgili anlatılarına yer veriyor.

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Elbette bu belgeseli izlemek ve onun bir parçası olmak en çok Deborah James'in ailesi için zor olacak. Annesi Heather ve babası Alistair, erken yaşta yitirdikleri kızlarına adanan bu belgesel hakkında "Artık onun burada olmadığı fikrini bir kez daha aklımıza getirdi. Ama aynı zamanda ne kadar çılgın ve harika bir kız olduğunu da hatırlattı" diye konuştu.

ZOR ANLARI BİRLİKTE YAŞADILAR

Söz konusu belgesel, Deborah James'in hayatının, hastalık teşhisi aldığı ilk andan son nefesini verdiği güne kadar geçen dönemini anlatıyor. Anne ve babasına göre belgeselde anlatılanlar aslında kızlarının mücadelesi sırasında birlikte yaşadıkları, kendilerine tanıdık gelen anlar. Ama olup bitenleri böyle ekrandan izlemek, Deborah'nın hayranları ve diğer insanlara olan inanılmaz etkisini gözlemlemek açısından da önemli.

James'in babası Alistair, Deborah'nın hayatının son yedi haftasında birçok insan tarafından ziyaret edildiğini ve büyük bir sevgi sağanağına tutulduğunu anlattı. Baba Alistair "Bu belgesel, kanserle yaşadığı beş yıl boyunca insanlar üzerindeki etkisini görmek için bir fırsat" dedi.

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HASTALIĞA YAKALANINCA DAHA AZİMLİ BİRİ OLDU

Kızı Deborah'nın belgeselde daha önce hayranları tarafından görülmeyen çocukluk fotoğraflarının da yer almasını "Her zaman çok enerjik ve hayat doluydu" diyerek kızını andı. O fotoğrafların da gerçek Deborah'yı gözler önüne sürdüğünü belirtti.

Babasına göre kızı Deborah her zaman aynıydı. Kansere yakalanmak onu biraz daha azimli bir hale dönüştürse de çok da fazla değiştirmedi.

EN DEĞERLİ ANLAR

Annesi Heather ise belgeselle ilgili olarak The Sun'a verdiği demeçte kızı hakkında şunları söyledi: "Hayatının son yedi haftası kolay değildi. Ama bir aile olarak özel ve sevgi dolu zamanlar yaşadık. Kocası, çocukları, kardeşleri ve onların aileleri etrafındaydı. "

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Anne Heather o anlardan birini şöyle anlattı: Bir gece oturma odasına girdiğimde Deborah ile erkek kardeşi Ben ve kız kardeşi Sarah'nın birer kanepe uyuyakaldıklarını gördüm. Tıpkı daha küçük aşlarda yaptıkları gibi. O gün Deborah'nın yüzünde büyük bir gülümseme vardı. Hepsinin çocukluklarındaki gibi görünmesinden mutlu olduğu belliydi. O anlar gerçekten çok değerliydi, sahip olduğumuz hazineler gibiydi.

BELGESEL FARKINDALIK YARATACAK: Deborah James'in anne ve babası, söz konusu belgeselin bağırsak kanseri konusunda bir tür farkındalık yaratmasını da umuyor. "Ne kadar çok farkındalık yaratabilirsek o kadar çok insanın hastalığı daha erken fark edilir ve böylece tedavisi de mümkün olur:"





ANNE VE BABASININ EVİNDE SON NEFESİNİ VERDİ

Bağırsak kanserine yakalandıktan sonra bu konuda bilinç yaratmak amacıyla kampanyalar düzenleyen BBC sunucusu Deborah James, geçen yıl 28 Haziran'da, henüz 40 yaşında hayata veda etti. Ondan bir ay önce de mayıs ayında artık kendisi için tıbbi olarak yapılabilecek hiçbir şey olmadığını ve bu yüzden evde bakıma başlayacağını açıklamıştı.

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Deborah James'in ölüm haberini ailesi sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Söz konusu paylaşımda aile bu haberi vermekten büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Deborah James'in olağanüstü bir eş, kız çocuğu, anne ve kız kardeş olduğu belirtilen açıklamada, sunucunun son nefesinde bütün ailesinin yanında olduğu bilgisi yer aldı.

Deborah James'in ailesi tarafından yapılan açıklamada onun şu önerilerine de yer verildi: "Keyif almaya değer bir yaşam bulun, risk alın, derinden sevin, pişman olmayın ve daima "asi" bir umudunuz olsun!

BEŞ YILDIR MÜCADELE EDİYORDU

Hem The Sun gazetesindeki köşesinde, hem kendi hazırladığı bloğunda hem de sosyal medya sayfasında hastalığıyla ilgili yaşadığı tüm gelişmeleri gözler önüne seren Deborah James, 13 yıldır Sebastian Bowen ile evliydi. Bu evlilikten Hugo ve Eloise adında iki tane çocuğu bulunuyordu. Deborah James, beş yıldır bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu.

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UNVANINI PRENS WILLIAM YAŞADIĞI EVDE TESLİM ETTİ

Deborah James, ölümünden kısa süre önce, 22 Mayıs'ta İngiltere'nin en önemli nişanlarından biri olan Dame unvanını almıştı. Hatta nişanını, onu bakımının yapıldığı evde ziyaret eden Prens William, Deborah James'e teslim etmişti. Dame, erkekler için kullanılan "Sir" unvanının kadınlar için kullanılan biçimi. Aynı zamanda da erkeklere verilen "şövalyelik" unvanının kadınlardaki karşılığı.

Deborah James yine ölümünden bir ay önce tedavi sürecini de paylaştığı You, Me and the Big C adlı podcast yayınında hem bu konudaki son karar değişikliğini hem de hastalığıyla ilgili süreci yine değerlendirdi. James, o yayının son olduğunu bundan böyle yayınlara da katılmayacağını açıkladı.

DUYGU DOLU SON DANS

Son Dans adıyla yayınlanan podcast'te yapımcı Mike Holt ile konuştu Deborah James. İkili, James'in hastalıkla mücadelesini ve onun adım adım sosyal medyadan da paylaştığı bu mücadelenin diğer hastalara nasıl güç verdiğini, ilham kaynağı olduğunu konuştu. Yayın sırasında Mike Holt kendine hakim olmakta güçlük çekiyor olsa da Deborah James gayet rahat göründü ve hatta "2018 yılında hayata veda eden aynı yayında birlikte sunuculuk yaptığı Rachel Bland ile buluşup parti düzenleyeceği" konusunda espri bile yaptı.

O son programda James'in podsact'inin yapımcısı Michael Holt, onun bağırsak kanseriyle ilgili farkındalık oluşturmak için yaptığı her şeyin gurur verici olduğunu söyledi. Deborah James'in, diğer hastalara umut ve ilham kaynağı olduğunu da vurgulayan Holt gözyaşlarına zorlukla hakim olarak "Bu cümleyi bitireceğim: Seninle çalışmak en ilham verici deneyimlerden biriydi" dedi.

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'BU HAYAT İÇİN MÜTEŞEKKİRİM'

Yayıncı arkadaşının bu dokunaklı sözlerine karşılık olarak Deborah James de "Birbirimizi bir şekilde bir yerlerde dans ederken yine göreceğiz. Lütfen o zamana kadar hayatın keyfini çıkar. Çünkü hayat çok değerli. Şu anda tek istediğim biraz daha zaman, biraz daha yaşam" dedi. Deborah James bu arada kocasıyla birlikte iki çocukları için hatıra kutuları hazırladıklarını da sözlerine ekledi. James, "Kocamın yardımıyla çocuklarımızın gelecek doğum günleri için onlara hediyeler aldık" diye konuştu.

James, gelecek günleriyle ilgili korkularını da şu sözlerle anlattı yayında: "Ölmek istemiyorum. Çocuklarımın büyüdüklerini ve onların düğünlerini göremeyeceğim, çok sevdiğim hayatın bir parçası olamayacağım düşüncesini kafamdan atamıyorum. Cesur değilim, ben sadece başka seçeneği olmayan korkmuş bir kızım. Ama biliyorum ki; sahip olduğum, yaşadığım bu hayat için de müteşekkirim."

'SON VEDAMI ANNE VE BABAMIN EVİNDE YAPMAK HEM AKLIMDAYDI'

Bu arada Deborah James, tıbbi olarak tedavisinin sona erdiğini bundan böyle evde bakım uygulamasına geçileceğini söylemişti. Fakat bu konudaki fikrini de değiştirdi anlattığına göre. 14 yaşında Hugo ve 12 yaşında Eloise adında iki çocuğu bulunan James, kalan zamanını, kendi evinde değil anne ve babasının evinde geçireceğini belirtti. "Anne ve babamın Woking'deki evinde olmaya karar verdim" diye son kararını bildirdi. Çocukları ve eşinin de kendisini ziyaret edeceklerini belirten Deborah James, ailesinin bungalov tarzı bir evde yaşadığını ve bu şekilde hem günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hayatının kolaylaşacağını hem de yeşilliklerin içinde olacağını ekledi. Bu konuda daha çarpıcı sözleri de oldu Deborah James'in: "Her zaman anne ve babamın evinde hayata veda etmek isterdim. Bu fikir her zaman kafamdaydı."

ÇOCUKLARIMA GÜZEL ANILAR KALSIN: Deborah James "Her zaman son nefesimi Londra'daki evimde vermek istemediğimi düşünürdüm. Bu bana doğru gelmiyor" dedi. Anlattığına göre bu konuda ön planda tuttuğu ayrıntı iki çocuğu Hugo ve Eloise. Onların bir an önce hayata geri dönmesi gerektiği düşüncesinde Deborah James. Kendisi son tedavilerini anne ve babasının evinde görürse çocukları için hayatın akışına geri dönmenin daha kolay olacağını düşünüyor. Evde onlara tıbbi ekipmanlar ve hastalığın izleriyle dolu hatıralar bırakmak istemiyor. "Böylece orası onların, iyi hatıralarla dolu evi olmaya devam edebilir" diyerek bu konudaki görüşünü de ifade etti.





'SENİ GÜLDÜREN BİRİNİ BUL'

Bu arada Deboraph James, The Times gazetesine verdiği röportajda kocası Sebastian Bowen'a söylediklerini de anlattı. Bu konuda şunları söyledi James: "Ona sıkı talimatlar verdim. Onun devam etmesini istiyorum" dedi. Bowen'a "Bizim yaptığımız gibi seni güldüren birini bul" dediğini de belirtti.

HASTALIĞININ HER ANINI PAYLAŞTI: Deborah James, 2016 yılında bağırsak kanseri teşhisi aldı. Bir vejetaryen olan James, doktorların da kendisine bu hastalığa yakalanacak son kişi olduğunu söylediklerini belirtti. Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatmaya başlayan Deborah James, daha sonra The Sun gazetesinde köşe yazarı oldu. Bu arada 2018'de de Lauren Mahon ve Rachael Bland ile birlikte You, Me and the Big C adlı podcast yayınının sunucuları arasına katıldı.





'BELKİ KIZIM GELİN BUKETİNDE DE BUNLARA YER VERİR'

Deborah James, hastalığına rağmen yine de hayattan kopmadı ve yüzündeki gülümsemeyi hiç kaybetmedi. James, son olarak tekerlekli sandalyesinde Royal Ascot at yarışlarını takip etti. Ondan önce de yine İngiltere'de yılın önemli etkinliklerinden biri olan Chelsea Flower Show'a katıldı. Sosyal medyadaki kullanıcı adıyla "Bowel Babe" olarak da tanınan Deborah James, bu etkinlikte kendi adının verildiği gülü kamuoyuna tanıttı.

Kendi adını taşıyan güllerin bu kadar ilgi görmesinin kendisini ağlattığını belirten Deborah James, şu anda 12 yaşında olan kızı Eloise'in kendi düğün buketinde de bu güllerin yer almasını umduğunu söyledi. James "Ailemin bu sonbaharda onları her yere dikmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Hem kalbimi kıran hem de aklıma güzel düşünceler getiren şey, bu çeşitliliğin sonsuza kadar büyüyebileceği. Belki de bir gün Eloise'in bile onu gelin buketinde bulundurmayı seçebileceği" diye konuştu.





MİLYONLARCA STERLİN YARDIM TOPLADI

Beş yıldır bağırsak kanseriyle mücadele eden ve yaşadıklarını hem bloğunda hem de sosyal medya hesaplarında paylaşan Deborah James, bir süre önce artık tıbbi olarak kendisi için yapılacak bir şey kalmadığını bundan böyle evde bakım uygulanacağını açıklamıştı. Fakat James, bu arada da kanser araştırmaları ve farkındalık yaratmak amacıyla kurduğu vakfına da milyonlarca sterlin yardım topladı.