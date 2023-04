Çok erken öldü, ama boşuna yaşamadı: Milyonlar ardından ağlamıştı

HASTALIĞININ HER ANINI PAYLAŞTI: Deborah James, 2016 yılında bağırsak kanseri teşhisi aldı. Bir vejetaryen olan James, doktorların da kendisine bu hastalığa yakalanacak son kişi olduğunu söylediklerini belirtti. Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatmaya başlayan Deborah James, daha sonra The Sun gazetesinde köşe yazarı oldu. Bu arada 2018'de de Lauren Mahon ve Rachael Bland ile birlikte You, Me and the Big C adlı podcast yayınının sunucuları arasına katıldı.