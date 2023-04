'Fazla seksisin, hiç zayıf değilsin' dediler: Zerre kadar umursamadım!

Haberin Devamı

KAPILAR YÜZLERİNE KAPANDI

Bugün adlarını bütün dünyanın bildiği, dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen nice ünlünün, gencecik yaşlarında yüzlerine bu nedenle kapılar kapandı. Elbette bazılarının cesareti kırıldı ve geri adım attılar.

Ama bazıları bütün bu eleştirilere tek bir an bile itibar etmedi ve yolundan dönmedi. İyi ki de öyle yapmışlar... Çünkü bugün çoktan hayalini kurdukları o noktaya ulaştılar bile.





CESARET KIRICI SÖZLERİ O DA DUYDU

İşte bunlardan biri de Irina Shayk. 2000lerin başında kariyerinde yakaladığı çıkışı hala sürdüren 37 yaşındaki Irina Shayk'ın da kariyerinin ilk döneminde bu türden cesaret kırıcı sözler duyduğunu biliyor musunuz? Ama doğuştan gelen inatçılığı sayesinde bütün bunları hiç umursamadı ve kariyerinde bugünkü noktaya ulaştı.

Kızı Lea'nın babası oyuncu Bradley Cooper ile yeniden bir araya geldiği iddialarıyla uzun süredir gündemde olan Irina Shayk, mesleğe adım atmaya çalıştığı ilk dönemlerde yaşadıklarını anlattı.





'FAZLA SEKSİ, ZAYIF DEĞİL, ASLA MODEL OLAMAZ'

Shayk, artık 30'lu yaşlarının sonuna yaklaşmasına rağmen, hala mesleğini başarıyla sürdürüyor. Ama eğer moda dünyasına adım attığı ilk dönemde kendisine yöneltilen eleştirileri dikkate alsaydı, belki de bugün kimse adını duymayacaktı.

Irina Shayk, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda o döneme ilişkin şunları anlattı: "Kariyerimin ilk döneminde bile başka insanların benim hakkımdaki fikirlerini hiç önemsemedim. O dönemde benim hakkımda 'Aman Tanrım! Kesinlikle bir modele benzemiyor. Zayıf değil, çok seksi... Asla bir model olamayacak' dediler."





'BİR İŞ ALMAK İÇİN KİLO VERMEM'

Ama bütün bu eleştiriler Shayk'ın oturup kilo vermenin yollarını aramasını sağlamadı söylediğine göre. Kusurlarının farkında olduğunu belirten model yine de iş bulmak için kilo vermeyi düşünmemiş hiç. Bunu da şu sözlerle ifade etti röportajda: "Ben her zaman böyleydim. Hayır, bir iş almak için 10 kilo vermeyecektim."

Irina Shayk, bu inatçılığının belki de oğlak burcu olmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi. Ardından şunları söyledi: " Annem bana her zaman çok inatçı olduğumu söyler. Bu benim kişiliğimin bir parçası."





'ÇOK MEŞGULÜM, BUNLARA AYIRACAK ZAMANIM YOK'

Son dönemin en çok kazanan modellerinden biri olan Shayk, başkalarının kendisi hakkında düşündüklerini hala hiç önemsemediğini söyledi. Bunun nedenini de "Çünkü çok meşgulüm, bunlara ayıracak vaktim yok."

Irina Shayk'ın bu kadar yoğun bir hayatı olmasının tek nedeni işi değil. Aynı zamanda kızı Lea'nın bakımı ve sorumluluğu da onun üzerinde. Her ne kadar küçük kızın babası Bradley Cooper, üzerine düşeni yapsa da Shayk, Lea'ın bakımını sanıldığı gibi bir dadıya emanet etmiş değil. Bu konuda "Bir dadımız yok. Bu yüzden de bir yandan kariyerimi sürdürürken yemek ve temizlik ile ilgilenirken diğer yandan da kızımı giydirmek, okula götürmek ve bütün annelerin yaptıklarını yapmak zorundayım. Bu yüzden insanların hakkımdaki fikirlerine ayıracak zamanım yok" dedi.

Bu sözleriyle bazı ünlülerin aksine sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere ve yorumlara neden yanıt vermediğini de ifade etti Irina Shayk: "Neden o paylaşıka gelen iki bin tane yorumu okuyayım ki!"

'ANNE OLMAK MİNİ ETEK GİYMEMİ ENGELLEMEZ'

Shayk bu konudaki iddialı sözlerini şöyle sürdürdü:" Arkadaşlarım ve ailem var. Beni seviyorlar. Ben de kim olduğumu biliyorum. Bu yüzden de insanların hakkımdaki fikirlerine zerre kadar önem vermiyorum."

Shayk'ın, kendine güven konusunda örnek aldığı kişi büyükannnesi söylediğine göre. "Ona her zaman hayrandım. Her konuda benim idolümdü. Her zaman bana söyleyecek güzel sözleri vardı. İşte gerçek güzellik budur. "

Irina Shayk, dergiye yaptığı samimi açıklamalar sırasında anne olmanın kendisini nasıl değiştirdiğini de ifade etti: "Annelik, kesinlikle bende bir ışık yanmasına neden oldu. Sen bir annesin; meşgulsün, hala kendin için zamanın var ve olduğun kişiyi değiştirmek zorunda değilsin."

İşte bu konuda da büyükannesini kendisine örnek aldığını gizlemedi Irina Shayk. Yani sırf bir anne olduğu için değişmek zorunda hissetmediğini söyledi: "Bir annesin.. Evet ama bu senin mini bir etekle ve çekici bir görünümle sokağa çıkamayacağın anlamına gelmiyor."

HİKAYESİ RUSYA'DA BİR MADENCİ KASABASINDA BAŞLADI

Tam adı Irina Valeryevna Shaykhlislamova olan ama moda dünyasında Irina Shayk olarak tanınan top model, 6 Ocak 1986 gününde Rusya'nın bir madenci kasabası olan Yemanzhelinsk'te dünyaya gözlerini açtı. Tatar olan babası Valery Shaykhlislamov bir maden işçisiydi. Mesleğinin de etkisiyle akciğer hastalığına yakalanan Valery Shaykhlislamov, erken yaşta ölünce ailesi de ekonomik olarak zor dönemler geçirdi.

ŞU ANDA SERVETİ 25 MİLYON DOLAR: Son yılların en gözde modellerinden biri olan Irina Shayk, 25 milyon dolarlık bir kişisel servete sahip. New York'ta birçok kişinin hayallerini süsleyen bir evde kızı ve sevgilisiyle birlikte yaşıyor. Annesi Olga da zorluklarla dolu eski günlerin çok uzağında. Ama Irina Shayk, 37 yıl önce dünyaya geldiğinde koşulları çok farklıydı.





TATAR BABASI MADEN İŞÇİSİYDİ

Shayk'ın saç rengini aldığı babası Tatar'dı. Shayk koyu renk saçlarını ve ten rengini babasından, açık renk gözlerini ise Rus olan annesi Olga'dan aldığını söylemişti bir röportajında. Babası Valeriy, öldüğünde henüz 40'lı yaşlarının başındaydı.

Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem İrina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi. Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu.





ASLINDA BU GELECEK, ABLASI İÇİN TASARLANMIŞTI

Annesi Olga'nın bir gün tesadüfen gördüğü bir ilan Irina Shayk'ın hayatını değiştiren serüvenin başlangıcı oldu.Olga Şeyhislamova'nın gördüğü bu ilan bir güzellik okuluyla ilgiliydi. Annesi, Irina'yı değil de ablası Tatyana'yı bu okula götürdü.

Arada sırada okula ablasının yanına giden Irina ise işte tam da orada keşfedildi. Irina Shayk ve ailesinin hayatı o yıllarda gerçekten de çok zordu. Ülkenin giderek darboğaza girdiği dönemde onlar da güç bir hayat sürmeye başladılar. Sovyet dönemini yansıtan tarzda küçücük bir apartman dairesinde yaşıyorlardı.





YİYECEK BİLE BULAMIYORLARDI

Yiyecek Yemek bile bulmakta güçlük çekiyorlardı. Ünlü model o günleri bir röportajında "Bahçemizde patates, domates gibi bitkiler yetiştirirdik. Satmak için değil ama yemek için" diyerek anlatmıştı. Irina Shayk, küçükken model değil gazeteci olmak istermiş aslında. Bu fikrin ilham kaynağını şimdi hatırlamıyor. Ama tek amacı varmış o yıllarda: "Doğup büyüdüğü o küçük kasabadan uzaklaşmak. "





HAYALLERE UZANAN İLK ADIM

İşte ablasının devam ettiği güzellik okuluna gidip gelirken de bu hayaline uzanan yolda ilk adımı atmış oldu. Shayk, o sırada dış görüntüsüyle dikkat çekti. Henüz 20 yaşındaydı ve böylece modelliğe başladı.

Bir süre Moskova'da çalışan Shayk, ajanstan Paris'te çalışma teklifi aldı. Aylarca düşünüp kabul etti. Böylece bugünkü yaşamına giden yolda ilk adımı da atmış oldu.

MOSKOVALI İŞ İNSANINDAN RONALDO'YA

Irina Shayk'ın tüm dünya tarafından bilinen ilk romantik ilişkisi futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı oldu. Ama ondan önce de kendisinden yaşça çok büyük Moskovalı bir işadamı ile yaşadığı aşkı geçmiş dönemde birlikte çalıştığı ajans sahipleri hala hatırlıyor.

'YANLIŞ BEDENDE DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM'

Irina Shayk, bundan iki yıl önce yaptığı bir açıklamayla gündeme oturmuştu. Bu da aslında yaşadığı zorlu çocuklukla ilgili bir durumdu. Shayk, Vogue dergisine verdiği bir röportajda "yanlış bedende dünyaya geldiğini, aslında erkek olması gerektiğini" söylemişti.

Ünlü model tam 14 yaşından bu yana böyle hissettiğini sözlerine eklemişti. Gelin, onun neden böyle hissettiğini anlattığı satırları da bir hatırlayalım: "Babam öldüğünde, artık aileme göz kulak olma sırasının bana geldiğini düşündüm. Neden bilmiyorum. Belki de hep bir erkek çocuk isteyen babam yüzünden."