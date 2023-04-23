Onların evinde aşkın ateşi hiç sönmüyor: Mutluluğun sırrı, köpük banyosu

Haberin Devamı

SKANDALLARIN BAŞROLÜNDEYDİ

Sahip olduğu ünlü soyadının da etkisiyle DJ'likten TV yıldızlığına, modellikten oyunculuğa kadar yapmadığı kalmadı Hilton'un. Bütün bunlara sık sayılabilecek aralıklarla değişen sevgilileri de eklenince magazin dünyasının bir dönemine damgasını vurdu.

Tabii ki kötü alışkanlıkları nedeniyle kendinden geçmiş halde sokaklarda görüntülendiğini, hatta bir keresinde alkolüyken araç sürdüğü için ağlayarak cezaevine girdiğini de unutmayalım. Ama o günler çok gerilerde kaldı. Artık evlenmiş ve anne olmuş "hanım hanımcık" bir Paris Hilton var.





ESKİSİNE GÖRE ÇOK SAKİN AMA YİNE GÜNDEMDE

Bugün artık 42 yaşında Paris Hilton. Carter Reum ile mutlu bir evliliği var. Üstelik taşıyıcı anne yöntemiyle bir de erkek bebek sahibi oldular. Yani kısaca söylemek gerekirse Hilton eskisinden çok farklı daha sakin bir hayat sürüyor.

Haberin Devamı

Elbette bütün bunlar onun yine gündeme gelmesine engel değil. Çünkü ne yapıyor ne ediyor adından söz ettirmeyi başarıyor. Bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz günlerde sergiledi. Bu kez kullandığı mecra I Am Paris (Ben Paris) adlı podcast yayını oldu.





YAYININA KOCASINI KONUK ETTİ

"Dünyanın en ünlü varisi" olarak tanınan Paris Hilton bu kez yayınına kocası Carter Reum'u konuk etti. 2021 yılında bir dizi gösterişli törenle hayatlarını birleştiren Hilton ile Reum, şimdilerde Phoenix Barron Hilton Reum adlıoğullarıyla ailelerini büyüttü. Açıklamalarına göre yakın zamanda yine aynı yöntemle yeni bir bebek sahibi olmayı planlıyorlar. Ama şimdi konumuz bu değil. Hilton ile yayınında konuğu olan Carter Reum'un sohbeti.

Birçok çift özellikle bebek sahibi olduktan sonra aşklarının ateşi azalıyor. Hatta bazıları sönüp gidiyor bile diyebiliriz. Ama anlattıklarına göre Paris Hilton ile Carter Reum için bu durum söz konusu değil. Çünkü onlar aşklarının ateşini ayakta tutacak bir formül bulmuşlar bile.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Paris Hilton 'gizemli' bebeğinin yüzünü gösterdi Haberi görüntüle





BİRBİRİMİZE NE KADAR ÇOK SARILDIĞIMIZI TAHMİN EDEMEZLER

Hilton ile Reum çifti, I Am Paris adlı yayında işte bu konuda dinleyicilerine ipuçları verdi. Carter Reum'a göre çiftin,aralarındaki iletişimi canlı tutmak adına vazgeçmedikleri çok önemli bir ayrıntı var. Birbirlerine sevgilerini ifade etmek için sık sık sarılmak.

Hilton'un kocası Carter Reum bu konuda şunları söyledi: "İnsanlar bizim birbirimize ne kadar çok sarıldığımızı tahmin edemezler.Bu bizim en sevdiğimiz şey" dedi.

Bunun üzerine Paris Hilton da birbirlerine sık sık sarılmanın ve öpmenin dışında başka bir sırları daha olduğunu söyledi: Köpük banyosu! Fırsat bulduklarında her akşam köpük banyosu yaptıklarını söyleyen Hilton, bunun kendileri için bir alışkanlık olduğunu sözlerine ekledi.

Haberin Devamı





KADER, ONLARI TEKRAR BİR ARAYA GETİRDİ

Mutluluklarını bu şekilde sürekli kılmaya çalışan Paris Hilton ile Carter Reum, 2019 yılında flört etmeye başladı. İki yıl sonra da evlendiler. Ama ondan önce aralarında bir arkadaşlık vardı. Yani birbirlerine aşık olmadan önce zaten tanışıyorlardı.

Hilton ve onunla aynı yaşta olan Reum, ilk olarak 20'li yaşlarında tanışmıştı. Fakat sonra uzun süre görüşmediler ve bağlantıları koptu. Tekrar bir araya gelmeleri ise 2019 yılını buldu. Yani artık ikisi de 30'lu yaşlarının sonlarındayken.

Onları yıllar sonra tekrar buluşturan kişi ise Carter Reum'un kız kardeşi Halle Hammond oldu. Hammond, her ikisini de Şükran Günü yemeğine davet etti. Hilton ile Reum arasındaki ilk kıvılcımlar da işte orada çaktı.

Haberin Devamı





'ARAMIZDAKİ KİMYA İNANILMAZDI'

Hilton o süreci People dergisine verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı: " Onu 15 yıldır tanıyordum. Sonra Halle bizi yemeğe çağırdı. Orada aramızdaki kimyanın nasıl da olağanüstü olduğunu fark ettik." Yine Hilton'un anlattığına göre Reum ile ilk buluşmalarından sonra bir daha ayrılmamışlar.

Çiftin ilişkisinin ilk olarak ortaya çıkması ise 2020 yılındaki Altın Küre ödül töreninden sonra oldu. Ödül dağıtımından sonra davetli oldukları partide birbirlerini öpücüklere boğarken görüldüler ve ilişkileri de artık kamuoyuna yansımış oldu.





Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADAN RESMİYETE DÖKTÜLER

Aynı yılın nisan ayında her ikisi de sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini artık resmiyete döktü. Üstelik o sırada duyurduklarına göre zaten bir yıldır çıkıyorlardı. Paris Hilton o paylaşımına " En sevdiğim şey seninle birlikte anılar biriktirmek. Senin öpücüklerin sihirli. Senin olmayı ve senin de benim olduğunu bilmeyi seviyorum" diye yazdı.

People dergisine konuşan bir kaynak sonunda Paris Hilton'un aşk hayatında aradığını bulduğunu söyledi. Hem Hilton'un hem de Reum'un mutluluktan ayaklarının yerden kesildiğini sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın Hayallerindeki erkekle evlendi: Beni gelinlikle görünce ağlamazsa üzülürüm Haberi görüntüle





REUM, DÖRDÜNCÜ NİŞANLISIYDI

Aslında bu aşk Paris'in takipçileri için biraz şaşırtıcı olmuştu. Gerçi Hilton nişanlandıklarını sosyal medya sayfasından duyurmuştu. Ama daha önce de üç kez nişanlanıp hepsinden ayrıldığı için yine benzerinin yaşanacağı düşünülüyordu. Fakat bu kez öyle olmadı. Çift, 2021 yılının kasım ayında evlendi.

Paris Hilton daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlandı. Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi. Ancak, iki Paris'in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlandı.

Gözden Kaçmasın Annesi gece yarılarına kadar uyku yüzü görmedi: Afacan Louis 5 yaşında Haberi görüntüle





İKİSİ DE ARADIĞINI BULMUŞ DURUMDA

Belli ki Carter Reum ile aralarındaki kimya gerçekten uymuştu. Çiftin evliliği hala sürüyor. Üstelik artık bir bebekleri bile var. Hilton'un açıklamasına göre her an aralarına yeni bir bebek daha katılabilir.

Gözden Kaçmasın Teni bile kusursuz: Benim karım dünyanın en muhteşem kadını Haberi görüntüle

Paris Hilton ve Carter Reum, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen bebeklerine Phoenix Barron Hilton Reum adını verdi.