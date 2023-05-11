Keşke sevgili olsalar... Hem boyları da birbirine uygun!

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YENİ AŞK İHTİMALİ

Kendisi bu türden bir yeni başlangıca hazır mı bilinmez ama son birkaç gündür çok ciddi bazı aşk söylentilerinin tam odağında yer alıyor bu ünlü. Adının birlikte anıldığı kişi ise başından üç evlilik geçen, özel hayatını çok da sır vermeden yaşayan bir başka ünlü.

Hafta sonu yapılan bir etkinlikte ikisinin yan yana görüntülenmesi ise her ikisinin de hayranlarını heyecanlandırdı. Üstelik "kimyalarının tuttuğu" ve birbirlerine yakıştıkları da söyleniyor. Her neyse... Sonunda ne olur bilinmez ama magazin dünyasının meraklıları, bizce şimdiden yeni bir aşk ihtimaline hazır olsun!

ÇOCUKLARINI DA ALIP ABD'YE TAŞINDI

Yukarıdaki satırları okuyunca Shakira'dan söz ettiğimizi anladınız büyük olasılıkla. Birlikte iki erkek çocuk dünyaya getirdikleri futbol yıldızı sevgilisi Gerard Pique'nin, kendisini aldattığını öğrenince Shakira'nın dünyası başına yıkıldı.

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Pique, Clara Chia Marti ile yeni bir hayata başlarken Shakira da oğulları Milan ve Sasha'yı da yanına alarak Barcelona'dan ayrılıp ABD'ye Miami'ye gitti.

Her ne kadar yılladır yaşadığı ve büyük aşkına zorunlu olarak veda ettiği kentten ayrılırken uçaktan bile sitem dolu sosyal medya paylaşımları yapsa da Shakira, zaten yabancısı olmadığı Miami'deki hayatına alıştı.

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TOM CRUISE İLE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Shakira'nın hafta sonundan bu yana bu kadar gündemde olmasının nedeni de Miami'de geçen hafta sonu gerçekleşen ve ünlü şarkıcının da katıldığı bir etkinlik.

Gösteri dünyasının ünlülerinin 'merkez üssü' olan Miami, geçen hafta sonunda Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı. Ünlü pilotların yanı sıra sinema, müzik ve moda dünyasının tanınmış simaları da oraya akın etti. İşte Shakira ve Tom Cruise da onlar arasındaydı.

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60 yaşındaki Tom Cruise ile 46 yaşındaki Shakira, o etkinlikte bir araya geldiler. Elbette yan yana geldiklerinde bütün dikkatleri üzerlerine çektiler. Hatta iddialara göre Tom Cruise, Shakira'dan çok etkilendi ve kelimenin tam anlamıyla "peşine düştü." Hatta bazı iddialara göre Cruise, o buluşmanın ardından Shakira'ya çiçek bile gönderdi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI O ANLARI KAÇIRMADI

Miami'deki etkinlikte yan yana gelen Shakira ile Cruise, samimi görüntüler sergiledi. Hatta orada bulunan "kartal gözlü"sosyal medya kullanıcıları iki ünlünün tribünde dünyayı umursamadan sohbet ettiği o anları cep telefonuyla görüntüleyip paylaştılar.

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Aşk hayatında yıkıma uğrayan Shakira ile Tom Cruise'un samimiyeti elbette ikisi arasında aşk söylentilerine neden oldu. Onları yan yana görenler aslında birbirlerine ne kadar yakıştıklarını gözden kaçırmadı.

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'SHAKIRA'NIN BAŞINI YASLAYACAĞI YUMUŞAK BİR OMUZA İHTİYACI VAR'

Magazin yayın organı Page Six'e konuşan bir kaynak "Shakira'nın başını yaslayacağı yumuşak bir omuza ihtiyacı var. Ve bu da Tom Cruise olabilir" diye konuştu. Ayrıca Cruise'un bu konuda yıllara meydan okuyan hoş görünüşüyle avantajlı olduğunu da ekledi söz konusu kaynak.

Hatta daha da ilginç bir şey söyledi ki bu da Cruise'un daha önceki eşlerine bir gönderme içeriyor: "Hem Shakira, Tom'dan uzun boylu değil!"

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İKİSİ DE AŞKLARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Shakira, kendisini aldatan 36 yaşındaki eski sevgilisi Gerard Pique ile 12 yıl birlikte oldu. 10 yaşında Milan ve 8 yaşında Sasha adında iki erkek çocukları olan eski çift"Biz böyle iyiyiz" diyerek hiç evlenmediler. Sonunda Pique, ünlü şarkıcıyı aldatınca yollarını ayırdılar.

Tom Cruise ise bugüne kadar üç kez evlendi. İlk evliliğini Mimi Rogers ile yaptı. Daha sonra Nicole Kidman ve Katie Holmes ile başarısızlıkla biten evlilikler yaşadı. Cruise'un bu evliliklerden, ikisi evlatlık biri biyolojik üç tane çocuğu bulunuyor. Katie Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Suri'yi ise hiç arayıp sormadığı ileri sürülüyor.

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Shakira ile Gerard Pique , 12 yıl boyunca aşk yaşadılar. İki çocukları olan çift hiç evlenmedi. Pique, sevgilisini aldatınca yollarını ayırdılar.





Tom Cruise ilk evliliğini Mimi Rogers ile yaptı. İkinci eşi Nicole Kidman, üçüncü eşi de kızı Suri'nin annesi Katie Holmes idi.





Page Six'e konuşan söz konusu kaynak, ilginç bir biçimde Shakira'nın Tom Cruise'dan uzun boylu olmadığını da söyledi. Bu noktadan yola çıkarak Cruise'un eski eşlerinin boylarını da bir hazırlayalım. İlk eşi Mimi Rogers'ın boyu 1.75 santimdi. İkinci eşi Nicole Kidman, Hollywood'un en uzun boylu kadın yıldızlarından biri. 1.80'lik Kidman şu andaki eşi Keith Urban'dan da uzun. Katie Holmes ise 1.75 santim boyunda. Gelelim Tom Cruise'a... Ünlü oyuncu 1.70 santimetre boyunda. Shakira ise 1.57 santim. Yani eğer bu söylenti gerçeğe dönerse Cruise'un en kısa boylu sevgilisi Shakira olacak.