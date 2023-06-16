Yarım asrı deviren ünlü oyuncu: Aşktan yana umudumu yitirmedim

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YILLARCA RAHAT YÜZÜ GÖRMEDİ

Ardından bütün dünya onun ne zaman hamile kalacağına odaklandı. Neredeyse her ay hakkında "hamile" söylentileri çıkıyordu. Yaşı ilerliyordu ama bu söylentileri duyanlar da okuyanlar da 'Tıp ilerledi, neden olmasın?' diye düşündü.

İkinci kocasından ayrıdığında da herkes onun bir daha ne zaman kiminle evleneceğini merak etmeye başladı. Kısacası bir 'rahat yüzü' görmedi yıllarca.

Son dönemde de yine aşk hayatıyla gündemde bu ünlü. Hatta yaşını başını almış bir meslektaşının ona çöpçatanlık yapıp uygun birini bulmak için gönüllü olduğu bile konuşuldu. Özetle bu ünlü kadın oyuncu yine özel hayatıyla gündemin ilk sıralarında. Şimdi de bir arkadaşı onun, kendine uygun birini bulacağından gayet emin olduğu konusunda bir açıklama yaptı.

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ÖZEL HAYATI HERKESİN EN BÜYÜK MERAK KONUSU

AldatIlan en ünlü kadIn deyince Jennifer Aniston'dan söz ettiğimizi anladınız zaten. Eski eşi Brad Pitt tarafından Angelina Jolie uğruna bir kenara bırakılan Aniston artık 54 yaşında ve ikinci evliliğini de geride bırakmış bir yetişkin.

Ama nedendir bilinmez özel hayatı yine herkesin en büyük merak konusu olmayı sürdürüyor. Şimdi de onun artık kalıcı bir eş bulup hayatına yeri bir düzen vermesi konusuna odaklanmış durumdaherkes.

BEŞ YILDIR HAYATINDA KİMSE YOK

İşin aslına bakılırsa Jennifer Aniston tam beş yıldır yalnız. Yani hayatına kimseyi almadı, herhangi biriyle aşk yaşamadı. Ama Jennifer Aniston'ın US Weekly'ye konuşan bir arkadaşı, onun bu kez aradığı doğru kişiyi bulacağına inandığını söyledi.

Yani onun anlattığına göre Aniston, 50'li yaşlarının ilk yarısında aradığı aşkı bulacağına, içgüdülerinin kendisine bunu söylediğini düşünüyor.

Friends dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrama yapan Anistan, son dönemde Holllywood'n en gözde bekarlarından biri olarak nitelendiriliyor. Ama özel hayatı ilk eşi Brad Pitt ve ikinci eşi Justin Theroux'dan boşandıktan sonra tam bir çıkmaza girdi.

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HAYATA KÜSECEK BİRİ DEĞİL

Buna rağmen yine de umudunu kesmiş değil yakın çevresine göre. Yine US Weekly'ye konuşan yakın arkadaşının söylediğine göre Jennifer Anistonaşk hayatında aradığı mutluluğu bulamazsa kendini "yakıp yıkacak" değil.

Bunun yerine köpekleri ve arkadaşlarıyla teselli bulacak. Arkadaşının anlattığına göre Aniston yalnız başına sürdürdüğü hayattan o kadar da şikayetçi değil.

Geçtiğimiz hafta Aniston, yine özel hayatına dair bir iddiayla gündeme gelmişti. Buna göre deneyimli oyuncu Barbra Streisand,Aniston'a uygun birini bulmak için çöpçatanlık yapmaya gönüllü olmuştu. Bu iddialara göre Aniston'ı,mutlu edecek birileriyle tanıştırmak için parti ve akşam yemeği planları bile yapıyordu.

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HAYATI PAYLAŞACAK BİRİNİN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYOR

Dışarıdan bakıldığında Jennifer Aniston yalnız başına hayatını gayet güzel idare ediyor gibi görünüyor. Kendi içihde de mutlu gibi. Ama geçen yıl Allure dergisine verdiği bir röportajda zaman zaman hayatı paylaşacak birinin eksikliğini duyduğunu da saklamamıştı "Bazen kendimi Bay Doğru'yu ararken buluyorum" diye konuşmuştu.

Aniston, röportaj sırasında kendisine sorulan "Bir daha evlenmeyi düşünüp düşünmediği" sorusuna 'ucu açık' bir yanıt verdi. Aniston " Asla, 'asla' demem. Ama ilgimi çekmiyor. Bir ilişki içinde olmak isterim. Kim bilebilir!"

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Aniston bazı zamanlarda bir desteğe ihtiyaç duyduğunu da gizlemedi. Bunu da şu sözlerle ifade etti: "Eve gelip kendimi birinin kollarına atmak ve 'Bugün zor bir gündü' demek demek harika bir duygu.

Aniston, ilk evliliğini 2000 ile 2005 arasında Brad Pitt ile yaptı.





2015 ile 2018 arasında Justin Theroux ile evli kaldı.





Oyuncu, John Mayer ile kısa bir ilişki yaşadı.