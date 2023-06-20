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Yakışıklı bir kocası, dört çocuğu ve milyonları var ama yüzü bir türlü gülmüyor

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#Victoria Beckham#David Beckham#Victoria Beckham Niye Gülmüyor
Yakışıklı bir kocası, dört çocuğu ve milyonları var ama yüzü bir türlü gülmüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 09:15

Şöyle bir dışarıdan bakıldığında aslında dünyanın en mutlu insanlarından biri olması gerekiyor. Tabii ki hiçbir şey göründüğü gibi değil ama yine de onun mutlu olmak için birçok sebebi var.

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BİR TÜRLÜ YÜZÜ GÜLMÜYOR
Bir kere dünyanın en bakımlı, en hoş görünüşlü, en zengin erkeklerinden biriyle evli. Arada bazı küçük sarsıntılar geçirseler de bu evlilik 1999 yılından bu yana sürüyor. Bu evlilikten tam dört tane çocuk dünyaya getirdi. Bu çocukların her biri artık tamamen kendi yollarını çizmek üzere. Bu konuda sahip oldukları ünlü soyadının etkisi de yadsınamaz tabii ki.

Çok genel geçer bir deyişle "yediği önünde yemediği arkasında..." Yani maddi açıdan öyle çok büyük bir sorunu da yok. Göz kamaştıran bir değil birkaç tane evinde birçok insanın sadece hayal edebileceği bir hayat sürdürüyor ailesiyle birlikte. Ama onun yüzü yine de gülmüyor.Son zamanlarda gülse bile bunu kimselere göstermiyor. 

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BİRÇOK İNSANIN HAYALİNDEKİ HAYATI YAŞIYOR
Uzun uzun kimi anlattık böyle? Tabii ki Victoria Beckham'ı... Yani David Becham'ın 24 yıllık karısını ve dört çocuğunun annesini.

Aslına bakılırsa büyük oğlu Brooklyn Beckham'ın Nicola Anne Peltz ile evlenmesinden sonra sık sık "gelin- kaynana" çekişmesiyle gündeme geliyor Victoria Beckham. Ama yine de genel hatlarıyla hayatında çok büyük bir sorun yok.

Zaten sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında bu durum da açıkça gözler önüne seriliyor. Birçok insan, onun sahip olduklarının yarısını bile elde etse kendini dünyanın en mutlu insanı hisseder ve bunu yüzündeki kocaman gülümsemeyle herkese gösterir. 

Ama bütün bunlara rağmen gerçekten de yıllardır Victoria Beckham'ı gülerken gören olmadı. Ufak bir gülümseme dışında.

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BU KEZ DEĞİŞİKLİK YAPTI: 49 yaşındaki dört çocuk annesi Victoria Beckham, işte bu konuda bir değişiklik yaptı. Geçtiğimiz hafta sonu yakın arkadaşlarıyla birlikte Babalar Günü'nü kutladıkları o iki gün gerçekten güldü. Ama bu kez de güldüğünü kimseler görmesin diye elini ağzıyla kapatmayı tercih etti. Gelin, bir bakalım neler olup bittiğine.

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Yakışıklı bir kocası, dört çocuğu ve milyonları var ama yüzü bir türlü gülmüyor

'AMAN, GÜLDÜĞÜMÜ KİMSE GÖRMESİN'
Victoria ve David Beckham, hafta sonunu yakın arkadaşlarıyla birlikte göl kenarındaki evlerinde geçirdi. O iki gün boyunca ünlü yönetmen Guy Richie eşi Jacqui Ainsley, David Grutman ve eşi Isabela Rangel, Thierry Henry'nin kız arkadaşı Andrea Rajacic, moda tasarımcısı m Jovana Rajacic ve sevgilisi Bobby Rich'i ağırladı Beckham çifti.

Victoria Beckham'ın sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa da aileler keyifli zaman geçirdi. Lezzetli yiyecekler eşliğinde uzun süre masa başında sohbet ettiler. Hatta bir ara kalkıp göl kenarında dans bile ettiler. O anlarda çekilen fotoğraf ve videoları da Victoria Beckham, sosyal medya hesabından paylaştı.

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İşte o fotoğraflardan bazılarında Victoria Beckham, kendisini yakından takip edenleri şaşırtan bir davranışta bulunuyordu: Gülüyordu.

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Yakışıklı bir kocası, dört çocuğu ve milyonları var ama yüzü bir türlü gülmüyor

GÜLÜŞÜNÜ ELİYLE SAKLADI: Elbette birçok insan böylesine mutlu anlarında güler. Ama söz konusu Victoria Beckham olunca gülme işi biraz şaşırttı. Çünkü, Beckham asla gülmemesiyle tanınıyor. Her ne kadar Victoria, o paylaşımlarda gülüyor olsa da bu kez eliyle ağzını kapatarak bu gülüşünü saklaması dikkat çekti.

Yakışıklı bir kocası, dört çocuğu ve milyonları var ama yüzü bir türlü gülmüyor

'BEN İÇİMDEN GÜLÜYORUM'
Onun bu tuhaf paylaşımları da sürdürdüğü bu özenilesi hayata rağmen neden gülmediğini ve bu konuda yaptığı açıklamayı gündeme getirdi.

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Beckham, 2015 yılında Vogue dergisiyle yaptığı bir röportajda bu konuda "İçimden gülüyorum. Ama moda dünyasına karşı bir sorumluluğum olduğunu hissediyorum" diye kaçamak bir yanıt vermişti.

Victoria Beckham, bu ilginç açıklamanın ardından katıldığı JamEs Corden'ın sunduğu The Late Show'da da gülmeme nedenini yine moda iye ilişkilendirmişti.

Beckham "Bana hep neden gülmediğimi soruyorlar. İnsanlar benim acınacak halde olduğun fikrinde. Moda gülüşümü çaldı" diye bir öncekinden daha da tuhaf bir yanıt vermişti.

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Yakışıklı bir kocası, dört çocuğu ve milyonları var ama yüzü bir türlü gülmüyor

İMAJ OLSUN DİYE: Bir takım iddialara göre de Victoria Beckham dişlerinin görüntüsünü beğenmediği için halkın karşısında gülmüyor. Ama onun şöhreti kazandığı Spice Girls yıllarında durmadan güldüğünü de kimse unutmadı. Birçok kişiye göre Victoria Beckham, gülmeyerek ya da güldüğünü göstermeyerek kendine bir imaj belirledi ve bunu da bu şekilde sürdürmek istiyor.

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