Ünlü annesi onun 'tahtını' yaptı

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YERLERİNİ KIZLARINA BIRAKTILAR

Bugün artık 50'li yaşlarının ikinci yarısında olan Cindy Crawford'un yerine podyumlarda artık kendisinin gençlik yıllarına ikizi kadar benzeyen kızı Kaia Gerber salınıyor.

Aynı şekilde Heidi Klum, artık podyumlara çıkmak yerine yarışmalarda jüri üyesi olarak görev alsa da kızı Leni Klum, moda dünyasında onun soyadını sürdürüyor.

Yaşayan efsane olarak nitelendirilen Kate Moss da çoktan kızı Lila'ya yerini verdi bile. Genç kız moda çevreleri tarafından annesinin "mirasçısı" olarak kabul görüyor.Özetlemek gerekirse moda dünyasının gururlu ve mutlu anneleri Cindy Crawford, Heidi Klum ve Kate Moss...

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İLK PODYUM HEYECANI

Bugüne kadar çok fazla göz önüne çıkmıyor olsa da bu örneklere bir anne-kız daha eklendi. 90'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Christy Turlington ile kızı Grace Burns.

Tıpkı kariyerinin en parlak dönemlerinde olduğu gibi yine meraklı gözlerden uçak bir hayat sürdüren Turlington'ın 19 yaşındaki kızı Grace Burns, ilk podyum deneyimini yaşadı. Christy Turlington'ın, oyuncu ve yönetmen EdwardBurns ile evliliğinden dünyaya gelen Grace, önceki gün İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen bir defilede podyuma çıktı.

Victoria Beckham tasarımı beyaz bir elbiseyi tanıtan Grace'in podyumdaki duruşu, yürüyüşü annesini aratmadı desek yanılmış olmayız. Koyu renk saçlarını sımsıkı bir topuz yapan Grace Burns'ün siyah opera eldivenleri, aynı renk çorap ve ayakkabıyla tamamlanan görünümü de moda eleştirmenlerinden tam not aldı.

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'KEŞKE HEPİNİZE SARILABİLSEM'

Annesinden mesleğini devralan Grace, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da ilk podyum deneyiminin mutluluğunu ve heyecanını takipçileriyle paylaştı. Genç kız, defileyi düzenleyenlere teşekkür ederek "Onlar benim yüzüme kocaman bir gülümseme kondurdular" diye yazdı.

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Kendisine böyle bir deneyim yaşama fırsatı veren herkese teşekkür eden Grace Burns satırlarını, "Keşke her birinize ayrı ayrı sarılabilseydim" diye tamamladı.

Grace Burns, her ne kadar ilk podyum deneyimini yaşamış olsa da bu yıl daha önce annesiyle birlikte ünlü bir firmanın tanıtım yüzü olarak görev almıştı.





ATA BİNERKEN KEŞFEDİLDİ BİR DÖNEME DAMGASINI VURDU

Burns'ün annesi Christy Turlington'ı da hatırlayalım yeri gelmişken. Bir Pan American pilotu olan babasının eğitim görevlisi olarak çalıştığı Miami'de at binerken keşfedildi Turlington.

Daha okul yıllarında yaz tatillerinde modellik yapmaya başladı. 18 yaşına geldiğinde ise artık kariyer yolunu belirlemişti. Bu yüzden New York'a yerleşti. Ama eğitimini de bir kenara bırakmadı. New York Üniversitesinde karşılaştırmalı din ve Doğu felsefesi konusunda lisansını tamamladı.

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Kariyerindeki ilk önemli çıkışını 1989 yılında ünlü bir markanın reklam yüzü olarak yaptı 1969 doğumlu model. Ardından da moda dünyasının en parlak yüzlerinden birine dönüştü.

2003 yılında Edward Burns ile evlenen Turlington'ın Grace'in dışında Finn adında 17 yaşında bir de oğlu bulunuyor.

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NEPO BEBEKLER KONUSU YİNE GÜNDEMDE: Aslına bakılırsa Grace Burns'ün podyumdaki ilk yürüyüşünü gerçekleştirmesi, gösteri dünyasında bir süredir gündemde olan "nepo bebekler" konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Yani ünlü anne ve babaların çocuklarının, onların desteğiyle, sahip oldukları soyadı sayesinde ayrıcalıklar elde etmesi konusunu.

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'KİMSE BAŞKASININ ÇOCUĞU İÇİN SANATINI KURBAN ETMEZ'

Bu noktada en çok eleştiri alanlardan biri Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber. Annesi gibi model olan Kaia, bir röportajında eleştirilere de yanıt verdi.

Babası eski bir model ve şimdinin başarılı iş insanlarından biri. Annesi ise Kaia'nın dış görünüşünde gizli. Çünkü genç kız, annesinin gençlik yıllarının bire bir kopyası gibi. Kaia Gerber her ne kadar annesinin ünlü soyadını kullanmasa da bir döneme damga vuran top model Cindy Crawford'un kızı. 21 yaşındaki genç kız anne ve babasının gösteri dünyasının tam içinde olmasının da avantajıyla kariyerinde hızlı bir çıkış yakaladı.

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Günümüzün en ünlü "nepo bebeklerinden" biri olarak nitelendirilen Kaia Gerber, Elle dergisine verdiği röportajda bu konudan da söz etti. Ama onun bu konuya yaklaşımı biraz farklı. Önce yönetmenliğini Emma Seligman'ın üstlendiği Bottoms adlı Film için kamera karşısına geçti Kaia Gerber. İşte bu deneyimiyle ilgili olarak yine nepo bebekler konusuyla bağlantılı olarak konuştu: " Hiçbir sanatçı herhangi birinin çocuğu uğruna vizyonunu kurban etmez. Sanat böyle yapılmaz ve benim ilgilendiğim şey sanat."

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ANNE VE BABA DESTEĞİNİ İNKAR ETMİYOR

Kaia Gerber, moda dünyasındaki başarısında elbette anne ve babasının rol oynadığını kabul ediyor ama yeni başladığı oyunculuk kariyerinin tamamen kendi işi olduğunu savunuyor. Nepotizmin yani adam kayırmacılığın yaygın olduğunu kabul eden Kaia Gerber, yine de bu kadar çok etkili bir durum olsaydı örneklerinin daha fazla görülebileceğini sözlerine ekledi.

Genç model,"Sahip olduğum ayrıcalığı inkar etmeyeceğim. Ancak bana harika tavsiyeler verebilecek kişiler yanımda olduğu için de şanslıyım" diye konuştu. Annesi Cindy Crawford aracılığıyla tanıştığı muhteşem insanlarla çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyacağını da ifade etti genç model. Kaia Gerber o ropörtajda annesinin sürekli olarak yaptığı bir şakadan da söz etti: "Annem bana hep 'Eğer bir Chanel kampanyası için arayıp rezervasyon yaptırabiliyorsan bu senin için değil benim içindir' diye şaka yapar."

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'AYNI MESLEĞE SEVGİ BESLİYORUZ'

Moda dünyası söz konusu olduğunda nepo bebekleri anlamında çok konuşulanlardan biri de Heidi Klum'un iş insanı Flavio Briatore ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Leni Klum. 18 yaşındaki genç kız da moda alanında kariyer yapıyor ve onun da en büyük destekçisi annesi Heidi Klum.

Bir döneme damgasını vuran annesi sayesinde kariyer kapılarının açıldığı iddialarına o da Kaia Gerber'e benzer yanıt verdi. People dergisine konuşan genç kız Kariyerime başlamak için yardım aldım. Birçok insanın, hayata ve kariyerlerine benim sahip olduklarımla başlamayı hayal edeceklerini biliyorum" diye konuştu.

Leni, geçen yıl temmuz ayında Milano Moda Haftası'nda ünlü bir giyim firması için podyuma çıktı. Annesi Heidi Klum da seyirciler arasından gururla kızını izledi ve videoya çekti. Leni Klum, yine People dergisine konuştuğunda annesinin, kariyeri konusundaki yardımını yadsımadı ama "Artık kendi başıma çalışıyorum, yalnız seyahat ediyorum, okula gidiyorum. Annem ve ben, ikimiz de aynı mesleğe sevgi besliyoruz" dedi.

Podyumdaki yerini kızına bırakanlardan biri de Kate Moss. Ünlü modelin Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lila, son birkaç yıldır podyumlarda yürüyor, ünlü markaların tanıtım yüzü olarak görev alıyor.

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Son dönemde öne çıkan 'nepo bebek'lerden biri de kendisi de kariyerine modellikle başlayan ünlü oyuncu Monia Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in kızı Deva.





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