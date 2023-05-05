Kızını teşhir etmekle suçlanmıştı: Kötü konuşanların ağzını böyle kapattı!

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BAYRAĞI KIZINA DEVRETTİ

Ama bu kadar da değil... Kendisi kariyerini sürdürmesine rağmen moda dünyasına bir de genç kızının adım atmasına destek oldu. Yani günün birinde kendisi mesleği bırakıp kenara çekildiğinde ünlü soyadını sektörde kızı sürdürecek. Özetlemek gerekirse bayrağı kızına devretti.

Anladınız büyük olasılıkla Heidi Klum'dan söz ettiğimizi... 49 yaşındaki Alman model Klum, birçok meslektaşının sektörden elini eteğini çektiği bir yaşta, ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak çalışmayı sürdürüyor. Üstelik artık bu alanda yalnız da değil. Çünkü, dört çocuğundan en büyüğü olan Leni Klum annesinin izinden gidip moda alanında kariyer yapmaya karar verdi. Doğal olarak en büyük destekçisi de annesi Heidi Klum.

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ÖVGÜLER YERİNİ SÖVGÜLERE BIRAKTI

Meraklıları hatırlar... Geçen yılın ekim ayında Heidi Klum ve kızı Leni, ünlü bir iç giyim firmasının yeni koleksiyonunun tanıtımı için birlikte objektif karşısına geçtiler. İlk anda Klum, bütün övgüleri topladı. Yıllara direnen görüntüsüyle büyük alkış aldı. Ama o kampanyanın ilk ateşi söndükten sonra Klum'a övgü yerine deyim yerindeyse 'sövgü' yağmaya başladı. Çünkü 18 yaşına giren kızını 'teşhir etmekle' suçlandı model.

Anne- kızın koleksiyonunu tanıttığı iç giyim firmasının sosyal medya hesaplarının yanı sıra Klum, kendi Instagram sayfasında da aynı pozlara yer verdi. Elbette onlar arasında övgüler çoğunluktaydı. Ama tam tersi yorumlar, o övgü dolu sözleri bastırdı.

Birçok kullanıcı Heidi Klum'u "Kızı 18 yaşına gelir gelmez onu bir cinsel objeye dönüştürmekle" suçladı. Çok sayıda kişi Heidi Klum ile Leni'nin pozlarını en basit ifadesiyle "Rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

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ELEŞTİRİLERİ UMURSAMADI, AYNISINI YİNE YAPTI

O tartışmaların tozu dumanı içinde Klum ise bütün bu eleştirileri dikkate almadığını açıkladı. Görünüşe göre geçen yılki kampanya için çekilen pozlara yöneltilen yorumlar ne Heidi Klum'u durdurdu ne de kızı Leni'yi.

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Çünkü Heidi ve Leni, aynı firmanın yeni kampanyası için bir kez daha kamera karşısına geçti. Yine iç çamaşırlarını giyip çarpıcı pozlar verdiler. Yani ortaya çıkan iş, geçen yıl tartışma konusu olandan farklı değil.

Ama bu kez büyük bir fark var. Heidi Klum, bu kez Instagram paylaşımını takipçilerin yorumlarına kapattı. Böylece o mecradan kendisine yönelecek eleştirileri de bir şekilde engellemiş oldu.

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TATSIZ ELEŞTİRİLERE ÖNLEM: Heidi Klum, sosyal medya sayfasında söz konusu paylaşımı yorumlara kapatarak tatsız eleştirilere önlem aldı. Ama bunun kendisini geçen yıl da eleştiren takipçilerini ve daha da önemlisi köşe yazarlarını durdurup durdurmayacağı belli değil.

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'KIZLARINI TEŞHİR EDİYORLAR'

Geçen yıl birlikte verdikleri iç çamaşırlı pozlara en çok eleştiri yöneltenlerden biri de İngiliz köşe yazarı Ulrika Jonnson oldu. Onun Klum'a yönelttiği eleştiriler gerçekten son derece ağırdı: Jonnson, "Heidi Klum, en az kendisi kadar güzel görünen kızıyla bu tür pozlar veren ilk ünlü değil. Son kişi de olmayacak" diye yazdı. Sonra da Cindy Crawford ile model kızı Kaia''yı, Kate Moss ile yine modellik yapan kızı Lila'yı örnek verdi. Ünlü annelerin bu yaptığını da "kızlarını teşhir etmek" olarak nitelendirdi.

Sonra da bu durumu Jane Austen romanlarında olup bitenlerin modern versiyonu olarak değerlendirdi. Austen'ın romanlarını kaleme aldığı yüzyılda, aileler evlilik çağına gelen kızlarını topluma tanıştırmak için onları güzel giysilerle giydirip süsleyerek toplumla tanıştırırlardı.

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İşte Jonnson'ın ifadesine göre Heidi Klum'un yaptığı da bunun çağımıza uygun bir versiyonu. Ulrika Jonsson Klum'un "Bakın ben ne yaptım" diyerek kızını gözler önüne serdiğini ileri sürdü. Makalesinde "ünlülerin özellikle de kız çocuklarını sergilediklerini ve tüm dünyaya onların ne kadar güzel olduklarını ispatlamaya çalıştıklarını savundu.

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KLUM'UN İLK ÇOCUĞU

Heidi Klum'un en büyük çocuğu olan Leni, ünhlü modelin iş insanı Flavio Briatore ile ilişkisinden dünyaya geldi. Fakat Briatore ile Klum ayrılınca Leni annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Heidi Klum, 2005 yılında İngiliz şarkıcı Seal ile evlendi. Gerçek adı Henry Olusegun Adeola Samuel olan Seal, Leni'yi kendi nüfusuna geçirdi. Bu arada Klum ile Seal'ın evliliklerinden üç tane çocukları olduğunu hatırlatalım.

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MÜZİSYEN TOM KAULITZ İLE EVLİ

Heidi Klum, gösteri dünyasıın özel hayatıyla da çok ilgi çeken ünlülerinden biri. İlk evliliğini 1997’de saç tasarımcısı Ric Pipino ile yaptı. Bu evlilik, 2002’de bitti. Heidi Klum, boşandıktan sonra bir süre iş insanı Flavio Briatore ile aşk yaşamıştı. Fakat Briatore ve Klum'un ilişkileri resmiyete geçmeden bitmişti. Klum 2005 yılında evlendiği Seal ile birlikteliğini 2014'te bitirdi. Heidi Klum, bir dönem koleksiyoner ve sanat taciri Vito Schnabel ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Heidi Klum, 2019 yılından bu yana müzisyen Tom Kaulitz ile evli.

