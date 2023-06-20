Eski çocuk yıldız şaşırttı: Sanki elbise değil şemsiye!

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ÇOCUKKEN OYNADIĞI O KARAKTERİ HENÜZ UNUTTURAMADI

2000'li yılların en ünlü çocuk oyuncularından biri Emma Watson. J.K. Rowling'in satış rekorları kıran aynı adlı eserinden uyarlanan Harry Potter serisiyle sinemada adını duyurduğunda henüz 11 yaşında bir çocuktu.

Serinin ilk halkası Harry Potter and the Philosopher's Stone'da (Harry Potter ve Felsefe Taşı) başlayan serüvenini yıllarca sürdürdü.

Artık 33 yaşında bir genç kadın Emma Watson. Ama birçok kişinin zihninde Harry Potter serisinin Hermiona Granger'i olarak yer etti çoktan. Sonradan başka yapımlarda oynasa da Watson, küçük bir çocukken canlandırdığı o karakteri henüz unutturamadı.

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ELBİSESİ, İŞ YAŞAMINI DA AŞK HAYATINI DA GÖLGEDE BIRAKTI

Emma Watson, son birkaç gündür bambaşka bir nedenle gündemi işgal ediyor. Bu kez bunun sebebi ne yeni aşkı ne de yeni filmi. Bu kez Watson, bir Instagram paylaşımında üzerine giydiği elbiseyle gündemde "koşarak" ilk sıraya tırmandı.

Watson, o paylaşımında erkek kardeşi Alex ile birlikte görülüyor. Aslında o paylaşımın amacı da Emma Watson'ın kardeşi Alex'in piyasaya sürdüğü yeni bir alkollü içecek markasını tanıtmak. Ama Watson'ın üzerine giydiği elbise o marka da dahil her şeyi ve herkesi gölgede bıraktı.





HAVA ASILI DURUYORMUŞ GİBİ

Emma Watson'ın üzerindeki elbise gerçekten de görenleri şaşırtacak türden. Mavi renkli elbise, ilk bakıldığında sanki yer çekimine direniyormuş gibi görünüyor. Biraz daha dikkatli bakıp ayrıntıları seçilir hale gelince de kelimenin tam anlamıyla şemsiyeye benzediği gözlerden kaçmıyor.



İşte bu durum, yani Emma Watson'ın giydiği elbise sosyal medyada son iki günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Ünlü bir moda markasının yeni sezon koleksiyonunda yer alan bu elbiseye Watson'ın takipçilerinden yorum yağdı.

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HARRY POTTER BÜYÜSÜ GİBİ

Bir kullanıcı bu elbisenin Emma Watson'ın üzerinde nasıl durduğunu çok merak ettiğini belirtti. Sonra da şu soruyu sordu: "Yoksa Emma'nın kulaklarından mı asılmış durumda bu elbise?"



Bir başka kullanıcı, Watson'ın elbisesinin bütün fizik kurallarına kafa tuttuğunu savundu. Sonra da Harry Potter serisine gönderme yaparak tıpkı filmdeki gibi insanların ve nesnelerin havada durmasını sağlayan bir büyü hissi verdiğini satırlarına ekledi.

Emma Watson'ın üzerindeki kıyafete çok şaşıran bir başka yorumcu sosyal medyada "Bu elbise nasıl kullanılıyor? Bir çeşit büyü mü?" diye sordu.



Bir başka kullanıcı, Watson'ın üzerindeki elbiseyi çözmeye çalıştığını vurgulayıp "Elbise sanki su üzerinde duruyormuş gibi görünüyor" satırlarıyla görüşünü belirtti.

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EN ÇOK ŞEMSİYEYE BENZETİLDİ: Emma Watson'ın bu tercihine yorum yapan çok sayıda kişi sonuç olarak giydiği mavi elbiseyi "şemsiyeye" benzetti. Buna neden olan da yaka kısmındaki ayrıntılar. Bunu bir sosyal medya kullanıcısı şu şekilde ifade etti: "Dönüştürülebilir modaya taraftarım. Ama Bayan Emma Watson, acaba bir şemsiye mi giydiniz?"diye sordu.





ELBİSE İNTERNETTE YOK SATTI

Şimdi gelelim işin ilginç yanına. Bu elbise ünlü moda markası Loewe'nin 2023 ilkbahar- yaz koleksiyonundan. Moda eleştirmenlerinin de tanımıyla gerçekten "rol çalacak" bir elbise.



Bu mavi elbisenin en ilginç yanı ise giyenin üzerinde değil de sanki havada asılıymış gibi duruyor olması. Yarattığı bu illüzyon elbisenin en çok dikkate değer yanı.



Başka bir ayrıntı da şu: Emma Watson'ın Instagram paylaşımında giydiği elbise online satışta tükenmiş durumda. Bu durumda Watson'ın payı var mı bilinmez ama görünüşe göre birçok kişiyi şaşırtan bu elbise, daha fazla sayıda kadının da ilgisini çekmiş ve satın almışlar.

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ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Yukarıda Emma Watson'ın artık çocuk yıldız değil yetişkin bir oyuncu olduğunu söylemiştik.

Genç oyuncunun özel hayatı da hayranlarının ilgisini çeken ayrıntılardan. Watson, kısa bir süre öncesine kadar ünlü iş insanı Sir Philip Green'in oğlu Brandon ilebirlikteydi. Fakat aradan geçen 18 ayın sonunda Emma ile Brandon yollarını ayırdı.

ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİLER

Watson bu ayrılığın ardından bir süre sonra iş insanı Ryan Walsh ile görüntülendi. Hemen söylenti çarkları dönmeye başlasa da bundan gerçek bir aşk çıkmadı.

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Watson, bundan 10 gün önce de bir başka Ryan, Ryan Kohn ile çocuklar gibi eğlenirken objektiflere takıldı.

SİNEMAYA YENİ YETENEKLER KAZANDIRDI

J. K Rowling'in hayatını değiştiren Harry Potter serisi; önce edebiyat dünyasında sonra da sinemada rekorlara imza attı. Rowling'in yarattığı bu yedi kitaplık seri, sinemada da fırtınalar estirdi.

İşte o seri başta Harry Potter'ı oynayan Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint başta olmak üzere beyazperdeye çok sayıda genç yetenek kazandırdı. 2001 yılında Harry Potter ve Felsefe Taşı ile başlayan seri2011 tarihli Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2(Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2) ile tamamlandı.