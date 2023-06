Yine herkesten rol çaldı: Benim adım Louis... Sadece iki dakika uslu durabilirim...

Haberin Devamı

ELIZABETH'SİZ İLK KEZ

Geçmiş yıllarda hep Kraliçe'nin başrolünde olduğu en önemli etkinlik de bu yıl ilk kez o olmadan gerçekleşti. Üstelik de tarihe geçecek ayrıntılarla.

Elbette bazı gözler, rengarenk giysileri içindeki Elizabeth'i aradı. Ama bu yıl da İngiliz kraliyet ailesinin kalburüstü üyelerinin en şık giysileri içinde halkın karşısına geçtiği geleneksel Trooping The Colour etkinliği gerçekleşti.

30 YILDAN FAZLA BİR ZAMAN SONRA İLK KEZ HÜKÜMDAR AT SIRTINDA

Bu kez Elizabeth yoktu ama onun yerini, tahta geçen yeni kral 3. Charles aldı. Kraliçe konumunda karısı Camilla vardı. Charles'ın büyük oğlu ve ilk sıradaki veliahtı William, karısı Kate Middleton, üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile ailenin yeni düzeninde daha ön plana çıkan Charles'ın en küçük kardeşi Edward ve karısı Sophie... Kısacası herkes özenle seçtiği giysileri içinde oradaydı.

Bu yıl kral 3. Charles törende bir ilke imza attı. 30 yıldan daha fazla bir süredir ilk kez bir hükümdar törene at sırtında katıldı.

Charles, Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkmadan önce gerçekleşen geçitte üzerinde askeri üniformasıyla yer aldı. Askeri birliklerle beraber at bindi Kral. Elbette ilk sıradaki velihatı William da onun yanında yer aldı.

Ailenin diğer üyeleri ise atların çektiği arabalar içinde Buckingham'a ulaştı. Kraliçe Camilla, Galler Prensesi Catherine ve üç çocuğu George, Charlotte ile Louis aynı arabada seyahat etti.

Camilla'nın askeri üniformaya benzeyen ceketi hemen dikkatleri çekti. Yeni kraliçe, görünümünü siyah bir şapkayla tamamladı.

Yanında oturan Galler Prensesi Catherine ise bugüne kadar üzerinde hiç görülmeyen yeşil renkli yeni bir kıyafet giymişti. Aynı renk bir şapka kullanan Kate Middleton'ın kıyafetinin üzerindeki işlemeler de dikkatlerden kaçmadı.





Elbette gittiği her yerde giyimi kuşamıyla dikkat çeken Kate Middleton'ın o gün kullandığı bir aksesuar ise birçok kişiyi geçmiş yıllara götürdü. Akıllara hemen Charles'ın, genç yaşta trajik bir şekilde hayata veda eden eski eşi Diana'yı getirdi.

Kate Middleton Trooping the Colour geçidi için giydiği yeşil kıyafetini, Prenses Diana'nın sık kullandığı küpelerle tamamladı. Aslında bu küpeleri Kate de aile için önemli olan etkinliklerde defalarca taktı.

Su damlası şeklindeki bu küpelerde, her biri minik elmaslarla çevrelenmiş iki tane mavi safir bulunuyor. Kate'in bu takı tercihi birçok kişiye "Diana yıllar önce ölmüş olabilir. Ama hatıralarıyla ve yaşarken kullandığı takılarıyla aslında hep orada, hep kendini hatırlatıyor" diye düşündürdü.

O KÜPELERİ DEFALARCA KULLANDI: Prenses Diana, bugün gelini Kate tarafından kullanılan bu gösterişli küpelerini birçok kez taktı. Bunlar arasında en çok hafızalarda kalan etkinlik ise 1995 yılındaki MET Gala oldu. Diana, küpeleriyle birlikte yine safir ve incilerden oluşan bir kolyeyi kullanmıştı.





KRALİÇE'NİN GÖZDE GELİNİ YILDIZINI İYİCE PARLATTI

Bu hatırlatmanın ardından günümüze dönelim. Törende Camilla ve Kate'ten sonra çok dikkat çeken biri daha vardı. Charles'ın en küçük kardeşi Edinburgh Dükü Edward'ın karısı Edinburgh Düşesi Sophie. Charles'ın taç giyme töreninde de ön saflarda olan Sophie bu kez beyazlar giymeyi tercih etti.

Yeri gelmişken Sophie'nin, Elizabeth'in en gözde gelini olduğunu da söyleyelim. Onun ölümünden sonra kelimenin tam anlamıyla yıkılmış bir görüntü sergileyen Sophie'nin yıldızı da yeni dönemde giderek parladı. Charles'ın, Sophie'nin kocası Edward'a, babaları Philip'in evlendikten sonra taşıdığı Edinburgh Düşesi unvanı vermesinin de derin bir anlamı var. Bu şekilde Sophie, Edinburgh Düşesi oldu. Bir başka deyişle kayınvalidesi Kraliçe 2. Elizabeth'in taşıdığı aile içinde ayrı bir değeri olan unvan Sophi'ye geçmiş oldu.

Görünümünü, geçmişte zaman zaman kullandığı bir şapka modeliyle tamamlayan Sophie'nin bulunduğu atlı arabada yanında Prenses Anne'in kocası Timothy Laurence vardı. Bu arada her ikisinin eşlerinin de yani Prens Edward ile Prenses Anne'in törende at bindiğini not düşelim.

PRENS LOUIS DAHA USLUYDU AMA YİNE YAPACAĞINI YAPTI

Geçen yıl Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünün kutlandığı Platin Jübile'de herkesten rol çalan Prens Louis de tabi iki ailesiyle birlikte törendeydi. Annesi Kate ve dedesinin karısı Camilla ile aynı arabada seyahat etti küçük prens.

Yanında ağabeyi George ve ablası Charlotte vardı. Geçen yıla kıyasla daha sakin davrandığı görülen Louis yine de yapacağını yaptı. Kimi zaman burnuyla oynayarak kimi zaman da yüzünü tuhaf şekillere sokarak herkesin dikkatini çekti.

Prens Louis, yine törene damgasını vurdu. Buckingham'ın balkonunda ailesiyle birlikte yer aldığında bir ara askerlere selam durdu.

Ama sonra uslu durmayı bir kenara bırakıp yine afacan bir tarzda jest ve mimikler sergiledi.

CHARLES, KRAL OLARAK İLK DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Şimdi isterseniz, her yıl dünyanın dört bir yanındaki meraklılarının büyük bir heyecanla beklediği bu törene biraz yakından bakalım. Öncelikle şunu anlatalım ki bu tören aynı zamanda Charles'ın doğum günü kutlaması. Yani Charles, tahta geçtikten sonraki ilk doğum gününü bu şekilde kutladı. "

Ama Charles'ın gerçek doğum günü 14 Kasım'da" diyenler için de konuyu biraz daha açalım. Aslında Trooping The Colour, İngiltere ve Milletler Topluluğu'nun askeri birliklerinin resmi geçit yaptığı bir tören. Kökleri çok daha eskilere dayansa da 17'nci yüzyıldan beri bir gelenek haline geldi.

Kraliçe 2. Elizabeth ölünceye kadar bu tören aynı zamanda onun doğum günü olarak da kutlanıyordu. Aslında onun doğum günü de 21 Nisan'daydı. Fakat o dönemde açık hava kutlamaları için uygun hava koşulları bulunmadığından bu coşku, geleneksel askeri törene denk getiriliyordu.

ASLINDA MONARŞİNİN DOĞUM GÜNÜ

Bu doğum günü konusunda şu noktayı da açıklığa kavuşturalım. Trooping the Colours, aslında ne Kraliçe'nin gerçek doğum günüydü ne de Charles'ın doğum günü. Bu geçit töreni aslında Britanya monarşisinin doğum günü. Bu kurum da bugün tam 260'ıncı yaşını kutluyor.

Durum böyle olunca o sırada monarşinin başında kim varsa temsilci o olduğu için de sembolik olarak kral ya da kraliçenin doğum günü sayılıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, 1985 yılındaki törene at sırtında katılmıştı.





William ile Kate'in en küçük oğlu Louis yine ilginç hareketleriyle dikkat çekti.

Kate ile Camilla, eşleri at üstünde yanlarından geçerken onlara gurur dolu bakışlarla baktı.