Arkalarından kötü konuştular: Lanet olası tembel dolandırıcılar

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ESKİSİNDEN DAHA ÇOK İLGİ ÇEKMEYE BAŞLADILAR

O dönemde anlattıklarına bakılırsa bu kadar göz önünde yaşamaktan sıkılmışlardı. Hatta Harry'nin söylediğine göre basın, karısı Meghan'a çok sert davranıyordu.

Onun da annesi Diana gibi basının kurbanı olmasını istemiyordu. Üstelik artık ekonomik olarak da aileden bağımsız olmak istiyorardı.

Zaten sağlık sorunlarıyla boğuşan Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere tüm aileyi rahatsız eden bu kararın ardından, önce Kanada'ya sonra da ABD'ye taşındılar.

Herkes bir daha onlardan nadiren haber alacağını düşünüyordu önceleri. Fakat tam tersi oldu. Londra'da bulundukları sürede olduğundan çok daha fazla ilgi çekmeye başladılar.

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HER YERİ TOZA DUMANA BULADILAR

Bu ülke değiştirmenin ardından Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla ortalığı yerinden oynattılar. Özellikle Harry, geride bıraktığı ailesine söylemediğini bırakmadı. Meghan'ın sözleri de cabası tabii ki.

Ama bununla da kalmadı bir dijital platform için hazırladıkları, hayatlarını konu alan program, Harry'nin bir hayalet yazar yardımıyla kaleme aldığı Spare (Yedek) adlı kitabı, bunun tanıtımında anlattıkları... Derken Harry ile Meghan gittikleri her yeri toza dumana buladılar.

Bu arada çiftin ABD'de nasıl yaşayacağı, hangi parayla geçineceği merak konusuydu. Öyle ya özellikle Harry, varlıklı bir hayat sürmüştü şimdiye kadar. Ailesinden ayrılırken finansal özgürlük ifadesini de kullandığına göre geçirmeleri için çiftin bir şeyler yapması gerekiyordu.

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PARA AKIŞI DURAKLAMAYA UĞRADI

Bu soruya da yanıt geldi: Çift, bazı dijital platformlarla milyon dolarlık anlaşmalar imzalamıştı. Zaten İngiliz kraliyet ailesine ağızlarına geleni söyledikleri program ile Harry'nin kitabı da çiftin gelir kaynaklarından biri oldu. Ama görünüşe göre bunun sonu geldi!

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Haydi biraz iyimser olalım ve bu kadar göz önünde bir çiftin tamamen parasız kalmayacağını düşünüp "gelir akışı duraksadı" diye ifade edelim durumu.

Eski bir oyuncu olan Meghan Markle'ın oğlunun adından esinlenerek kurduğu Archewell Vakfı aracılığıyla Spotify için hazırladığı Archetypes adlı podcast yayını anlaşması sona erdirildi. Bu karar, çift tarafından değil yayıncı kuruluş tarafından alındı.

Bir başka deyişle Harry ile Meghan'ın şirketle yaptığı anlaşmanın süresi tamamlandı ve söz konusu anlaşma yenilenmedi. Daha net söylersek Harry ile Meghan, ABD'deki lüks yaşamlarına finansal kaynak sağlayan 20 milyon doları ellerinden kaçırdı!

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ARKALARINDAN AĞIR ELEŞTİRİLER YAPILDI

Şimdi gelelim olayın perde arkasına... Yani Harry ile Meghan'ın "arkasından" konuşulanlara... Çünkü evlendikten sonra aldıkları ve aileden ayrılmalarına rağmen hala ısrarla kullandıkları unvanlarıyla Sussex Dükü ve Susex Düşesi, anlaşmayı iptal eden yayın kuruluşu çalışanları tarafından çok da güzel sözlerle yad edilmiyor.

Yayın kuruluşunun spor içerikleri yöneticisi olan Bill Simmons, Harry ve Meghan'ı "lanet olası dolandırıcılar" olarak tanımladı. Üstelik bunu kendi podcast yayınında yaptı. Sonra da şunları söyledi: "Bu, onlarla birlikte yapıyor olmamız gereken podcast yayınıydı."

Simmons'ın eleştirisi bununla da sınırlı kalmadı. Harry ve Meghan hakkında "tembel" ifadesini de kullandı. Çifti, ABD eski başkanı Barack Obama ve karısı Michelle ile kıyasladı. Obama çiftinin de söz konusu yayın kuruluşuyla anlaşması var ve onlar gayet güzel bir şekilde işlerini yapıyorlar Simmons'a göre.

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'İKİSİ DE ZOR İNSANLAR'

Bu arada bazı ifadelere göre Harry ile Meghan, Spotify çalışanlarına göre çalışılması kolay insanlar değil ve sanıldığı kadar geniş bir kitleye de hitap etmiyorlar.

Bu kaynaklardan biri, yayın kuruluşunun Alex CoopeR, Dax Shepard, Emma Chemberlain gibi daha yaratıcı ve daha geniş kitlelere hitap edebilen kişilere yöneleceğini belirtti. Ardından da şu sözleri söyledi: "Harry ile Meghan bunların dışında. Tembel ve zor kişiler olarak görünüyorlar."

O LÜKS HAYATI NASIL SÜRDÜRECEKLER?

Bu arada milyon dolarlık anlaşmanın yenilenmemesinin Harry ve Meghan üzerinde finansal bir baskısı da olacak. Çiftin Montecito'daki lüks yaşamlarını yüksek bir gelirleri olmadan nasıl sürdürecekleri ayrı merak konusu.

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Sözün burasında çiftin söz konusu malikaneyi 2020 yılında 14. 7 milyon dolara satın aldığını hatırlatalım. Mülkün emlak vergisi yaklaşık 145 bin dolar. Üstelik lüks malikanenin tek gideri de bu değil. Bakımı, çalışanların ve güvenlik görevlilerinin ödemeleri derken Harry ile Meghan bu yaşamı sürdürmek için epey yüklü bir para harcıyor.

Bunlar arasında özel güvenlik giderlerinin yıllık iki milyon dolar olduğu da bazı kaynaklar tarafından basına "fısıldandı."

İFLAS ETMEDİLER AMA PARA BİRİKTİRMEK YERİNE HARCAMALARI GEREK: Kaybettikleri bütün bu paraya rağmen Harry ve Meghan'a yakın bir kaynak çiftin iflas etmediğini söyledi. Ama hemen ardından da şunları ekledi: " Ama bütün bu giderleri ödemek için paralarını bankada biriktirmek yerine harcamaları gerekecek."





BLOĞUNU TEKRAR MI AÇACAK?

Bu arada çiftle daha doğrusu Meghan Markle ile ilgili başka bir iddia da dolaşıyor ortalarda. Aslında bu durum, bir süredir basının da gündemindeydi. Markle, oyunculuk yıllarında The Tig adlı bir internet bloğu hazırlıyordu. Sonra Harry ile ilişkisi ciddileşince bloğunu kapatmak zorunda kaldı.

İşte bu konudaki iddialara göre Marklebloğunu tekrar açmaya hazırlanıyor. Çünkü Düşes'e yakın kaynakların belirttiğine göre o blog sadece hobi için hazırlanmıyordu. Markle içir aynı zamanda bir iş yani kazanç alanıydı.

Son iddialara göre Markle para kazanmak için bloğunu tekrar açmayı planlıyor. Oraya yazacakları sayesinde gelecek reklam gelirleri de çifte hatırı sayılır bir kazanç sağlayacak.