×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2023 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA MUCÄ°ZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

'Bizim çocuk iÅŸi kadere kaldÄ±' demiÅŸti...Hamile olduÄŸunu kocasÄ±na söylemek için pankart açtÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kourtney Kardashian#Travis Barker#Scott Disick
Bizim Ã§ocuk iÅŸi kadere kaldÄ± demiÅŸti...Hamile olduÄŸunu kocasÄ±na sÃ¶ylemek iÃ§in pankart aÃ§tÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 13:37

AslÄ±nda eski iliÅŸkisinden Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmiÅŸti. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle annelik duygusunu tatmÄ±ÅŸtÄ±. Ama ÅŸimdi evli olduÄŸu kocasÄ±ndan da bir bebek sahibi olmayÄ± Ã§ok istiyordu. AÅŸklarÄ±nÄ±n bir meyvesi olacaktÄ± bu Ã§ocuk. Fakat kendi sÃ¶zleriyle durum umutsuz gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

Haberin DevamÄ±

HAMÄ°LE KALMA KONUSUNDA Ã‡OK UMUTSUZDU
Hatta bu konuda kendisinin ve kocasÄ±nÄ±n bir Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in giriÅŸtiÄŸi bÃ¼tÃ¼n Ã§abalar boÅŸa gitmiÅŸti, tedaviler sonuÃ§suz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Bunu da kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce "ArtÄ±k tamam... Bizim Ã§ocuk sahibi olma iÅŸimiz TanrÄ±'ya kaldÄ±" diyerek bu konuda ne kadar yorgun olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

Ama sonra belki onun bile beklemediÄŸi bir geliÅŸme oldu. Kendisinin ve kocasÄ±nÄ±n arzusu gerÃ§ekleÅŸti ve Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z hamile kaldÄ±. Bunu da kocasÄ±na sÃ¶ylemek iÃ§in Ã§ok farklÄ± bir yÃ¶ntem seÃ§ti. Sahnedeki kocasÄ± gÃ¶rsÃ¼n diye "Ben hamileyim" diye yazdÄ±ÄŸÄ± bir pankart aÃ§tÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± evlatlÄ±k kÄ±zÄ±nÄ± evlendirdi: Ä°ki metre kuyruÄŸu olan gelinlik 300 saatte dikildiÜnlü ÅŸarkÄ±cÄ± evlatlÄ±k kÄ±zÄ±nÄ± evlendirdi: Ä°ki metre kuyruÄŸu olan gelinlik 300 saatte dikildi Haberi görüntüle

Bizim Ã§ocuk iÅŸi kadere kaldÄ± demiÅŸti...Hamile olduÄŸunu kocasÄ±na sÃ¶ylemek iÃ§in pankart aÃ§tÄ±

'BEN HAMÄ°LEYÄ°M' DÄ°YE PANKART AÃ‡TI
BÃ¶ylesine dikkat Ã§ekici bir hamilelik duyurusu kimden gelirdi zaten! Tabii ki bÃ¼tÃ¼n bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerlerinde toplama konusunda her biri bir uzman olan Kardashian- Jenner ailesinin bir Ã¼yesinden. Ama en beklenmedik Ã¼yesinden! Yani Kourtney Kardashian'dan...Â 

Haberin DevamÄ±

GeÃ§en yÄ±l arka arkaya dÃ¼zenlenen Ã¼Ã§ farklÄ± tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren 44 yaÅŸÄ±ndaki Kourtney Kardashian ile 47 yaÅŸÄ±ndaki mÃ¼zisyen kocasÄ± Travis Barker'Ä± bebek mutluluÄŸu sardÄ±.

Uzun sÃ¼re birlikte olduÄŸu eski sevgilisi Scott Disick'ten Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk sahibi olan Kourtney Kardashian, bu kez kocasÄ± Travis Barker'dan hamile olduÄŸunu beklenmedik bir biÃ§imde duyurdu.

Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ annesi onun tahtÄ±nÄ± yaptÄ±Ünlü annesi onun 'tahtÄ±nÄ±' yaptÄ±Haberi görüntüle

Bizim Ã§ocuk iÅŸi kadere kaldÄ± demiÅŸti...Hamile olduÄŸunu kocasÄ±na sÃ¶ylemek iÃ§in pankart aÃ§tÄ±

HABERÄ° EVDE DEÄžÄ°L KONSERDE VERDÄ°
Bu mutlu haberi kocasÄ±na evlerinde vermedi Kourtney Kardashian. Bunun iÃ§in Travis Barker'Ä±n grubu Blink 182 ile birlikte Los Angeles'ta verdiÄŸi konseri seÃ§ti. Tam da Barker grubuyla birlikte sahnede ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶ylerken Kourtney Kardashian Ã¼zerinde "Travis ben hamileyim" yazan bir pankart aÃ§tÄ±. Sonra da olduÄŸu yerde zÄ±plamaya baÅŸladÄ±.

Bu pankartÄ± ve karÄ±sÄ±nÄ±n heyecanÄ±nÄ± gÃ¶ren Travis Barker da sahneden inip karÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±na koÅŸtu ve onu Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu.

Haberin DevamÄ±
Gözden KaçmasÄ±nArkalarÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ konuÅŸtular: Lanet olasÄ± tembel dolandÄ±rÄ±cÄ±larArkalarÄ±ndan kötü konuÅŸtular: Lanet olasÄ± tembel dolandÄ±rÄ±cÄ±larHaberi görüntüle

Bizim Ã§ocuk iÅŸi kadere kaldÄ± demiÅŸti...Hamile olduÄŸunu kocasÄ±na sÃ¶ylemek iÃ§in pankart aÃ§tÄ±

HER YOLU DENEYÄ°P BAÅžARISIZ OLMUÅžLARDI
Kourtney Kardashin, ailece kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tikleri TV ÅŸovunda birlikte bir bebek sahibi olma isteÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a dile getirmiÅŸti. Hatta bu nedenle birÃ§ok kez tÃ¼p bebek tedavisi gÃ¶rdÃ¼klerini bazÄ± bitkisel ilaÃ§lar kullandÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.

Fakat yine kendilerinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bu Ã§abalardan bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmayÄ±nca artÄ±k uÄŸraÅŸmayÄ± bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± da dile getirdi.

Kourtney Kardashian, geÃ§en 25 MayÄ±s'ta yayÄ±nlanan Thne Kardashians adlÄ± ÅŸovda "Resmi olarak bu iÅŸi bitirdik. Bir bebeÄŸimiz olmasÄ±nÄ± her ÅŸeyden Ã§ok istiyorduk. Ama ben TanrÄ±'nÄ±n bizim iÃ§in hazÄ±rladÄ±klarÄ±na inanÄ±yorum. EÄŸer bu bir bebekse bunun gÃ¼nÃ¼n birinde olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±
Gözden KaçmasÄ±nHamilelik nasÄ±l gidiyor sorusunu duyanlar dondu kaldÄ±: Peki ya babasÄ±'Hamilelik nasÄ±l gidiyor?' sorusunu duyanlar dondu kaldÄ±: Peki ya babasÄ±? Haberi görüntüle

Bizim Ã§ocuk iÅŸi kadere kaldÄ± demiÅŸti...Hamile olduÄŸunu kocasÄ±na sÃ¶ylemek iÃ§in pankart aÃ§tÄ±

HER Ä°KÄ°SÄ°NÄ°N DE DÃ–RDÃœNCÃœ Ã‡OCUÄžU OLACAK
DÃ¼nyaya gelecek bu bebek Kourtney Kardashian'Ä±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸu olacak. Kardashian, Scott Disick ile iliÅŸkisinden 13 yaÅŸÄ±nda Mason, 10 yaÅŸÄ±nda Penelope ve 8 yaÅŸÄ±nda Reign adÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi.

AynÄ± zamanda Travis Barker da dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez baba olacak. Onun da eski eÅŸi Shanna Moakle'dan 19 yaÅŸÄ±nda Landon, 17 yaÅŸÄ±nda Alabama ve 24 yaÅŸÄ±nda Atiana adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Â

Bizim Ã§ocuk iÅŸi kadere kaldÄ± demiÅŸti...Hamile olduÄŸunu kocasÄ±na sÃ¶ylemek iÃ§in pankart aÃ§tÄ±

Kourtney Kardashian, uzun sÃ¼re Scott Disick ile birlikte olmuÅŸtu. Bu birliktelikten Ã¼Ã§tane Ã§ocuk sahibi olmuÅŸtu eski Ã§ift.Â 

Haberin DevamÄ±

Bizim Ã§ocuk iÅŸi kadere kaldÄ± demiÅŸti...Hamile olduÄŸunu kocasÄ±na sÃ¶ylemek iÃ§in pankart aÃ§tÄ±

Travis Barker'Ä±n Shanna Moakler ile evliliÄŸinden Ã¼Ã§ tane yetiÅŸkin Ã§ocuÄŸu bulunuyor.Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Kourtney Kardashian#Travis Barker#Scott Disick

BAKMADAN GEÇME!

Ayaklanma, katliam, kÃ¶lelik... Batavia batÄ±ÄŸÄ±yla ilgili gerÃ§ekler 400 yÄ±l aradan sonra gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±: Ä°nanÄ±lmaz bir vahÅŸet hikÃ¢yesi

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batÄ±ÄŸÄ±yla ilgili gerçekler 400 yÄ±l aradan sonra gün yüzüne çÄ±ktÄ±: 'Ä°nanÄ±lmaz bir vahÅŸet hikâyesi'

#Avustralya
9 gÃ¼nlÃ¼k bayram tatilinde keÅŸfedilmeyi bekleyen adresler... Ä°ster doÄŸa gezileri yapÄ±n ister denizin keyfini Ã§Ä±karÄ±n | 10 ÅžEHÄ°R 15 Ã–NERÄ°

9 günlük bayram tatilinde keÅŸfedilmeyi bekleyen adresler... Ä°ster doÄŸa gezileri yapÄ±n ister denizin keyfini çÄ±karÄ±n | 10 ÅžEHÄ°R 15 ÖNERÄ°

#Tatil
Emzirmek Ã§ocuÄŸun eÄŸitim hayatÄ±nda baÅŸarÄ±yÄ± artÄ±rÄ±yor â€˜Sadece zekÃ¢ya deÄŸil, ruhsal geliÅŸime dahi katkÄ± saÄŸlÄ±yorâ€™

Emzirmek çocuÄŸun eÄŸitim hayatÄ±nda baÅŸarÄ±yÄ± artÄ±rÄ±yor! â€˜Sadece zekâya deÄŸil, ruhsal geliÅŸime dahi katkÄ± saÄŸlÄ±yorâ€™

#Anne Sütü