Bizim Ã§ocuk iÅŸi kadere kaldÄ± demiÅŸti...Hamile olduÄŸunu kocasÄ±na sÃ¶ylemek iÃ§in pankart aÃ§tÄ±

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HAMÄ°LE KALMA KONUSUNDA Ã‡OK UMUTSUZDU

Hatta bu konuda kendisinin ve kocasÄ±nÄ±n bir Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in giriÅŸtiÄŸi bÃ¼tÃ¼n Ã§abalar boÅŸa gitmiÅŸti, tedaviler sonuÃ§suz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Bunu da kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce "ArtÄ±k tamam... Bizim Ã§ocuk sahibi olma iÅŸimiz TanrÄ±'ya kaldÄ±" diyerek bu konuda ne kadar yorgun olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

Ama sonra belki onun bile beklemediÄŸi bir geliÅŸme oldu. Kendisinin ve kocasÄ±nÄ±n arzusu gerÃ§ekleÅŸti ve Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z hamile kaldÄ±. Bunu da kocasÄ±na sÃ¶ylemek iÃ§in Ã§ok farklÄ± bir yÃ¶ntem seÃ§ti. Sahnedeki kocasÄ± gÃ¶rsÃ¼n diye "Ben hamileyim" diye yazdÄ±ÄŸÄ± bir pankart aÃ§tÄ±.





'BEN HAMÄ°LEYÄ°M' DÄ°YE PANKART AÃ‡TI

BÃ¶ylesine dikkat Ã§ekici bir hamilelik duyurusu kimden gelirdi zaten! Tabii ki bÃ¼tÃ¼n bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerlerinde toplama konusunda her biri bir uzman olan Kardashian- Jenner ailesinin bir Ã¼yesinden. Ama en beklenmedik Ã¼yesinden! Yani Kourtney Kardashian'dan...Â

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GeÃ§en yÄ±l arka arkaya dÃ¼zenlenen Ã¼Ã§ farklÄ± tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren 44 yaÅŸÄ±ndaki Kourtney Kardashian ile 47 yaÅŸÄ±ndaki mÃ¼zisyen kocasÄ± Travis Barker'Ä± bebek mutluluÄŸu sardÄ±.

Uzun sÃ¼re birlikte olduÄŸu eski sevgilisi Scott Disick'ten Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk sahibi olan Kourtney Kardashian, bu kez kocasÄ± Travis Barker'dan hamile olduÄŸunu beklenmedik bir biÃ§imde duyurdu.





HABERÄ° EVDE DEÄžÄ°L KONSERDE VERDÄ°

Bu mutlu haberi kocasÄ±na evlerinde vermedi Kourtney Kardashian. Bunun iÃ§in Travis Barker'Ä±n grubu Blink 182 ile birlikte Los Angeles'ta verdiÄŸi konseri seÃ§ti. Tam da Barker grubuyla birlikte sahnede ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶ylerken Kourtney Kardashian Ã¼zerinde "Travis ben hamileyim" yazan bir pankart aÃ§tÄ±. Sonra da olduÄŸu yerde zÄ±plamaya baÅŸladÄ±.

Bu pankartÄ± ve karÄ±sÄ±nÄ±n heyecanÄ±nÄ± gÃ¶ren Travis Barker da sahneden inip karÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±na koÅŸtu ve onu Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu.

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HER YOLU DENEYÄ°P BAÅžARISIZ OLMUÅžLARDI

Kourtney Kardashin, ailece kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tikleri TV ÅŸovunda birlikte bir bebek sahibi olma isteÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a dile getirmiÅŸti. Hatta bu nedenle birÃ§ok kez tÃ¼p bebek tedavisi gÃ¶rdÃ¼klerini bazÄ± bitkisel ilaÃ§lar kullandÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.

Fakat yine kendilerinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bu Ã§abalardan bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmayÄ±nca artÄ±k uÄŸraÅŸmayÄ± bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± da dile getirdi.

Kourtney Kardashian, geÃ§en 25 MayÄ±s'ta yayÄ±nlanan Thne Kardashians adlÄ± ÅŸovda "Resmi olarak bu iÅŸi bitirdik. Bir bebeÄŸimiz olmasÄ±nÄ± her ÅŸeyden Ã§ok istiyorduk. Ama ben TanrÄ±'nÄ±n bizim iÃ§in hazÄ±rladÄ±klarÄ±na inanÄ±yorum. EÄŸer bu bir bebekse bunun gÃ¼nÃ¼n birinde olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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HER Ä°KÄ°SÄ°NÄ°N DE DÃ–RDÃœNCÃœ Ã‡OCUÄžU OLACAK

DÃ¼nyaya gelecek bu bebek Kourtney Kardashian'Ä±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸu olacak. Kardashian, Scott Disick ile iliÅŸkisinden 13 yaÅŸÄ±nda Mason, 10 yaÅŸÄ±nda Penelope ve 8 yaÅŸÄ±nda Reign adÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi.

AynÄ± zamanda Travis Barker da dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez baba olacak. Onun da eski eÅŸi Shanna Moakle'dan 19 yaÅŸÄ±nda Landon, 17 yaÅŸÄ±nda Alabama ve 24 yaÅŸÄ±nda Atiana adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

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Kourtney Kardashian, uzun sÃ¼re Scott Disick ile birlikte olmuÅŸtu. Bu birliktelikten Ã¼Ã§tane Ã§ocuk sahibi olmuÅŸtu eski Ã§ift.Â

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Travis Barker'Ä±n Shanna Moakler ile evliliÄŸinden Ã¼Ã§ tane yetiÅŸkin Ã§ocuÄŸu bulunuyor.Â