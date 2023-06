KraliÃ§eler zirvesine damga vuran soru: Ä°kisine de aynÄ± cerrah mÄ± bakÄ±yor

Haberin Devamı

KRALİYET DÜNYASININ EN ÜNLÜ "KIZ KARDEŞLERİ"

Monarşi ailelerini yakından izleyenler bu konuda hemen iki isim söyler: İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Prens William'ın eşi Kate Middleton ile Danimarka Veliaht Prensi Frederik'in eşi Prenses Mary.

Her iki genç kadın da 'mavi kanlı' olmayan ailelerden geliyor. Her ikisi de ülkelerinin veliaht prensleriyle evli, yani çok uzak olmayan bir gelecekte kraliçe olacaklar. Biri İngiltere doğumlu, diğeri Avustralya.

Fakat Kate ile Mary, fiziksel olarak ilk anda değil ama gerçekten de birbirlerine benziyorlar. Hatta ikisinin bir araya geldiği birkaç yıl önceki Ascot at yarışlarında bu benzerlik çok belirgin şekilde gözler önüne serilmişti.

Ayrıca 41 yaşındaki üç çocuk annesi Kate ile ondan 10 yaş büyük dört çocuk annesi Mary'nin giyim tarzları da birbirinin aynısı. Bazen birinin önce giydiğini sonra diğeri giyiyor. İşte bütün bunlar yüzünden de iki kraliyet gelini kız kardeşlere benzetiliyor.

KARDEŞLERİ BİLE BU KADAR BENZEMİYOR

Peki monarşi dünyasında birbirine bu kadar benzetilen iki "mevkidaş" sadece onlar mı sanıyorsunuz? Tabii ki değil!

Yine dünyanın farklı coğrafyalarında birbirine kız kardeş kadar benzetilen iki kraliçe daha var: Biri 52 yaşındaki Ürdün Kraliçesi Rania... Diğeri de 50 yaşındaki iki çocuk annesi İspanya Kraliçesi Letizia.

Görüldüğü gibi farklı ülkelerde aynı konumu paylaşan bu iki kadının da birbiriyle hiçbir kan bağı yok. Ama fiziksel benzerlikleri çarpıcı.

MADRİD'DE BULUŞTULAR

Bu iki kraliçe, yani Rania ile Letizia geçtiğimiz günlerde bir araya geldiler. Ürdün Kralı 2. Abdullah yanına eşi Kraliçe Rania ve 18 yaşındaki küçük oğlu Prens Haşim'i de alarak İspanya'ya gitti. Bu ziyaretin nedeni, İspanya Kralı Felipe'nin tahta çıkış yıl dönümünü kutlamaktı.



İspanya kraliyet çifti, Ürdün'den gelen konuklarını ağırladı. Resmi davetlerin yanı sıra bazı ziyaretler de yapıldı. İşte o ziyaret sırasında bütün dünyanın "kız kardeşler" diye tanımladığı Rania ile Letizia, eşlerini gölgede bıraktı. Her ne kadar Felipe ve Abdullah sayesinde kraliyet ailesi üyesi olsalar da iki güzel kraliçe o ziyaretin başlıca konusu oldu.

SAMİMİYETLERİ GÖZDEN KAÇMADI: Rania ve Letizia, eşlerinden ayrı olarak bazı ziyaretlerde bulundu. İşte o ziyaretler sırasında da aralarındaki benzerlik daha fazla altı çizilir hale geldi. İkisi de gayet zarif giyinen iki kraliçenin samimiyeti de gözden kaçmadı.

Bu arada gözden kaçmayan hatta espri konusu olan başka bir ayrıntı daha vardı: Hem Rania'nın hem de Letizia'nın, görünümlerini korumak için sık sık estetik müdahaleler yaptırdığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Elbette dünyanın gözleri önünde yaşayan iki kraliçenin görünümlerini korumak için olanaklarını sonuna kadar kullanmaları normal. Öte yandan bu durum sosyal medya platformlarında Letizia ve Rania'nın benzer görünümleri hakkında espri yapılmasını engellemedi.



Rania ile Letizia'nın benzerliğine dikkat çeken bir sosyal medya kullanıcısı "Kız kardeş olabilirler" diyerek görüşünü belirtti.

Birçok kişi ise iki kraliçenin yüzlerinin benzerliğini vurgulayarak "Acaba ikisi de aynı estetik cerraha mı gidiyor?" sorusunu sordu. Hatta Rania ile Letizia'nın bu konuda birbirlerine tavsiye verdiğini ileri sürenler bile oldu.

DOLGU VE BOTOKSLARA GÖNDERME YAPAN YORUMLAR

Takipçileri, her ne kadar yıllara direnmek için estetik operasyonlardan geçseler de her ikisinin de gayet güzel göründüğü fikrinde buluştu.



"İki tane gergin yüz" diyerek kraliçelerin yüzlerindeki dolgu ve botokslara gönderme yapanlar olduğu gibi özellikle Letizia'nın güzel yüzünü bu tür işlemlerle bozduğunu savunanlar da çıktı.



Bu arada ilerleyen yaşlarına rağmen ince fiziklerini korumaları da konu edildi. Bazı kişiler her ikisininde gayet iyi göründüğünü savunurken bazıları da biraz yemek yemeleri gerektiğini ileri sürdü.



Genel olarak Rania ve Letizia, bu ziyaret sırasında sergiledikleri görünümle hayranlarından tam not aldı.

HERKES GİBİ ONLAR DA DEĞİŞTİ: Aslına bakılırsa herkes gibi iki kraliçe, Rania ve Letizia da geçip giden yıllar içinde fiziksel olarak değiştiler. Ama estetik kliniklerin kapısını sık sık çaldıkları da bir gerçek. Gelin, dünyanın gözü önündeki bu iki kraliçenin hem fiziksel açıdan geçirdikleri değişime bir bakalım hem de veliaht prenslerle evlenince farklı bir yola giren hayatlarına bakalım.

1972 doğumlu Letizia Ortiz Rocasolano, Avrupa'nın en genç kraliçesi olma unvanını elinde tutuyor. Hem de asil bir aileden gelmediği halde. İspanya'nın Oviedo kentinde dünyaya gelen Letizia tıpkı anne ve babası gibi gazetecilik eğitimi aldı.

Önce muhabirlik sonra da spikerlik yapmaya başladı. 2003 yılında ise hayatının akışı değişti. Avrupa'daki birçok soylu ailenin "ideal damat adayı" Asturias Prensi Felipe ile tanıştı. Aralarında büyük bir aşk doğdu.

Avrupa'da bütün genç kızların gözdesi olan İspanya Veliaht Prensi Felipe'nin Letizia Ortiz'e aşık olması büyük hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Üstelik de daha önce bir kez evlenip boşanmıştı. Yani bir kraliyet ailesi için hiç de uygun bir gelin adayı değildi.

AŞK GALİP GELDİ

Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlıydı, aşkları engel tanımayacak kadar büyüktü. Çift 22 Mayıs 2004'te görkemli bir törenle evlendi.

Hem halk hem de kraliyet ailesi sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda zarafetiyle de dikkat çeken gelinlerini çok sevdi.Felipe'nin babası bir süre sonra tahtı oğluna bıraktı ve böylece eski haber spikeri Letizia, Kraliçe unvanını aldı.

Kraliçe Rania ise son birkaç aydır ardı ardına kayınvalide olmasıyla gündemde. Önce büyük kızı Prenses Iman'ı sonra da büyük oğlu Hüseyin'i evlendirdi Rania. Iman'ın Cemil Thermiotis ile evlendiği tören ne kadar "aile içinde" yapılsa da Veliaht Prens Hüseyin'in Rajw Al Saif ile evlendi tören tam anlamıyl bir kraliyet zirvesine dönüştü. Dünyada bu düğüne katılmayan kraliyet ailesinin kalmadığını söylesek yanılmış olmayız.

Bu arada küçük bir not. Bu ayın ilk günü yapılan düğünde Kraliçe Letizia ile Kral Felipe yoktu. Onların yerine ülkenin eski kral ve kraliçesi düğüne katıldı. Bu küçük hatırlatmanın ardından konumuza dönelim.

Kraliçe Rania ya da aileye gelin gitmeden önceki adıyla Rania el Yasin, Filistin kökenli bir ailenin kızı olarak 1970 yılında Kuveyt'te dünyaya geldi. Önce aynı ülkede bir İngiliz okulunda eğitim gördü. Birinci Körfez Savaşı sırasında doktor olan babası ve annesiyle birlikte Mısır'a taşındılar.Rania, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde işletme eğitimi gördü. Daha sonra da eğitimini Londra ve ABD'de sürdürdü. Rania ile o sırada henüz prens olan Abdullan 1993 yılında bir yemek davetinde tanıştılar. Aynı yıl da evlendiler.Bu arada Rania ile ilgili olarak çok konuşulan bir ayrıntıya da değinelim. Kraliçe'nin anne tarafından dedesi Türk asıllı. Rania da seneler önce verdiği bir röportajda Türk kültürüne yabancı olmadığını anlatmıştı.

İki kraliçe zaman zaman fiziksel özellikleriyle zaman zaman da giyim tarzlarıyla birbirlerine benzetiliyor. Bu arada soldaki Letizia, sağdaki Rania.