KraliÃ§eler zirvesine damga vuran soru: Ä°kisine de aynÄ± cerrah mÄ± bakÄ±yor

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KRALÄ°YET DÃœNYASININ EN ÃœNLÃœ "KIZ KARDEÅžLERÄ°"

MonarÅŸi ailelerini yakÄ±ndan izleyenler bu konuda hemen iki isim sÃ¶yler: Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini, Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton ile Danimarka Veliaht Prensi Frederik'in eÅŸi Prenses Mary.

Her iki genÃ§ kadÄ±n da 'mavi kanlÄ±' olmayan ailelerden geliyor. Her ikisi de Ã¼lkelerinin veliaht prensleriyle evli, yani Ã§ok uzak olmayan bir gelecekte kraliÃ§e olacaklar. Biri Ä°ngiltere doÄŸumlu, diÄŸeri Avustralya.

Fakat Kate ile Mary, fiziksel olarak ilk anda deÄŸil ama gerÃ§ekten de birbirlerine benziyorlar. Hatta ikisinin bir araya geldiÄŸi birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nceki Ascot at yarÄ±ÅŸlarÄ±nda bu benzerlik Ã§ok belirgin ÅŸekilde gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serilmiÅŸti.

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AyrÄ±ca 41 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Kate ile ondan 10 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Mary'nin giyim tarzlarÄ± da birbirinin aynÄ±sÄ±. Bazen birinin Ã¶nce giydiÄŸini sonra diÄŸeri giyiyor. Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlar yÃ¼zÃ¼nden de iki kraliyet gelini kÄ±z kardeÅŸlere benzetiliyor.Â

KARDEÅžLERÄ° BÄ°LE BU KADAR BENZEMÄ°YOR

Peki monarÅŸi dÃ¼nyasÄ±nda birbirine bu kadar benzetilen iki "mevkidaÅŸ" sadece onlar mÄ± sanÄ±yorsunuz? Tabii ki deÄŸil!

Yine dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± coÄŸrafyalarÄ±nda birbirine kÄ±z kardeÅŸ kadar benzetilen iki kraliÃ§e daha var: Biri 52 yaÅŸÄ±ndaki ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi Rania... DiÄŸeri de 50 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia.Â

GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi farklÄ± Ã¼lkelerde aynÄ± konumu paylaÅŸan bu iki kadÄ±nÄ±n da birbiriyle hiÃ§bir kan baÄŸÄ± yok. Ama fiziksel benzerlikleri Ã§arpÄ±cÄ±.Â

MADRÄ°D'DE BULUÅžTULAR

Bu iki kraliÃ§e, yani Rania ile Letizia geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir araya geldiler. ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah yanÄ±na eÅŸi KraliÃ§e Rania ve 18 yaÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens HaÅŸim'i de alarak Ä°spanya'ya gitti. Bu ziyaretin nedeni, Ä°spanya KralÄ± Felipe'nin tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlamaktÄ±.Â



Ä°spanya kraliyet Ã§ifti, ÃœrdÃ¼n'den gelen konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±. Resmi davetlerin yanÄ± sÄ±ra bazÄ± ziyaretler de yapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte o ziyaret sÄ±rasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n "kÄ±z kardeÅŸler" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Rania ile Letizia, eÅŸlerini gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±. Her ne kadar Felipe ve Abdullah sayesinde kraliyet ailesi Ã¼yesi olsalar da iki gÃ¼zel kraliÃ§e o ziyaretin baÅŸlÄ±ca konusu oldu.

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SAMÄ°MÄ°YETLERÄ° GÃ–ZDEN KAÃ‡MADI:Â Rania ve Letizia, eÅŸlerinden ayrÄ± olarak bazÄ± ziyaretlerde bulundu. Ä°ÅŸte o ziyaretler sÄ±rasÄ±nda da aralarÄ±ndaki benzerlik daha fazla altÄ± Ã§izilir hale geldi. Ä°kisi de gayet zarif giyinen iki kraliÃ§enin samimiyeti de gÃ¶zden kaÃ§madÄ±.

Bu arada gÃ¶zden kaÃ§mayan hatta espri konusu olan baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±: Hem Rania'nÄ±n hem de Letizia'nÄ±n, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerini korumak iÃ§in sÄ±k sÄ±k estetik mÃ¼dahaleler yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

Elbette dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde yaÅŸayan iki kraliÃ§enin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerini korumak iÃ§in olanaklarÄ±nÄ± sonuna kadar kullanmalarÄ± normal. Ã–te yandan bu durum sosyal medya platformlarÄ±nda Letizia ve Rania'nÄ±n benzer gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleri hakkÄ±nda espri yapÄ±lmasÄ±nÄ± engellemedi.



Rania ile Letizia'nÄ±n benzerliÄŸine dikkat Ã§eken bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± "KÄ±z kardeÅŸ olabilirler" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

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BirÃ§ok kiÅŸi ise iki kraliÃ§enin yÃ¼zlerinin benzerliÄŸini vurgulayarak "Acaba ikisi de aynÄ± estetik cerraha mÄ± gidiyor?" sorusunu sordu. Hatta Rania ile Letizia'nÄ±n bu konuda birbirlerine tavsiye verdiÄŸini ileri sÃ¼renler bile oldu.Â

DOLGU VE BOTOKSLARA GÃ–NDERME YAPAN YORUMLAR

TakipÃ§ileri, her ne kadar yÄ±llara direnmek iÃ§in estetik operasyonlardan geÃ§seler de her ikisinin de gayet gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ fikrinde buluÅŸtu.



"Ä°ki tane gergin yÃ¼z" diyerek kraliÃ§elerin yÃ¼zlerindeki dolgu ve botokslara gÃ¶nderme yapanlar olduÄŸu gibi Ã¶zellikle Letizia'nÄ±n gÃ¼zel yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bu tÃ¼r iÅŸlemlerle bozduÄŸunu savunanlar da Ã§Ä±ktÄ±.



Bu arada ilerleyen yaÅŸlarÄ±na raÄŸmen ince fiziklerini korumalarÄ± da konu edildi. BazÄ± kiÅŸiler her ikisininde gayet iyi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunurken bazÄ±larÄ± da biraz yemek yemeleri gerektiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â



Genel olarak Rania ve Letizia, bu ziyaret sÄ±rasÄ±nda sergiledikleri gÃ¶rÃ¼nÃ¼mle hayranlarÄ±ndan tam not aldÄ±.

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HERKES GÄ°BÄ° ONLAR DA DEÄžÄ°ÅžTÄ°:Â AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa herkes gibi iki kraliÃ§e, Rania ve Letizia da geÃ§ip giden yÄ±llar iÃ§inde fiziksel olarak deÄŸiÅŸtiler. Ama estetik kliniklerin kapÄ±sÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k Ã§aldÄ±klarÄ± da bir gerÃ§ek. Gelin, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼ndeki bu iki kraliÃ§enin hem fiziksel aÃ§Ä±dan geÃ§irdikleri deÄŸiÅŸime bir bakalÄ±m hem de veliaht prenslerle evlenince farklÄ± bir yola giren hayatlarÄ±na bakalÄ±m.

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1972 doÄŸumlu Letizia Ortiz Rocasolano, Avrupa'nÄ±n en genÃ§ kraliÃ§esi olma unvanÄ±nÄ± elinde tutuyor. Hem de asil bir aileden gelmediÄŸi halde. Ä°spanya'nÄ±n Oviedo kentinde dÃ¼nyaya gelen Letizia tÄ±pkÄ± anne ve babasÄ± gibi gazetecilik eÄŸitimi aldÄ±.Â

Ã–nce muhabirlik sonra da spikerlik yapmaya baÅŸladÄ±. 2003 yÄ±lÄ±nda ise hayatÄ±nÄ±n akÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸti. Avrupa'daki birÃ§ok soylu ailenin "ideal damat adayÄ±" Asturias Prensi Felipe ile tanÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk doÄŸdu.

Avrupa'da bÃ¼tÃ¼n genÃ§ kÄ±zlarÄ±n gÃ¶zdesi olan Ä°spanya Veliaht Prensi Felipe'nin Letizia Ortiz'e aÅŸÄ±k olmasÄ± bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Ãœstelik de daha Ã¶nce bir kez evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Yani bir kraliyet ailesi iÃ§in hiÃ§ de uygun bir gelin adayÄ± deÄŸildi.

AÅžK GALÄ°P GELDÄ°

Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlÄ±ydÄ±, aÅŸklarÄ± engel tanÄ±mayacak kadar bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Ã‡ift 22 MayÄ±s 2004'te gÃ¶rkemli bir tÃ¶renle evlendi.

Hem halk hem de kraliyet ailesi sadece gÃ¼zelliÄŸiyle deÄŸil aynÄ± zamanda zarafetiyle de dikkat Ã§eken gelinlerini Ã§ok sevdi.Felipe'nin babasÄ± bir sÃ¼re sonra tahtÄ± oÄŸluna bÄ±raktÄ± ve bÃ¶ylece eski haber spikeri Letizia, KraliÃ§e unvanÄ±nÄ± aldÄ±.

KraliÃ§e Rania ise son birkaÃ§ aydÄ±r ardÄ± ardÄ±na kayÄ±nvalide olmasÄ±yla gÃ¼ndemde. Ã–nce bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Prenses Iman'Ä± sonra da bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu HÃ¼seyin'i evlendirdi Rania. Iman'Ä±n Cemil Thermiotis ile evlendiÄŸi tÃ¶ren ne kadar "aile iÃ§inde" yapÄ±lsa da Veliaht Prens HÃ¼seyin'in Rajw Al Saif ile evlendi tÃ¶ren tam anlamÄ±yl bir kraliyet zirvesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. DÃ¼nyada bu dÃ¼ÄŸÃ¼ne katÄ±lmayan kraliyet ailesinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylesek yanÄ±lmÄ±ÅŸ olmayÄ±z.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not. Bu ayÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼nde KraliÃ§e Letizia ile Kral Felipe yoktu. OnlarÄ±n yerine Ã¼lkenin eski kral ve kraliÃ§esi dÃ¼ÄŸÃ¼ne katÄ±ldÄ±. Bu kÃ¼Ã§Ã¼k hatÄ±rlatmanÄ±n ardÄ±ndan konumuza dÃ¶nelim.Â

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KraliÃ§e Rania ya da aileye gelin gitmeden Ã¶nceki adÄ±yla Rania el Yasin, Filistin kÃ¶kenli bir ailenin kÄ±zÄ± olarak 1970 yÄ±lÄ±nda Kuveyt'te dÃ¼nyaya geldi. Ã–nce aynÄ± Ã¼lkede bir Ä°ngiliz okulunda eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. Birinci KÃ¶rfez SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda doktor olan babasÄ± ve annesiyle birlikte MÄ±sÄ±r'a taÅŸÄ±ndÄ±lar.ÂRania, Kahire Amerikan Ãœniversitesi'nde iÅŸletme eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼. Daha sonra da eÄŸitimini Londra ve ABD'de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Rania ile o sÄ±rada henÃ¼z prens olan Abdullan 1993 yÄ±lÄ±nda bir yemek davetinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar. AynÄ± yÄ±l da evlendiler.ÂBu arada Rania ile ilgili olarak Ã§ok konuÅŸulan bir ayrÄ±ntÄ±ya da deÄŸinelim. KraliÃ§e'nin anne tarafÄ±ndan dedesi TÃ¼rk asÄ±llÄ±. Rania da seneler Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne yabancÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Ä°ki kraliÃ§e zaman zaman fiziksel Ã¶zellikleriyle zaman zaman da giyim tarzlarÄ±yla birbirlerine benzetiliyor. Bu arada soldaki Letizia, saÄŸdaki Rania.Â