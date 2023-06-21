Çok yakında yılın gelini olacak: Eski televizyoncu 'tatlı hayat' yaşıyor

Haberin Devamı

GÖZ KAMAŞTIRAN YAT BAZEN ÜNLÜ ÇİFTİ BİLE GÖLGEDE BIRAKIYOR

Bu, her ikisinin de ikinci evliliği olacak ama büyük olasılıkla tören gerçekleştikten sonra da uzun uzun konuşulacak.



Bir süre önce nişanlarını açıklayan ünlü çift, görünüşe göre yaz aylarını da dünyanın en gözde tatil beldelerinde, denizin ve güneşin tadını çıkararak geçirecek. Onların bu kadar çok konuşulmasının bir nedeni aşkları, nişanları ve özellikle de iş insanının serveti.

Ama gittikleri her yerde çifti gölgede bırakan başka bir ayrıntı daha var: İş insanının göz kamaştıran yatı.

NİŞANI AÇIKLAYIP TATİLE ÇIKTILAR

'Dünyanın en zengin insanlarından biri' olduğunu söylediğimizde hemen aklınıza geldi büyük olasılıkla Jeff Bezos ile nişanlısı, eski televizyoncu Lauren Sanchez'den söz ettiğimiz.

Haberin Devamı

Bir süre önce nişanlarını açıklayan Bezos ile Sanchez, yaz aylarının başlamasıyla soluğu Avrupa'da aldılar. İspanya, Fransa, İtalya derken ünlü çift,belli ki yaz aylarında kelimenin tam anlamıyla özgür ve denizle iç içe bir yaz geçirecek.



Bezos ile Sanchez gittikleri her yerde el ele kol kola bir aşk tablosu sergiliyorlar. İkisi de ünlü olunca, hele işin içine Bezos'un serveti de girince peşlerindeki paparazziler onlardan bir an bile uzak kalmıyor. Ama biraz önce de söylediğimiz gibi Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in bu kadar ilgi görmesinin bir başka nedeni de ünlü iş insanının Koru adlı yatı.





YARIM MİLYAR DOLARLIK YATTA KONUK AĞIRLADI

Nişanlı çift, gittikleri ülkelerde sık sık karaya çıksalar da tatillerinin büyük bölümünü 500 milyon dolar değerindeki bu yatta geçiriyor. Lauren Sanchez de geçtiğimiz günlerde bu yatta konuklarını ağırlarken objektiflere takıldı.

O gün için siyah bir bikini giydi 53 yaşındaki Sanchez. Konukları denize girip çeşitli su sporlarıyla ilgilenirken o da güvertede onları izledi. Kimi zaman cep telefonuyla arkadaşlarını görüntüledi, kimi zaman da uzanıp güneşlendi.

Haberin Devamı





ÜNLÜ SÖRFÇÜ DE KONUKLAR ARASINDAYDI: Lauren Sanchez'in konukları arasında sörf şampiyonu Laird Hamilton da vardı. Lüks yatı Fransa sularında St Tropez açıklarına demirleyen grup gün boyu denize girip güneşlendi ve su sporlarıyla ilgilendi. Lauren Sanchez'in özel konuğu olan Laird Hamilton da sörf konusundaki yeteneklerini gözler önüne serdi.







BİKİNİYLE GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN

Sanchez, güverteye önce siyah bikinisiyle çıktı. Fakat sonra yattaki konuklarını izlerken paparazzilerin de kendisini görüntülediğini fark etti. Bunun üzerine bikinisinin alt kısmına şeffaf bir pareo sardı.

Haberin Devamı

Günün geri kalanını o şekilde geçirdi. O anlarda Jeff Bezos'un objektiflere takılmaması dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın Yakışıklı bir kocası, dört çocuğu ve milyonları var ama yüzü bir türlü gülmüyor Haberi görüntüle





EVLİLİK ANLAŞMASI YAPACAKLAR

Besoz ile Sanchez son olarak yapmaya hazırlandıkları evlilik anlaşmasıyla gündeme gelmişti. dünya basınına yansıyan haberlere göre Jeff Bezos, hayatını Lauren Sanchez ile birleştirmeden önce bir evlilik anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

Böylece dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos, 138 milyar dolarlık servetinin geleceğini de güvence altına almış olacak.

Ayrıca Page Six'in haberine göre bunu amaçlayan tek kişi Jeff Bezos da değil. Muhabir ve sunucu olarak kariyer yapan, tanınmış bir ekran yüzü olan Lauren Sanchez de yıllar içinde hatırı sayılır bir servet edindi.

Haberin Devamı

Elbette onun servetinin, Bezos'un serveti yanında lafı bile olmaz. Ama yine de kendini güvence altına almak zorunda hissediyor. Sözün kısası her ikisi de bu anlaşmayı imzalamaya dünden hazır.





TAZMİNATI ALDI, DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ KADINI OLDU

Diğer yandan Sanchez de Bezos da birbirlerinin ikinci eşi olacak. Jeff Bezos, ilk evliliğini Mackenzie Scott Tuttle ile yapmıştı. Çift, 2019 yılında boşandı.



O dönemde evlilik anlaşması yapmadıkları için de bu boşanma Bezos'a 38 milyar dolara mal olmuştu. Yani boşandığı eşine hatırı sayılır bir tazminat ödemişti iş insanı. MacKenzie Scott'ın bu boşanmanın ardından dünyanın en zengin üçüncü kadını konumuna yükseldiğini hatırlatalım.



Bu deneyimin ardından Jeff Bezos, bu kez işi garantiye alıp Lauren Sanchez ile evlilik anlaşması imzalamaya karar verdi.

Haberin Devamı





SANCHEZ'İN DE KİŞİSEL SERVETİ VAR

Jeff Bezos'un nişanlandığı Lauren Sanchez'in Black Ops Aviation adlı havadan video çekimleri yapan bir firması bulunuyor. Bunun yanı sıra Washington'da da 6.2 milyon dolar değerinde bir malikanesi var.



Lauren Sanchez daha önce Hollywood'un önde gelen yetenek ajanlarından Patrick Whitesell ile evliydi. Onlar da tıpkı Jeff Bezos ve Mackenzie Scott gibi 2019 yılında boşandı. Zaten bu iki boşanma da birbiriyle bağlantılı.





ESKİ KOCASININ ARKADAŞIYDI

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in birlikteliği bundan beş yıl önce başladı. Çift, o zamandan bu yana da birbirlerinden ayrılmaz hale geldi. O ilk dönemde ilişkilerini gözlerden uzak tutan Bezos ile Sanchez'in aşk yaşadığı, 2019 yılında gözler önüne serildi.



Bu ilişkinin böylesine gizlenmesinin nedeni de Bezos'un, Sachnez ile birlikte olmaya başladığında eski eşi MacKenzie Scott, boşanma sürecini henüz tamamlamamış olması. O sırada Lauren Sanchez de sonradan boşandığı kocası Patrick Whitesell'e Bezos ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı.



İşin bir başka ilginç yanı daha var. Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in eski eşi Patrick Whitesell, arkadaştı. Hatta ikiliyi Sanchez'in eski kocası Whitesell tanıştırdı. O tanışmanın ardından Bezos, Whitesell ve Sanchez üç arkadaş olarak görüşmeye ve çeşitli ortamlarda birlikte vakit geçirmeye başladı. Ama üç kişinin arkadaşlığı olarak başlayan bu durum bir süre sonra Bezos ile Sanchez'in yakınlaşmasıyla sona erdi.





ARTIK EN BÜYÜK OĞLU DA GÖZ ÖNÜNDE

Her ne kadar Bezos ile hayatını resmen birleştirmeden önce onun önerisiyle evlilik anlaşması imzalamaya hazır olsa da Lauren Sanchez de ortalamanın üstünde bir gelire sahip.

Son olarak eski ilişkisinden dünyaya gelen 20'li yaşlarndaki oğlunun sürdürdüğü ve Instagram sayfasından da gözler önüne serdiğiyaşamı bunun kanıtı olarak nitelendiriliyor.



Lauren Sanchez'in Ella, ve Evan adlı çocuklarının en büyüğü olar Nikko Gonzales aslında eskiden beri böyle yaşıyordu. Instagram sayfasından da bu hayatının izlerini gözler önüne seriyordu. Fakat bu durum bugünkü kadar dikkat çekmiyordu. Ancak annesinin dünyanın en zengin iş insanlarından biriyle nişanlanmasından sora Nikko da daha fazla dikkat çekmeye başladı.

Gözden Kaçmasın Ünlü şarkıcı evlatlık kızını evlendirdi: İki metre kuyruğu olan gelinlik 300 saatte dikildi Haberi görüntüle





ESKİ İLİŞKİSİNDEN DÜNYAYA GELDİ

22 yaşındaki Nikko, Lauren Sanchez'in basketbol yıldızı Tony Gonzales ile yaşadığı eski ilişkisinden dünyaya geldi. Sanchez'in eski eşi Patrick Whitisell'den da iki tane çocuğu bulunuyor.

Sanchez'in eski ilişkisinde doğan oğlu Nikko, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarda köpek balıklarıyla yüzdüğünü, helikopterle seyahat ettiğini, dünyanın lüks bölgelerinde arkadaşlarıyla partiler düzenlediğini takipçilerine sergiliyor.

Aslında hep böyle yaşayan genç adam, Lauren Sanchez nişandan sonra dünya kamuoyunun karşısına çok daha fazla çıktığı için daha fazla dikkat çekmeyebaşladı.

Son zamanlarda da annesi ve annesinin nişanlısı Jeff Bezos ile tatil yaparken de objektiflere takıldı.