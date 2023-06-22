20 yıl sonra evlenebilmişti: Kocasını kaybetmemek için kurnazca taktik değiştirdi

Haberin Devamı

YANIT HER ÇİFTE GÖRE DEĞİŞİR: Aslında yanıtı her çifte göre farklılık gösteren bir konu bu. Çünkü bazen gerçekten de insan eski sevgilisiyle yıllar sonra yeniden bir araya gelip ilişkisini gayet güzel yürütebiliyor. Ama bazen de işler bu ikinci denemede de yolunda gitmiyor.





20 YIL SONRA "ONLAR ERDİ MURADINA, AMA...

Aslında bu eski sevgiliyle yeni bir gelecek konusunun son dönemde sık sık konuşulmasının bir nedeni tam da böyle bir durumda olan ünlü çift... Yani Jennifer Lopez ile Ben Affleck. İlk nişanlarının bozulmasından tam 20 yıl sonra tekrar bir araya gelen çift, bu kez "şeytanın bacağını kırdı" ve geçen yıl evlendi. Hem de iki kez!

Haberin Devamı

Önce Las Vegas'ta sürpriz bir nikah düzenlendi. Ardından da Affleck'in Georgia'daki malikanesinde ünlü konukların katıldığı üç günlük bir düğünle mutluluklarını paylaştı Lopez ve Affleck. Özetlemek gerekirse, magazin basınının taktığı isimle Bennifer çifti, yani Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 20 yıl sonra muratlarına erdiler.

Gözden Kaçmasın Ünlü şarkıcı evlatlık kızını evlendirdi: İki metre kuyruğu olan gelinlik 300 saatte dikildi Haberi görüntüle





DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Dışarıdan bakıldığında ilişkileri gayet yolunda gibi görünüyor. Lopez'in, eski eşi Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri, Affleck'in eski eşi Jennifer Garder'dan olan üç çocuğu ile kocaman bir aile oldular. Özetle, dışarıdan görünen bu.

Ama sürekli magazin basınında yer alan iddialara göre Jennifer Lopez ile Ben Affleck cephesinde işler o kadar da yolunda değil. Yani çiftin mutlu yuvasının üzerinde kara bulutlar eksik olmuyor. Bazen uzaklaşıp gitseler de bazen esen rüzgarlar o karanlık bulutları tekrar Lopez ile Affleck'in üzerine taşıyor.



BU KEZ AFFLECK'İ ELİNDE TUTMAYA KARARLI: Şimdi gelelim çiftle ilgili son söylentiye. Bir süredir kulislerde dolaşan bilgilere göre ilk ayrıldıklarında "kalbim yerinden sökülüyor gibi hissettim" diyen Jennifer Lopez, bu kez, her şeye rağmen Ben Affleck'i elinde tutmaya kararlı. Hatta bunun için Affleck'in eski eşi Jennifer Garner ile işbirliği yapmaya kadar bile vardırdı işi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yakışıklı bir kocası, dört çocuğu ve milyonları var ama yüzü bir türlü gülmüyor Haberi görüntüle





JLO BU KEZ KURNAZCA DAVRANIYOR

Radar Online adlı siteye konuşan bir kaynağın ileri sürdüğüne göre her ne kadar Affleck artık Jennifer Garner ile evli olmasa da eski eşinin onun üzerinde çok büyük bir etkisi var. Hatta Affleck için üç çocuğunun annesi Garner'ın değeri çok büyük. Ona olan saygısı da tartışılmaz. İşte Jennifer Lopez de bundan faydalanıp evliliğini ayakta tutmak için kocasının eski eşiyle arayı düzeltmeye uğraşıyor.

Aynı kaynak "Garner, aslında Bennifer çiftinin evliliği için bir tür sorun olagelmişti. Ama sonunda Jennifer Lopez onun Affleck ile olan yakınlığını, kendi evliliği yararına kullanabileceğini fark ettiği için bu durumu kabullendi" diye konuştu.

Haberin Devamı

Hem kariyerinde hem de özel hayatında stratejik hamleler yapan Jennifer Lopez, kocasının eski eşi konusunda daha farklı bir yaklaşım sergiliyor bir süredir.





STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ

Gelin onu da Radar'a konuşan söz konusu kaynağın cümleleriyle görelim: "JLo, Ben Affleck'in eski eşiyle savaşmak yerine, güçlerini birleştirmek için onunla arkadaş olma yoluna gitti. 'Kurnazca' davranan Jennifer Lopez, Garner'ı bir sırdaş olarak kendi tarafına çekmeye çalışıyor."

Söz konusu kaynağa göre Jennifer Lopez için kelimenin tam anlamıyla büyük bir stratejik değişiklik bu durum. "Lopez'in ilişkisi şu anda büyük bir belada. İnsan çaresiz zamanlarda böylesine tersine girişimlerde bulunabiliyor." Ülkemizde çok kullanılan bir deyimle söylersek, Lopez açısından olay tam: "Denize düşen yılana sarılır" durumu söz konusu.

Haberin Devamı





BOĞAZ BOĞAZA GELMEK ÜZERE OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Aslına bakılırsa geçtiğimiz nisan ayında Jennifer Lopez ile Jennifer Garner hakkında bambaşka bir iddia dolanıyordu ortalıkta. Buna göre Affleck'n eski ve yeni eşleri Lopez ile Garner, aslında birbirlerinin boğazına sarılmak üzereydi. Ben Affleck de iki Jennifer arasında kalmıştı.

Bu iddiaları bir hatırlamak gerekirse... Aslında başlangıçta Affleck'in eski eşi Jennifer Garner da şimdiki eşi Jennifer Lopez de uzaktan uzağa birbirleriyle iyi geçiniyor gibi görünüyordu. En azından politik davranıyorlar ve birbirleriyle çok fazla polemiğe girmiyorlardı. Ta ki Garner'ın bir demecine kadar.

Haberin Devamı





'O HABERLERİ GÖRMEMEK İÇİN ÇOK ÇABA HARCIYORUM'

Ben Affleck ile 2005'te evlenen, aldatıldığı iddialarının ardından 2015'te yollarını ayıran Jennifer Garner, bu ayın başlarında ilginç bir açıklama yapmıştı. Affleck ile evliliğinden üç çocuk annesi olan Jennifer Garner, eski eşiyle ilgili basında çıkan haberleri görmemek için çok büyük çaba harcadığını söyledi.

Stellar adlı dergiye konuşan Jennifer Garner, eski eşi Affleck ve şimdi evli olduğu Jennifer Lopez ile ilgili haberleri okumadığını söyledi. Sonra da şunları ekledi: "Bunları görmek bana kendimi iyi hissettirmiyor. Yazılanlar iyi şeyler olsa bile."Bazı ABD Magazin sitelerinin iddiasına göre Garner, özellikle de eski eşi Ben Affleck'in görüntüsüyle ilgili şakaların kendisini rahatsız ettiğini sözlerine ekledi.Garner, aslında eski eşi Affleck'in gerçekten de "şaka gibi" olduğunu belirtti.

Gözden Kaçmasın Büyük aşkın şiddetini araya giren yıllar bile söndürememiş: Ona baktıkça gözlerim yaşarıyor Haberi görüntüle





SALDIRMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTUYOR

İşte Affleck'in eski eşinin bu açıklamasından sonra şimdiki eşi Jenifer Lopez de iddialara göre onunla ilgili gerçek duygularını saklamamaya karar verdi. JLo'ya yakın bir kaynağın belirttiğine göre, Garner'ın bu açıklaması, onun eski eşi hakkında "Sefil görünüyor" demesinin bir yolu. Bu durumda Lopez'in bunu 'kişisel almaması' mümkün değil.

Yine Jennifer Lopez'e yakın bir kaynak aslında yıldızın bir yanının, Affleck'in eski eşine karşı sert konuşmayı istediğini belirtti. Ama Lopez'in aynı zamanda bütün bu olayları çok fazla kamuoyunun gözleri önünde yaşamak istemediğini bu yüzden de kendine hakim olduğunu belirtti.

Gözden Kaçmasın Teni bile kusursuz: Benim karım dünyanın en muhteşem kadını Haberi görüntüle

ARADA KALAN KİŞİ BEN AFFLECK OLDU

Ben Affleck ve Jennifer Lopez'e yakın kaynaklara göre bu durumda ortada kalan kişi Affleck oldu: Oyuncunun, eski ve yeni eşleri arasında bir tür hakemlik yapması gerekiyor. Bu da sanıldığı kadar kolay bir durum değil.

JLo ile Affleck'e yakın kaynak "Bu Ben'in en büyük kabusu. Çünkü eski ve yeni eşlerinin saç saça baş başa gelmesi an meselesi" diyerek durumu değerlendirdi.





İKİ AYDA KÖPRÜLERİN ALTINDAN ÇOK SULAR AKTI

Sadece iki ay önce böylesine bir iddiayla gündemde olan Affleck'in eski ve yeni eşleri şimdi de bunun tam tersi bir söylentiyle gündemde. Affleck ile Garner'ın, evlilikleri süresince sahip oldukları üç çocuk nedeniyle birbirlerinin hayatından tamamen çıkması mümkün değil. Lopez de artık Affleck ile evli olduğu düşünülürse bu üçgen arasında daha çok olay yaşanacak ve iddialar ardı ardına gündemi işgal edecek gibi görünüyor.







Bu arada Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'ın bir süredir John Miller ile birlikte olduğunu hatırlatalım.