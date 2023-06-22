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Ünlü şarkıcıya şok! 2 yaşındaki oğlunun yüzünü, annesinin köpeği ısırdı

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#Morgan Wallen#Kt Smith#İndigo Wallen
Ünlü şarkıcıya şok 2 yaşındaki oğlunun yüzünü, annesinin köpeği ısırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 16:30

Her kim olursa olsun, evladının kılına bile zarar gelmesini istemez. Çocuğu, hele belli bir yaşın altındaysa en ufak bir olumsuzluk yaşasa insanın dünyası başına yıkılır. Üstelik böyle bir durumda anne- babanın ünlü ya da sıradan olmasının da bir önemi yok. Kısacası herkesin evladı, hayatındaki en önemli varlıktır. 

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Tam da böyle düşünen bir ünlü şarkıcının dünyası başına yıkıldı. Bunun nedeni de henüz 2 yaşında olan çocuğunun başına gelen olay. Ünlü şarkıcının küçük oğlunun yüzünü köpek ısırdı. Üstelik bu köpek çocuğunun annesine ait.

Ünlü şarkıcıya şok 2 yaşındaki oğlunun yüzünü, annesinin köpeği ısırdı

YÜZÜNÜ ISIRAN KÖPEK ANNESİNİN
Bu korkunç olayı yaşayan kişi, ünlü country şarkıcısı Morgan Wallen. Şarkıcının henüz 2 yaşındaki oğlunun yüzünü köpek ısırdı ve küçük Indigo hemen hastaneye kaldırıldı. İşin daha da üzücü olan yanı küçük Indigo'nun yüzünü ısıran köpeğin annesi KT Smith'e ait olması.

Morgan Wallace'ın eski sevgilisi ve böylesine korkunç bir kazaya uğrayan oğlunun annesi yaşadığı dehşeti Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Smith, çocuğunun iyileşeceğini ama yüzünde küçük bir yara izi kalacağını belirtti.

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Küçük çocuğun annesi KT Smith, yaşadıkları olayı, sosyal medyada paylaştığı videoda şöyle anlattı: "Dün, Indigo'nun yüzünü köpek ısırdı. Sabah saatlerini hastanede acil serviste geçirdik. Yüzüne dikiş atıldı." Böylesine beklenmedik bir kaza yaşayan Indigo'nun iyi olacağını ama yüzünde bazı küçük izler kalacağını ekledi.

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Ünlü şarkıcıya şok 2 yaşındaki oğlunun yüzünü, annesinin köpeği ısırdı

KÖPEĞİ GEÇEN YIL EVLAT EDİNDİ
Indigo'nun annesi ve şarkıcı Wallen'ın eski partneri Smith, oğlunun yüzünü ısıran köpek hakkında bazı bilgiler de verdi paylaşımında. Anlattığına göre bir kurtarma köpeği olan Legend'ı (Efsane)geçen yılın nisan ayında evlat edindi Smith.

Fakat anlattığına göre artık köpeğinin kendileriyle birlikte yaşaması mümkün değil. KT Smith, paylaşımını yaptıktan bir gün sonra oğlunu hastaneden alıp eve götüreceğini belirtip "O zamana kadar Legend'in evden gitmesi gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. 

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Ünlü şarkıcıya şok 2 yaşındaki oğlunun yüzünü, annesinin köpeği ısırdı

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KÖPEK ARTIK ÇİFTLİKTE YAŞAYACAK
Bu paylaşımdan bir gün sonra KT Smith, oğlu Indigo'nun yüzünü ısıran köpeğin, çiftlikte yaşayan bir aile tarafından sahiplenildiğini belirtti.

Genç kadın yine Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda bu durumu şöyle duyurdu: " Onun için daha iyi bir aile dileyemezdim. Bu aile Doğu Tennessee'de bir çiftlikte yaşıyor. Biz de onu istediğimiz zaman ziyaret edebileceğiz."

Smith, köpeğinin sahiplendirilmesine yardımcı olan herkese "Benimle birlikte ağladığınız ama sonra bana iyi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim" diye seslendi.

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#Morgan Wallen#Kt Smith#İndigo Wallen

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