Bu kez de "sahtecilik" suçlaması: Karşımda Meghan yoktu, başkasıyla konuştum

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FİNANSAL BAĞIMSIZLIK TEHLİKEYE GİRDİ

Kıdemli kraliyet ailesi görevinden ayrıldıkları zamandan bu yana eskisinden çok daha fazla dikkat çeken, daha fazla manşetlere çıkan Harry ile Meghan, söyledikleri gibi "gözlerden uzak" bir hayat yaşamıyorlar. Hatta tam tersine daha fazla ilgi çekiyorlar.

"Finansal bağımsızlık" ayrıntısı ise son bir haftadır tehlikeye girmiş durumda. İşte Markle'a dair son iddialar da bu konuyla ilgili.

GİTTİ 20 MİLYON DOLAR

Bütün dünyanın o dönemde ve elbette anında haberdar olduğu gibi Prens Harry ile Meghan Markle, bir dijital yayın platformuyla 20 milyon dolara bir anlaşma yapmıştı. İlk çocukları Archie'nin adından esin kaynağını alan Archewell Vakfı bünyesinde hazırlanan Archetypes podcast'ini hazırlayacaktı Harry ile Meghan.

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Ama yayıncı kuruluş olan Spotify, Sussex çiftinin performansından memnun kalmadı ve biten sözleşmelerini yenilemedi. Hatta kurumda çalışan bir başka içerik üreticisi ve yapımcı Harry ile Meghan hakkında "tembeller" yorumunu bile yaptı.

Bu işin bir adım ötesinde ise Meghan Markle, yine yayın kuruluşunun bazı çalışanları tarafından bir kez daha "sahtekarlıkla" suçlandı. Üstelik bu ilkinden daha farklı bir durum.

Gözden Kaçmasın Arkalarından kötü konuştular: Lanet olası tembel dolandırıcılar Haberi görüntüle





BAZI RÖPORTAJLARI BAŞKALARINA YAPTIRDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Meghan Markle, Archetypes başlıklı podcast yayınları kapsamında, zor koşulları aşarak işlerinde başarıya ulaşan ünlü kadınlarla röporatj yapıyordu. Elbette bu röportajlarında kendi hayatından ve geçmişinden de söz ediyordu. Hatta her sözü de olay oluyordu.

Serena Williams, Mariah Carey, Mindy Kalling, Meghan'ın konuk olduğu ünlülerden bazıları. Bu röportajlar sırasında sarf edilen sözler de aslına bakılırsa basında da büyük yankı uyandırıyordu.

İşte Spotify'ın bazı çalışanlarının ileri sürdüğüne göre Markle, bu röportajlar konusunda da bir tür sahtekarlık yaptı. İddialara göre 12 bölümlük bu serideki bazı röportajları Meghan Markle kendisi yapmadı.

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Bunun yerine kurumun başka çalışanları röportajları gerçekleştirdi. Sonra da teknik olarak Meghan Markle'ın kendi sesiyle sorduğu sorular bu röportajlara eklendi.

Söz konusu iddiaları Podnews adlı internet sitesi ortaya attı. Site "sahtekarlık" diye nitelendirilen bu durumun kimlerin konuk alındığı röportajlarda gerçekleştirildiğini açıklamadı.





BAZILARI FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İddialar bu yönde ama Meghan Markle'ın konuklarından Mariah Carey, Serena Williams, Mindy Kaling (yukarıda) Düşes ile bir araya geldikleri sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Ama röportajların başkaları tarafından yapıldığını kanıtlayan bir örnek de var.

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Meghan'ın konuğu olan gazeteci Allison Yarrow, kendisiyle görüşmeyi yapan kişinin Düşes olmadığını onun yerine bir başka kurum çalışanının kendisine yönelttiği soruları yanıtladığını söylemişti.





HARRY İLE MEGHAN'A AĞIR ELEŞTİRİ

Geçen hafta da yayıncı kuruluşun bir başka çalışanı Prens Harry ile Meghan Markle'ın "tembel" olduğunu ileri sürmüştü. Yayın kuruluşunun spor içerikleri yöneticisi olan Bill Simmons, Harry ve Meghan'ı "lanet olası dolandırıcılar" olarak tanımladı. Üstelik bunu kendi podcast yayınında yaptı. Sonra da şunları söyledi: "Bu, onlarla birlikte yapıyor olmamız gereken podcast yayınıydı."

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Simmons'ın eleştirisi bununla da sınırlı kalmadı. Harry ve Meghan hakkında "tembel" ifadesini de kullandı. Çifti, ABD eski başkanı Barack Obama ve karısı Michelle ile kıyasladı. Obama çiftinin de söz konusu yayın kuruluşuyla anlaşması var ve onlar gayet güzel bir şekilde işlerini yapıyorlar Simmons'a göre.





'İKİSİ DE ZOR İNSANLAR'

Bu arada bazı ifadelere göre Harry ile Meghan, Spotify çalışanlarına göre çalışılması kolay insanlar değil ve sanıldığı kadar geniş bir kitleye de hitap etmiyorlar.

Bu kaynaklardan biri, yayın kuruluşunun Alex CoopeR, Dax Shepard, Emma Chemberlain gibi daha yaratıcı ve daha geniş kitlelere hitap edebilen kişilere yöneleceğini belirtti. Ardından da şu sözleri söyledi: "Harry ile Meghan bunların dışında. Tembel ve zor kişiler olarak görünüyorlar."