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Dublörün aşkı...Etrafta kimse yokmuş gibi

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#Bobby Holland Hanton#Maura Higgins#Chris Hemsworth
Dublörün aşkı...Etrafta kimse yokmuş gibi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 15:33

Gösteri dünyası denilince aklınıza ilk olarak kimler geliyor? Büyük olasılıkla kamera karşısında ya da sahnede olanlar. Filmleri gişe rekorları kıran oyuncular, konser biletleri yok satan müzisyenler ya da podyumda salınan birbirinden güzel, attıkları her adımla milyon dolarlar kazanan modeller. Ama o dünya sadece bu kadar değil.

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Yani kamera karşısında, sahnede ya da podyumda görünenden başka bir yüzü daha var gösteri dünyasının. Kamera arkası, perde arkası, kulis.. Ne derseniz deyin. Bu pırıltılı dünyada emek verenler sadece göz önünde olanlar değil.

Özellikle aksiyon sahneleriyle dikkat çeken filmleri hatırlayın. Bir binanın çatısından diğerine atlayan, havaya uçan teknelerden kaçan, hareket halindeki bir trenin üzerinde koşan kişi her zaman sizin hayranlıkla izlediğiniz o ünlü oyuncu olmuyor.

Tabii ki bu tür sahnelerin çoğunda dublör kullanmayan Tom Cruise'u bütün bu söylediklerimizin dışında tutuyoruz. Çünkü o bu tür sahnelerde ağırlıklı olarak dublör kullanmıyor.

Ama genel olarak böylesine tehlikeli sahnelerde oyuncular yerine onların dublörleri rol alıyor. Mesleklerinin cilvesi olarak tehlikeli sahnelerde başrol oyuncusunun yerine geçen bu kişilerin isimleri de bilinmiyor genellikle.

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Dublörün aşkı...Etrafta kimse yokmuş gibi

AŞKIYLA MANŞETLERE ÇIKTI
Yine de bunlardan biri son dönemde magazin basınının manşetlerinden düşmüyor. Bunun nedeni de yaşamaya başladığı yeni aşkı.

Aslında kendisinin de kasları pek meşhur olan ünlü oyuncu Chris Hemsworth'un dublörü bu aşkıyla konuşulan kişi. Yani adını söylersek Bobby Holland Hanton.

Tıpkı tehlikeli sahnelerde yerine oynadığı Hemsworth gibi güçlü kaslarıyla dikkat çeken 37 yaşındakiBobby Holland Hanton, son dönemde TV dünyasının ünlü yüzlerinden Maura Higgins ile aşk yaşıyor. Kısa bir süre önce birlikte olmaya başlayan çift, çıktıkları Ibiza tatilinde de haklarında bir süredir ortaya atılan aşk söylentilerini doğrulamış oldular.

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YENİ AŞK BAŞLARINI DÖNDÜRDÜ
Bobby Holland Hanton ile Maura Higgins, önceki gün de Ibiza adasında konakladıkları otelin havuz başında görüntülediler.

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Gün boyu yüzüp güneşlenen çiçeği burnunda aşıklar sonra da şezlonga uzanıp dinlendi.O sırada da içlerinden yükselen duygulara engel olamayıp sık sık romantik anlar yaşadı.

Yeni başlayan aşkın heyecanı içindeki Hanton ve kamera karşısına geçtiği Love Island adlı TV şovuyla tanınan 32 yaşındaki Maura Higgins'in o anlarını da onları adım adım takip eden paparazziler kaçırmadı.

Sol kolundaki geniş dövmesiyle dikkat çeken Hanton, sevgilisi Higgins'e merdivenleri inerken destek oldu. Mutlulukları dikkat çeken Hanton ile Higgins'in geçen ay Londra'da çıktıkları bir gece gezmesinde tanıştığı belirtildi.

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10 YILDIR CHRIS HEMSWORTH İLE ÇALIŞIYOR
Kariyerine jimnastikçi olarak başlayan Hanton sonradan dublörlüğe geçiş yaptı. Bugüne kadar 50 filmde görev alan Hanton, son 10 yıldır Chris Hemsworth'un dublörü olarak çalışıyor.

Onun yanı sıra Tom Cruise, Christian Bale, Harrison Ford, Robert Downey Jr, Morgan Freeman, Johnny Depp ve Leonardo Di Caprio gibi ünlülerle de birlikte çalıştı.

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Bobby Holland Hanton ile Maura Higgins'in Londra'da tanıştığı belirtiliyor.

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#Bobby Holland Hanton#Maura Higgins#Chris Hemsworth

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