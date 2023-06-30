Hande ile Hakan'ın aşkı çoktan sınırları aşmış: Güneşin altında sarmaş- dolaş

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YURT DIŞI TATİLİ

Bir süredir Türkiye dışında tatil yapan Erçel ve Sabancı, paparazzilere yakalandıkları, ünlülerin gözde tatil bölgesinde aşk pozları sergiledi. Böylece haklarında ortaya atılan ayrılık iddialarını da yalanlamış oldular.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Kurban Bayramı tatili için soluğu İtalya'da ünlülerin ve dünyanın dört bir yanından turistlerin gözde uğrak noktası olan Paraggi'de aldı. Genç aşıklar, bir grup arkadaşları eşliğinde güneşlenirken objektiflere takıldı.

Ayrılık iddialarının aksine Erçel ile Sabancı, kızgın güneşin altında sık sık romantik anlar yaşadı. Zaman zaman birbirlerini öpücük yağmuruna tutan genç çifte bir grup arkadaşları da eşlik etti.

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HANDE'NİN KEYFİ YERİNDE:Hande Erçel'in neşesi o anların en çok dikkat çeken ayrıntısıydı. Genç oyuncu zaman zaman cep telefonuyla ilgilendi. Siyah bikinili bir kız arkadaşıyla şakalaştı. Bazen da sosyal medya için fotoğraf çekti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, tatilin ve aşkın keyfini çıkarırken, haklarında birkaç gündür ayrıldıklarına dair söylentileri de yalanlamış oldular. Bir süredir genç iş insanı Hakan Sabancı'nın ailesinin Erçel'i istemediği bu yüzden çiftin yollarını ayırdığı ileri sürülmüştü.

Çift, ilk olarak geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te Coldplay grubunun konserini izlemeye gitmişti. O sırada yaşadıkları romantik anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Bu aynı zamanda onların aşklarını belgeleyen ilk paylaşımları olmuştu.Hande Erçel ile Hakan Sabancı kısa süre önce oyuncu Eda Ece'nin düğününe katılmışlardı.

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tatil için tercih ettiği Paraggi, özellikle son dönemin en gözde turistik destinasyonlarından biri. Paraggi, Santa Margherita Ligure ile bir başka gözde tatil merkezi Portofino arasında yer alıyor.

En ünlü ayrıntısı ise kristal berraklığında mavi suları ile kumsalı. Çünkü bu bölgedeki sahil şeridi ağırlıklı olarak kayalık. Paraggi'nin bu kadar tercih edilmesinin nedeni de bu yumuşacık kumları.

Halka açık plajları olan Paraggi'de aynı zamanda özel kulüp plajları da bulunuyor.Paraggi'nin kumsalından bakıldığında Dolce and Gabbana ve kısa süre önce hayata veda eden İtalya eski başbakan Silvio Berlusconi'nin yazlık evlerini görmek de mümkün.

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Neşeli halleri dikkat çeken Hande Erçel sık sık cep telefonuyla da ilgilendi.





Güzel oyuncu, tatilde çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hande Erçel'in sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa Hakan Sabancı ile çıktıkları tatilde Portofino'da da konakladılar.





Erçel ile Sabancı, İtalya tatilinde paparazzilere yakalandı.

KEREM BÜRSİN İLE AŞKI ÇOK KONUŞULDU

Hande Erçel bugüne kadar en çok konuşulan ilişkisini meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşamıştı. Her ne kadar iki genç oyuncunun ilişkisi ciddi gidiyor gibi görünse de Erçel ile Bürsin yollarını ayırdılar.

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Erçel, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkisiyle de çok konuşulmuştu.