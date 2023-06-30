Hande ile Hakan'ın aşkı çoktan sınırları aşmış: Güneşin altında sarmaş- dolaş

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YURT DIŞI TATİLİ
Bir süredir Türkiye dışında tatil yapan Erçel ve Sabancı, paparazzilere yakalandıkları, ünlülerin gözde tatil bölgesinde aşk pozları sergiledi. Böylece haklarında ortaya atılan ayrılık iddialarını da yalanlamış oldular.
Ayrılık iddialarının aksine Erçel ile Sabancı, kızgın güneşin altında sık sık romantik anlar yaşadı. Zaman zaman birbirlerini öpücük yağmuruna tutan genç çifte bir grup arkadaşları da eşlik etti.
HANDE'NİN KEYFİ YERİNDE:Hande Erçel'in neşesi o anların en çok dikkat çeken ayrıntısıydı. Genç oyuncu zaman zaman cep telefonuyla ilgilendi. Siyah bikinili bir kız arkadaşıyla şakalaştı. Bazen da sosyal medya için fotoğraf çekti.
Çift, ilk olarak geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te Coldplay grubunun konserini izlemeye gitmişti. O sırada yaşadıkları romantik anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Bu aynı zamanda onların aşklarını belgeleyen ilk paylaşımları olmuştu.Hande Erçel ile Hakan Sabancı kısa süre önce oyuncu Eda Ece'nin düğününe katılmışlardı.
En ünlü ayrıntısı ise kristal berraklığında mavi suları ile kumsalı. Çünkü bu bölgedeki sahil şeridi ağırlıklı olarak kayalık. Paraggi'nin bu kadar tercih edilmesinin nedeni de bu yumuşacık kumları.
Halka açık plajları olan Paraggi'de aynı zamanda özel kulüp plajları da bulunuyor.Paraggi'nin kumsalından bakıldığında Dolce and Gabbana ve kısa süre önce hayata veda eden İtalya eski başbakan Silvio Berlusconi'nin yazlık evlerini görmek de mümkün.
Neşeli halleri dikkat çeken Hande Erçel sık sık cep telefonuyla da ilgilendi.
Güzel oyuncu, tatilde çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Hande Erçel'in sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa Hakan Sabancı ile çıktıkları tatilde Portofino'da da konakladılar.
Erçel ile Sabancı, İtalya tatilinde paparazzilere yakalandı.
KEREM BÜRSİN İLE AŞKI ÇOK KONUŞULDU
Hande Erçel bugüne kadar en çok konuşulan ilişkisini meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşamıştı. Her ne kadar iki genç oyuncunun ilişkisi ciddi gidiyor gibi görünse de Erçel ile Bürsin yollarını ayırdılar.
Erçel, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkisiyle de çok konuşulmuştu.