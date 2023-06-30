Sevgilisi kollarının arasında: Etrafı insanlarla çevriliydi, onun gözleri sadece bir kişiyi gördü

Haberin Devamı

KAMERA KAPANDI, SOLUĞU TATİLDE ALDILAR

İşte sinema dünyasının üç ünlüsü, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte kalabalık bir tatile çıktı. Onlar bu kadar ünlü olunca, buna ek olarak tatilin keyfini gece gündüz demeden kumsalda bile dans edip eğlenerek, "kocaman" kahkahalar eşliğinde çıkarınca paparazziler de bu duruma kayıtsız kalamıyor. Bunun son örneklerinden biri de Yunanistan'da ünlülerin akın ettiği gözde adası Mykonos'tan geldi..

Bu kez söz konusu olan üçü kardeş dört ünlü oyuncu. Hepsi sinemanın tanınmış isimleri olan bu oyuncular,bu gözde adada ortak bir lüks villa kiraladılar.

Gündüz saatlerinde sadece denize girip güneşlenerek değil uzun saatler boyu başından kalkmadıkları yemek masalarında çevrenin de dikkatini çekecek şekilde tatillerini sürdürüyorlar. önceki gün düzenledikleri parti ise kolay unutulacak türden değildi.Gelin bir bakalım kimler bu ünlüler.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Daha sütten kesilmeden bir başına kalmıştı... Dünyanın en zengin öksüz çocuğu annesinin kopyası gibi Haberi görüntüle

Ünlü oyuncular, kızgın güneşin altında düzenledikleri partide tatilin keyfini çıkardılar.

GÜNDÜZ PARTİSİNDE DÜNYAYI UNUTTULAR

Hemen söyleyelim... Sinemanın üç kardeş ünlüsü Chris Hemsworth, Liam Hemsworth ve Luke Hemsworth ile Matt Damon, bu yıl yaz tatilini birlikte geçirmeye karar verdiler. Mykonos adasında bir lüks villa kiralayan bu dört ünlüye aileleri, eşleri ve sevgilileri de eşlik etti.

Matt Damon'ın yanında elbette karısı Luciana Barroso vardı.Bir dönem Miley Cyrus ile evlenip boşanan Liam Hemsworth'un yanında ise model sevgilisi Gabriella Brooks yer aldı.

Bu kalabalık ünlü grubunda sadece bu isimler yoktu. Hemsworth kardeşlerden Luke ile karısı Samantha da gruptaydı.Hemsworth kardeşlerin yakın dostu model Michele Merkin de eğlenceden geri kalmadı.

Gözden Kaçmasın Yine hamile kalmadan bebek sahibi oldu: Ünlü modelden yaz sürprizi Haberi görüntüle

Chris Hemsworth'ün karısı Elsa Pataky, memleketi İspanya'da kaldı. Üç çocuk annesi modelin, yakında gruba katılması bekleniyor.

Haberin Devamı

KARISI MEMLEKETİ İSPANYA'DA KALDI

Bu arada Chris Hemsworth'ün eşi İspanyol model ve oyuncu Elsa Pataky ise bu partiye katılmadı.Bunun nedeni de kızı India Rose, ikizleri Tristan ve Sasha ile anavatanı İspanya'da olmasıydı.

Bu durum Pataky ile Chris Hemsworth'ün arasının bozuk olduğu iddialarına neden olsa da işin aslı öyle değildi.

Pataky, bir film yapım şirketi açılışının konuğuydu. Zaten kocası Chris de önce onunla birlikte İspanya'daydı. Ünlü oyuncu sonradan Mykonos'taki tatil grubuna katıldı. Büyük olasılıkla Elsa Pataky de önümüzdeki günlerde Mykonos adasına geçip eşine ve arkadaşlarına katılacak.

Gözden Kaçmasın İki kardeş yuvadan uçmaya hazırlanıyor: O değişiklik olursa Charlotte tarihe geçecek Haberi görüntüle

Haberin Devamı

Liam Hemsworth ve model sevgilisi Gabriella Brooks, zaman zaman bir köşeye çekilip romantik anlar yaşadı.

KENARA ÇEKİLİP ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

Ünlü grubu, Mykonos'un keyfini çıkardıkları, kızgın güneş altındaki bu partide uzun süre yemek masasından kalkmadı.Zaman zaman yan yana gelip sosyal medya için ya da sadece hatıra olsun diye fotoğraf çektirdiler. Bu karelerden birinde Matt Damon ile Hemsworth kardeşler, kol kaslarını yarıştıran pozlar verdi.

Bu neşeli grubun içinde en çok dikkat çekenlerden biri de Liam Hemsworth ile sevgilisi Gabriella Brooks oldu. İki sevgili zaman zaman kalabalık içinde bir kenara çekilip sadece birbirleriyle ilgilenip romantik anlar yaşadı.

Haberin Devamı

Matt Damon'ın beyazlar içindeki karısı Luciana Barroso da zaman zaman cep telefonuyla neşeli grubun fotoğraflarını çekti.

Gözden Kaçmasın Yakışıklı bir kocası, dört çocuğu ve milyonları var ama yüzü bir türlü gülmüyor Haberi görüntüle

Matt Damon ve karısı Luciana, arkadaşlarına bir dans gösterisi sergiledi.

DANS GÖSTERİSİ SERGİLEDİLER

Tatil grubunun düzenlediği partide en çok eğlenenler Matt Damon ile karısı Luciana oldu. 2005 yılından bu yana evli olan çift, arkadaşlarına dakikalar süren ve arada birbirleriyle şakalaştıkları bir dans gösterisi sergiledi. O anlarda grupta bulunanlar da çalan şarkıya yüksek sesle eşlik etti.