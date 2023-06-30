Yine hamile kalmadan bebek sahibi oldu: Ünlü modelden yaz sürprizi

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AYNI SÜRPRİZİ BİR DAHA YAPTI: Hem yaşının ilerlemesi hem de hiç hamile olarak görülmemesi nedeniyle bu bebek haberi, duyanları şoke etmişti. O ünlü, aynı sürprizi bir kez daha yaptı. Yine iki yıl önceki gibi sosyal medya hesabından yeni bir bebeğinin olduğunu duyurdu.





BU KEZ ERKEK BEBEK MÜJDESİ

Magazin dünyasını yakından izliyorsanız, top model Naomi Campbell'den söz ettiğimizi anladınız. İki yıl önce bir sosyal medya paylaşımıyla kız çocuk annesi olduğunu duyuran 53 yaşındaki Campbell, bu kez de bir erkek bebekle ailesinin genişlediği müjdesini verdi.

Naomi Campbell, artık iki çocuk annesi olduğunu Insagram hesabından yaptığı duygu yüklü bir paylaşımla duyurdu. Fotoğrafta yeni bebek Campbell'ın kucağında görülüyor. Minik erkek bebeğin elini tutan iki yaşındaki kızının eli de fotoğrafta yer alıyor.

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'ANNE OLMAK İÇİN HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİLDİR'

Top model haberi verdiği paylaşımında bebeğine "Benim küçük sevgilim" diyerek seslendi. "Şunu bil ki varlığınla bizi onurlandırdığın andan itibaren ölçüsüz bir sevgiyle sarılıp sarmalanıyorsun" diye yazdı. Kendisini kutsanmış hissettiğini belirten Naomi Campbell oğluna "Hoş geldin" diye seslendi.

Erkek bebeğinin "Tanrı'dan gelen gerçek bir hediye" olduğunu da ekledi Campbell. Top model, anne olma hayali kuran ama zamanın geçmesinden endişe eden hemcinslerine moral verecek bir cümle de söyledi: "Anne olmak için hiçbir zaman geç değildir."

Paylaşımının sonunda da kendisinin artık iki çocuk annesi olduğunu belirten "mom of two" etiketini kullandı ünlü model.

GEÇEN CUMARTESİ GÜNÜ DÜNYAYA GELDİ

Naomi Campbell'in yakınları ABD ve İngiliz basınına, erkek bebeğin geçtiğimiz cumartesi günü dünyaya geldiğini söylediler. Söz konusu kaynaklar, Campbell'in iki çocuğunu da yalnız başına büyüteceğini sözlerine ekledi.

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İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir yakını "Kızına bir erkek kardeş verdiği için çok heyecanlı" diye konuştu. Naomi Campbell'in bu ikinci bebeğini de taşıyıcı anne yöntemiyle kucağına aldığı düşünülüyor.

İLK SÜRPRİZİ İKİ YIL ÖNCE YAPTI

Naomi Campbell, ilk annelik haberini, 2021 yılının mayıs ayında 51 yaşındayken vermişti. Bu haberin herkesi bu kadar şaşırtmasının nedeni ünlü modelin, daha birkaç hafta önce New York'ta düzenlenen bir defileye katılması ve üstelik de hamile değil gayet formda görünmesiydi.

Campbell'ın kızı konusunda çok fazla iddia ortaya atıldı. Buna göre top model bu bebeği evlat edinmişti. Uzun süre bu konuda sessiz kalan Naomi Campbell, kızı bir yaşına geldiğinde İngiliz Vogue dergisine verdiği röportajda, bebeğini evlat edinmediğini resmen açıkladı.

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O sırada kızına nasıl sahip olduğunu açıklamayan Campbell taşıyıcı anne yöntemiyle istenildiği zaman çocuk sahibi olunabileceğini belirtti. Top model, iki yaşına girmiş olmasına rağmen kızının adını henüz açıklamadı.

KIZININ DOĞUMUNU BÖYLE DUYURMUŞTU

Naomi Campbell'ın oğlunun dünyaya geleceğini çok yakın çevresi dışında kimse bilmiyordu. Tıpkı ilk bebeğinde olduğu gibi. O zaman da özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Campbell, bir bebeği olacağını geniş kitlelerden bir sır gibi saklamıştı. Onu kucağına aldıktan sonra da "O hayal edebileceğim en büyük nimet. Şimdiye kadar yaptığım en işi şey" diye konuşmuştu.

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Naomi Campbell, 2021 yılının mayıs ayında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla 50 yaşında anne olduğunu duyurdu. Top model, yeni dünyaya gelen kızının ayaklarının fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Campbell paylaşımında bir bebek sahibi olmanın kendisi için bir lütuf olduğunu belirtti.

Campbell "Minik bebeğin kendisini, anne olarak seçtiğini" belirterek "Hayatımda bu nazik ruha sahip olduğum için gurur duyuyorum" diye yazdı. Ömür boyu sürecek böylesine bir bağı tarif edecek kelime bulamadığını belirten Naomi Campbell, kızından "meleğim" diye söz etti ve paylaşımını "Daha büyük bir aşk yok" diyerek bitirdi.

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