En Ã§Ä±lgÄ±n fantezilerini bÃ¶yle hayata geÃ§irdi: Sevgililerinin ona benzemesi iÃ§in ameliyata zorlardÄ±

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SONRADAN YARATILAN OYUNCAK, ASLINI GÃ–LGEDE BIRAKTI

AslÄ±nda, bu oyuncak bebek esin kaynaÄŸÄ±nÄ±, Almanya'nÄ±n en Ã§ok satan gazetelerinde yayÄ±nlanan bir Ã§izgi romanÄ±n kahramanÄ±ndan alÄ±yordu. Kusursuz gÃ¼zellikteki yÃ¼zÃ¼,gÃ¶z alÄ±cÄ± fiziÄŸiyle Bild Lilli olarak bilinen Alman Bild gazetesinde yayÄ±nlanan bir Ã§izgi romandan yola Ã§Ä±kÄ±larak yaratÄ±lan Lilli.Â

Kendileri de bir oyuncak Ã¼reticisi olan Ã§ift, bu bebeÄŸi ABD'ye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Sonra da kendileriyle birlikte Ã§alÄ±ÅŸan bir tasarÄ±mcÄ±ya Lilli'yi gÃ¶sterip, onun gibi gÃ¼zel, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hatta genÃ§ kÄ±zlarÄ±n bile kayÄ±tsÄ±z kalamayacaÄŸÄ± bir oyuncak bebek tasarlamasÄ±nÄ± istedi.

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Barbie'nin esin kaynaÄŸÄ± Bild Lilli, yÄ±llar iÃ§inde onun gÃ¶lgesinde kaldÄ±. Onun da en Ã§ok dikkat Ã§eken yanÄ± kusursuz gÃ¼zelliÄŸiydi.Â

DÃœNYANIN EN ÃœNLÃœ OYUNCAK BEBEÄžÄ° BÃ–YLE DOÄžDUÂ

SÃ¶z konusu tasarÄ±mcÄ±, kendisine sÃ¶ylenileni yaptÄ±. Ama o sÄ±ralarda kimse, bu tasarÄ±mcÄ±nÄ±n "en karanlÄ±k fantezilerinin" zincirlerinden boÅŸalacaÄŸÄ±nÄ±, hayatÄ±na giren kadÄ±nlarÄ± bile bu oyuncaÄŸa benzetmek iÃ§in avuÃ§ dolusu para harcayacaÄŸÄ±nÄ±, kÄ±sacasÄ± ona karÅŸÄ± saplantÄ±lÄ± bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k duyacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nemezdi!

EÄŸer sizin ya da bir yakÄ±nÄ±nÄ±zÄ±n kÄ±z Ã§ocuÄŸu varsa hangi oyuncaktan sÃ¶z ettiÄŸimizi anlamÄ±ÅŸ olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ya da belki siz bu Ã¼nlÃ¼ oyuncaÄŸÄ±n bir tutkunuydunuz. Evet... Barbie bebeÄŸin ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸ Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ kÄ±saca Ã¶zetledik yukarÄ±da.

DÃ¼nyanÄ±n bu en Ã¼nlÃ¼ oyuncaÄŸÄ±, bir filme esin kaynaÄŸÄ± bile oldu. GÃ¼zel oyuncu Margot Robbie'nin Barbie'yi canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± filmde Ryan Gosling de onun erkek arkadaÅŸÄ± Ken'i oynuyor. Bu kÄ±sa hatÄ±rlatmanÄ±n ardÄ±ndan geÃ§elim hemen bu Ã¼nlÃ¼ bebeÄŸin tasarÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne. Yani madalyonun karanlÄ±k ya da en iyimser tanÄ±mla karmaÅŸÄ±k yÃ¼zÃ¼ne.

KÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hayranÄ± olduÄŸu bu oyuncaÄŸÄ±n arkasÄ±nda karmaÅŸÄ±k ve biraz da karanlÄ±k bir Ã¶ykÃ¼ var.

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ALMAN OYUNCAÄžININ BENZERÄ°NÄ° YAPMASINI Ä°STEDÄ°LER

Bu sarÄ±ÅŸÄ±n, mankenleri kÄ±skandÄ±racak kadar dÃ¼zgÃ¼n fiziÄŸe sahip Ã¼nlÃ¼ bebeÄŸin tasarÄ±mcÄ±sÄ± Jack Ryan. Barbie bebeÄŸe esin kaynaÄŸÄ± olan esmer oyuncaÄŸÄ± Almanya'dan California'ya getirenler de oyuncak Ã¼reticisi Mattel'in sahipleri Ruth ve Elliot Handler.

1956 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Almanya gezisinde Bild Lilli adlÄ± oyuncaÄŸÄ± Ryan'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼p bir benzerini yapmasÄ±nÄ± istedi Handler Ã§ifti. O sÄ±rada Jack Ryan, Handler Ã§iftinin ÅŸirketinde baÅŸ tasarÄ±mcÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

Jack Ryan, belki Ã§iftin hayal bile edemeyeceÄŸi kadar gÃ¼zel bir oyuncak yarattÄ± ve bu da firmaya milyonlar kazandÄ±rdÄ±. Ama Ryan'Ä±n iÃ§inde belki de o zamana kadar gizli tuttuÄŸu baÅŸka Ã¶zellikleri de ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

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TasarÄ±mcÄ± Jack Ryan, oyuncaÄŸÄ± tasarlarken kendisi de iÃ§inden Ã§ok zor Ã§Ä±kacaÄŸÄ± bir fantezi dÃ¼nyasÄ±na daldÄ±.

UZUN BACAKLAR, Ä°NCECÄ°K BEL VE KUSURSUZ BÄ°R YÃœZ

TasarÄ±mcÄ± Ryan, Handler Ã§iftinin bu isteÄŸi Ã¼zerine en vahÅŸi fantezilerinin iÃ§ine daldÄ± ve Barbie bebeÄŸi yarattÄ±. Bu oyuncaÄŸÄ±n en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸi de onun zihninden Ã§Ä±ktÄ±. Bebek, gerÃ§ekten kusursuz denecek kadar gÃ¼zeldi. Ryan, oyuncaÄŸÄ±n bacaklarÄ±nÄ± normalden uzun tasarladÄ±. GÃ¶ÄŸÃ¼slerini gayet biÃ§imli ve dolgun belini de incecik yaptÄ±.

Sonra oyuncaÄŸÄ±n patenti aÄ±ndÄ± ve ilk Barbie bebek 1959 yÄ±lÄ±nda New York Oyuncak FuarÄ±'nda raflara Ã§Ä±ktÄ±. O kadar bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼ ki raflarda Ã§ok uzun sÃ¼re kalmadÄ±. Yeni sahipleriyle birlikte onlarÄ±n evinin yolunu tuttu. Ã‡ok sayÄ±da kÄ±z Ã§ocuÄŸunu sevindirdi.

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KÄ±sa zamanda Barbie bebeÄŸin geniÅŸ bir hayran kitlesi oluÅŸtu. Ã–yle ki onun hayranlarÄ± dÃ¶nemin en gÃ¼zel ve Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ± Elizabeth Taylor ile Audrey Hepburn'Ã¼n hayran kitlesini bile Ã§ok gerilerde bÄ±raktÄ±.

Siyah- beyaz Ã§izgili mayosuyla Barbie bebek, ilk kez 1959 yÄ±lÄ±nda New York Oyuncak FuarÄ±'nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

DUDAK UÃ‡UKLATAN BÄ°R SERVETÄ°N SAHÄ°BÄ° OLDU

Bu kadar bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren oyuncak bebek, Jack Ryan'Ä±n da milyonerler arasÄ±na girmesini saÄŸladÄ±. Mattel firmasÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmaya gÃ¶re Ryan, satÄ±lan her bir bebekten elde edilen gelirin yÃ¼zde 1,5'ini alÄ±yordu. SonuÃ§ olarak gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n parasÄ±yla hesaplarsak kÄ±sa sÃ¼rede 10 milyon dolarlÄ±k bir servetin sahibi oldu Ryan.

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O kazancÄ±n ardÄ±ndan da Ã§Ä±lgÄ±nlar gibi para harcamaya ve gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±. LÃ¼ks otomobillerin, satÄ±n alÄ±p bir Orta Ã‡aÄŸ ÅŸotusu gibi restore ettirdiÄŸi konutunun yanÄ±nda adÄ± bile geÃ§mez. FalcÄ±larÄ±n, burlesk dansÃ§Ä±larÄ±n, dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zik gruplarÄ±nÄ±n renklendirdiÄŸi partiler de cabasÄ± Ã¼stelik.

Jack Ryan'Ä±n her salÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bu partiler gerÃ§ekten de dillere destandÄ±. Tabii ki Orta Ã‡aÄŸ geleneklerine gÃ¶re dÃ¼zenleniyordu partiler. O sÄ±rada Ryan bir tahtta otururdu. KonuklarÄ±nda Ã¶zellikle de kadÄ±nlarda aradÄ±ÄŸÄ± en nemli ÅŸart gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± gÃ¶rÃ¼nmeleriydi. Her partide yanÄ±ndaki tahtta baÅŸÄ±nda taÃ§ olan gÃ¼zel bir kadÄ±n otururdu. Elbette o kadÄ±n Barbie bebeÄŸe benzerdi.

Ã‡alÄ±ÅŸma hayatÄ±na fÃ¼ze tasarÄ±mcÄ±sÄ± olarak baÅŸlayan Jack Ryan, bu oyuncak sayesinde milyoner oldu.Â

ÃœNLÃœ OYUNCU ZSA ZSA GABOR Ä°LE DE EVLÄ°LÄ°K YAPTI

Ryan'Ä±n belirttiÄŸine gÃ¶re Barbie bebeÄŸin adÄ±nÄ±, o sÄ±rada evli olduÄŸu ilk eÅŸinden esinlenerek vermiÅŸti. EÅŸinin adÄ± Barbara'ydÄ±. Ã‡iftin bu evlilikten iki tane kÄ±zÄ± vardÄ±. Fakat bunca karmaÅŸa arasÄ±nda evlilikleri Ã§ok uzun sÃ¼rmedi.

Jack Ryan daha sonra dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok evlenen Ã¼nlÃ¼ kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak bilinen Macar asÄ±llÄ± oyuncu Zsa Zsa Gabor ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Fakat bu evlilik sadece bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Gabor'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ryan, tamamen bir fantezi dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸÄ±yordu.

SinemanÄ±n en Ã§ok evlenen yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Zsa Zsa Gabor, Jack Ryan ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Evlilik, sadece bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.Â

SEVGÄ°LÄ°LERÄ°NÄ° OYUNCAK BEBEÄžE BENZETMEK Ä°Ã‡Ä°N ESTETÄ°K CERRAHLARA GÃ–NDERDÄ°

Belli ki Ryan, bu Ã¼nlÃ¼ oyuncaÄŸÄ± yaratÄ±rken fantezi dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§ine fazlasÄ±yla dalmÄ±ÅŸtÄ± ve bir daha da Ã§Ä±kamamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sevgililerinde aradÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli Ã¶zellik bu oyuncak bebeÄŸe benzemeleriydi. Hatta Barbie bebek gibi gÃ¶rÃ¼nmeyenlerini de ona benzetmek iÃ§in estetik operasyonlar yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Jack Ryan'Ä±n kendi tasarladÄ±ÄŸÄ± Barbie bebeÄŸe olan saplantÄ±lÄ± tutkusu bu kadarla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildi. Malikanesinin giriÅŸine birden 10'a kadar numaralandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir kadran asmÄ±ÅŸtÄ±. Bir kadÄ±n iÃ§eri girdiÄŸinde asistanÄ± kadÄ±nÄ±n gÃ¼zellik derecesini bu rakamlarÄ± kullanarak Ryan'a haber eriyordu.

Ryan, hayatÄ±na giren bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlarÄ±n da kaydÄ±nÄ± tuttu. Ä°simlerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n ve cinselliÄŸe yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n kaydedildiÄŸi bir katalog bile hazÄ±rladÄ±.

O dÃ¶nemde henÃ¼z cep telefonlarÄ± icat edilmediÄŸi iÃ§in sevgilileriyle iletiÅŸimde kalabilmek iÃ§in ÅŸatosunun etrafÄ±na tam 144 tane telefon yerleÅŸtirdi.

Ryan'dan Lilli'ye benzeyen bir oyuncak bebek tasarlamasÄ±nÄ± Ruth ve Elliot Handler talep etti.

OYUNCAK BEBEK GÄ°YÄ° GÃ–RÃœNMEK UÄžRUNA HAYATINI KAYBETTÄ°

Ä°lk eÅŸi Barbara'an ayrÄ±lÄ±p Zsa Zsa Gabor ile kÄ±sa bir evlilik yaptÄ±ktan sonra Ryan, Linda Henson ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Fakat onun da Barbie bebeÄŸe benzemesi iÃ§in elinden geleni yaptÄ±. Ã–zel bir eÄŸitmen tuttu ve Linda'yÄ± haftada Ã¼Ã§ kez egzersiz yapmasÄ± iÃ§in ona gÃ¶nderdi.

Talihsiz Linda, Ryan'Ä±n bu saplantÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¶nce bir tÃ¼r yeme bozukluÄŸu olan anoreksiyaya yakalandÄ±. ArdÄ±ndan da kalp krizi geÃ§irerek Ã¶ldÃ¼.

Ryan, hayatÄ±na giren diÄŸer kadÄ±nlarÄ±n da tÄ±pkÄ± Barbie bebek gibi olmasÄ± iÃ§in onlarÄ± zayÄ±flama haplarÄ± iÃ§meye zorladÄ±. Hatta kÄ±z arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Barbie bebek gibi gÃ¶rÃ¼nmesi ve onun gibi bÃ¼yÃ¼k ve biÃ§imli gÃ¶ÄŸÃ¼slere sahip olmasÄ± iÃ§in estetik operasyon masasÄ±na yatÄ±rdÄ±.

Ryan'Ä±n sevgililerinden Linda, oyuncak bebeÄŸe benzemek uÄŸruna hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

SONUN BAÅžLANGICI

Onun bu Ã§Ä±lgÄ±n hayat tarzÄ± bir sÃ¼re sonra oyuncak firmasÄ±nÄ±n sahiplerini dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. Mattel'in sahipleri Ryan'Ä±n telifini Ã¶demeyi kesti. Barbie'nin yaratÄ±mÄ±nda onun rolÃ¼nÃ¼n reddettiler. Ryan ise onlara milyonluk bir tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±. Fakat istediÄŸi Ã¼cretin yarÄ±sÄ±nÄ± aldÄ± ve dava kapandÄ±.

Ä°ÅŸte bu durum Jack Ryan iÃ§in sona giden yolun kilometre taÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶ÅŸedi. Mali krize girdi ve Orta Ã‡aÄŸ atmosferinde restore ettirdiÄŸi ÅŸatounun masraflarÄ±nÄ± Ã¶deyemez hale geldi. Sonunda da mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ satmak zorunda kaldÄ±. Bu mahkeme savaÅŸÄ±nÄ±n ve maddi yÄ±kÄ±mÄ±n ardÄ±ndan Jack Ryan bir kalp krizi ve felÃ§ geÃ§irdi.

Jack Ryan'Ä± hayata vedasÄ± da yaÅŸamÄ± gibi sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± oldu. 1991 yÄ±lÄ±nda Mattel'in sahiplerinden Ruth Handler'in Barbie bebeÄŸin hikayesini anlattÄ±ÄŸÄ± bir belgeseli izledi. O belgeselde bu Ã¼nlÃ¼ oyuncaÄŸÄ±n yaratÄ±mÄ±nda kendi rolÃ¼ yok sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Buna dayanamayan Ryan kendini silahÄ±yla vurdu. O sÄ±rada henÃ¼z 65 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Ruth ve Elliot Handler, Jack Ryan'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±lgÄ±n hayattan dolayÄ± dehÅŸete dÃ¼ÅŸtÃ¼ler.

'BABAMIN KALBÄ°NÄ° KIRDILAR': Ryan'Ä±n ilk eÅŸinden dünyaya gelen ve ÅŸu anda 68 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ± Ann'e göre babasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± her iÅŸe ruhunu ve kalbini koymuÅŸtu. Ann Ryan, babasÄ±nÄ±n Mattel'den hak ettiÄŸini asla alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Ann Ryan babasÄ±nÄ±n sonu ile ilgili kurduÄŸu cümle ise ÅŸu: "BabamÄ±n kalbini kÄ±rdÄ±lar."

BARBIE'DEN Ã–NCE FÃœZE TASARLIYORDU

Åžimdi biraz da Barbie bebeÄŸin tasarÄ±mcÄ±sÄ± Jack Ryan'a biraz yakÄ±ndan bakalÄ±m. GerÃ§ek adÄ±yla John W. Ryan 1926 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Tam 20 yÄ±l boyunca Mattel firmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Barbie'nin yanÄ± sÄ±ra Hot Wheels ve Chatty Cathy'nin yaratÄ±mÄ±nda da onun imzasÄ± var.

Ama aslÄ±nda bir Yale Ãœniversitesi mezunuydu Ryan. Mezuniyet sonrasÄ± havacÄ±lÄ±k ÅŸirketi Raytheon'da Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Orada AIM-7 Sparrow ve MIM-23 Hawk fÃ¼zelerinin tasarÄ±mÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±. Yani Ryan, aslÄ±nda bir ateÅŸli silah tasarÄ±mcÄ±sÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±na baÅŸladÄ±. Oyuncak firmasÄ± Mattel'in sahipleri ise onu uzay Ã§aÄŸÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± ve malzeme bilgisi nedeniyle iÅŸe aldÄ±.

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DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ oyuncak bebeÄŸi son dÃ¶nemde yÃ¶netmenliÄŸini Greta Gerwig'in yaptÄ±ÄŸÄ± Barbie adlÄ± film nedeniyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda. Filmde Barbie'e Margot Robbie, sevgilisi Ken'i de Ryan Gosling oynuyor.

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Robbie, filmin bir sahnesinde ilk Barbie bebeÄŸin mayosuyla gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â