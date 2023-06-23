Doğurdu doğuracak... Dizi aşıklarına ikinci bebek geliyor!

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SET AŞKINDAN İKİNCİ KEZ HAMİLE: Set aşkından ikinci kez hamile olan güzel oyuncu, önceki gün kız kardeşiyle çıktığı yürüyüşte objektiflere takıldı. Görünüşe göre doğum yapmasına sayılı günler kalan oyuncu yürürken kardeşinden destek aldı. Ama yine de mutluluğu uzaktan çekilen paparazzi fotoğraflarından bile belli oluyordu.





İKİNCİ BEBEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Böyle anlattığımız ünlü oyuncu Rose Leslie. Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı dizinin setinde tanıştığı Kit Harington ile 2018 yılında evlenen 36 yaşındaki Leslie, şimdi ikinci kez doğum yapmak için gün sayıyor.

Güzel oyuncu, önceki gün kız kardeşi Portia ile birlikte Londra'da çıktığı yürüyüşte görüntülendi. Çiçekli bir hamile elbisesi giyen Rose Leslie, yürüyüş için de rahat sokak terliklerini tercih etmişti. Karnı büyüyen ve bu görüntüsüyle yakında doğum yapacağını gözler önüne seren güzel oyuncuya yürürken kardeşi destek oldu.

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Buna rağmen Rose Leslie'nin keyfinin yerinde olduğu dikkat çekti. İki kardeş bir yandan yürürken diğer yandan da gülüşerek sohbet etmeyi sürdürdü.

O anlarda Rose Leslie'nin eşi Kit Harington da Londra'nın başka bir bölgesinde objektiflere takıldı. Yazlık kıyafetleri içinde görülen Harington, hızlıca yürüyerek bir arkadaşıyla buluştu.





AYNI DİZİDE OYNADILAR: Rose Leslie ile Kit Harington, Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı dizide birlikte kamera karşısına geçtiler. O dönemde izlenme rekorları kıran dizide Leslie, "Ygritte", Kit Harington da "Jon Snow" karakterini canlandırıyordu.





2018 YILINDA EVLENDİLER

Leslie ile Harington, o dizinin setinde başlayan aşklarını 2018 yıIında evlilikle taçlandırdı. Gençler, İskoçya Aberdeen'de düzenlenen bir törenle hayatlarını resmi olarak birleştirdi.

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Özel hayatlarını meraklı gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Rose Leslie ile Kit Harington, 2021 yılının şubat ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Şimdi ise ikinci bebeklerini karşılamaya hazırlanıyorlar.

'YAŞAYINCAYA KADAR ANLAMANIN OLANAĞI YOK'

Kit Harington, ilk bebeğin dünyaya gelmesinden bir süre sonra Access'e verdiği röportajda baba olmak hakkında şunları söylemişti: "Sanırım babalık hakkında beni en çok şaşırtan ayrıntı, insanların hem söylediği hem söylemediği şeylerdi. İnsanlar 'Bak, bu büyük bir şey' derler. Bu söylediklerini yaşayıncaya kadar anlamanın imkanı yok."

Harington, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürmüştü o programda: " Bunun sonsuza kadar devam edeceği aklınızdaN geçiyor. Ara vermek yok. Her gün uyanıp bu küçük insana bakıyorum.. Şimdi biz onunla birbirimizin bir parçasıyız."

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Kit Harington o röportajda henüz Rose Leslie ile ilk bebekleri dünyaya gelmiş olduğu için "Artık üçünüz bir birimsiniz" diyerek tanımlamıştı durumu. Sonra da düşüncelerini şöyle anlatmıştı: "Yepyeni bir dinamik bulmanız gerekiyor. Bunu hemen hemen her gün yapmalısınız. Ve bu durum da sizi değiştiriyor."

"OĞLUM HAYATININ SÜRPRİZİNİ YAŞAYACAK"

Rose Leslie ile Kit Harington, kısa bir süre sonra artık iki çocuklu ve dört kişilik bir aileye dönüşecek. Bu konu hakkında da katıldığı bir sohbet programında "Oğlum eve yeni bir bebek geldiğinde hayatının sürprizini yaşayacak" dedi.

Oğlunun henüz 2 yaşında olduğunu belirten Harington aynı röportajda "Onun henüz bazı konularda bilinçlenmiş olup olmadığını bilmiyorum. Ama oğlum hayatı seviyor. Onun günü geldiğinde iyi bir ağabey olacağını biliyorum. Bu gerçekten çok heyecanlı."

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Kardeşiyle yürüyüşe çıkan Rose Leslie'nin karnının büyüklüğüne bakılırsa, aileye yeni bebeğin katılması 'an meselesi'.





Rose Leslie ile Kit Harington'ın Iskoçya'daki düğününden mutlu bir an. Leslie, törene babası Sebastian'ın kolunda gitti. O anlardaki mutluluğu da görülmeye değerdi.